Dostál vychytal šestou výhru v řadě. Hertl, Hronek a Klapka asistovali

  7:31aktualizováno  8:07
Nedělní zápasy hokejové NHL přinesly tři české asistence. Prosadil se útočník Adam Klapka z Calgary, výhru 4:3 po prodloužení ale nakonec slavil brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Byl to pro něj už šestý vychytaný úspěch v řadě. Centr Tomáš Hertl přihrávkou jen korigoval debakl Vegas 1:7 s Ottawou a poražený odcházel i obránce Vancouveru Filip Hronek, jenž jednou asistoval u těsného nezdaru 2:3 s Pittsburghem.
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames.

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames. | foto: Sergei Belski/Imagn ImagesReuters

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks vykukuje zpoza clonícího Martina Pospíšila z...
Filip Chytil z Vancouver Canucks se snaží zpomalit Sidneyho Crosbyho z...
Filip Hronek z Vancouver Canucks během utkání s Pittsburgh Penguins.
Hunter Brzustewicz a Adam Klapka z Calgary Flames slaví gól proti Anaheim...
Čeští reprezentační gólmani mají v NHL před blížícím se olympijským turnajem Miláně parádní formu. Karel Vejmelka z Utahu nepoznal porážku v osmi posledních startech a s 25 výhrami kraluje soutěži.

Výhry českých gólmanů v NHL:

1. Vejmelka (UTA) - 25

9. Dostál (ANA) - 19

16. Vladař (PHI) - 16

22. Dobeš (MTL) - 15

35. Rittich (NYI) - 11

Skvělou sérii si vypracoval také Lukáš Dostál. Jednička Anaheimu v neděli slavila už šestou vychytanou výhru v řadě poté, co Ducks i díky jeho 32 zákrokům uspěli 4:3 po prodloužení na ledě Calgary.

Flames v řádné hrací době i zásluhou asistence dlouhána Adama Klapky (12:08, 0+1, +1) průběžně vedli 2:0 a 3:2. V 54. minutě si ale vynutil prodloužení Chris Kreider a umožnil tak nováčkovi Beckettu Senneckeovi slavit premiérový hattrick začínající kariéry. V 63. minutě se totiž prosadil potřetí v zápase a rozhodl tak o vítězství hostů. Svým výkonem k tomu přispěl i kapitán Radko Gudas (22:13, +/-: 0, 2 střely).

Nečekaně jednoznačným výsledkem 7:1 skončila konfrontace Ottawy s Vegas. Kanadský celek triumfoval, přestože hrál podruhé ve dvou dnech po sobotním nezdaru 1:4 s Carolinou. Činili se především útočníci Stephen Halliday (2+1), Dylan Cozens (2+0) a Brady Tkachuk (0+3).

Dánský gólman Senators Mads Sögaard pochytal 19 z 20 střel Golden Knights, kteří jej obrali o šanci na první nulu kariéry až za rozhodnutého stavu v 56. minutě. Za asistence Tomáše Hertla (17:40, 0+1, -1, 4 střely) se poprvé za Vegas prosadila čerstvá posila z Calgary, obránce Rasmus Andersson.

Po debaklu 3:7 od Philadelphie si lídři soutěže z Colorada spravili chuť triumfem 4:1 na ledě Toronta. Hlavním hrdinou utkání byl autor svého pátého hattricku kariéry Brock Nelson. Své třígólové představení dokonal v 58. minutě do prázdné klece Maple Leafs.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 47z. - 64b. (21+43)

2. Nečas (COL), 50z. - 62b. (22+40)

3. Hertl (VGK), 51z. - 45b. (21+24)

4. Zacha (BOS), 51z. - 36b. (14+22)

5. Hronek (VAN), 52z. - 30b. (4+26)

Krátce před ním byl blízko pojistky i český útočník Martin Nečas (20:57, +1, 2 střely), zákrok na brankové čáře jednoho ze soupeřů mu však překazil radost stejně jako nastřelená tyč ze třetí třetiny.

Avalanche odehráli 50. zápas a stali se teprve čtvrtým týmem historie NHL s šesti či méně porážkami v řádné hrací době z dané fáze sezony. V minulosti obdobně dominovali hráči týmů Philadelphia Flyers (3 prohry z úvodních 50 startů v sezoně 1979/80), Montreal Canadiens (5 proher 1943/44) a opět Canadiens (6 proher 1975/76). Poslední tým s alespoň 77 body (Avs mají bodů 79) po 50 startech byl Boston Bruins v ročníku 2022/23, ve kterém stanovil ligový rekord s 65 výhrami.

Výsledky

NHL
26. 1. 2026 0:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Góly:
46:29 DeBrusk (Elias Pettersson, E. Kane)
54:00 Blueger (Öhgren, Hronek)
Góly:
25:24 Malkin (Novak, Činachov)
28:41 Kindel (Shea, Mantha)
37:22 Kindel (Brazeau, Kulak)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), M. Pettersson, P. Joseph – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Chytil, Boeser (A) – Öhgren, Blueger, Garland – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang (A), Shea, St. Ivany – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin (A) – Mantha, Kindel, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: Rank, Sandlak – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 18955

NHL
26. 1. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Florida Panthers Florida Panthers 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Góly:
39:30 Bertuzzi (Michejev, Kaiser)
Góly:
35:33 Björnfot (Schwindt)
45:20 Samoskevich (Forsling)
47:24 Verhaeghe (Rodrigues, Forsling)
58:11 Reinhart (Rodrigues, Ekblad)
59:38 Björnfot (Verhaeghe, Lundell)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, O. Moore – Lardis, Nazar, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Slaggert, N. Foligno (C), Donato.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.

Rozhodčí: Rooney, L'Ecuyer – Oliver, Murray

Počet diváků: 19313

NHL
26. 1. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4P (2:0, 0:2, 1:1 - 0:1)
Góly:
06:17 Huberdeau (Backlund, Coronato)
07:56 Brzustewicz (Klapka, Farabee)
44:50 Coronato (Gridin, Kadri)
Góly:
23:22 Sennecke (Killorn, Granlund)
32:41 Sennecke (Granlund, Killorn)
53:08 Kreider (Poehling, C. Gauthier)
62:54 Sennecke (LaCombe)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Kirkland, Farabee.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.

Rozhodčí: Dan O'Rourke, Brandon Blandina – Matt MacPherson, Jeremy Faucher

Počet diváků: 16444

NHL
25. 1. 2026 21:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Góly:
27:37 R. Evans
47:04 Beniers (Eberle)
47:22 Catton (Stephenson, Tolvanen)
58:48 Eberle
Góly:
08:11 Hamilton (J. Hughes, C. Brown)
48:14 J. Hughes (Hamilton, C. Brown)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Kakko, S. Wright, Schwartz – Melanson, Gaudreau, Winterton.
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Kovacevic, Nemec – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Cotter, Dadonov – Hämeenaho, Glass, Gricjuk.

Rozhodčí: South, Chmielewski – Murray, Knorr

Počet diváků: 17151

NHL
25. 1. 2026 23:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Góly:
09:25 Zetterlund (Halliday)
25:51 Cozens (Greig, B. Tkachuk)
26:07 Spence (Kleven, B. Tkachuk)
37:50 Halliday (Stützle, Giroux)
41:22 Cozens (B. Tkachuk)
42:05 Halliday (Kleven)
43:56 Jensen (Chabot, Pinto)
Góly:
55:05 Andersson (Hertl)
Sestavy:
Sögaard (Ullmark) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Jensen, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Zetterlund, Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Halliday.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Bowman – Röndbjerg, Laczynski, Reinhardt.

Rozhodčí: Schlenker, McIsaac – Toomey, Daisy

Počet diváků: 17025

NHL
25. 1. 2026 19:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly:
58:58 Domi (McMann, Cowan)
Góly:
06:19 Nelson (C. Makar)
07:31 Nelson (Lehkonen, Ničuškin)
38:53 Drury (Kelly, Kiviranta)
57:41 Nelson (MacKinnon)
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, Stecher, Benoit – Knies, Tavares (A), Maccelli – Domi, Matthews (C), McMann – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Olofsson – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Brindley, Drury, T. Makar – Kiviranta, Kelly, Bardakov.

Rozhodčí: Markovic, Furlatt – Alphonso, Shewchyk

Počet diváků: 18348

