Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné prohry 1:2 s Philadelphií. Porážku mírnili také Filip Hronek s Davidem Kämpfem (oba 0+1), jejichž Vancouver nestačil 3:4 na Islanders. Brankář Lukáš Dostál s Anaheimem porazil 5:3 Rangers.

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Po dvou porážkách 3:4 po prodloužení s Torontem a dokonce 3:7 s Nashvillem lídři NHL z Colorada zabrali, když v domácí partii proti Washingtonu uhráli výsledek 5:2.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 47z. - 60b. (22+38)

2. Pastrňák (BOS), 44z. - 59b. (20+39)

3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)

4. Zacha (BOS), 48z. - 35b. (14+21)

5. Hronek (VAN), 49z. - 28b. (3+25)

Třemi body se blýskl hvězdný útočník Avalanche Nathan MacKinnon, jehož bilance 2+1 dostala zpátky do vedení v produktivitě.

S 85 body (38+47) dorovnal Connora McDavida z Edmontonu (85 bodů, 30+55), ve prospěch MacKinnona hraje menší počet odehraných zápasů a více vstřelených branek, když s 38 góly rovněž kraluje celé soutěži. Navíc také pokořil kariérní bilanci 1 100. bodů, což dosud v klubové historii dokázal jen Joe Sakic.

Statistiky si vylepšovali také Victor Olofsson (1+1) a český reprezentant Martin Nečas (23:42, 0+2, +2, 2 střely), jenž asistoval u obou tref MacKinnona. Domácí přestříleli soupeře jasným rozdílem 44:24. Brankář Capitals Charlie Lindgren se tak s 39 zákroky rozhodně nenudil.

Výsledky

NHL
20. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : New York Islanders New York Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly:
02:49 Sasson (L. Karlsson, Höglander)
14:48 E. Kane (Elias Pettersson, Kämpf)
58:09 O'Connor (Hronek)
Góly:
10:11 Duclair (DeAngelo, M. Schaefer)
34:34 Duclair (Ritchie, Barzal)
35:58 Pulock (M. Schaefer, Pageau)
50:15 DeAngelo (Anders Lee, Barzal)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Willander, Elias Pettersson – Elias Pettersson, Boeser (A), E. Kane – DeBrusk, Kämpf, O'Connor – Öhgren, Garland, Höglander – L. Karlsson, Sasson, Räty.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee (C), Barzal, Duclair – Drouin, Pageau, Holmström – Cyplakov, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Lepkowski, Lee – Gawryletz, Mills

Počet diváků: 18503

NHL
20. 1. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly:
40:43 Luostarinen (Ekblad)
Góly:
20:50 W. Smith (Liljegren, Wennberg)
22:41 Desharnais (Černyšov, Misa)
26:12 Ferraro (Černyšov, Misa)
57:21 Goodrow
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Schwindt, Vilmanis.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Černyšov, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: W. McCauley, B. Halkidis – J. Marquis, J. Murray

Počet diváků: 19191

NHL
20. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
33:21 J. Dickinson (Donato, Vlasic)
58:40 Bedard (Michejev, Vlasic)
Góly:
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – C. Dach, Greene, Bedard – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Lafferty.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Phillips, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Jake Brenk – Steve Barton, Dan Kelly

Počet diváků: 19894

NHL
20. 1. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Rangers New York Rangers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly:
11:31 McTavish (Minťukov)
28:29 Viel (Poehling)
38:02 Killorn (Trouba)
41:01 C. Gauthier (Helleson)
59:24 C. Gauthier (LaCombe)
Góly:
04:00 M. Robertson (Zibanejad, J. Miller)
24:03 Panarin (Trocheck, J. Miller)
47:11 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, McTavish, R. Strome – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, I. Moore.
Sestavy:
S. Martin (Quick) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Morrow – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Othmann, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.

Rozhodčí: Hebert, Maaskant – Daisy, Mahon

Počet diváků: 16214

NHL
20. 1. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Góly:
18:24 Tavares (Knies, Matthews)
46:27 N. Robertson (N. Roy, Cowan)
55:02 Matthews (Domi)
Góly:
04:45 Tarasenko (Hartman, Kaprizov)
10:29 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
26:53 M. Foligno (Faber, Q. Hughes)
28:24 Tarasenko (Q. Hughes)
39:15 M. Foligno (Faber, Jurov)
57:22 M. Foligno (Tarasenko, Sturm)
Sestavy:
Woll (41. Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – Jurov, Tarasenko, Trenin – Haight, M. Foligno (A), Hinostroza – Sturm, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: Charron, Blandina – Kovachik, Berg

Počet diváků: 18742

NHL
20. 1. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
29:44 Kadri (Bahl, Gridin)
Góly:
27:51 Mercer (Hamilton, Siegenthaler)
61:18 Nemec (J. Hughes, Bratt)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Cotter, Dadonov – Hämeenaho, Glass, Gricjuk.

Rozhodčí: Hamilton, Rehman – Gibbons, Apperson

Počet diváků: 16435

NHL
20. 1. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
39:29 Hertl (Eichel, Stone)
Góly:
03:46 Konecny
47:22 Konecny
Sestavy:
Hill (Schmid) – Lauzon, Theodore, Hanifin, Korczak, Hutton, Megna – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Dorofejev – Bowman, Hertl (A), Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – York, Sanheim (A), Drysdale, Andrae, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Pederson, Grundström, Hathaway.

Rozhodčí: Luxmore, Kea – Blujus, Cormier

Počet diváků: 17867

NHL
19. 1. 2026 22:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Washington Capitals Washington Capitals 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly:
05:54 Kelly (C. Makar, Barré-Boulet)
27:03 MacKinnon (Nečas, Olofsson)
35:58 Olofsson (Manson, Nelson)
52:32 Lehkonen (MacKinnon)
56:30 MacKinnon (Nečas)
Góly:
07:27 Chychrun (D. Strome, Frank)
36:15 Frank (Ovečkin, Dowd)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Solovjov, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Barré-Boulet, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Sourdif, McMichael, Protas – R. Leonard, Dowd (A), Frank – Mirošničenko, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Knorr

Počet diváků: 18136

NHL
19. 1. 2026 19:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly:
07:04 Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker)
42:10 Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho)
Góly:
01:33 Dahlin (Quinn, Zucker)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Bryson, Metsa – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, K. Helenius – Malenstyn, Kozak, Krebs.

Rozhodčí: Lambert, MacPhee – Suchánek, Brisebois

Počet diváků: 18321

NHL
19. 1. 2026 23:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly:
16:12 Meyers (Schwartz, Winterton)
33:55 R. Lindgren (Winterton, Meyers)
47:47 Tolvanen (Montour, S. Wright)
Góly:
05:44 Wotherspoon (Lizotte, Mantha)
07:50 Dewar
34:45 Kulak
42:21 Brazeau (Mantha, Clifton)
56:48 Rakell (Crosby)
59:30 Dewar (Lizotte)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Gaudreau.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Kulak, Letang (A), Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin (A) – Mantha, Kindel, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: Markovic, Schrader – Murchison, Swewchyk

Počet diváků: 17151

