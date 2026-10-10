Po předchozím nevydařeném startu proti Edmontonu, kdy pětkrát inkasoval ve druhé třetině a přepustil do brány parťáka Ville Hussa, se česká jednička Anaheimu Lukáš Dostál vrátil na vítěznou vlnu z úvodu sezony. Ve svém čtvrtém startu v pátek uhájil třetí výhru, když 15 zákroky podpořil triumf Ducks 5:1 na ledě Winnipegu.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)
2. Hertl (VGK), 5z. - 5b. (3+2)
3. Hronek (VAN), 5z. - 5b. (0+5)
4. Nečas (COL), 4z. - 4b. (2+2)
5. Kulich (BUF), 4z. - 2b. (1+1)
Po dvou bodech si za vítěze připsali útočníci Mikael Granlund, Tim Washe, nováček Judd Caulfield (všichni tři 1+1) a Jeff Malott s Beckettem Senneckem (oba 0+2).
Dostála obral o čisté konto jediný střelec Jets. Kanonýr Kyle Connor, hrající svůj jubilejní 700. start v soutěži, svou šestou trefou sezony vyrovnal na čele střelecké tabulky NHL beka Edmontonu Evana Boucharda.
Přestože měl Detroit v domácím prostředí střeleckou převahu 40:25, za výsledek 3:6 si odvezli oba body hosté ze Seattlu. Za tým Kraken řádila v ofenzivě netradičně čtvrtá formace.
Dvakrát se střelecky prosadil útočník Frederick Gaudreau, jeho parťák Ben Meyers bral dokonce tři zápisy (1+2).
Washington si poradil 3:1 s Rangers, kteří v zápase kromě bodového zisku přišli hlavně o zraněnou brankářskou jedničku Igora Šesťorkina. Ruský gólman, jenž se v úvodu sezony blýskl jako první muž v masce gólem v bohaté historii New Yorku, odstoupil v 29. minutě po zranění pravé nohy.
Před pár dny jako první brankář v historii Rangers vstřelil gól. Krátce na to přidal i asistenci. Skvělý vstup do sezony však pro Igora Šesťorkina skončil poté, co kvůli zranění nedochytal zápas na ledě Washingtonu. https://t.co/Xp1G9c4jen— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 10, 2026
Ledovou plochu opouštěl za stavu 1:1, střídající Dylan Garand pak inkasoval od Boone Jennera a do prázdné klece skóre pro domácí Capitals v čase 59:59 uzavřel Tom Wilson. Jediný český účastník duelu, člen čtvrté formace Rangers Jaroslav Chmelař (9:38, -1), tak mířil do kabin zklamaný.
Columbus v řádné hrací době neudržel proti Pittsburghu vedení 2:0. Trefy Damona Seversona a Mathieu Oliviera postupně vymazali Bryan Rust a Jevgenij Malkin.
Brankář Columbusu Cam Talbot zvládl nájezdy proti Pittsburghu a stal se prvním mužem v masce v historii NHL se zapsanou výhrou za devět různých týmů soutěže. V minulosti chytal za Rangers, Edmonton, Philadelphii, Calgary, Minnesotu, Ottawu, Detroit a LA. https://t.co/ROCKIHpEDS— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 10, 2026
O vítězi však nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém měli opět navrch domácí Blue Jackets. Postaral se o to jediný úspěšný exekutor, útočník Kent Johnson.
Výsledky NHL
09:19 Arvidsson (Raymond, Seider)
24:00 Wallinder (DeBrincat, Brandsegg-Nygård)
55:27 Brandsegg-Nygård
14:52 Catton (Kakko, Mahura)
24:39 Gaudreau (Winterton, Meyers)
26:59 Samoskevich (McCann)
27:44 Gaudreau (Winterton, Meyers)
34:05 Meyers (Catton, Montour)
51:53 Dunn (Stephenson, Montour)
Gibson (35. Tarasov) – Albert Johansson, Seider (A), Chiarot, Anton Johansson, Wallinder, Faulk – Arvidsson, Larkin, Raymond (A) – DeBrincat, Finnie, Brandsegg-Nygård – Rasmussen, Copp, Kolesar – Dries, Danielson, Mazur.
Grubauer (Daccord) – Dunn (A), Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Rozhodčí: Markovic, Kea – Alphonso, Flemington
Počet diváků: 17603
26:08 Liljegren (D. Strome, Leonard)
37:38 Jenner
59:59 T. Wilson (Desharnais)
10:17 Lafrenière (J. Miller, Dorofejev)
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, Tuch – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Leonard, Sourdif, Jenner.
Šesťorkin (29. Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Beaudoin, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Mike Sullivan – Brandon Gawryletz, CJ Murray
Počet diváků: 17992
10:52 Severson (Werenski, Sillinger)
31:40 Olivier (Severson, Sillinger)
Johnson
34:30 Rust (Girard)
43:19 Malkin (E. Karlsson)
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Soucy, Gudbranson, Andrae – Johnson, Fantilli, Knies – Voronkov, Monahan, Ničuškin – Olivier (A), Coyle (A), Sillinger – Garland, Heinen, Lomberg.
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Carlile, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Kindel, Lapierre – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Shewchyk, Kelly
Počet diváků: 17057
50:36 Connor (Scheifele, DeMelo)
14:41 Caulfield (Malott, Washe)
25:20 Washe (Malott, Caulfield)
44:25 Colangelo (Sennecke)
54:06 Granlund (Warren, LaCombe)
59:19 Nesterenko (Sennecke, Granlund)
Stevenson (Skinner) – DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer, H. Fleury – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Björck, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Lambert, Naměstnikov, Koepke.
Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Hinds, Warren – Gauthier, Carlsson, Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn (A) – Colangelo, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.
Rozhodčí: McCauley, Brenk – Knorr, Marquis
Počet diváků: 13693