Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brankář Dostál slavil s Anaheimem výhru na ledě Winnipegu

  7:18aktualizováno  7:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Spoluhráči z Anaheimu oslavují brankáře Lukáše Dostála po výhře ve Winnipegu.

Spoluhráči z Anaheimu oslavují brankáře Lukáše Dostála po výhře ve Winnipegu. | foto: AP

Hráči Anaheimu slaví vítězství ve Winnipegu.
Kyle Connor z Winnipegu prostřeluje anaheimského brankáře Lukáše Dostála.
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby musí překračovat columbuského brankáře Cama...
Washingtonský brankář Logan Thompson se dočkal od Eeliho Tolvanena z Rangers...
8 fotografií
Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL vynikl z Čechů výkon brankáře Lukáše Dostála, který 15 zákroky pomohl Anaheimu k triumfu 5:1 na ledě Winnipegu. Venkovní výhru si ve stejný den odvezl i Seattle z Detroitu a naopak domácí fanoušky potěšili Washington Capitals výsledkem 3:1 nad Rangers a Columbus po skóre 3:2 po nájezdech proti Pittsburghu.

Po předchozím nevydařeném startu proti Edmontonu, kdy pětkrát inkasoval ve druhé třetině a přepustil do brány parťáka Ville Hussa, se česká jednička Anaheimu Lukáš Dostál vrátil na vítěznou vlnu z úvodu sezony. Ve svém čtvrtém startu v pátek uhájil třetí výhru, když 15 zákroky podpořil triumf Ducks 5:1 na ledě Winnipegu.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)

2. Hertl (VGK), 5z. - 5b. (3+2)

3. Hronek (VAN), 5z. - 5b. (0+5)

4. Nečas (COL), 4z. - 4b. (2+2)

5. Kulich (BUF), 4z. - 2b. (1+1)

Po dvou bodech si za vítěze připsali útočníci Mikael Granlund, Tim Washe, nováček Judd Caulfield (všichni tři 1+1) a Jeff Malott s Beckettem Senneckem (oba 0+2).

Dostála obral o čisté konto jediný střelec Jets. Kanonýr Kyle Connor, hrající svůj jubilejní 700. start v soutěži, svou šestou trefou sezony vyrovnal na čele střelecké tabulky NHL beka Edmontonu Evana Boucharda.

Přestože měl Detroit v domácím prostředí střeleckou převahu 40:25, za výsledek 3:6 si odvezli oba body hosté ze Seattlu. Za tým Kraken řádila v ofenzivě netradičně čtvrtá formace.

Dvakrát se střelecky prosadil útočník Frederick Gaudreau, jeho parťák Ben Meyers bral dokonce tři zápisy (1+2).

Washington si poradil 3:1 s Rangers, kteří v zápase kromě bodového zisku přišli hlavně o zraněnou brankářskou jedničku Igora Šesťorkina. Ruský gólman, jenž se v úvodu sezony blýskl jako první muž v masce gólem v bohaté historii New Yorku, odstoupil v 29. minutě po zranění pravé nohy.

Ledovou plochu opouštěl za stavu 1:1, střídající Dylan Garand pak inkasoval od Boone Jennera a do prázdné klece skóre pro domácí Capitals v čase 59:59 uzavřel Tom Wilson. Jediný český účastník duelu, člen čtvrté formace Rangers Jaroslav Chmelař (9:38, -1), tak mířil do kabin zklamaný.

Columbus v řádné hrací době neudržel proti Pittsburghu vedení 2:0. Trefy Damona Seversona a Mathieu Oliviera postupně vymazali Bryan Rust a Jevgenij Malkin.

O vítězi však nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém měli opět navrch domácí Blue Jackets. Postaral se o to jediný úspěšný exekutor, útočník Kent Johnson.

Výsledky NHL

NHL
10. 10. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Góly:
09:19 Arvidsson (Raymond, Seider)
24:00 Wallinder (DeBrincat, Brandsegg-Nygård)
55:27 Brandsegg-Nygård
Góly:
14:52 Catton (Kakko, Mahura)
24:39 Gaudreau (Winterton, Meyers)
26:59 Samoskevich (McCann)
27:44 Gaudreau (Winterton, Meyers)
34:05 Meyers (Catton, Montour)
51:53 Dunn (Stephenson, Montour)
Sestavy:
Gibson (35. Tarasov) – Albert Johansson, Seider (A), Chiarot, Anton Johansson, Wallinder, Faulk – Arvidsson, Larkin, Raymond (A) – DeBrincat, Finnie, Brandsegg-Nygård – Rasmussen, Copp, Kolesar – Dries, Danielson, Mazur.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn (A), Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Markovic, Kea – Alphonso, Flemington

Počet diváků: 17603

NHL
10. 10. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly:
26:08 Liljegren (D. Strome, Leonard)
37:38 Jenner
59:59 T. Wilson (Desharnais)
Góly:
10:17 Lafrenière (J. Miller, Dorofejev)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, Tuch – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Leonard, Sourdif, Jenner.
Sestavy:
Šesťorkin (29. Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Beaudoin, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Mike Sullivan – Brandon Gawryletz, CJ Murray

Počet diváků: 17992

NHL
10. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
10:52 Severson (Werenski, Sillinger)
31:40 Olivier (Severson, Sillinger)
Johnson
Góly:
34:30 Rust (Girard)
43:19 Malkin (E. Karlsson)
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Soucy, Gudbranson, Andrae – Johnson, Fantilli, Knies – Voronkov, Monahan, Ničuškin – Olivier (A), Coyle (A), Sillinger – Garland, Heinen, Lomberg.
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Carlile, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Kindel, Lapierre – N. Robertson, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Shewchyk, Kelly

Počet diváků: 17057

NHL
10. 10. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Góly:
50:36 Connor (Scheifele, DeMelo)
Góly:
14:41 Caulfield (Malott, Washe)
25:20 Washe (Malott, Caulfield)
44:25 Colangelo (Sennecke)
54:06 Granlund (Warren, LaCombe)
59:19 Nesterenko (Sennecke, Granlund)
Sestavy:
Stevenson (Skinner) – DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer, H. Fleury – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Björck, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Lambert, Naměstnikov, Koepke.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Hinds, Warren – Gauthier, Carlsson, Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn (A) – Colangelo, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.

Rozhodčí: McCauley, Brenk – Knorr, Marquis

Počet diváků: 13693

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.