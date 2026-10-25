Bruins vybojovali sedmou výhru z posledních osmi zápasů díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Ještě na začátku 49. minuty se San Jose prohrávali 2:3, poté ale přišla vydařená pasáž a během necelých čtyř minut hry odskočili do dvoubrankového trháku.
Nejprve Pastrňák ranou z vrcholku pravého kruhu pro vhazování srovnal na 3:3, o 40 sekund později poslal Bruins do vedení James Hagens a v čase 52:00 zvýšil už na 5:3 Fraser Minten. Sharks ještě snížili, ale výhru Bostonu pečetil Will Borgen do prázdné branky.
Hertl se proti Columbusu střelecky prosadil po čtyřech zápasech, k výhře však Vegas nepomohl. Golden Knights prohráli potřetí za sebou, se 17 body se nicméně stále drží na druhém místě Západní konference za Edmontonem.
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V předehrávaném sobotním duelu mezi Philadelphií a Anaheimem mohlo dojít na souboj českých gólmanů. Trenéři domácích však zůstali u zvyklosti z úvodu sezony, kdy pravidelně rotují Dana Vladaře s Josephem Wollem. Proti Ducks přišla řada na 28letého Američana, který mohl být po první třetině s hrou svých parťáků nad míru spokojený.
V přesilovkách totiž dokázali dostat hned dva puky za záda Lukáše Dostála. Výhodu 5 na 3 proměnil ve formě hrající Matvej Mičkov a v klasické převaze skóroval nováček Porter Martone. V prostředním dějství však hosté dokázali ztrátu vymazat. Postarali se o to Leo Carlsson a A.J. Greer. Když v 36. minutě při hře v oslabení vrátil Flyers náskok Tyson Foerster, krátce na to za Anaheim kontroval Judd Caulfield - 3:3.
O vítězi tak nakonec rozhodl až úvod třetí třetiny, kdy Woll nedokázal chytit střelu beka Tristana Luneaua a krátce na to v přesilovce udeřil ještě Beckett Sennecke. Právě jeho akce byla rozdílová poté, co poslední slovo v zápase patřilo podruhé slavícímu Mičkovovi. Vyrovnat již ale Dostál, jenž celkově pochytal 28 střel, domácím nedovolil. Podobně jako Vladař utkání jen sledoval obránce David Jiříček, na kterého opakovaně zbyla pozice nehrajícího náhradníka.
Výsledky NHL
13:59 Mičkov (Drysdale, Zegras)
15:02 Martone (Sanheim, Zegras)
35:04 Foerster (Seeler)
48:17 Mičkov (Martone, Cates)
28:38 Carlsson (Gauthier)
33:07 Greer (Washe, Luneau)
36:19 Caulfield (Killorn, Luneau)
42:00 Luneau (Mitchell)
47:10 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Woll (Vladař) – Sanheim, Bonk, Seeler, Drysdale, McDonald, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Acciari – Martone, Cates, Mičkov – Bump, Couturier, Foerster – Barkey, Gaucher, Knuble.
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Helleson, Hinds, Mitchell, Luneau – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Nesterenko, McQueen, Killorn – Greer, Colangelo, Washe.
Rozhodčí: Furlatt, Schlenker – Oliver, Hughes
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38:43 Mantha (Boqvist, Rodrigues)
48:08 Pesce (Evangelista, Gricjuk)
58:55 Gricjuk (J. Hughes, Bratt)
35:57 Laughton (Kempe, Andre Lee)
Allen (Poirier) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
A. Forsberg (Kuemper) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.
Rozhodčí: T. J. Luxmore, C. Syvret – L. Suchánek, J. Marquis
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17:50 Farabee (Klapka, Bahl)
28:38 Parekh (Coronato, Farabee)
37:04 R. Strome (Frost, Gridin)
38:30 Gridin (Farabee, Coronato)
22:26 Copp (Compher)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Šarangovič, Frost, Sunijev – Farabee (A), B. Jones, Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome (A) – Othmann, Castagna, Klapka.
Gibson (Postava) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson, Englund – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Larkin, Raymond (A) – Rasmussen, Copp, Compher – Danielson, Kolesar.
Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Alphonso, Gawryletz
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39:04 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
56:35 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
14:16 Roslovic
25:29 Matthews (Cowan, Roslovic)
26:23 Stecher (Marčenko, Rielly)
45:59 Nylander (D. Raddysh, Marčenko)
53:39 MacEwen (Duhaime)
57:56 Nylander (McCabe)
59:29 Lettieri (McKenna)
Jarry (Tomkins) – Bouchard (A), Muchamadullin, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, Hyman (A) – Joseph, Michaels, Formenton – Hållander, C. Dach, M. Jones.
Stolarz (Bobrovskij) – Stecher, Rielly (A), D. Raddysh, McCabe, Ekman-Larsson, Mermis – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Paul, Marčenko – Lettieri, Sissons, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Rozhodčí: Francis Charron, Jordan Samuels Thomas – CJ Murray, Jonathan Deschamps
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20:18 Dewar (E. Söderblom)
58:54 Rakell (Crosby, E. Karlsson)
63:44 Koivunen (Lapierre, Letang)
09:24 Stamkos (Wood, O'Reilly)
26:40 Struble (Höglander)
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Carlile, Korczak, Solovjov, Letang (A) – Novak, Crosby (C), Rakell – Koivunen, Lapierre, Hayes – Kuzmenko, Lizotte, McGroarty – E. Söderblom, Dewar, N. Robertson.
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Hague, Struble, Skjei, Perbix – Stamkos, O'Reilly (A), Wood – F. Forsberg, Bourque, Marchessault – Pinčuk, Kerfoot, Höglander – Colton, Drury (A), Edström.
Rozhodčí: Markovic, Blandina – Flemington, Gawryletz
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24:45 S. Walker (Blake, Aho)
25:05 Kotkaniemi (Martinook, Jarvis)
33:35 Stankoven (Jarvis)
44:30 Ehlers (Aho, Svečnikov)
Hofer (Binnington) – J. Barron, Broberg (A), Parayko, A. Jiříček, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours (A) – O. Stenberg, Suter, Kaskimäki.
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Kotkaniemi, Martinook (A) – Deslauriers, Brind'Amour, Robinson.
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11:51 Mateychuk (Johnson, Ničuškin)
60:59 Fantilli (Coyle, Johnson)
17:13 Hertl (Bowman, Connelly)
Talbot (Greaves) – Werenski, Mateychuk, Christiansen, Severson, Soucy, Gudbranson – Ničuškin, Fantilli, Johnson – Knies, Coyle, Olivier – Monahan, Sillinger, Garland – Voronkov, Del Bel Belluz, Lomberg.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Hanifin, Coghlan, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Holtz – Connelly, Hertl, Bowman – Lavoie, Dowd, Gatcomb.
10:13 Catton (Kakko, Montour)
00:26 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
22:11 Coleman (Kiersted)
31:33 Määttä (Hartman)
33:00 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
56:24 Coleman
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura, Eberle (C) – Beniers (A), McCann, Samoskevich – Stephenson, McMann, S. Wright – Catton, Kakko, Winterton – Gaudreau, Meyers.
Wallstedt (Pickard) – Brodin, Q. Hughes, Spurgeon (C), Kiersted, Bogosian, Määttä – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Brink, Hartman, Coleman – Trenin, Jurov, Šabanov – Pitlick, McCarron, Sturm.
Rozhodčí: Hanson, L ́Ecuyer – Murchinson, Toomey
Počet diváků: 17151
03:08 Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens)
28:20 Chusnutdinov (M. Geekie, Minten)
48:27 Pastrňák (Peterka)
49:07 Hagens (E. Lindholm)
52:00 Minten (Peterka, Mittelstadt)
59:32 Borgen
05:54 Misa (Gaudette, Toffoli)
33:34 Sherwood
44:03 Orlov (I. Stenberg, Marchment)
52:27 W. Smith (Trouba, Celebrini)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Allan, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Graf – Sherwood, Misa, I. Stenberg – Toffoli (A), Dellandrea, Marchment – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Lambert, Halkidis – Grillo, Shewchyk
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06:40 Stützle (Zetterlund, Giroux)
21:47 Batherson (Cozens, Spence)
31:21 Cozens (Batherson, Yakemchuk)
53:38 Sanderson (Greig, Amadio)
58:47 Amadio (Sanderson, J. Johansson)
59:48 Batherson
30:07 Cuylle (Laba, Fox)
32:54 J. Miller (Fox, Bjorkstrand)
39:34 Lafrenière (J. Miller)
55:32 Dorofejev (Cuylle, Laba)
J. Johansson (Ersson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Yakemchuk, Matinpalo – Giroux (A), Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Cozens, Foegele – Amadio, Pinto, Greig – Burakovsky, Halliday, Cousins.
Garand (Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Glendening, Bjorkstrand.
Rozhodčí: St. Laurent, Sandlak – Lapointe, Jackson
07:02 Yamamoto
17:39 Guenther (Sergačov, Keller)
34:39 Anders Lee (Weegar, Trocheck)
37:02 Simašev (Peeke, Trocheck)
61:44 Simašev (Hayton, Vejmelka)
05:10 Guentzel
10:06 Holmberg (Černák, McDonagh)
12:42 Point (Kučerov, D'Astous)
25:32 C. Geekie (Sabourin)
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Keller (C), Trocheck, Guenther – L. Cooley, Schmaltz, Crouse (A) – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Hildeby (Vasilevskij) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, C. Geekie, Sabourin.
Rozhodčí: Dwyer, Betker – Baker, Kelly
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16:10 Tuch (Kyrou)
22:59 D. Strome (Kyrou, Chychrun)
37:24 D. Strome (Sourdif, Fehérváry)
63:42 Tuch (D. Strome, Chychrun)
06:27 Quinn (Zellweger, Benson)
10:36 Doan (McLeod)
42:20 Östlund (Power, Dahlin)
C. Lindgren – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, I. Protas, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Jenner.
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Zellweger, Crevier, Gilbert – Metsa, K. Helenius, T. Thompson (A) – Zucker, Quinn, Östlund – Benson, Doan, Norris – McLeod, Malenstyn, Krebs – Kozak.
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