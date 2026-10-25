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Pastrňák gólem pomohl k výhře, Hertl byl na to sám. V NHL bodoval i Klapka

  7:36
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Tomáš Hertl s pukem na holi za brankou Columbusu.

Tomáš Hertl s pukem na holi za brankou Columbusu. | foto: AP

David Pastrňák, Pavel Zacha a Frederic Brunet se radují z branky.
Karel Vejmelka se neúspěšně snaží zastavit Braydena Pointa.
Adam Klapka odstrkuje Dylana Larkina.
Adam Jiříček se snaží odpálit puk před Jordanem Martinookem.
11 fotografií
Útočník David Pastrňák proti San Jose srovnal skóre, které pak hokejisté domácího Bostonu otočili na 6:4. V sobotních zápasech NHL připsal branku ještě Tomáš Hertl, na něhož však nikdo ze spoluhráčů nenavázal a Vegas prohrálo v Columbusu 1:2 v prodloužení. Adam Klapka z Calgary měl při vítězství 4:1 nad Detroitem asistenci. Brankář Lukáš Dostál přispěl k triumfu Anaheimu ve Philadelphii 5:4, stejným skóre – pouze v prodloužení – uspěl Utah Karla Vejmelky nad hosty z Tampy.

Bruins vybojovali sedmou výhru z posledních osmi zápasů díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Ještě na začátku 49. minuty se San Jose prohrávali 2:3, poté ale přišla vydařená pasáž a během necelých čtyř minut hry odskočili do dvoubrankového trháku.

Nejprve Pastrňák ranou z vrcholku pravého kruhu pro vhazování srovnal na 3:3, o 40 sekund později poslal Bruins do vedení James Hagens a v čase 52:00 zvýšil už na 5:3 Fraser Minten. Sharks ještě snížili, ale výhru Bostonu pečetil Will Borgen do prázdné branky.

Hertl se proti Columbusu střelecky prosadil po čtyřech zápasech, k výhře však Vegas nepomohl. Golden Knights prohráli potřetí za sebou, se 17 body se nicméně stále drží na druhém místě Západní konference za Edmontonem.

Připravujeme podrobnosti...

V předehrávaném sobotním duelu mezi Philadelphií a Anaheimem mohlo dojít na souboj českých gólmanů. Trenéři domácích však zůstali u zvyklosti z úvodu sezony, kdy pravidelně rotují Dana Vladaře s Josephem Wollem. Proti Ducks přišla řada na 28letého Američana, který mohl být po první třetině s hrou svých parťáků nad míru spokojený.

V přesilovkách totiž dokázali dostat hned dva puky za záda Lukáše Dostála. Výhodu 5 na 3 proměnil ve formě hrající Matvej Mičkov a v klasické převaze skóroval nováček Porter Martone. V prostředním dějství však hosté dokázali ztrátu vymazat. Postarali se o to Leo Carlsson a A.J. Greer. Když v 36. minutě při hře v oslabení vrátil Flyers náskok Tyson Foerster, krátce na to za Anaheim kontroval Judd Caulfield - 3:3.

O vítězi tak nakonec rozhodl až úvod třetí třetiny, kdy Woll nedokázal chytit střelu beka Tristana Luneaua a krátce na to v přesilovce udeřil ještě Beckett Sennecke. Právě jeho akce byla rozdílová poté, co poslední slovo v zápase patřilo podruhé slavícímu Mičkovovi. Vyrovnat již ale Dostál, jenž celkově pochytal 28 střel, domácím nedovolil. Podobně jako Vladař utkání jen sledoval obránce David Jiříček, na kterého opakovaně zbyla pozice nehrajícího náhradníka.

Výsledky NHL

NHL
24. 10. 2026 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)
Góly:
13:59 Mičkov (Drysdale, Zegras)
15:02 Martone (Sanheim, Zegras)
35:04 Foerster (Seeler)
48:17 Mičkov (Martone, Cates)
Góly:
28:38 Carlsson (Gauthier)
33:07 Greer (Washe, Luneau)
36:19 Caulfield (Killorn, Luneau)
42:00 Luneau (Mitchell)
47:10 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Sestavy:
Woll (Vladař) – Sanheim, Bonk, Seeler, Drysdale, McDonald, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Acciari – Martone, Cates, Mičkov – Bump, Couturier, Foerster – Barkey, Gaucher, Knuble.
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Helleson, Hinds, Mitchell, Luneau – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Nesterenko, McQueen, Killorn – Greer, Colangelo, Washe.

Rozhodčí: Furlatt, Schlenker – Oliver, Hughes

Počet diváků: 19336

NHL
24. 10. 2026 21:30
New Jersey Devils New Jersey Devils : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly:
38:43 Mantha (Boqvist, Rodrigues)
48:08 Pesce (Evangelista, Gricjuk)
58:55 Gricjuk (J. Hughes, Bratt)
Góly:
35:57 Laughton (Kempe, Andre Lee)
Sestavy:
Allen (Poirier) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.

Rozhodčí: T. J. Luxmore, C. Syvret – L. Suchánek, J. Marquis

Počet diváků: 16019

NHL
25. 10. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Góly:
17:50 Farabee (Klapka, Bahl)
28:38 Parekh (Coronato, Farabee)
37:04 R. Strome (Frost, Gridin)
38:30 Gridin (Farabee, Coronato)
Góly:
22:26 Copp (Compher)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Šarangovič, Frost, Sunijev – Farabee (A), B. Jones, Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome (A) – Othmann, Castagna, Klapka.
Sestavy:
Gibson (Postava) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson, Englund – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Larkin, Raymond (A) – Rasmussen, Copp, Compher – Danielson, Kolesar.

Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Alphonso, Gawryletz

Počet diváků: 17779

NHL
25. 10. 2026 1:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
Góly:
39:04 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
56:35 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Góly:
14:16 Roslovic
25:29 Matthews (Cowan, Roslovic)
26:23 Stecher (Marčenko, Rielly)
45:59 Nylander (D. Raddysh, Marčenko)
53:39 MacEwen (Duhaime)
57:56 Nylander (McCabe)
59:29 Lettieri (McKenna)
Sestavy:
Jarry (Tomkins) – Bouchard (A), Muchamadullin, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, Hyman (A) – Joseph, Michaels, Formenton – Hållander, C. Dach, M. Jones.
Sestavy:
Stolarz (Bobrovskij) – Stecher, Rielly (A), D. Raddysh, McCabe, Ekman-Larsson, Mermis – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Paul, Marčenko – Lettieri, Sissons, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.

Rozhodčí: Francis Charron, Jordan Samuels Thomas – CJ Murray, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 18347

NHL
25. 10. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Nashville Predators Nashville Predators 3:2P (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
20:18 Dewar (E. Söderblom)
58:54 Rakell (Crosby, E. Karlsson)
63:44 Koivunen (Lapierre, Letang)
Góly:
09:24 Stamkos (Wood, O'Reilly)
26:40 Struble (Höglander)
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Carlile, Korczak, Solovjov, Letang (A) – Novak, Crosby (C), Rakell – Koivunen, Lapierre, Hayes – Kuzmenko, Lizotte, McGroarty – E. Söderblom, Dewar, N. Robertson.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Hague, Struble, Skjei, Perbix – Stamkos, O'Reilly (A), Wood – F. Forsberg, Bourque, Marchessault – Pinčuk, Kerfoot, Höglander – Colton, Drury (A), Edström.

Rozhodčí: Markovic, Blandina – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18191

NHL
25. 10. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Góly:
Góly:
24:45 S. Walker (Blake, Aho)
25:05 Kotkaniemi (Martinook, Jarvis)
33:35 Stankoven (Jarvis)
44:30 Ehlers (Aho, Svečnikov)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – J. Barron, Broberg (A), Parayko, A. Jiříček, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours (A) – O. Stenberg, Suter, Kaskimäki.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Kotkaniemi, Martinook (A) – Deslauriers, Brind'Amour, Robinson.

Rozhodčí: Sutherland, Hamilton – O'Quinn, Murray

Počet diváků: 18096

NHL
25. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:1P (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
11:51 Mateychuk (Johnson, Ničuškin)
60:59 Fantilli (Coyle, Johnson)
Góly:
17:13 Hertl (Bowman, Connelly)
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Werenski, Mateychuk, Christiansen, Severson, Soucy, Gudbranson – Ničuškin, Fantilli, Johnson – Knies, Coyle, Olivier – Monahan, Sillinger, Garland – Voronkov, Del Bel Belluz, Lomberg.
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Hanifin, Coghlan, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Holtz – Connelly, Hertl, Bowman – Lavoie, Dowd, Gatcomb.
NHL
25. 10. 2026 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly:
10:13 Catton (Kakko, Montour)
Góly:
00:26 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
22:11 Coleman (Kiersted)
31:33 Määttä (Hartman)
33:00 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
56:24 Coleman
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura, Eberle (C) – Beniers (A), McCann, Samoskevich – Stephenson, McMann, S. Wright – Catton, Kakko, Winterton – Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Brodin, Q. Hughes, Spurgeon (C), Kiersted, Bogosian, Määttä – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Brink, Hartman, Coleman – Trenin, Jurov, Šabanov – Pitlick, McCarron, Sturm.

Rozhodčí: Hanson, L ́Ecuyer – Murchinson, Toomey

Počet diváků: 17151

NHL
25. 10. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)
Góly:
03:08 Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens)
28:20 Chusnutdinov (M. Geekie, Minten)
48:27 Pastrňák (Peterka)
49:07 Hagens (E. Lindholm)
52:00 Minten (Peterka, Mittelstadt)
59:32 Borgen
Góly:
05:54 Misa (Gaudette, Toffoli)
33:34 Sherwood
44:03 Orlov (I. Stenberg, Marchment)
52:27 W. Smith (Trouba, Celebrini)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Allan, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Graf – Sherwood, Misa, I. Stenberg – Toffoli (A), Dellandrea, Marchment – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Lambert, Halkidis – Grillo, Shewchyk

Počet diváků: 17850

NHL
25. 10. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Rangers New York Rangers 7:4 (2:0, 2:3, 3:1)
Góly:
05:34 Batherson (Sanderson, Zub)
06:40 Stützle (Zetterlund, Giroux)
21:47 Batherson (Cozens, Spence)
31:21 Cozens (Batherson, Yakemchuk)
53:38 Sanderson (Greig, Amadio)
58:47 Amadio (Sanderson, J. Johansson)
59:48 Batherson
Góly:
30:07 Cuylle (Laba, Fox)
32:54 J. Miller (Fox, Bjorkstrand)
39:34 Lafrenière (J. Miller)
55:32 Dorofejev (Cuylle, Laba)
Sestavy:
J. Johansson (Ersson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Yakemchuk, Matinpalo – Giroux (A), Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Cozens, Foegele – Amadio, Pinto, Greig – Burakovsky, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Garand (Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Glendening, Bjorkstrand.

Rozhodčí: St. Laurent, Sandlak – Lapointe, Jackson

NHL
25. 10. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:4P (2:3, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
07:02 Yamamoto
17:39 Guenther (Sergačov, Keller)
34:39 Anders Lee (Weegar, Trocheck)
37:02 Simašev (Peeke, Trocheck)
61:44 Simašev (Hayton, Vejmelka)
Góly:
05:10 Guentzel
10:06 Holmberg (Černák, McDonagh)
12:42 Point (Kučerov, D'Astous)
25:32 C. Geekie (Sabourin)
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Keller (C), Trocheck, Guenther – L. Cooley, Schmaltz, Crouse (A) – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Sestavy:
Hildeby (Vasilevskij) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, C. Geekie, Sabourin.

Rozhodčí: Dwyer, Betker – Baker, Kelly

Počet diváků: 14111

NHL
25. 10. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:3P (1:2, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
16:10 Tuch (Kyrou)
22:59 D. Strome (Kyrou, Chychrun)
37:24 D. Strome (Sourdif, Fehérváry)
63:42 Tuch (D. Strome, Chychrun)
Góly:
06:27 Quinn (Zellweger, Benson)
10:36 Doan (McLeod)
42:20 Östlund (Power, Dahlin)
Sestavy:
C. Lindgren – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, I. Protas, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Jenner.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Zellweger, Crevier, Gilbert – Metsa, K. Helenius, T. Thompson (A) – Zucker, Quinn, Östlund – Benson, Doan, Norris – McLeod, Malenstyn, Krebs – Kozak.

Rozhodčí: L. Maaskant (Kan) – W. McCauley (Kan)

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