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Vejmelka inkasoval až při nájezdech, Carolina dominovala v zápase ve Finsku

  7:48aktualizováno  8:00
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Gólové oslavy hokejistů Caroliny.

Gólové oslavy hokejistů Caroliny. | foto: Tyler TateAP

Gólové oslavy hokejistů Caroliny.
Gólové oslavy hokejistů Caroliny.
Gólové oslavy hokejistů Caroliny.
Gólové oslavy hokejistů Caroliny.
7 fotografií
Čtvrteční program hokejové NHL otevřel zápas mezi Carolinou a Seattlem, který hostila finská metropole Helsinky. Úvodní ze dvou duelů Global Series Finland 2026 ovládli výsledkem 4:1 hokejisté Hurricanes, když se mezi střelce zapsali i dva Finové. Juuso Välimäki a dokonce dvougólový Sebastian Aho. V zámoří se hrálo deset duelů, Češi však tentokrát nebodovali. Brankář Utahu Karel Vejmelka inkasoval až v samostatných nájezdech.

Carolina se úspěchem 4:1 nad Seattlem vrátila do průběžného vedení v celé NHL, když o bod předčila Edmonton s nezastavitelným Connorem McDavidem.

Obhájci Stanley Cupu soupeře už od úvodu několikrát zamkli v obranném pásmu a do vedení šli ve 12. minutě zásahem Dána Nikolaje Ehlers. Lavička Seattlu se neúspěšně pokoušela o trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři Philippu Grubauerovi a z následné nařízené přesilovky zvýšil oblíbenec publika Sebastian Aho.

Finskou radost navíc ve druhé třetině zdvojnásobil bek Juuso Välimäki. Hurricanes celkově tým Kraken, který to po pondělním příletu do Finska zřejmě přehnal se saunováním a utužováním party, přestřílel 30:13.

Brankář Brandon Bussi se tak na vychytanou výhru příliš nenadřel, vítěznou oslavu si po zápase kromě Aha vychutnal rovněž jubilant Taylor Hall. Zkušený forvard odehrál svůj 1 000. zápas kariéry v NHL.

Den po nezdaru 3:5 na ledě Vegas nastoupil Utah před svými fanoušky proti St. Louis. Do brány týmu Mammoth se postavil Karel Vejmelka, před kterým v posledních dnech dostával více příležitostí jeho parťák Sebastian Cossa. Český reprezentant však tentokrát rozhodně nezklamal, když během 65 minut hry pochytal všech 22 ran Blues. Čisté konto ovšem uhájil také hostující Joel Hofer, jenž čelil 29 pokusům.

Brankářský souboj nakonec rozsoudil až dlouhý penaltový rozstřel. Muži v maskách opět dominovali, když proti nim exekutoři z úvodních sedmi sérií uspěli jen po dvou střelcích na obou stranách (v první a sedmé sérii). Rozhodnutí nabídla až osmá dvojice, v níž domácího centra Barretta Haytona předčil útočník St. Louis Connor McMichael. I přes skvělý výkon tak Vejmelka nakonec odcházel poražen, první hvězdou byl gólman Blues Hofer.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
12. 11. 2026 18:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly:
53:15 Gaudreau (Samoskevich)
Góly:
11:44 Ehlers (K. Miller, Stankoven)
12:50 Aho (Blake, Ehlers)
29:34 Välimäki (Stankoven)
51:41 Aho (K. Miller, Svečnikov)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Samoskevich, Stephenson, Nyman – Matthew Wood, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – James Tobias, Brandon Gawryletz

Počet diváků: 12523

NHL
13. 11. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly:
2:20 Rodrigues (Meier, Gricjuk)
29:51 Hämeenaho (Dillon, Glass)
46:27 Koljačonok (Rodrigues)
57:07 Noesen (Brown)
59:15 J. Hughes (Gricjuk, Bratt)
Góly:
14:10 R. Leonard (C. Hutson)
22:11 Dubois (A. Protas, St. Ivany)
Sestavy:
Hellebuyck (Allen) – Siegenthaler, L. Hughes, Chisholm, Hamilton, Dillon, Koljačonok – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier (C), Evangelista – Noesen, Rodrigues, Brown – Boqvist, Glass, Hämeenaho.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin (C), Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.

Rozhodčí: MacPhee, Hanson – Blujus, Jackson

Počet diváků: 15035

NHL
13. 11. 2026 1:30
Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
Góly:
03:52 Reinhart (Verhaeghe, S. Jones)
39:42 Forsling (Verhaeghe)
42:32 Lundell (Verhaeghe, Ekblad)
56:29 Eller (Mikkola)
57:20 Lundell (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
Góly:
04:07 Compher (Mazur, Seider)
13:14 Englund
20:17 Raymond (Copp)
32:08 Kasper (Wallinder, Seider)
Sestavy:
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.
Sestavy:
J. Gibson (Tarasov) – Wallinder, Seider (A), Chiarot, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Mazur, Kasper, Compher – Appleton, Dries, Kolesar.

Rozhodčí: Skilliter, Lepkowski – Deschamps, Marquis

Počet diváků: 19151

NHL
13. 11. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Islanders New York Islanders 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Góly:
08:55 T. Moore (Clarke, Haula)
27:52 Byfield (Panarin, Fiala)
Góly:
05:50 B. Schenn (Chaffee, Pulock)
12:58 M. Schaefer (Maccelli, B. Schenn)
25:35 V. Eklund (B. Schenn, Pulock)
40:39 Holmström
57:14 Horvat (Holmström)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (C), M. Anderson (A), Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Panarin – Zuccarello, Byfield, Fiala – Perry, Laughton, T. Moore – Armia, Haula, Andre Lee.
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Hutton, Kessel – Palmieri, Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Maccelli – Duclair, Cizikas, Heineman – Chaffee, Palát.

Rozhodčí: McIsaac, Samuels Thomas – Gawryletz, O'Quinn

Počet diváků: 15622

NHL
13. 11. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Góly:
34:53 Mittelstadt (E. Lindholm, Zadorov)
40:53 Mittelstadt (E. Lindholm, Chusnutdinov)
Góly:
02:34 K. Dach (A. Xhekaj, Newhook)
08:37 J. Anderson (J. Evans, Matheson)
24:24 J. Evans (J. Anderson)
28:14 Caufield
34:15 Danault (Bolduc, A. Carrier)
Sestavy:
Swayman (29. DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, Matheson (A), A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Danault, Bolduc – Newhook, O. Kapanen, K. Dach – J. Anderson (A), J. Evans, Kreider.

Rozhodčí: Beach, L'Ecuyer – Grillo, MacPherson

Počet diváků: 17850

NHL
13. 11. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:8 (2:0, 1:5, 0:3)
Góly:
04:19 Hyry (Hintz, Harley)
18:32 Hintz (J. Robertson, Lundkvist)
31:14 Perron (Harley, Lundkvist)
Góly:
21:11 Samberg
27:03 Scheifele
33:55 Mercer (Perfetti, Yager)
38:12 Scheifele (Vilardi, Connor)
39:51 Mercer (Perfetti, Samberg)
41:00 Connor (Vilardi, Scheifele)
55:12 Vilardi (Connor, Morrissey)
55:26 Koepke (M. Barron)
Sestavy:
Oettinger (41. DeSmith) – Harley, Lundkvist, Bichsel, Lindell (A), Taylor, Myers – J. Robertson, Hintz, Hyry – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – Steel, J. Hryckowian, Seguin (A) – Kiviranta, Faksa, Perron.
Sestavy:
Skinner (Daws) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Rosén.

Rozhodčí: Luxmore, Syvret – Martenet, McNamara

Počet diváků: 18532

NHL
13. 11. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:1N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
Góly:
McMichael
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Peeke, Sergačov (A), Simašev, Weegar, Z. Jones, Duda – Anders Lee, Trocheck, Keller (C) – Yamamoto, Hayton, But – Carcone, McBain, Crouse (A) – Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Mailloux, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – Neighbours, McTavish, Berggren – Dvorský, McMichael, Bučněvič – Toropčenko, Suter, R. Johnston.

Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Suchánek, Hautamaeki

Počet diváků: 14111

NHL
13. 11. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:3P (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)
Góly:
07:11 Pinto
13:13 Stützle (Zetterlund, Cozens)
56:04 Batherson (Spence, Pinto)
62:08 Pinto
Góly:
38:04 Lehkonen (Kadri, T. Hughes)
43:54 Kelly
50:03 Landeskog (Nelson, Toews)
Sestavy:
Ullmark (Ersson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Cozens, Stützle, Zetterlund – Batherson, Pinto, Tomasino – Giroux (A), Greig, Amadio – Hodgson, Halliday, Blais.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, Toews, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – T. Hughes, Nelson, Schwartz – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Brandon Blandina – Julien Fournier, Mark Shewchyk

Počet diváků: 16289

NHL
13. 11. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2P (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
12:22 Nazar (Bedard, Kancerov)
48:22 Nazar (Rinzel, O. Moore)
63:12 Donato (Frondell, Rinzel)
Góly:
09:00 Power (Norris, Quinn)
15:46 T. Thompson (Quinn, Dahlin)
Sestavy:
Knight (Commesso) – Cole, Vlasic, Levšunov, Del Mastro, Rinzel, Kaiser – Bertuzzi (A), Bedard (C), Kancerov – Kane (A), Frondell, Mangiapane – Donato, Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Timmins, Power, Crevier, Zellweger – T. Thompson (A), Krebs, Benson – Quinn, Östlund, Zucker – Doan, Norris, Kulich – Malenstyn, McLeod, Kozak.

Rozhodčí: Maaskant, Hebert – Murray, Faucher

Počet diváků: 18305

NHL
13. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Góly:
24:05 Matthews (MacEwen, D. Raddysh)
26:59 MacEwen (Blugers, Stecher)
Góly:
17:53 Boldy (Kaprizov)
29:55 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
43:59 Boldy (Hartman, Bogosian)
47:34 McCarron (Jurov, Coleman)
59:03 Jurov (N. Foligno, Kaprizov)
Sestavy:
Stolarz (Bobrovskij) – D. Raddysh, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson, C. Tanev, Mermis, McWard – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Tavares (A), Tverberg – Joshua, Paul, McKenna – Blugers, Duhaime, MacEwen.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Spurgeon (C), Määttä, Kiersted, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Šabanov, Jurov, Trenin – M. Foligno (A), Hartman, N. Foligno.

Rozhodčí: MacDougall, Halkidis – Alphonso, Hughes

Počet diváků: 18397

NHL
13. 11. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly:
12:20 Knies (Johnson, Monahan)
Góly:
02:57 Hagel (D'Astous, Kučerov)
41:06 Guentzel (Hagel, Carlson)
47:41 Hagel (Guentzel, Kučerov)
Sestavy:
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Severson, Provorov (A), Fabbro, Christiansen, Mateychuk – Knies, Fantilli (A), Johnson – Ničuškin, Monahan, Voronkov – Sillinger, Coyle, Olivier – Lomberg, Williams, Lorentz.
Sestavy:
Hildeby (Vasilevskij) – D'Astous, Carlson, Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Hagel, Guentzel, Kučerov (A) – Michejev, Girgensons, Holmberg – C. Geekie, S. O'Reilly, Goncalves – Viel, Sabourin.

Rozhodčí: Dwyer, Hiff – Flemington, Kelly

Počet diváků: 15101

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Glosa

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