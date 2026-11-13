Carolina se úspěchem 4:1 nad Seattlem vrátila do průběžného vedení v celé NHL, když o bod předčila Edmonton s nezastavitelným Connorem McDavidem.
Obhájci Stanley Cupu soupeře už od úvodu několikrát zamkli v obranném pásmu a do vedení šli ve 12. minutě zásahem Dána Nikolaje Ehlers. Lavička Seattlu se neúspěšně pokoušela o trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři Philippu Grubauerovi a z následné nařízené přesilovky zvýšil oblíbenec publika Sebastian Aho.
Finskou radost navíc ve druhé třetině zdvojnásobil bek Juuso Välimäki. Hurricanes celkově tým Kraken, který to po pondělním příletu do Finska zřejmě přehnal se saunováním a utužováním party, přestřílel 30:13.
Brankář Brandon Bussi se tak na vychytanou výhru příliš nenadřel, vítěznou oslavu si po zápase kromě Aha vychutnal rovněž jubilant Taylor Hall. Zkušený forvard odehrál svůj 1 000. zápas kariéry v NHL.
Den po nezdaru 3:5 na ledě Vegas nastoupil Utah před svými fanoušky proti St. Louis. Do brány týmu Mammoth se postavil Karel Vejmelka, před kterým v posledních dnech dostával více příležitostí jeho parťák Sebastian Cossa. Český reprezentant však tentokrát rozhodně nezklamal, když během 65 minut hry pochytal všech 22 ran Blues. Čisté konto ovšem uhájil také hostující Joel Hofer, jenž čelil 29 pokusům.
Brankářský souboj nakonec rozsoudil až dlouhý penaltový rozstřel. Muži v maskách opět dominovali, když proti nim exekutoři z úvodních sedmi sérií uspěli jen po dvou střelcích na obou stranách (v první a sedmé sérii). Rozhodnutí nabídla až osmá dvojice, v níž domácího centra Barretta Haytona předčil útočník St. Louis Connor McMichael. I přes skvělý výkon tak Vejmelka nakonec odcházel poražen, první hvězdou byl gólman Blues Hofer.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
53:15 Gaudreau (Samoskevich)
11:44 Ehlers (K. Miller, Stankoven)
12:50 Aho (Blake, Ehlers)
29:34 Välimäki (Stankoven)
51:41 Aho (K. Miller, Svečnikov)
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Samoskevich, Stephenson, Nyman – Matthew Wood, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – James Tobias, Brandon Gawryletz
Počet diváků: 12523
2:20 Rodrigues (Meier, Gricjuk)
29:51 Hämeenaho (Dillon, Glass)
46:27 Koljačonok (Rodrigues)
57:07 Noesen (Brown)
59:15 J. Hughes (Gricjuk, Bratt)
14:10 R. Leonard (C. Hutson)
22:11 Dubois (A. Protas, St. Ivany)
Hellebuyck (Allen) – Siegenthaler, L. Hughes, Chisholm, Hamilton, Dillon, Koljačonok – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier (C), Evangelista – Noesen, Rodrigues, Brown – Boqvist, Glass, Hämeenaho.
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin (C), Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.
Rozhodčí: MacPhee, Hanson – Blujus, Jackson
Počet diváků: 15035
03:52 Reinhart (Verhaeghe, S. Jones)
39:42 Forsling (Verhaeghe)
42:32 Lundell (Verhaeghe, Ekblad)
56:29 Eller (Mikkola)
57:20 Lundell (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
04:07 Compher (Mazur, Seider)
13:14 Englund
20:17 Raymond (Copp)
32:08 Kasper (Wallinder, Seider)
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.
J. Gibson (Tarasov) – Wallinder, Seider (A), Chiarot, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Mazur, Kasper, Compher – Appleton, Dries, Kolesar.
Rozhodčí: Skilliter, Lepkowski – Deschamps, Marquis
Počet diváků: 19151
08:55 T. Moore (Clarke, Haula)
27:52 Byfield (Panarin, Fiala)
05:50 B. Schenn (Chaffee, Pulock)
12:58 M. Schaefer (Maccelli, B. Schenn)
25:35 V. Eklund (B. Schenn, Pulock)
40:39 Holmström
57:14 Horvat (Holmström)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (C), M. Anderson (A), Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Panarin – Zuccarello, Byfield, Fiala – Perry, Laughton, T. Moore – Armia, Haula, Andre Lee.
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Hutton, Kessel – Palmieri, Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Maccelli – Duclair, Cizikas, Heineman – Chaffee, Palát.
Rozhodčí: McIsaac, Samuels Thomas – Gawryletz, O'Quinn
Počet diváků: 15622
34:53 Mittelstadt (E. Lindholm, Zadorov)
40:53 Mittelstadt (E. Lindholm, Chusnutdinov)
02:34 K. Dach (A. Xhekaj, Newhook)
08:37 J. Anderson (J. Evans, Matheson)
24:24 J. Evans (J. Anderson)
28:14 Caufield
34:15 Danault (Bolduc, A. Carrier)
Swayman (29. DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, Matheson (A), A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Danault, Bolduc – Newhook, O. Kapanen, K. Dach – J. Anderson (A), J. Evans, Kreider.
Rozhodčí: Beach, L'Ecuyer – Grillo, MacPherson
Počet diváků: 17850
04:19 Hyry (Hintz, Harley)
18:32 Hintz (J. Robertson, Lundkvist)
31:14 Perron (Harley, Lundkvist)
21:11 Samberg
27:03 Scheifele
33:55 Mercer (Perfetti, Yager)
38:12 Scheifele (Vilardi, Connor)
39:51 Mercer (Perfetti, Samberg)
41:00 Connor (Vilardi, Scheifele)
55:12 Vilardi (Connor, Morrissey)
55:26 Koepke (M. Barron)
Oettinger (41. DeSmith) – Harley, Lundkvist, Bichsel, Lindell (A), Taylor, Myers – J. Robertson, Hintz, Hyry – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – Steel, J. Hryckowian, Seguin (A) – Kiviranta, Faksa, Perron.
Skinner (Daws) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Rosén.
Rozhodčí: Luxmore, Syvret – Martenet, McNamara
Počet diváků: 18532
McMichael
Vejmelka (Cossa) – Peeke, Sergačov (A), Simašev, Weegar, Z. Jones, Duda – Anders Lee, Trocheck, Keller (C) – Yamamoto, Hayton, But – Carcone, McBain, Crouse (A) – Stenlund, O'Brien.
Hofer (Binnington) – Broberg, Mailloux, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – Neighbours, McTavish, Berggren – Dvorský, McMichael, Bučněvič – Toropčenko, Suter, R. Johnston.
Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Suchánek, Hautamaeki
Počet diváků: 14111
07:11 Pinto
13:13 Stützle (Zetterlund, Cozens)
56:04 Batherson (Spence, Pinto)
62:08 Pinto
38:04 Lehkonen (Kadri, T. Hughes)
43:54 Kelly
50:03 Landeskog (Nelson, Toews)
Ullmark (Ersson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Cozens, Stützle, Zetterlund – Batherson, Pinto, Tomasino – Giroux (A), Greig, Amadio – Hodgson, Halliday, Blais.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, Toews, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – T. Hughes, Nelson, Schwartz – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Brandon Blandina – Julien Fournier, Mark Shewchyk
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12:22 Nazar (Bedard, Kancerov)
48:22 Nazar (Rinzel, O. Moore)
63:12 Donato (Frondell, Rinzel)
09:00 Power (Norris, Quinn)
15:46 T. Thompson (Quinn, Dahlin)
Knight (Commesso) – Cole, Vlasic, Levšunov, Del Mastro, Rinzel, Kaiser – Bertuzzi (A), Bedard (C), Kancerov – Kane (A), Frondell, Mangiapane – Donato, Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.
Lyon (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Timmins, Power, Crevier, Zellweger – T. Thompson (A), Krebs, Benson – Quinn, Östlund, Zucker – Doan, Norris, Kulich – Malenstyn, McLeod, Kozak.
Rozhodčí: Maaskant, Hebert – Murray, Faucher
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24:05 Matthews (MacEwen, D. Raddysh)
26:59 MacEwen (Blugers, Stecher)
17:53 Boldy (Kaprizov)
29:55 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
43:59 Boldy (Hartman, Bogosian)
47:34 McCarron (Jurov, Coleman)
59:03 Jurov (N. Foligno, Kaprizov)
Stolarz (Bobrovskij) – D. Raddysh, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson, C. Tanev, Mermis, McWard – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Tavares (A), Tverberg – Joshua, Paul, McKenna – Blugers, Duhaime, MacEwen.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Spurgeon (C), Määttä, Kiersted, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Šabanov, Jurov, Trenin – M. Foligno (A), Hartman, N. Foligno.
Rozhodčí: MacDougall, Halkidis – Alphonso, Hughes
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12:20 Knies (Johnson, Monahan)
02:57 Hagel (D'Astous, Kučerov)
41:06 Guentzel (Hagel, Carlson)
47:41 Hagel (Guentzel, Kučerov)
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Severson, Provorov (A), Fabbro, Christiansen, Mateychuk – Knies, Fantilli (A), Johnson – Ničuškin, Monahan, Voronkov – Sillinger, Coyle, Olivier – Lomberg, Williams, Lorentz.
Hildeby (Vasilevskij) – D'Astous, Carlson, Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Hagel, Guentzel, Kučerov (A) – Michejev, Girgensons, Holmberg – C. Geekie, S. O'Reilly, Goncalves – Viel, Sabourin.
Rozhodčí: Dwyer, Hiff – Flemington, Kelly
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