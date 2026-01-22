Suverénně poslední tým soutěže z Vancouveru se po dlouhých jedenácti porážkách v řadě dočkal plného bodového zisku. Po výsledku 4:3 ve středu kanadský celek přemohl Washington, který přitom už v 10. minutě odskočil do trháku 0:2.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 45z. - 60b. (20+40)
2. Nečas (COL), 48z. - 60b. (22+38)
3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)
4. Zacha (BOS), 49z. - 35b. (14+21)
5. Hronek (VAN), 50z. - 29b. (4+25)
Přesilovkové góly Dylana Stroma a Justina Sourdifa však ještě v prvním dějství vymazali Brock Boeser a Evander Kane. V prostřední dvacetiminutovce na ně navázali Drew O’Connor, u jehož akce si připsal druhou asistenci v zápase český centr David Kämpf (15:04, 0+2, +1, 1 střela), a obránce Filip Hronek (23:10, 1+0, +/-: 0, 1 střela).
Své čtvrté branky sezony dosáhl v 32. minutě poté, co po přihrávce Jakea DeBruska proměnil přečíslení 2 na 1.
Washington na čtyřgólovou sérii domácích dokázal zareagovat již jen snížením Dylana Stroma z 57. minuty.
Český reprezentační gólman Lukáš Dostál se v zámoří dostává zpátky do parádní formy. V dresu Anaheimu vychytal výhru už ve čtvrtém startu za sebou. Svým posledním výkonem navíc učinil z volby hvězdy zápasu formalitu poté, co proti vedoucímu Coloradu na jeho ledě zazářil vysokým počtem 40 zákroků.
25letý rodák z Brna byl blízko úspěchu už v řádné hrací době. Ducks i díky asistenci kapitána Radka Gudase (14:01, 0+1, +1, 1 střela) vedli od 22. minuty. Domácí favorit dokázal srovnat na 1:1 až v 57. minutě, kdy Dostála obral o čisté konto Artturi Lehkonen. Více toho ovšem ani hvězdy Nathan MacKinnon a Martin Nečas (27:03, -1, 1 střela) proti jedničce Anaheimu nedokázaly.
Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, ve kterém za hosty proti Scottu Wedgewoodovi skórovali Mikael Granlund a Cutter Gauthier. Dostál si naopak poradil s Brockem Nelsonoem a pokusem krajana Nečase.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
10:40 Beniers (Dunn, McCann)
33:37 Dunn (Winterton, Meyers)
36:26 Kakko (Schwartz)
56:32 McCann (Montour, Grubauer)
02:38 Duclair (Ritchie, Barzal)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McCann, Beniers, Eberle – Schwartz, S. Wright, Kakko – Catton, Stephenson, Tolvanen – Winterton, Meyers, Gaudreau.
Sorokin (Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, MacLean – Šabanov, Cizikas, Cyplakov.
Rozhodčí: Justin Kea, Kyle Rehman – Bevan Mills, Michel Cormier
25:35 Peterka
26:11 Crouse (Schmaltz, Keller)
52:47 Guenther (Schmaltz, Sergačov)
59:25 Keller
62:01 Keller (Guenther)
00:30 York (Sanheim, Konecny)
04:36 Dvorak (Konecny, Juulsen)
20:58 Brink (Zegras, Drysdale)
30:28 Dvorak (Zegras, Drysdale)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Ersson (Kolosov) – Sanheim (A), York, Andrae, Drysdale, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Pederson, Hathaway.
Rozhodčí: Markovic, South – Knorr, Mahon
13:32 Boeser (Kämpf)
18:22 E. Kane (DeBrusk)
28:58 O'Connor (Kämpf, Boeser)
31:43 Hronek (DeBrusk, Willander)
08:24 D. Strome (Wilson, Carlson)
09:43 Sourdif (D. Strome, Ovečkin)
56:37 D. Strome (Sourdif, Carlson)
Lankinen (Patera) – Elias Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Kämpf, Boeser (A) – Öhgren, Blugers, Garland – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, Dowd, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – R. Leonard, D. Strome, McMichael – Beauvillier, Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Luxmore, Brace – Apperson, Shewchyk
Počet diváků: 18556
39:57 Šarangovič (Whitecloud, Bahl)
07:49 Malkin (Shea, St. Ivany)
32:32 Činachov (Novak, Malkin)
40:50 Rust (Crosby, Rakell)
49:19 Novak (St. Ivany)
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Frost, Pospíšil – Klapka, Kirkland, Lomberg.
S. Skinner (Šilovs) – St. Ivany (A), Kulak, Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Schrader – Toomey, McNamara
Počet diváků: 17997
56:21 Lehkonen (Nelson, Burns)
21:27 Viel (C. Gauthier, Gudas)
Granlund
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Ahcan, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Brindley, Drury, Olofsson – T. Makar, Kelly, Bardakov.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Rozhodčí: Chris Rooney, Carter Sandlak – Dylan Blujus, Kiel Murchison
Počet diváků: 18109
04:46 Laughton (Järnkrok, Lorentz)
19:42 Edvinsson (Raymond, Larkin)
63:08 Larkin (Seider)
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Rozhodčí: McIsaac, Nicholson – Cherrey, Brisebois
Počet diváků: 18955