Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

  7:42aktualizováno  7:54
Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf. Hvězdou zápasu byl Lukáš Dostál, jenž 40 zákroky pomohl Anaheimu k cennému vítězství 2:1 po nájezdech z ledu vedoucího Colorada. Další triumf slavil Karel Vejmelka, jehož Utah otočil zápas proti Philadelphii na 5:4 po prodloužení.
Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase. | foto: AP

Alexander Ovečkin se natahuje po kotouči, vpravo ho sleduje Filip Hronek.
Gólman Pittsburghu Stuart Skinner zasahuje proti Adamu Klapkovi.
Martin Nečas cloní před brankářem Lukášem Dostálem.
Lukáš Dostál se roztahuje proti nájezdu Brocka Nelsona.
Suverénně poslední tým soutěže z Vancouveru se po dlouhých jedenácti porážkách v řadě dočkal plného bodového zisku. Po výsledku 4:3 ve středu kanadský celek přemohl Washington, který přitom už v 10. minutě odskočil do trháku 0:2.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 45z. - 60b. (20+40)

2. Nečas (COL), 48z. - 60b. (22+38)

3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)

4. Zacha (BOS), 49z. - 35b. (14+21)

5. Hronek (VAN), 50z. - 29b. (4+25)

Přesilovkové góly Dylana Stroma a Justina Sourdifa však ještě v prvním dějství vymazali Brock Boeser a Evander Kane. V prostřední dvacetiminutovce na ně navázali Drew O’Connor, u jehož akce si připsal druhou asistenci v zápase český centr David Kämpf (15:04, 0+2, +1, 1 střela), a obránce Filip Hronek (23:10, 1+0, +/-: 0, 1 střela).

Své čtvrté branky sezony dosáhl v 32. minutě poté, co po přihrávce Jakea DeBruska proměnil přečíslení 2 na 1.

Washington na čtyřgólovou sérii domácích dokázal zareagovat již jen snížením Dylana Stroma z 57. minuty.

Český reprezentační gólman Lukáš Dostál se v zámoří dostává zpátky do parádní formy. V dresu Anaheimu vychytal výhru už ve čtvrtém startu za sebou. Svým posledním výkonem navíc učinil z volby hvězdy zápasu formalitu poté, co proti vedoucímu Coloradu na jeho ledě zazářil vysokým počtem 40 zákroků.

25letý rodák z Brna byl blízko úspěchu už v řádné hrací době. Ducks i díky asistenci kapitána Radka Gudase (14:01, 0+1, +1, 1 střela) vedli od 22. minuty. Domácí favorit dokázal srovnat na 1:1 až v 57. minutě, kdy Dostála obral o čisté konto Artturi Lehkonen. Více toho ovšem ani hvězdy Nathan MacKinnon a Martin Nečas (27:03, -1, 1 střela) proti jedničce Anaheimu nedokázaly.

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, ve kterém za hosty proti Scottu Wedgewoodovi skórovali Mikael Granlund a Cutter Gauthier. Dostál si naopak poradil s Brockem Nelsonoem a pokusem krajana Nečase.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
22. 1. 2026 3:30
Seattle Kraken Seattle Kraken : New York Islanders New York Islanders 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
10:40 Beniers (Dunn, McCann)
33:37 Dunn (Winterton, Meyers)
36:26 Kakko (Schwartz)
56:32 McCann (Montour, Grubauer)
Góly:
02:38 Duclair (Ritchie, Barzal)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McCann, Beniers, Eberle – Schwartz, S. Wright, Kakko – Catton, Stephenson, Tolvanen – Winterton, Meyers, Gaudreau.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, MacLean – Šabanov, Cizikas, Cyplakov.

Rozhodčí: Justin Kea, Kyle Rehman – Bevan Mills, Michel Cormier

NHL
22. 1. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:4P (0:2, 2:2, 2:0 - 1:0)
Góly:
25:35 Peterka
26:11 Crouse (Schmaltz, Keller)
52:47 Guenther (Schmaltz, Sergačov)
59:25 Keller
62:01 Keller (Guenther)
Góly:
00:30 York (Sanheim, Konecny)
04:36 Dvorak (Konecny, Juulsen)
20:58 Brink (Zegras, Drysdale)
30:28 Dvorak (Zegras, Drysdale)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – Sanheim (A), York, Andrae, Drysdale, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Pederson, Hathaway.

Rozhodčí: Markovic, South – Knorr, Mahon

NHL
22. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Washington Capitals Washington Capitals 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly:
13:32 Boeser (Kämpf)
18:22 E. Kane (DeBrusk)
28:58 O'Connor (Kämpf, Boeser)
31:43 Hronek (DeBrusk, Willander)
Góly:
08:24 D. Strome (Wilson, Carlson)
09:43 Sourdif (D. Strome, Ovečkin)
56:37 D. Strome (Sourdif, Carlson)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Elias Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Kämpf, Boeser (A) – Öhgren, Blugers, Garland – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, Dowd, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – R. Leonard, D. Strome, McMichael – Beauvillier, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Luxmore, Brace – Apperson, Shewchyk

Počet diváků: 18556

NHL
22. 1. 2026 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
39:57 Šarangovič (Whitecloud, Bahl)
Góly:
07:49 Malkin (Shea, St. Ivany)
32:32 Činachov (Novak, Malkin)
40:50 Rust (Crosby, Rakell)
49:19 Novak (St. Ivany)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Frost, Pospíšil – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – St. Ivany (A), Kulak, Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Schrader – Toomey, McNamara

Počet diváků: 17997

NHL
22. 1. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
56:21 Lehkonen (Nelson, Burns)
Góly:
21:27 Viel (C. Gauthier, Gudas)
Granlund
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Ahcan, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Brindley, Drury, Olofsson – T. Makar, Kelly, Bardakov.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.

Rozhodčí: Chris Rooney, Carter Sandlak – Dylan Blujus, Kiel Murchison

Počet diváků: 18109

NHL
22. 1. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:2P (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
04:46 Laughton (Järnkrok, Lorentz)
Góly:
19:42 Edvinsson (Raymond, Larkin)
63:08 Larkin (Seider)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.

Rozhodčí: McIsaac, Nicholson – Cherrey, Brisebois

Počet diváků: 18955

