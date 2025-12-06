Švýcarský gólman v dresu Vegas Akira Schmid se blýskl vychytanou nulou v souboji se svými bývalými spoluhráči, když zastavil všech 24 střel domácího New Jersey.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 27z. - 35b. (14+21)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 27z. - 21b. (12+9)
4. Zacha (BOS), 28z. - 20b. (7+13)
5. Hronek (VAN), 28z. - 16b. (2+14)
Poté, co v první třetině nejprve rozhodčí neuznali branky na obou stranách, poslal hostující Golden Knights do vedení trefou do šatny v čase 19:47 obránce Shea Theodore.
Hubený stav 0:1 následně svítil na ukazateli skóre až do 56. minuty, kdy český centr Vegas Tomáš Hertl (16:01, 1+0, +/-: 0, 1 střela) tečí v přesilovce zvýšil náskok hostů. Své 12. trefy sezony dosáhl změnou směru rány Mitche Marnera od modré čáry.
Poslední slovo si vzal ještě dorážkou na brankovišti z 59. minuty Ivan Barbašev. Domácí hokejisté s Ondřejem Palátem (11:06, -1, 1 střela) v sestavě tak odcházeli do kabin zklamaní.
Utah navázal na triumf 7:0 proti Anaheimu další venkovní výhrou, když v pátek slavil výsledek 4:1 nad domácím Vancouverem. U obou úspěchů týmu Mammoth byl český gólman Karel Vejmelka, jenž tak v sezoně navýšil svůj počet úspěchů na dvanáct a v daném ohledu je čtvrtý nejlepší v NHL. Dvanáctkrát se radoval i Igor Šesťorkin z Rangers a o jeden triumf navíc zatím přidali Jake Oettinger z Dallasu a Scott Wedgewood z Colorada.
Na ledě Canucks Vejmelka zastavil 31 z 32 střel a za svůj výkon si dokonce vysloužil post první hvězdy. Vyzrát na něj nedokázali ani krajané v dresu Vancouveru David Kämpf (16:07, +/-: 0, 1 střela) a Filip Hronek (24:34, -2, 2 střely). Ofenzivu Utahu táhli centr Kevin Stenlund s obránce Michailem Sergačjovem (oba 1+1). Vejmelku připravil o možnost druhé nuly za sebou čestným gólem až z 45. minuty Arshdeep Bains.
Výsledky
18:16 C. Gauthier (Sennecke, LaCombe)
26:19 R. Johnston (Gudas, Zellweger)
37:59 Sennecke (R. Johnston)
McTavish
09:29 Wilson (Sourdif, T. van Riemsdyk)
26:06 Frank
27:38 Protas (M. Roy, D. Strome)
Husso (Butejec) – Helleson, LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish (A), C. Gauthier – R. Strome, Granlund, Vatrano – Killorn, Poehling, R. Johnston.
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Frank, Dowd (A), Leonard – Milano, Lapierre, Duhaime – Sourdif.
Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Flemington, Toomey
Počet diváků: 16122
44:17 Bains (Räty, Lekkerimäki)
16:00 Sergačjov (Keller, Guenther)
34:05 Schmaltz (Sergačjov, Peterka)
57:52 Stenlund (Yamamoto, McBain)
59:24 Marino (Stenlund)
Lankinen (Tolopilo) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, Sasson, O'Connor – Lekkerimäki, Räty, Bains.
Vejmelka (Vaněček) – Marino, Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Lamoureux, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, But – Carcone, McBain, Crouse (A) – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Rehman, L'Ecuyer – Smith, Baker
Počet diváků: 18732
14:40 J. Robertson (W. Johnston, Rantanen)
50:56 Steel (Petrovic, Rantanen)
56:39 Rantanen (W. Johnston, Koljačonok)
57:41 Heiskanen (Hintz)
28:23 Graf (Dellandrea, Leddy)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Koljačonok, Petrovic, Capobianco – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Blackwell.
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Gaudette, Wennberg (A), Eklund – Graf, Kurashev, J. Skinner – Ostapchuk, Dellandrea, Goodrow.
Rozhodčí: Luxmore, Kea – Daisy, Brisebois
Počet diváků: 18532
19:47 Theodore (Eichel, Hanifin)
55:34 Hertl (Marner, Dorofejev)
58:34 Barbašev (Eichel, Theodore)
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, White, Nemec – Meier, Hischier (C), Noesen – Palát (A), Mercer, Bratt (A) – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Crookshank.
Schmid (Vikman) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, R. Smith, Kolesar.
Rozhodčí: Dwyer, Hamilton – Kovachik, Faucher
Počet diváků: 15842
04:24 Connor (Vilardi, Samberg)
22:22 Pearson (Koepke)
38:42 Koepke (M. Barron, DeMelo)
59:26 Vilardi (Connor, Scheifele)
14:44 Zucker (Norris, Dahlin)
Comrie (Milic) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Salomonsson, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Byram, Bryson, Power – T. Thompson (A), Norris, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Tuch (A), Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Rozhodčí: P. Lambert, T. Chmielewski – J. Deschamps, T. Gawryletz
Počet diváků: 13682