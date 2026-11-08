Sobotní program otevřela domácí výhra Washingtonu nad Floridou 4:3. Domácí vedli už od 3. minuty gólem beka Jacka St. Ivanyho. Brady Tkachuk však po asistencích bratra Matthewa ještě v prvním dějství vývoj otočil.
Prostředí část ale patřila Capitals. V 25. minutě srovnal Alex Tuch a podruhé do vedení tým z hlavního města USA šel v 35. minutě po zakončení do odkryté části brány v podání Alexeje Protase.
Klid do domácích řad navíc vnesl na startu třetí třetiny Pierre-Luc Dubois. Nakonec právě jeho zásah byl tím rozdílovým poté, co si v poslední minutě při hře bez brankáře vzal poslední slovo hostující Sam Bennett. Svou třetí asistenci večera zaznamenal Matthew Tkachuk. Na vyrovnání ovšem Florida, za kterou podruhé za sebou plnil jen roli nehrajícího náhradníka český obránce Radko Gudas, neměla dostatek času.
Chmelař se v duelu proti Seattlu prosadil ve 14. minutě, kdy zvyšoval na 3:0 a podepsal se pod výhru 4:3. Domácí Kraken ve třetí třetině sahali po smazání čtyřbrankového manka, nakonec ale prohráli potřetí z posledních pěti zápasů.
Nečas nasbíral čtyři body v jednom zápase poprvé v sezoně a navázal tak na tři tříbodové večery. S bilancí (9+14) je po Nathanu MacKinnonovi (10+20) druhým nejproduktivnějším hráčem Colorada.
Proti Detroitu odstartoval svou show těsně před polovinou zápasu, kdy v přesilové hře otevřel skóre. O necelé tři minuty později opět v přesilovce připravil trefu MacKinnonovi a gól a nahrávku si schoval také do třetího dějství. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Padli naopak hokejisté Vancouveru, kteří i přes asistenci Filipa Hronka u jedné z branek nestačili na Edmonton. Oilers doma porazili nejhorší tým NHL 4:2, třemi body výhru řídili dva nejproduktivnější hráči NHL. Lídr bodování Connor McDavid se blýskl třemi nahrávkami, Leon Draisaitl dva góly vstřelil a jeden připravil.
Výsledky
41:50 Kakko (Montour, Catton)
46:38 Eberle (Beniers, Stephenson)
55:02 Dunn (Catton, Matthew Wood)
01:35 Perreault (Zibanejad, Lafrenière)
09:05 Kartye (Fox, Bjorkstrand)
13:53 Chmelař (Laba)
32:46 Dorofejev (Zibanejad, Lafrenière)
Daccord (14. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Matthew Wood, Gaudreau, Stephenson – Samoskevich, Catton, Kakko – Winterton, Meyers, Nyman.
Korpisalo (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Bjorkstrand, J. Miller (C), Kartye – Dorofejev, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.
Rozhodčí: Rooney, Beach – Cherrey, Gibbons
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16:07 Stamkos (Bourque, Josi)
29:02 Colton (Drury, Josi)
58:31 Perbix (Stamkos)
13:07 Snuggerud (Broberg, Thomas)
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Edström, Drury (A), Colton – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer.
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg, Parayko (A), J. Barron, A. Jiříček, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Kaskimäki, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: St-Laurent, Syvret – Suchánek, Murray
02:21 St. Ivany
24:39 Tuch
34:55 A. Protas (Dubois, R. Leonard)
44:42 Dubois (A. Protas)
03:13 B. Tkachuk (M. Tkachuk)
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
59:14 Bennett (M. Tkachuk, Reinhart)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Tuch, D. Strome, Kyrou – Ovečkin, Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk – Verhaeghe, Reinhart, Vilmanis – Luostarinen, Eller, Reinhardt – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: Brenk, Sandlak – Baker, Toomey
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29:46 Nečas (T. Hughes, C. Makar)
32:30 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
47:15 Nečas (MacKinnon, Toews)
49:45 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, Toews, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – T. Hughes, Nelson, Schwartz – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Tarasov (Postava) – Seider (A), Chiarot, Faulk, Wallinder, Anton Johansson, Englund – Arvidsson, Finnie, DeBrincat (A) – Raymond (A), Copp, Brandsegg-Nygård – J. Leonard, Compher, Rasmussen – Kolesar, Dries, Mazur.
Rozhodčí: Nicholson, MacPhee – B. Gawryletz, T. Gawryletz
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09:55 Perry (M. Anderson, Panarin)
23:07 Laferriere (Kempe, Gustafsson)
01:52 Novak (Carlile, Letang)
05:10 Novak (Kindel)
19:31 Činachov (Koivunen, Malkin)
37:13 Crosby (Malkin, E. Karlsson)
58:44 Crosby (Malkin, Letang)
Kuemper (A. Forsberg) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty (C), M. Anderson, Dumoulin – Panarin (A), Laferriere, Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Turcotte – Haula, Connors, Armia.
Murašov (Šilovs) – Stastney, E. Karlsson, Girard, Korczak, Carlile, Letang (A) – Malkin (A), Crosby (C), Rakell – Novak, Kindel, Činachov – Koivunen, Lapierre, Brazeau – Dewar, Lizotte, N. Robertson.
Rozhodčí: Hanson, Brace – Mills, Mahon
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09:16 Hintz (W. Johnston, Harley)
15:17 Benn (Hintz)
16:51 J. Robertson (Rantanen, Harley)
34:30 Harley (W. Johnston, Rantanen)
07:22 Misa (Celebrini, W. Smith)
22:47 I. Stenberg (Celebrini, Pohlkamp)
37:02 W. Smith (Marchment, Celebrini)
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Lindell, Bichsel, Myers, Taylor – Hyry, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Misa – Sherwood, Graf, Marchment – Toffoli (A), Dellandrea, I. Stenberg – Gaudette, Bystedt, Goodrow.
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01:34 Jarvis (K. Miller, Hall)
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10:54 Martinook (Kotkaniemi, Robinson)
19:27 Martinook (Kotkaniemi, Robinson)
24:43 Svečnikov (W. Carrier)
30:36 Aho (S. Walker, W. Carrier)
38:06 Nikišin (Gostisbehere, Aho)
56:18 Gostisbehere (Nikišin, Stankoven)
59:47 Svečnikov (Aho)
45:56 Kancerov (Bedard, Vlasic)
53:41 Bedard (Vlasic)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.
Knight (31. A. Söderblom) – Levšunov, Kaiser, Cole, Vlasic, Rinzel, Korchinski – Kancerov, Bedard (C), Bertuzzi (A) – Nazar, Frondell, O. Moore – Donato, Greene, Teräväinen – Boucher, Greenway, C. Smith.
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53:44 Guentzel (Point, D'Astous)
56:29 D'Astous (Carlson, Point)
63:23 Kučerov (Guentzel, Carlson)
Pickard (Wallstedt) – Brodin (A), Q. Hughes, Bogosian, Määttä, Špaček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Trenin, Jurov, Šabanov – Brink, M. Foligno, Coleman – N. Foligno, Hartman, Sturm.
Hildeby (Vasilevskij) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel – Holmberg, C. Geekie, Michejev – Girgensons, Viel, Sabourin.
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31:54 V. Eklund (DeAngelo, B. Schenn)
15:23 Rodrigues (Mantha)
24:42 Chisholm (Bratt, Gricjuk)
46:08 Evangelista (Pesce, Hischier)
53:42 Hamilton (J. Hughes, Evangelista)
61:18 J. Hughes (L. Hughes)
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Pelech, Kessel, Hutton – Palmieri (A), Horvat (C), Heineman – V. Eklund, B. Schenn, Palát – Duclair, Pageau, Holmström – Chaffee, Cizikas, MacLean.
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Ersson (J. Johansson) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Zetterlund – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Cozens, Giroux (A) – Blais, Halliday, Hodgson.
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44:00 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
59:15 Draisaitl (McDavid, Hyman)
19:51 Sasson (Oleksiak, Brisebois)
57:25 Boeser (Hronek, Pettersson I)
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – Hyman (A), Nugent-Hopkins, K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, M. Jones – Frederic, Michaels, Formenton.
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Pettersson II, Buium (A), Oleksiak, L. Schenn, Brisebois – Boeser (A), Pettersson I (A), Bains – L. Karlsson, Rossi, Öhgren – Gallagher, Sasson, D. O'Connor – Lekkerimäki, Cotter, DeBrusk.
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52:15 Bolduc (L. Hutson, Caufield)
Bobrovskij (Achťamov) – C. Tanev, Rielly (A), D. Raddysh, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Paul, Tavares (A) – McKenna, Sissons, Joshua – MacEwen, Blugers, Duhaime.
J. Fowler (Dobeš) – A. Carrier, Guhle, Dobson, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield (A) – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans (A), Kreider – K. Dach, O. Kapanen, Newhook.
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