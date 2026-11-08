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Nečas dirigoval Colorado při výhře, první gól sezony má Chmelař

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  7:15
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Martin Nečas kontroluje puk v utkání s Detroitem.

Martin Nečas kontroluje puk v utkání s Detroitem. | foto: AP

Floridský Brady Tkachuk (vpravo) se raduje s bratrem Matthewem z gólu proti...
Akce ottawského Drakea Bathersona je před utahskou bránou Karla Vejmelky...
Conor Geekie z Tampy (94) se přetlačuje s Davidem Špačkem z Minnesoty.
Karel Vejmelka se otáčí do své brány, kam pronikla ottawská střela.
5 fotografií
Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:0 nad Detroitem a s 23 body je aktuálně nejproduktivnějším Čechem v NHL a 12. nejproduktivnějším hráčem ligy. První gól v sezoně vstřelil útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař. V dalších zápasech sobotního programu byl Adam Jiříček u prohry St. Louis, Radek Faksa přispěl k výhře Dallasu a Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu.

Sobotní program otevřela domácí výhra Washingtonu nad Floridou 4:3. Domácí vedli už od 3. minuty gólem beka Jacka St. Ivanyho. Brady Tkachuk však po asistencích bratra Matthewa ještě v prvním dějství vývoj otočil.

Prostředí část ale patřila Capitals. V 25. minutě srovnal Alex Tuch a podruhé do vedení tým z hlavního města USA šel v 35. minutě po zakončení do odkryté části brány v podání Alexeje Protase.

Klid do domácích řad navíc vnesl na startu třetí třetiny Pierre-Luc Dubois. Nakonec právě jeho zásah byl tím rozdílovým poté, co si v poslední minutě při hře bez brankáře vzal poslední slovo hostující Sam Bennett. Svou třetí asistenci večera zaznamenal Matthew Tkachuk. Na vyrovnání ovšem Florida, za kterou podruhé za sebou plnil jen roli nehrajícího náhradníka český obránce Radko Gudas, neměla dostatek času.

Chmelař se v duelu proti Seattlu prosadil ve 14. minutě, kdy zvyšoval na 3:0 a podepsal se pod výhru 4:3. Domácí Kraken ve třetí třetině sahali po smazání čtyřbrankového manka, nakonec ale prohráli potřetí z posledních pěti zápasů.

Nečas nasbíral čtyři body v jednom zápase poprvé v sezoně a navázal tak na tři tříbodové večery. S bilancí (9+14) je po Nathanu MacKinnonovi (10+20) druhým nejproduktivnějším hráčem Colorada.

Proti Detroitu odstartoval svou show těsně před polovinou zápasu, kdy v přesilové hře otevřel skóre. O necelé tři minuty později opět v přesilovce připravil trefu MacKinnonovi a gól a nahrávku si schoval také do třetího dějství. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Padli naopak hokejisté Vancouveru, kteří i přes asistenci Filipa Hronka u jedné z branek nestačili na Edmonton. Oilers doma porazili nejhorší tým NHL 4:2, třemi body výhru řídili dva nejproduktivnější hráči NHL. Lídr bodování Connor McDavid se blýskl třemi nahrávkami, Leon Draisaitl dva góly vstřelil a jeden připravil.

Výsledky

NHL
7. 11. 2026 23:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : New York Rangers New York Rangers 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)
Góly:
41:50 Kakko (Montour, Catton)
46:38 Eberle (Beniers, Stephenson)
55:02 Dunn (Catton, Matthew Wood)
Góly:
01:35 Perreault (Zibanejad, Lafrenière)
09:05 Kartye (Fox, Bjorkstrand)
13:53 Chmelař (Laba)
32:46 Dorofejev (Zibanejad, Lafrenière)
Sestavy:
Daccord (14. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Matthew Wood, Gaudreau, Stephenson – Samoskevich, Catton, Kakko – Winterton, Meyers, Nyman.
Sestavy:
Korpisalo (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Bjorkstrand, J. Miller (C), Kartye – Dorofejev, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.

Rozhodčí: Rooney, Beach – Cherrey, Gibbons

Počet diváků: 17151

NHL
7. 11. 2026 19:30
Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly:
16:07 Stamkos (Bourque, Josi)
29:02 Colton (Drury, Josi)
58:31 Perbix (Stamkos)
Góly:
13:07 Snuggerud (Broberg, Thomas)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Edström, Drury (A), Colton – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg, Parayko (A), J. Barron, A. Jiříček, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Kaskimäki, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.

Rozhodčí: St-Laurent, Syvret – Suchánek, Murray

NHL
7. 11. 2026 18:30
Washington Capitals Washington Capitals : Florida Panthers Florida Panthers 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly:
02:21 St. Ivany
24:39 Tuch
34:55 A. Protas (Dubois, R. Leonard)
44:42 Dubois (A. Protas)
Góly:
03:13 B. Tkachuk (M. Tkachuk)
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
59:14 Bennett (M. Tkachuk, Reinhart)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Tuch, D. Strome, Kyrou – Ovečkin, Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.
Sestavy:
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk – Verhaeghe, Reinhart, Vilmanis – Luostarinen, Eller, Reinhardt – Imama, Schwindt, Hathaway.

Rozhodčí: Brenk, Sandlak – Baker, Toomey

Počet diváků: 18347

NHL
8. 11. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly:
29:46 Nečas (T. Hughes, C. Makar)
32:30 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
47:15 Nečas (MacKinnon, Toews)
49:45 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
Góly:
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, Toews, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – T. Hughes, Nelson, Schwartz – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Sestavy:
Tarasov (Postava) – Seider (A), Chiarot, Faulk, Wallinder, Anton Johansson, Englund – Arvidsson, Finnie, DeBrincat (A) – Raymond (A), Copp, Brandsegg-Nygård – J. Leonard, Compher, Rasmussen – Kolesar, Dries, Mazur.

Rozhodčí: Nicholson, MacPhee – B. Gawryletz, T. Gawryletz

Počet diváků: 18114

NHL
8. 11. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Góly:
09:55 Perry (M. Anderson, Panarin)
23:07 Laferriere (Kempe, Gustafsson)
Góly:
01:52 Novak (Carlile, Letang)
05:10 Novak (Kindel)
19:31 Činachov (Koivunen, Malkin)
37:13 Crosby (Malkin, E. Karlsson)
58:44 Crosby (Malkin, Letang)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty (C), M. Anderson, Dumoulin – Panarin (A), Laferriere, Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Turcotte – Haula, Connors, Armia.
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Stastney, E. Karlsson, Girard, Korczak, Carlile, Letang (A) – Malkin (A), Crosby (C), Rakell – Novak, Kindel, Činachov – Koivunen, Lapierre, Brazeau – Dewar, Lizotte, N. Robertson.

Rozhodčí: Hanson, Brace – Mills, Mahon

Počet diváků: 18145

NHL
8. 11. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Góly:
09:16 Hintz (W. Johnston, Harley)
15:17 Benn (Hintz)
16:51 J. Robertson (Rantanen, Harley)
34:30 Harley (W. Johnston, Rantanen)
Góly:
07:22 Misa (Celebrini, W. Smith)
22:47 I. Stenberg (Celebrini, Pohlkamp)
37:02 W. Smith (Marchment, Celebrini)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Lindell, Bichsel, Myers, Taylor – Hyry, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Misa – Sherwood, Graf, Marchment – Toffoli (A), Dellandrea, I. Stenberg – Gaudette, Bystedt, Goodrow.

Rozhodčí: Charron, Betker – O'Quinn, Jackson

Počet diváků: 18532

NHL
8. 11. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)
Góly:
01:34 Jarvis (K. Miller, Hall)
03:21 Blake (Ehlers)
10:54 Martinook (Kotkaniemi, Robinson)
19:27 Martinook (Kotkaniemi, Robinson)
24:43 Svečnikov (W. Carrier)
30:36 Aho (S. Walker, W. Carrier)
38:06 Nikišin (Gostisbehere, Aho)
56:18 Gostisbehere (Nikišin, Stankoven)
59:47 Svečnikov (Aho)
Góly:
45:56 Kancerov (Bedard, Vlasic)
53:41 Bedard (Vlasic)
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.
Sestavy:
Knight (31. A. Söderblom) – Levšunov, Kaiser, Cole, Vlasic, Rinzel, Korchinski – Kancerov, Bedard (C), Bertuzzi (A) – Nazar, Frondell, O. Moore – Donato, Greene, Teräväinen – Boucher, Greenway, C. Smith.

Rozhodčí: Halkidis, L'Ecuyer – Fournier, Hautamaeki

Počet diváků: 18862

NHL
8. 11. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:4P (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)
Góly:
00:55 Coleman (Määttä, Q. Hughes)
02:58 Šabanov (Eriksson Ek, Kaprizov)
46:49 Šabanov
Góly:
36:34 Guentzel (D'Astous, Kučerov)
53:44 Guentzel (Point, D'Astous)
56:29 D'Astous (Carlson, Point)
63:23 Kučerov (Guentzel, Carlson)
Sestavy:
Pickard (Wallstedt) – Brodin (A), Q. Hughes, Bogosian, Määttä, Špaček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Trenin, Jurov, Šabanov – Brink, M. Foligno, Coleman – N. Foligno, Hartman, Sturm.
Sestavy:
Hildeby (Vasilevskij) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel – Holmberg, C. Geekie, Michejev – Girgensons, Viel, Sabourin.

Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Apperson, McNamara

Počet diváků: 19155

NHL
8. 11. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:5P (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
15:06 Duclair (Holmström, Pageau)
17:14 M. Schaefer (Horvat, Heineman)
25:08 Holmström (Palmieri, Horvat)
31:54 V. Eklund (DeAngelo, B. Schenn)
Góly:
15:23 Rodrigues (Mantha)
24:42 Chisholm (Bratt, Gricjuk)
46:08 Evangelista (Pesce, Hischier)
53:42 Hamilton (J. Hughes, Evangelista)
61:18 J. Hughes (L. Hughes)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Pelech, Kessel, Hutton – Palmieri (A), Horvat (C), Heineman – V. Eklund, B. Schenn, Palát – Duclair, Pageau, Holmström – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Allen (Hellebuyck) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Evangelista, Hischier (C), Meier – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.

Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, G. Dwyer – J. Marquis, J. Deschamps

Počet diváků: 17345

NHL
8. 11. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Góly:
05:27 Zetterlund (Halliday, Tomasino)
46:29 Amadio (Giroux, Kleven)
57:42 Cousins (Chabot, Pinto)
59:44 Pinto (Stützle, Amadio)
Góly:
09:57 Keller (Anders Lee)
49:53 Hayton (Keller, Weegar)
Sestavy:
Ersson (J. Johansson) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Zetterlund – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Cozens, Giroux (A) – Blais, Halliday, Hodgson.
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Simašev, Peeke, Duda, DeSimone – Anders Lee, Hayton, Keller (C) – L. Cooley, Trocheck, Crouse (A) – McBain, Schmaltz, Guenther – Carcone, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Furlatt, Lepkowski – Knorr, Faucher

Počet diváků: 17054

NHL
8. 11. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Góly:
09:14 Ekholm (McDavid, Draisaitl)
40:49 J. Dickinson (Emberson, Joseph)
44:00 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
59:15 Draisaitl (McDavid, Hyman)
Góly:
19:51 Sasson (Oleksiak, Brisebois)
57:25 Boeser (Hronek, Pettersson I)
Sestavy:
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – Hyman (A), Nugent-Hopkins, K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, M. Jones – Frederic, Michaels, Formenton.
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Pettersson II, Buium (A), Oleksiak, L. Schenn, Brisebois – Boeser (A), Pettersson I (A), Bains – L. Karlsson, Rossi, Öhgren – Gallagher, Sasson, D. O'Connor – Lekkerimäki, Cotter, DeBrusk.

Rozhodčí: Wes McCauley, Furman South – Andrew Smith, Tommy Hughes

Počet diváků: 17555

NHL
8. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Góly:
46:19 Nylander (D. Raddysh, Matthews)
47:14 McKenna (Joshua, Sissons)
Góly:
05:56 Newhook (O. Kapanen)
13:06 Newhook (Guhle, K. Dach)
32:57 Kreider
52:15 Bolduc (L. Hutson, Caufield)
Sestavy:
Bobrovskij (Achťamov) – C. Tanev, Rielly (A), D. Raddysh, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Paul, Tavares (A) – McKenna, Sissons, Joshua – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – A. Carrier, Guhle, Dobson, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield (A) – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans (A), Kreider – K. Dach, O. Kapanen, Newhook.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Thomas John Luxmore – Shandor Alphonso, Kyle Flemington

Počet diváků: 19253

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