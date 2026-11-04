Úterní výhra Vegas 3:2 na ledě Pittsburghu je pro tým z města hazardu teprve druhým úspěchem z posledních sedmi startů. Vybočit ze série nevýrazných výsledků Golden Knights pomohl hlavně výkon českého centra Tomáše Hertla (15:11, 2+0, +1, 3 střely). Pražský rodák, jenž za pár dní oslaví své 33. narozeniny, byl již tradičně silný na vhazování (vyhrál 10 z 16 buly) a navrch přidal gólovou produkci z přesilových her.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 16z. - 20b. (8+12)
2. Nečas (COL), 16z. - 18b. (7+11)
3. Hronek (VAN), 17z. - 12b. (1+11)
4. Hertl (VGK), 17z. - 11b. (7+4)
5. Zacha (BOS), 15z. - 10b. (3+7)
Poprvé slavil v 17. minutě, když z předbrankového prostoru bekhendem pohotově poslal pod horní tyč brankáře Arturse Šilovse vyraženou střelu Mitche Marnera. Hubené skóre pak vydrželo až do úvodu třetí třetiny, kdy se domácím trefami z 42. a 50. minuty podařilo vývoj otočit. Podepsali se pod to Tommy Novak a Rickard Rakell.
Vegas však mají ve svém kádru jednoho z nejproduktivnějších nováčků letošní sezony forvarda Trevora Connellyho, jenž v 52. minutě svou 6. trefou zařídil smírný stav 2:2. Klíčový moment přinesla 59. minuta, kdy za podražení Marka Stonea putoval na trestnou lavici domácí Tommy Novak. Faulovaný kapitán Golden Knights pak v početní výhodě vymyslel parádní přihrávku před bránu na nabízejícího se Hertla a obrat v čase 59:25 byl dokonán.
Po čtyřech vynechaných zápasech vinou zranění v dolní části těla se do sestavy Dallasu vrátil zkušený centr Radek Faksa (13:38, 0+1, +1) a svou druhou asistencí sezony pomohl Starks k divoké výhře 6:5 v přestřelce nad domácím Washingtonem. Hlavním tahounem ofenzivy Stars byl útočník Jason Robertson, jenž nasázel třetí nejrychlejší čistý hattrick (v rozmezí 5 minut a 20 vteřin) v týmové historii a navrch přidal ještě asistenci.
Své 6., 7. a 8. trefy sezony Robertson dosáhl v úvodu druhé dvacetiminutovky. Brankáře Capitals Logana Thompsona vyhnal na střídačku zásahy z 21., 24. a 26. minuty. Osobní statistiky si dále výrazně vylepšoval i centr Roope Hintz (1+2).
Brankář Dan Vladař čelil s Philadelphií silné Minnesotě. Po výsledku 2:4 se naplnily papírové předpoklady a oba body brali hostující Wild, kteří se tak s 25 body dotáhli na čele Západní konference na Edmonton. V celé soutěži je lepší jen průběžný lídr Východu Carolina s 26 body.
Vladař kryl 18 z 21 střel soupeře, za kterého nastoupil i obránce David Špaček (12:38, -1). Domácí David Jiříček naopak znova plnil jen roli nehrajícího náhradníka. Vývoj duelu ovlivnila situace předcházející rozdílové třetí brance Minnesoty, kdy hosté ujeli do protiútoku po odrazu puku od rozhodčího Kyle Rehmana. Protestující Trevor Zegras navíc dostal desetiminutový osobní trest.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
00:28 Olivier (Coyle)
07:37 Provorov (Garland, Ničuškin)
24:19 Christiansen (Olivier)
27:20 Sillinger (Werenski, Olivier)
32:03 Coyle (Johnson, Werenski)
32:42 Ničuškin (Monahan, Mateychuk)
51:21 Coyle (Sillinger, Severson)
10:57 C. Makar (MacKinnon, Malinski)
36:35 Kadri (MacKinnon, C. Makar)
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Del Bel Belluz, Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Voronkov, Monahan (A), Lomberg – Fabbro.
Wedgewood (28. Blackwood) – Toews, C. Makar (A), Malinski, Burns, Kulak, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Schwartz, Nelson, T. Hughes – Kelly, Svečkov, L. O'Connor.
Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Oliver, Marquis
Počet diváků: 14959
06:04 Öhgren (Rossi, Cotter)
28:17 L. Karlsson (D. O'Connor)
45:30 DeBrusk (Pettersson I, Boeser)
49:34 DeBrusk (Oleksiak, Pettersson I)
04:04 Granlund (Sennecke, LaCombe)
17:07 Gauthier (Sennecke, LaCombe)
22:58 Carlsson (Minťukov, Granlund)
38:24 Gauthier (Sennecke, Granlund)
44:11 Gauthier (Sennecke, Luneau)
Lankinen (Meriläinen) – Pettersson II, Hronek, Brisebois, Oleksiak, Mancini, Buium – DeBrusk, Pettersson I, Boeser – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Quillan, Lekkerimäki – Cotter, Sasson, Gallagher.
Brossoit (Dostál) – LaCombe, Helleson, Minťukov, Warren, Mitchell, Luneau – Killorn, Carlsson, Caulfield – Gauthier, Granlund, Sennecke – Klepov, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.
Rozhodčí: Graedy Hamilton, Jean Hebert – Bevan Mills, Trent Knorr
12:32 Perbix (F. Forsberg)
23:29 Josi (F. Forsberg)
45:40 Edström (Josi, Colton)
59:19 Colton (Skjei, Drury)
30:28 Blake (Gostisbehere, Stankoven)
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – Stamkos (A), O'Reilly, Bourque – F. Forsberg (A), Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk – Colton, Drury, Edström.
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Rozhodčí: Charron, Sullivan – Shewchyk, Kelly
Počet diváků: 17159
41:09 Novak (Korczak, Stastney)
49:58 Rakell (Novak, Korczak)
16:36 Hertl (Marner, Eichel)
51:19 Connelly (Lauzon)
59:25 Hertl (Stone, Eichel)
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang (A), Carlile – Rakell, Crosby (C), Novak – Činachov, Kindel, Kuzmenko – Brazeau, Lapierre, Koivunen – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Bowman, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Lavoie.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – Ben O'Quinn, Jonny Murray
Počet diváků: 15740
03:05 Beck (F. Xhekaj, A. Xhekaj)
18:18 J. Anderson (Guhle, A. Carrier)
24:00 Caufield (Dobson, Slafkovský)
40:46 Caufield (L. Hutson, Slafkovský)
57:21 Bauer (Koepke, DeMelo)
58:03 M. Barron (Bauer, DeMelo)
59:00 Connor (Scheifele)
59:28 Connor (Scheifele)
63:30 Samberg (Lowry, Vilardi)
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Newhook, Slafkovský – Kreider, J. Evans, J. Anderson – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, O. Kapanen, Beck.
Skinner (Stevenson) – Pionk, Samberg, H. Fleury, Ferraro, DeMelo, Salomonsson – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Lowry, Mercer – Iafallo, M. Barron, Björck – Bauer, Koepke, Niederreiter.
07:54 Point (Kučerov, D'Astous)
13:01 Point (Kučerov, Černák)
28:41 Cirelli (Goncalves, Moser)
59:59 McDonagh
30:23 Raymond (Compher)
45:29 Compher (Copp, Faulk)
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Crozier, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Carlson, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Goncalves – Michejev, James, Holmberg – Viel, C. Geekie.
J. Gibson (21. Tarasov) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, J. Leonard – Mazur, Dries, Kolesar.
Rozhodčí: Hanson, Syvret – Gawryletz, MacPherson
Počet diváků: 19092
34:24 Foerster (Drysdale, Mičkov)
41:48 Barkey (Martone, Zegras)
04:06 Boldy (Q. Hughes, Brodin)
04:37 McCarron (Coleman, Brink)
20:42 Eriksson Ek (Boldy)
58:36 Jurov (Kaprizov, Määttä)
Vladař (Woll) – Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler, Benoit – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Barkey, Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Knuble, Couturier (C), Acciari.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Šabanov – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.
Rozhodčí: Morgan MacPhee, Kyle Rehman – Libor Suchánek, Julien Fournier
21:49 Fox (Kartye, J. Miller)
49:01 Bjorkstrand (Tolvanen, Cuylle)
57:58 Tolvanen (J. Miller, Fox)
59:02 Suter (Toropčenko, Lindstein)
Garand (Reimer) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Dorofejev – Perreault, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg (A), A. Jiříček, C. Fowler, J. Barron, Lindstein – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: Markovic, Kea – Toomey, Faucher
Počet diváků: 16950
31:00 Kyrou (D. Strome, C. Hutson)
36:58 Jenner (R. Leonard, Fehérváry)
39:30 Chychrun (D. Strome, Kyrou)
52:55 Sourdif (Beauvillier, I. Protas)
58:58 R. Leonard (Kyrou, Chychrun)
08:56 Kiviranta (Faksa, Harley)
20:23 J. Robertson (W. Johnston, Hintz)
23:18 J. Robertson (Hyry, Myers)
25:43 J. Robertson (Harley, Hintz)
34:50 Rantanen (W. Johnston, Benn)
41:23 Hintz (Lindell, J. Robertson)
L. Thompson (26. C. Lindgren) – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, I. Protas, Jenner.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Hyry, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, P. Lambert – J. Tobias, O. Hautamaeki
Počet diváků: 16956
30:20 Roslovic (Matthews)
49:05 Roslovic (Matthews, Rielly)
19:47 Guenther (Sergačov, Keller)
33:42 Peeke (Keller, Anders Lee)
53:12 Schmaltz (Keller, Sergačov)
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Joshua, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Anders Lee, Hayton, Keller (C) – L. Cooley, Trocheck, Crouse (A) – McBain, Schmaltz, Guenther – Carcone, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Schlenker, Rank – Grillo, Brisebois
Počet diváků: 18889
27:39 Brown (J. Hughes, L. Hughes)
34:50 J. Hughes (Hamilton, Bratt)
35:34 J. Hughes (Brown, Hischier)
Gricjuk
08:28 Bouchard (Ekholm, Nugent-Hopkins)
38:16 Nugent-Hopkins (Bouchard, K. Kapanen)
41:00 Draisaitl (K. Kapanen, McDavid)
Allen (Hellebuyck) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Evangelista – Mantha, Rodrigues, Boqvist – Lombardi, Brown, Glass.
Jarry (Tomkins) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Walman – Podkolzin, McDavid, Draisaitl – C. Dach, Nugent-Hopkins, K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – M. Jones, Michaels, Hållander.