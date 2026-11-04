Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hertl dvěma góly vystřílel Vegas výhru, Faksa se vrátil asistencí

  6:56aktualizováno  7:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu.

Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu. | foto: AP

Filip Hronek v zápase proti Anaheimu.
Tomáš Hertl se raduje se spoluhráči z gólu.
Jaroslav Chmelař se snaží ztížit práci brankáři Joelu Hoferovi.
Tomáš Hertl se spoluhráči slaví branku proti Pittsburghu.
7 fotografií
Hokejový útočník Tomáš Hertl byl zvolen první hvězdou úterního zápasu NHL. K výhře Vegas 3:2 nad domácím Pittsburghem pomohl dvěma přesilovkovými góly včetně toho rozdílového z času 59:25. Po zranění se vrátil do sestavy Dallasu centr Radek Faksa, jenž jednou asistoval u přestřelky 6:5 proti Washingtonu. Z českých brankářů chytal jen Dan Vladař z Philadelphie. Trio Jakub Dobeš, Lukáš Dostál a Karel Vejmelka plnilo pouze role náhradníků.

Úterní výhra Vegas 3:2 na ledě Pittsburghu je pro tým z města hazardu teprve druhým úspěchem z posledních sedmi startů. Vybočit ze série nevýrazných výsledků Golden Knights pomohl hlavně výkon českého centra Tomáše Hertla (15:11, 2+0, +1, 3 střely). Pražský rodák, jenž za pár dní oslaví své 33. narozeniny, byl již tradičně silný na vhazování (vyhrál 10 z 16 buly) a navrch přidal gólovou produkci z přesilových her.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 16z. - 20b. (8+12)

2. Nečas (COL), 16z. - 18b. (7+11)

3. Hronek (VAN), 17z. - 12b. (1+11)

4. Hertl (VGK), 17z. - 11b. (7+4)

5. Zacha (BOS), 15z. - 10b. (3+7)

Poprvé slavil v 17. minutě, když z předbrankového prostoru bekhendem pohotově poslal pod horní tyč brankáře Arturse Šilovse vyraženou střelu Mitche Marnera. Hubené skóre pak vydrželo až do úvodu třetí třetiny, kdy se domácím trefami z 42. a 50. minuty podařilo vývoj otočit. Podepsali se pod to Tommy Novak a Rickard Rakell.

Vegas však mají ve svém kádru jednoho z nejproduktivnějších nováčků letošní sezony forvarda Trevora Connellyho, jenž v 52. minutě svou 6. trefou zařídil smírný stav 2:2. Klíčový moment přinesla 59. minuta, kdy za podražení Marka Stonea putoval na trestnou lavici domácí Tommy Novak. Faulovaný kapitán Golden Knights pak v početní výhodě vymyslel parádní přihrávku před bránu na nabízejícího se Hertla a obrat v čase 59:25 byl dokonán.

Po čtyřech vynechaných zápasech vinou zranění v dolní části těla se do sestavy Dallasu vrátil zkušený centr Radek Faksa (13:38, 0+1, +1) a svou druhou asistencí sezony pomohl Starks k divoké výhře 6:5 v přestřelce nad domácím Washingtonem. Hlavním tahounem ofenzivy Stars byl útočník Jason Robertson, jenž nasázel třetí nejrychlejší čistý hattrick (v rozmezí 5 minut a 20 vteřin) v týmové historii a navrch přidal ještě asistenci.

Své 6., 7. a 8. trefy sezony Robertson dosáhl v úvodu druhé dvacetiminutovky. Brankáře Capitals Logana Thompsona vyhnal na střídačku zásahy z 21., 24. a 26. minuty. Osobní statistiky si dále výrazně vylepšoval i centr Roope Hintz (1+2).

Brankář Dan Vladař čelil s Philadelphií silné Minnesotě. Po výsledku 2:4 se naplnily papírové předpoklady a oba body brali hostující Wild, kteří se tak s 25 body dotáhli na čele Západní konference na Edmonton. V celé soutěži je lepší jen průběžný lídr Východu Carolina s 26 body.

Vladař kryl 18 z 21 střel soupeře, za kterého nastoupil i obránce David Špaček (12:38, -1). Domácí David Jiříček naopak znova plnil jen roli nehrajícího náhradníka. Vývoj duelu ovlivnila situace předcházející rozdílové třetí brance Minnesoty, kdy hosté ujeli do protiútoku po odrazu puku od rozhodčího Kyle Rehmana. Protestující Trevor Zegras navíc dostal desetiminutový osobní trest.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
4. 11. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Góly:
00:28 Olivier (Coyle)
07:37 Provorov (Garland, Ničuškin)
24:19 Christiansen (Olivier)
27:20 Sillinger (Werenski, Olivier)
32:03 Coyle (Johnson, Werenski)
32:42 Ničuškin (Monahan, Mateychuk)
51:21 Coyle (Sillinger, Severson)
Góly:
10:57 C. Makar (MacKinnon, Malinski)
36:35 Kadri (MacKinnon, C. Makar)
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Del Bel Belluz, Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Voronkov, Monahan (A), Lomberg – Fabbro.
Sestavy:
Wedgewood (28. Blackwood) – Toews, C. Makar (A), Malinski, Burns, Kulak, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Schwartz, Nelson, T. Hughes – Kelly, Svečkov, L. O'Connor.

Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Oliver, Marquis

Počet diváků: 14959

NHL
4. 11. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly:
06:04 Öhgren (Rossi, Cotter)
28:17 L. Karlsson (D. O'Connor)
45:30 DeBrusk (Pettersson I, Boeser)
49:34 DeBrusk (Oleksiak, Pettersson I)
Góly:
04:04 Granlund (Sennecke, LaCombe)
17:07 Gauthier (Sennecke, LaCombe)
22:58 Carlsson (Minťukov, Granlund)
38:24 Gauthier (Sennecke, Granlund)
44:11 Gauthier (Sennecke, Luneau)
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Pettersson II, Hronek, Brisebois, Oleksiak, Mancini, Buium – DeBrusk, Pettersson I, Boeser – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Quillan, Lekkerimäki – Cotter, Sasson, Gallagher.
Sestavy:
Brossoit (Dostál) – LaCombe, Helleson, Minťukov, Warren, Mitchell, Luneau – Killorn, Carlsson, Caulfield – Gauthier, Granlund, Sennecke – Klepov, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.

Rozhodčí: Graedy Hamilton, Jean Hebert – Bevan Mills, Trent Knorr

NHL
4. 11. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
12:32 Perbix (F. Forsberg)
23:29 Josi (F. Forsberg)
45:40 Edström (Josi, Colton)
59:19 Colton (Skjei, Drury)
Góly:
30:28 Blake (Gostisbehere, Stankoven)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – Stamkos (A), O'Reilly, Bourque – F. Forsberg (A), Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk – Colton, Drury, Edström.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.

Rozhodčí: Charron, Sullivan – Shewchyk, Kelly

Počet diváků: 17159

NHL
4. 11. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly:
41:09 Novak (Korczak, Stastney)
49:58 Rakell (Novak, Korczak)
Góly:
16:36 Hertl (Marner, Eichel)
51:19 Connelly (Lauzon)
59:25 Hertl (Stone, Eichel)
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang (A), Carlile – Rakell, Crosby (C), Novak – Činachov, Kindel, Kuzmenko – Brazeau, Lapierre, Koivunen – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Bowman, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Lavoie.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – Ben O'Quinn, Jonny Murray

Počet diváků: 15740

NHL
4. 11. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:5P (2:0, 1:0, 1:4 - 0:1)
Góly:
03:05 Beck (F. Xhekaj, A. Xhekaj)
18:18 J. Anderson (Guhle, A. Carrier)
24:00 Caufield (Dobson, Slafkovský)
40:46 Caufield (L. Hutson, Slafkovský)
Góly:
57:21 Bauer (Koepke, DeMelo)
58:03 M. Barron (Bauer, DeMelo)
59:00 Connor (Scheifele)
59:28 Connor (Scheifele)
63:30 Samberg (Lowry, Vilardi)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Newhook, Slafkovský – Kreider, J. Evans, J. Anderson – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, O. Kapanen, Beck.
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Pionk, Samberg, H. Fleury, Ferraro, DeMelo, Salomonsson – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Lowry, Mercer – Iafallo, M. Barron, Björck – Bauer, Koepke, Niederreiter.
NHL
4. 11. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly:
07:54 Point (Kučerov, D'Astous)
13:01 Point (Kučerov, Černák)
28:41 Cirelli (Goncalves, Moser)
59:59 McDonagh
Góly:
30:23 Raymond (Compher)
45:29 Compher (Copp, Faulk)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Crozier, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Carlson, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Goncalves – Michejev, James, Holmberg – Viel, C. Geekie.
Sestavy:
J. Gibson (21. Tarasov) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, J. Leonard – Mazur, Dries, Kolesar.

Rozhodčí: Hanson, Syvret – Gawryletz, MacPherson

Počet diváků: 19092

NHL
4. 11. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly:
34:24 Foerster (Drysdale, Mičkov)
41:48 Barkey (Martone, Zegras)
Góly:
04:06 Boldy (Q. Hughes, Brodin)
04:37 McCarron (Coleman, Brink)
20:42 Eriksson Ek (Boldy)
58:36 Jurov (Kaprizov, Määttä)
Sestavy:
Vladař (Woll) – Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler, Benoit – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Barkey, Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Knuble, Couturier (C), Acciari.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Šabanov – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.

Rozhodčí: Morgan MacPhee, Kyle Rehman – Libor Suchánek, Julien Fournier

NHL
4. 11. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly:
21:49 Fox (Kartye, J. Miller)
49:01 Bjorkstrand (Tolvanen, Cuylle)
57:58 Tolvanen (J. Miller, Fox)
Góly:
59:02 Suter (Toropčenko, Lindstein)
Sestavy:
Garand (Reimer) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Dorofejev – Perreault, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg (A), A. Jiříček, C. Fowler, J. Barron, Lindstein – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.

Rozhodčí: Markovic, Kea – Toomey, Faucher

Počet diváků: 16950

NHL
4. 11. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Dallas Stars Dallas Stars 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)
Góly:
31:00 Kyrou (D. Strome, C. Hutson)
36:58 Jenner (R. Leonard, Fehérváry)
39:30 Chychrun (D. Strome, Kyrou)
52:55 Sourdif (Beauvillier, I. Protas)
58:58 R. Leonard (Kyrou, Chychrun)
Góly:
08:56 Kiviranta (Faksa, Harley)
20:23 J. Robertson (W. Johnston, Hintz)
23:18 J. Robertson (Hyry, Myers)
25:43 J. Robertson (Harley, Hintz)
34:50 Rantanen (W. Johnston, Benn)
41:23 Hintz (Lindell, J. Robertson)
Sestavy:
L. Thompson (26. C. Lindgren) – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, I. Protas, Jenner.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Hyry, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.

Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, P. Lambert – J. Tobias, O. Hautamaeki

Počet diváků: 16956

NHL
4. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly:
30:20 Roslovic (Matthews)
49:05 Roslovic (Matthews, Rielly)
Góly:
19:47 Guenther (Sergačov, Keller)
33:42 Peeke (Keller, Anders Lee)
53:12 Schmaltz (Keller, Sergačov)
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Joshua, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Sestavy:
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Anders Lee, Hayton, Keller (C) – L. Cooley, Trocheck, Crouse (A) – McBain, Schmaltz, Guenther – Carcone, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Schlenker, Rank – Grillo, Brisebois

Počet diváků: 18889

NHL
4. 11. 2026 1:30
New Jersey Devils New Jersey Devils : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3N (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
27:39 Brown (J. Hughes, L. Hughes)
34:50 J. Hughes (Hamilton, Bratt)
35:34 J. Hughes (Brown, Hischier)
Gricjuk
Góly:
08:28 Bouchard (Ekholm, Nugent-Hopkins)
38:16 Nugent-Hopkins (Bouchard, K. Kapanen)
41:00 Draisaitl (K. Kapanen, McDavid)
Sestavy:
Allen (Hellebuyck) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Evangelista – Mantha, Rodrigues, Boqvist – Lombardi, Brown, Glass.
Sestavy:
Jarry (Tomkins) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Walman – Podkolzin, McDavid, Draisaitl – C. Dach, Nugent-Hopkins, K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – M. Jones, Michaels, Hållander.
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Hertl dvěma góly vystřílel Vegas výhru, Faksa se vrátil asistencí

Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu.

Modrá tsunami. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát, Trump reagoval

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas

Podporovatelé demokratů na volební watch party ve státě Texas, kde po 32 letech...

Američany u voleb trápila drahota, Trump řešil hlas moderátorky a „své“ jezírko

Donald Trump den před volbami do Kongresu vystoupil u problematikého...

Stávka není placené volno. Co zaměstnanec smí, co nesmí a kdy může přijít o práci

Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu...

Německo chystá radikální změnu důchodového systému. Do penze půjdou silné ročníky

V Německu chystají důchodovou reformu, která umožní ufinancovat důchody po...

Poslanci rozhodnou o přidání zdravotním pojišťovnám za děti či důchodce

ilustrační snímek

Názor

Zamilovala se Lenka Bradáčová do pirátů silnic? Ne, jen je nechce chytat protiprávně

Policejní auto.

Blog

Jsem pro změnu financování ČT a ČRo.

Američané volí Kongres. Demokraté sahají po většině, mohou paralyzovat Trumpa

Hlasování v kongresových volbách v New Yorku (3. listopadu 2026)

Dvě železniční katastrofy s desítkami mrtvých: španělský ministr dopravy končí

Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě...

Bývalá mluvčí Zelenského odmítá obvinění z vlastizrady. Tvrdí, že jen odhaluje korupci

Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.