Úterní konfrontace Seattlu s Vegas byla jednoznačnou záležitostí ve prospěch hostů z města hazardu. Nezastavitelní byli hlavně centři Tomáš Hertl (16:04, 2+2, +1, 3 střely) a Jack Eichel (1+3), kteří u výhry 6:2 vylepšili své osobní statistiky o čtyři zápisy. Dvaatřicetiletý rodák z Prahy byl za svůj výkon zvolen první hvězdou.
Golden Knights si v úvodních dvou třetinách vybudovali pětigólový odstup. Vše odstartoval ve 14. minutě Victor Olofsson. Hertl měl na kontě první asistenci a v 16. minutě během přesilové hry ze svého stanoviště na brankovišti zvyšoval na 2:0. Na startu druhé dvacetiminutovky Mark Stone udeřil při hře v oslabení a v polovině duelu si Hertl s Olofssonem zopakovali role asistenta se střelcem. Těsně před druhým odchodem do kabin navíc skóroval i Jack Eichel.
Domácí zvedli hlavy až ve třetí třetině, kdy skóre alespoň mírnili Shane Wright a Jared McCann. Vegas však udeřili ještě z jedné přesilovky, kdy před bránou opět úřadoval důrazný Hertl.
V souboji Buffala s Minnesotou se na úvodní gól čekalo až do 34. minuty, kdy za hostující Wild využil přesilovku Danila Jurov. Krátce na to na něj navíc navázal i Maxim Šabanov. Ve třetí třetině však domácí Sabres ztrátu dokázali vymazat. Postarali se o to Noah Östlund a kanonýr Tage Thompson, pro kterého to byl jubilejní 400. bod v dresu Sabres.
Floridě se zaplňuje marodka. Po již dříve zraněném kapitánovi Barkovovi nedohrál úterní zápas v Los Angeles ani další zkušený útočník Brad Marchand. https://t.co/W33oLdAvjz— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 7, 2026
O vítězi tak rozhodovalo až prodloužení, v jehož poslední minutě útočník Jiří Kulich (13:56, 0+1, +2, 2 střely) našel od zadního mantinelu ve střelecké pozici beka Owena Powera - 3:2 pro Buffalo. Český mladík v sestavě domácích tak navázal na předešlý duel s Chicagem, kdy v 54. minutě sám vstřelil rozdílovou branku na 4:3.
Ve svém třetím startu v sezoně zapsal gólman Karel Vejmelka druhou výhru poté, co Utah uspěl 5:3 na ledě New Jersey. 30letý rodák z Třebíče zastavil 30 z 33 střel Devils. Dvakrát jej dokázal překonat forvard domácích Luke Evangelista.
Za tým Mammoth se pak v ofenzivě činili bek Michail Sergačov (0+3) a útočníci Clayton Keller (1+1) s Nickem Schmaltzem (1+2). Posledně jmenovaný je průběžně s pěti zásahy nejlepším ligovém střelcem na startu nové sezony NHL.
Po úvodní výhře přišly dvě porážky. Hokejisté Montrealu pokaždé s jedničkou Jakubem Dobešem v bráně v úterý neodčinili předešlou prohru 5:6 po prodloužení s Pittsburghem, když v sezonní premiéře před svými fanoušky podlehli 4:6 Carolině.
Jakub Dobeš předvedl zákrok, přestože v danou chvíli postrádal lapačku. https://t.co/6P2n8r9QL1— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 7, 2026
Obhájce Stanley Cupu táhli především útočníci Sebastian Aho (1+2), Taylor Hall (2+0) a Mark Jankowski s Ericem Robinsonem (oba 1+1). Za Canadiens dvakrát skóroval forvard Zack Bolduc. Dobeš zastavil 28 z 33 střel hostů, kdežto na vítězné straně Brandon Bussi čelil pouze 20 pokusům.
Hokejisté Toronta předvedli fanouškům velký obrat. V domácí partii s Nashvillem ztráceli průběžně 0:3, přesto nakonec brali oba body za výhru 5:4 po prodloužení.
Vidět byly hlavně největší hvězdy Auston Matthews (1+3) a William Nylander (1+2). Prvního gólu a asistence se dočkala jednička posledního draftu Gavin McKenna.
V dresu Predators dvakrát skórovali Nils Hoglander a Steven Stamkos, který se tak s 627. kariérními trefami osamostatnil na historické 17. pozici kanonýrů od Joea Sakica s Jaromem Iginlou. Před ním je Dave Andreychuk s 640 góly.
Výsledky NHL:
43:53 Östlund (Power, Dahlin)
49:38 T. Thompson (Krebs)
64:22 Power (Kulich)
33:53 Jurov (Spurgeon, Coleman)
35:38 Šabanov (Q. Hughes, McCarron)
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin, Zellweger, Power, Metsa, Crevier – Norris, T. Thompson, Doan – Benson, Östlund, Quinn – Krebs, Kulich, K. Helenius – Malenstyn, McLeod, Danforth.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon, Määttä, Brodin, Hunt, Bogosian – Kaprizov, Jurov, Šabanov – Coleman, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Hartman, Brink – M. Foligno, McCarron, N. Foligno.
Rozhodčí: Brandon Schrader, Gord Dwyer – Mark Shewchyk, Brandon Grillo
19:00 Laferriere (Haula, Ceci)
23:49 S. Jones (Eller)
51:20 M. Tkachuk (Bennett)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (C), Dumoulin, Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson (A) – Kempe (A), Byfield, Panarin – Laferriere, Turcotte, Zuccarello – Armia, Haula, T. Moore – Gustafsson, Perry, Laughton.
Markström (Schmid) – Kulikov, Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas (A), Balinskis – Marchand, Reinhart (A), B. Tkachuk – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Eller, Imama.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels Thomas – James Tobias, Dan Kelly
Počet diváků: 18145
03:16 DeBrincat (Danielson, Mazur)
13:14 Larkin (Arvidsson, DeBrincat)
22:01 Arvidsson (Larkin, Raymond)
24:30 Faulk (Wallinder, Raymond)
59:10 DeBrincat (Raymond, Faulk)
02:44 Stützle (Batherson, Greig)
26:08 Batherson (W. Eklund, Yakemchuk)
50:30 W. Eklund (Zetterlund, Stützle)
Gibson (Tarasov) – Albert Johansson, Seider (A), Anton Johansson, Faulk, Chiarot, Sandin-Pellikka, Wallinder – Arvidsson, Larkin, Raymond (A) – DeBrincat, Finnie, Brandsegg-Nygård – Rasmussen, Copp, Kolesar – Danielson, Mazur.
Ersson (J. Johansson) – Chabot (C), Spence, Kleven, Yakemchuk, Crotty, Matinpalo – Greig, Stützle (A), Batherson – W. Eklund, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Foegele.
Rozhodčí: Beach, Hebert – Lapointe, Brisebois
Počet diváků: 17583
06:40 Bjorkstrand (Lafrenière)
20:25 Lafrenière (Zibanejad, Gavrikov)
37:07 Bjorkstrand (Perreault, Cuylle)
58:22 Lafrenière (J. Miller, Zibanejad)
58:54 Lafrenière (Fox, Zibanejad)
22:56 Horvat (Maccelli, B. Schenn)
24:52 Ritchie (B. Schenn)
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox (A), M. Pettersson, Durzi, Šmits, Schneider – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Dorofejev – Cuylle, Laba, Tolvanen – Bjorkstrand, Chmelař, Beaudoin.
Varlamov (Sorokin) – Pelech, M. Schaefer, Romanov, Pulock (A), Stanley, DeAngelo – Heineman, Horvat (C), Palmieri – B. Schenn (A), Ritchie, V. Eklund – Holmström, Pageau, Duclair – Palát, Cizikas, Maccelli.
Rozhodčí: Charron, Rehman – Jackson, Baker
Počet diváků: 18006
44:52 Wright (Kakko, C. Fleury)
55:00 McCann (Eberle, Kakko)
13:02 Olofsson (Andersson, Hertl)
15:58 Hertl (Stone, Eichel)
21:43 Stone (Eichel)
33:07 Olofsson (Hertl, Connelly)
39:29 Eichel
49:43 Hertl (Barbašov, Eichel)
Daccord (41. Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, R. Lindgren, C. Fleury – McMann, Stephenson, Eberle – McCann, Beniers, Samoskevich – Kakko, Catton, Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Wotherspoon, Andersson, Lauzon, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Rozhodčí: Blandina, Schlenker – Toomey, Murchison
Počet diváků: 17151
25:40 Rinzel (Nazar, Lardis)
27:40 Frondell (Levšunov, Teräväinen)
58:51 C. Smith
59:56 Nazar (Bertuzzi, Frondell)
15:38 McTavish (McMichael)
59:23 McMichael (Broberg, Bučněvič)
Knight (A. Söderblom) – Byram, Levšunov, Vlasic, Cole, Kaiser, Rinzel – Kantserov, Nazar, Kane (A) – Bertuzzi (A), Frondell, Teräväinen – Donato, O. Moore, Lardis – C. Smith, Greene, Greenway.
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, Lindstein, Parayko (A), Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Bučněvič – Dubé, Suter, R. Johnston.
Rozhodčí: Nicholson, Markovic – Hughes, Gawryletz
Počet diváků: 20270
12:23 Evangelista (J. Hughes, Bratt)
26:31 Evangelista (Meier)
49:49 Boqvist (Hamilton, Chisholm)
01:57 Keller (Sergačov, L. Cooley)
21:42 Weegar (Anders Lee, Sergačov)
32:05 Schmaltz (Guenther, Sergačov)
39:03 Crouse (Hayton, Schmaltz)
56:52 Trocheck (Schmaltz, Keller)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Chisholm, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Mantha – Evangelista, Hischier (C), Meier – Mercer, Rodrigues, Gricjuk – Boqvist, Glass, Lombardi.
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Peeke, Simašev – Trocheck, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Anders Lee – McBain, Hayton, Crouse (A) – But, Stenlund, Carcone.
Rozhodčí: J. Brenk, J. McIsaac – CJ. Murray, J. Fournier
Počet diváků: 15146
24:56 Tavares (McKenna, Stolarz)
26:58 Nylander (Matthews, Marčenko)
34:31 McKenna (Matthews, Roslovic)
48:54 Roslovic (Matthews, Nylander)
64:46 Matthews (Nylander)
07:13 Stamkos (Wood, Josi)
09:08 Höglander (Wilsby, Wood)
23:03 Höglander (F. Forsberg, Bourque)
33:30 Stamkos (O'Reilly, Skjei)
Stolarz (Bobrovskij) – Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – Groulx, Blugers, Duhaime.
Saros (Murray) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Wilsby, Trudeau – Kerfoot, O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, Wood, F. Forsberg – Marchessault, Bourque, Colton – Edström, Drury (A), R. Schaefer.
Rozhodčí: Lambert, Kea – Cherrey, Mills
Počet diváků: 18792
03:23 Bolduc (Danault, Texier)
04:27 Suzuki (Kreider, L. Hutson)
12:54 Bolduc (Newhook, Texier)
56:57 Slafkovský (Kreider, Suzuki)
02:25 Hall (Blake)
09:22 Robinson (Chatfield, Jankowski)
23:56 Aho (Ehlers, Gostisbehere)
33:24 Jankowski (Robinson)
52:21 Hall (Slavin, Aho)
58:45 Svečnikov (Aho, Slavin)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Kreider, Suzuki (C), Caufield – K. Dach, Newhook, Slafkovský – Texier, Danault, Bolduc – J. Anderson (A), J. Evans, F. Xhekaj.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Svečnikov, Aho, W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, Kotkaniemi.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Peter MacDougall – Caleb Apperson, Jeremy Faucher
Počet diváků: 20962