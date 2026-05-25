Po dvou překvapivých venkovních výhrách 4:2 a 3:1 hokejisté Vegas přivítali suverénního vítěze letošní základní části na domácím ledě. Ve třetím pokračování finále Západní konference měli v úvodu navrch hráči Colorada, které povzbudil návrat do sestavy hvězdného obránce Calea Makara.
V zahajovací třetině Avalanche nastříleli tři góly a šli do rychlého trháku. Brankáře Cartera Harta postupně překonali ve 4. minutě Gabriel Landeskog, za asistence Martina Nečase (21:18, 0+1, +/-: 0, 2 střely) slavil v 8. minutě Nazem Kadri a potřetí se radoval ve 14. minutě při hře v oslabení skórující Jack Drury.
Golden Knights ovšem nastartovala využitá přesilovka už po 19 vteřinách hry druhé dvacetiminutovky. Za asistencí Tomáše Hertla a lídra bodování play off Mitche Marnera se před bránou prosadil kapitán Mark Stone. Další přihrávku Marner zapsal v 25. minutě, kdy snižoval na nejtěsnější rozdíl William Karlsson. Z vyrovnání se fanoušci v T-Mobile Aréně radovali v 33. minutě. Trestuhodně nehlídaný zůstal před Scottem Wedgewoodem člen čtvrté formace Vegas Keegan Kolesar, jenž přesně tečoval nahození Dylana Coghlana - 3:3.
Ve třetí třetině pak přišla velká chvíle 32letého rodáka z Prahy Tomáše Hertla (13:23, 1+1, +/-: 0, 3 střely). Zkušený centr, jenž v průběhu play off ukončil svou 29 zápasů dlouhou střeleckou mizérii a následně bodoval čtyřikrát za sebou, potvrdil návrat formy skvělou akcí z 49. minuty, kterou zápas rozhodl. Rychlou kličkou se na levém kruhu zbavil obránce Sama Malinskiho a následně bekhendem našel mezírku u vyrážečky Wedgewooda. Velký obrat domácích z 0:3 na 4:3 pak v samém závěru ještě potvrdil střelou do prázdné klece Brett Howden.
Výsledek
20:19 Stone (Marner, Hertl)
24:05 W. Karlsson (Marner)
32:46 Kolesar (Coghlan, Korczak)
48:21 Hertl (Stone, Korczak)
59:01 Howden (W. Karlsson, Theodore)
03:21 Landeskog (D. Toews, MacKinnon)
07:03 Kadri (Nečas, Manson)
13:15 Drury (Kelly, D. Toews)
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Coghlan – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Stone (C), Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Landeskog (C), MacKinnon (A), Lehkonen – Nečas, Nelson, Kadri – Ničuškin, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Rozhodčí: J. Hebert, G. Rank – S. Cherrey, J. Marquis
Počet diváků: 18212
Stav série: 3:0