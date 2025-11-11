Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

  7:40aktualizováno  8:04
Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak přerušili Rangers. Po šesti nezdarech v Madison Square Garden přestříleli 6:3 Nashville.
Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla. | foto: AP

Kent Johnson z Columbusu si zblízka vysvětluje situaci s edmontonským Leonem...
Boone Jenner (v popředí) slaví branku proti Edmontonu.
Igor Šesťorkin zasahuje proti Nashvillu.
Edmontonský útočník Trent Frederic a Mathieu Olivier z Columbusu v pěstním...
5 fotografií

Florida vedla na ledě Vegas o dva góly poté, co v první třetině skóroval Jesper Boqvist a ve druhé veterán Brad Marchand. 37letý borec dokázal skórovat už v pátém startu za sebou a s 998. kariérními body míří za výrazným milníkem.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 16z. - 19b. (9+10)

2. Pastrňák (BOS), 17z. - 19b. (8+11)

3. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (4+10)

4. Hertl (VGK), 15z. - 12b. (6+6)

5. Hronek (VAN), 17z. - 9b. (0+9)

Domácí dostal do kontaktu až v 42. minutě Tomáš Hertl (20:42, 1+0, +1, 5 střel), jenž před bránou pohotově skočil po dorážce střely obránce Shea Theodorea.

Krátce nato se ale opět radovali hosté. Panthers zásluhou Sama Reinharta využili přesilovou hru. Hokejisté Golden Knights v závěru dokázali již jen snížit, když se v 50. minutě posledním střelcem duelu stal Ivan Barbašev.

Nejlepší tým úvodu ročníku NHL ve venkovních zápasech se na sedmý pokus konečně dočkal výhry i před vlastními fanoušky. Hokejisté Rangers v Madison Square Garden v pondělním duelu s Nashvillem výhrou 6:3 vyrovnali svůj střelecký součet z předešlých šesti domácích startů, ve kterých nasázeli jen šest gólů.

Ofenzivu Blueshirts táhli zejména dvougólový Artěmij Panarin a Alexis Lafreniere (1+2). Všechny tři branky Predators v zápase nasázel útočník Matthew Wood. Nashville v následujících dnech čeká přesun do švédského Stockholmu, kde se ve dvou zápasech v rámci NHL Gobal Series utká s Pittsburghem.

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.
Kent Johnson z Columbusu si zblízka vysvětluje situaci s edmontonským Leonem Draisaitlem.
Boone Jenner (v popředí) slaví branku proti Edmontonu.
Igor Šesťorkin zasahuje proti Nashvillu.
5 fotografií

V sestavě New Yorku již nefiguroval útočník Jaroslav Chmelař, jenž se po dvou premiérových startech v soutěži vrátil do farmářského týmu Hartfordu.

Po třech porážkách za sebou, z nichž poslední byla navíc potupným debaklem 1:9 od Colorada, hokejisté Edmontonu zabrali. Návrat na vítěznou vlnu se pro finalisty posledních dvou Stanley Cupů ovšem nerodil lehce. Columbus na domácím ledě Oilers udolali až v prodloužení po výsledku 5:4.

Po dvou třetinách navíc svítil na ukazateli skóre v aréně Rogers Place stav 1:3. Kanadský celek však ve třetí třetině dvěma zásahy probudil kapitán Connor McDavid a po dalším gólu hostů klíčovou vyrovnávací trefu zajistil v čase 59:02 při hře v oslabení bek Jake Walman. Stejný hráč navíc asistoval i u obratu z prodloužení, které už po 56. vteřinách hry ukončil Jack Roslovic. Český útočník David Tomášek vše sledoval opět jen jako nehrající náhradník.

Prodloužení rozhodovalo i o vítězi souboje New Jersey s Islanders. V řádné hrací době se díky vyrovnávací trefě slovenského obránce Šimona Nemece z času 59:55 domácí Devils s Ostrovany rozešli za stavu 2:2.

V 62. minutě ale hostům definitivně vrátil vedení Mathew Barzal. Český útočník New Jersey Ondřej Palát (14:46, +/-: 0, 2 střely) tak odcházel do kabin v roli poraženého.

Výsledky

NHL
11. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
02:12 Meier (Bratt, L. Hughes)
59:55 Nemec (Bratt, Meier)
Góly:
26:55 Horvat (Palmieri)
57:07 Palmieri (Schaefer, Horvat)
61:15 Barzal (Drouin, Pulock)
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Nemec, Dillon, L. Hughes, Cholowski, White – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, MacEwen.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Brenk, Kea – Brisebois, Kelly

Počet diváků: 16514

NHL
11. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Nashville Predators Nashville Predators 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Góly:
10:39 Zibanejad (Fox, Gavrikov)
18:07 Gavrikov (Trocheck, Fox)
21:23 Lafrenière (Perreault, Trocheck)
27:51 Panarin (Lafrenière, Vaakanainen)
39:50 Cuylle (Laba, Lafrenière)
53:30 Panarin
Góly:
16:16 Matthew Wood (Bunting, Skjei)
52:48 Matthew Wood (Evangelista, Haula)
59:15 Matthew Wood (F. Forsberg, O'Reilly)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – T. Raddysh, Laba, Cuylle – Sheary, Carrick, Edström.
Sestavy:
Saros (41. Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Haula, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.

Rozhodčí: Schrader B., South F. – Murray CJ, Tobias J.

Počet diváků: 18006

NHL
11. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Florida Panthers Florida Panthers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Góly:
41:25 Hertl (Theodore)
49:04 Barbašev (McNabb, Marner)
Góly:
14:47 J. Boqvist (Sebrango, Petry)
30:56 Marchand (Forsling, Sebrango)
44:54 Reinhart (S. Jones, Marchand)
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Marner – Saad, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Kolesar – Reinhardt, Sissons, Holtz.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart (A) – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Greer, Schwindt, Kunin.

Rozhodčí: Lee, Hiff – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 17812

NHL
11. 11. 2025 2:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:4P (1:1, 0:2, 3:1 - 1:0)
Góly:
17:28 Walman (Podkolzin, Roslovic)
40:58 McDavid (Ekholm)
53:39 McDavid (Bouchard)
59:02 Walman
60:56 Roslovic (Walman)
Góly:
11:42 Provorov (Severson, Fantilli)
21:39 Monahan (K. Johnson, Jenner)
38:02 Jenner (Fabbro, Werenski)
44:18 Fantilli (Marčenko)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Mangiapane, McDavid (C), Savoie – Podkolzin, Draisaitl (A), Roslovic – Howard, Henrique, Frederic – Janmark, Philp, Lazar.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Severson, Christiansen, Provorov – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), K. Johnson – Činachov, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Del Bel Belluz, Lundeström.

Rozhodčí: Chmielewski, Samuel-Thomas – Apperson, Berg

Počet diváků: 18247

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.