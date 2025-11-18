Těžké zkoušce v pondělí čelil z farmy povolaný gólman Vancouveru Jiří Patera. V pořadí osmý muž s maskou z Česka se startem v letošní sezoně NHL čelil na ledě Floridy vysokému počtu 40 střel. Canucks, kterým chybí zraněná jednička Thatcher Demko, hráli druhý zápas ve dvou dnech a od obhájců Stanley Cupu schytali osmigólový příděl.
26letý Patera, jenž v minulosti nastoupil v součtu k osmi duelům NHL za Vegas, zastavil 33 z 40 puků. Za vítěznou Floridu výsledek 8:5 nejvíce podpořili dvougólový obránce Seth Jones a autor tří asistencí Sam Reinhart. V dresu Canucks k dosavadním jedenácti asistencím svou první trefu sezony přidal český obránce Filip Hronek (25:10, 1+0, +1, 3 střely).
Velká marodka v útoku Bostonu, kterému scházeli Lindholm, Arvidsson či Mittelstadt, pomohla Matěji Blümelovi (13:10, +/-: 0, 1 střela) k povolání z farmy do prvního týmu. 25letý rodák z Tábora tak k dosavadním 13 duelům za Dallas přidal v kariéře NHL svůj první start za Bruins. V domácí partii proti Carolině se však český reprezentant stejně jako jeho krajané David Pastrňák (20:06, -2, 1 střela) s Pavlem Zachou (16:48, +/-: 0) prosadit nedokázal.
Hurricanes uspěli 3:1 góly Jordana Staala, Marka Jankowskiho a Taylora Halla. Boston vzal nulu brankáři Pjotru Kočetkovi až v poslední minutě, kdy výsledek jen kosmeticky upravil Riley Tufte.
Výsledky
15:51 LaCombe (R. Strome, Killorn)
59:54 Terry (Kreider, C. Gauthier)
61:50 Zellweger (Sennecke, Killorn)
38:12 Guenther (Schmidt, Marino)
49:18 L. Cooley (Sergačjov, Schmaltz)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Carcone, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Schrader, Lee – Murchison, Gawryletz
Počet diváků: 15177
06:58 Werenski (Olivier, Coyle)
29:47 Fantilli (Marčenko, Voronkov)
33:32 Voronkov (Marčenko, Werenski)
Marčenko
24:47 O. Kapanen (Matheson, Děmidov)
48:28 Josh Anderson (J. Roy, L. Hutson)
58:41 L. Hutson (Dobson, Caufield)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Činachov, Monahan (A), K. Johnson – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Lundeström, Miles Wood.
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – J. Roy, J. Evans, Josh Anderson – Davidson, Veleno, Gallagher (A).
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Jackson, Fournier
Počet diváků: 14811
15:50 Greer (Verhaeghe, Bennett)
19:52 S. Jones (Reinhart, Bobrovskij)
22:23 Kunin (Gregor, Forsling)
26:10 Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist)
27:17 Lundell (Marchand, Ekblad)
44:02 Bennett (Mikkola, Balinskis)
48:19 S. Jones (Reinhart, Verhaeghe)
58:14 Marchand
14:50 O'Connor (T. Myers, Q. Hughes)
15:14 DeBrusk (Sherwood, Q. Hughes)
27:55 Elias Pettersson (E. Kane, Q. Hughes)
41:24 Elias Pettersson (Sherwood, Willander)
43:14 Hronek (Sasson, E. Kane)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – J. Boqvist, Bennett, Greer – Kunin, Schwindt, Gregor.
Patera (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Willander, P. Joseph – Elias Pettersson, Sherwood, Elias Pettersson – E. Kane, DeBrusk, Sasson – Reichel, Boeser (A), Räty – O'Connor, L. Karlsson, MacEachern.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Daisy, MacPherson
Počet diváků: 19260
19:03 Östlund (I. Rosén, Dahlin)
28:41 Byram (Kozak, Krebs)
29:43 Malenstyn (Dahlin, Samuelsson)
47:55 Östlund (Dunne)
57:37 T. Thompson
24:29 Roslovic (Draisaitl, Mangiapane)
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson – Doan, T. Thompson, Tuch (A) – I. Rosén, McLeod, Quinn – Greenway, Kozak, Krebs – Dunne, Östlund, Malenstyn.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Regula – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Roslovic – Mangiapane, Henrique, Frederic – Janmark, Philp, Lazar.
Rozhodčí: Syvret, Nicholson – Flemington, Alphonso
Počet diváků: 16394
03:41 M. Roy (Protas, Wilson)
21:51 Ovečkin (McMichael, Chychrun)
33:27 Kopitar (Perry, Fiala)
C. Lindgren (L. Thompson) – T. van Riemsdyk, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Carlson (A), Sandin – McMichael, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Frank, Dowd, Duhaime.
Kuemper (A. Forsberg) – B. Clarke, Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A), Ceci, Moverare – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: P. Lambert, C. Sandlak – B. Grillo, L. Suchánek
Počet diváků: 17649
59:50 Tufte (Eyssimont, Jokiharju)
28:25 Staal (Nyström, W. Carrier)
33:34 Jankowski (Hall, S. Walker)
57:27 Hall (Nyström)
Swayman (Korpisalo) – Jokiharju, Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Aspirot, Lohrei – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Blümel, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Tufte.
Kočetkov (Andersen) – S. Walker, Gostisbehere, Nyström, K. Miller, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), W. Carrier, Staal (C) – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Rank, Sullivan – Brisebois, Marquis.