Pátý nejproduktivnější Čech dosavadního průběhu sezony nejlepší hokejové ligy světa, obránce Filip Hronek (27:29, 0+1, +1, 3 střely), se v pátečním programu asistencí podílel na důležité vyrovnávací brance Vancouveru na 3:3 v domácí partii proti rozjetému Seattlu. Bod pro kanadský celek trefil v 47. minutě Linus Karlsson.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 39z. - 51b. (19+32)
2. Pastrňák (BOS), 36z. - 44b. (17+27)
3. Hertl (VGK), 39z. - 30b. (15+15)
4. Zacha (BOS), 40z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 40z. - 23b. (2+21)
Po odchodu Quinna Hughese do Minnesoty se klíčový muž defenzivy Canucks zlepšil na 23 zápisů (2+21) ze 40 startů a v rámci celé soutěže je 24. nejproduktivnější bek.
O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, v jehož třetí sérii pro tým Kraken zařídil bod navíc centr Matty Beniers. Společně s Hronkem tak odcházel do kabin zklamaný i centr David Kämpf (15:23, +/-: 0).
Seattle se rozehrál do nejlepší formy v dosavadní fázi sezony. Bodovat dokázal posedmé v řadě, přičemž hned šestkrát v dané sérii zvítězil.
Speciální atmosféru v rámci akce Winter Classic si užili hokejisté Floridy a Rangers. V LoanDepot parku, stánku baseballového týmu Miami Marlins, před 36tisíci diváky uspěli hokejisté z New Yorku po výsledku 5:1.
Hlavní hvězdou byl švédský centr Rangers Mika Zibanejad, jenž díky hattricku a dvěma asistencím nechyběl u žádné trefy svých barev. Statistiky si vylepšoval i Artěmij Panarin (2+1) a Alexis Lafreniere (0+3).
Igora Šesťorkina obral o čisté konto jediný střelec Floridy. Čestnou trefu obhájců Stanley Cupu zařídil v 43. minutě využitou přesilovkou Sam Reinhart.
V době zápasu se v Miami teplota pohybovala kolem 17 stupňů °C, což byly v rámci 44 zápasů NHL pod širým nebem druhé nejteplejší podmínky. Podobné výzvě ledaři čelili v roce 2016 v souboji Colorada s Detroitem, kdy v Denveru bylo o jeden stupeň °C tepleji.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
42:20 Reinhart (Bennett, Marchand)
15:09 Zibanejad (Lafrenière, Panarin)
16:13 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
20:58 Zibanejad (Lafrenière, Trocheck)
52:25 Panarin (Trocheck, Zibanejad)
58:32 Zibanejad
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Schneider, Soucy, Borgen – Panarin, Zibanejad (A), Cuylle – Perreault, Trocheck (A), Lafrenière – Brodzinski, Dowling, T. Raddysh – Berard, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, Kovachik
Počet diváků: 36153
33:46 Sennecke (McTavish)
57:27 Terry (Granlund)
05:38 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
28:08 Jurov (Trenin, Q. Hughes)
34:45 Trenin (Q. Hughes, Eriksson Ek)
43:22 Jurov (Q. Hughes, Zuccarello)
55:02 Sturm (M. Foligno, Brodin)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, I. Moore, Zellweger, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Granlund, R. Johnston – Terry, Poehling, Harkins.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Hartman, Hinostroza – M. Foligno (A), Sturm, Trenin.
Rozhodčí: South, Skilliter – Flemington, McNamara
Počet diváků: 16214
10:39 Toropčenko (M. Joseph, Sundqvist)
25:39 Faulk (Bučněvič, Tucker)
26:37 Sundqvist (Toropčenko, M. Joseph)
58:27 B. Schenn (Snuggerud, Bučněvič)
10:12 Kolesar (Sissons, Korczak)
29:10 Stone (Howden)
48:29 Dorofejev (Bowman)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Kessel – Berggren, R. Thomas, Bučněvič – Neighbours, B. Schenn (C), Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Kyrou – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.
Hart (Schmid) – Megna, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašov, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: McCauley, Halkidis – MacPherson, Kelly
Počet diváků: 18096
33:06 Sherwood (DeBrusk, Willander)
39:22 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
46:15 L. Karlsson (Hronek, DeBrusk)
17:34 C. Fleury (Oleksiak, Kakko)
28:53 Stephenson (Eberle, McCann)
38:15 Meyers (Winterton, Melanson)
Beniers
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – E. Kane, Sasson, Boeser (A) – DeBrusk, Elias Pettersson, L. Karlsson – O'Connor, Kämpf, Sherwood – Öhgren, Räty, Höglander.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Rozhodčí: Pochmara, Kea – Smith, Mahon
Počet diváků: 18724