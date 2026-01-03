Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

  8:01aktualizováno  8:35
Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého kapitána Radka Gudase a brankáře Lukáše Dostála nestačil 2:5 na Minnesotu. V duelu Winter Classic pod širým nebem Rangers přehráli 5:1 Floridu.
Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem. | foto: AP

Radko Gudas zpracovává puk u brány Lukáše Dostála.
Vladislav Gavrikov (vlevo) a Mika Zibanejad slaví vedení nad Floridou.
Tyler Myers (vlevo) a David Kämpf diskutují před začátkem druhé třetiny utkání...
Hráči New York Rangers slaví trefu proti Floridě.
9 fotografií

Pátý nejproduktivnější Čech dosavadního průběhu sezony nejlepší hokejové ligy světa, obránce Filip Hronek (27:29, 0+1, +1, 3 střely), se v pátečním programu asistencí podílel na důležité vyrovnávací brance Vancouveru na 3:3 v domácí partii proti rozjetému Seattlu. Bod pro kanadský celek trefil v 47. minutě Linus Karlsson.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 39z. - 51b. (19+32)

2. Pastrňák (BOS), 36z. - 44b. (17+27)

3. Hertl (VGK), 39z. - 30b. (15+15)

4. Zacha (BOS), 40z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 40z. - 23b. (2+21)

Po odchodu Quinna Hughese do Minnesoty se klíčový muž defenzivy Canucks zlepšil na 23 zápisů (2+21) ze 40 startů a v rámci celé soutěže je 24. nejproduktivnější bek.

O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, v jehož třetí sérii pro tým Kraken zařídil bod navíc centr Matty Beniers. Společně s Hronkem tak odcházel do kabin zklamaný i centr David Kämpf (15:23, +/-: 0).

Seattle se rozehrál do nejlepší formy v dosavadní fázi sezony. Bodovat dokázal posedmé v řadě, přičemž hned šestkrát v dané sérii zvítězil.

Speciální atmosféru v rámci akce Winter Classic si užili hokejisté Floridy a Rangers. V LoanDepot parku, stánku baseballového týmu Miami Marlins, před 36tisíci diváky uspěli hokejisté z New Yorku po výsledku 5:1.

Hlavní hvězdou byl švédský centr Rangers Mika Zibanejad, jenž díky hattricku a dvěma asistencím nechyběl u žádné trefy svých barev. Statistiky si vylepšoval i Artěmij Panarin (2+1) a Alexis Lafreniere (0+3).

Radko Gudas zpracovává puk u brány Lukáše Dostála.
Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.
Vladislav Gavrikov (vlevo) a Mika Zibanejad slaví vedení nad Floridou.
Tyler Myers (vlevo) a David Kämpf diskutují před začátkem druhé třetiny utkání se Seattlem.
9 fotografií

Igora Šesťorkina obral o čisté konto jediný střelec Floridy. Čestnou trefu obhájců Stanley Cupu zařídil v 43. minutě využitou přesilovkou Sam Reinhart.

V době zápasu se v Miami teplota pohybovala kolem 17 stupňů °C, což byly v rámci 44 zápasů NHL pod širým nebem druhé nejteplejší podmínky. Podobné výzvě ledaři čelili v roce 2016 v souboji Colorada s Detroitem, kdy v Denveru bylo o jeden stupeň °C tepleji.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
3. 1. 2026 2:20
Florida Panthers Florida Panthers : New York Rangers New York Rangers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Góly:
42:20 Reinhart (Bennett, Marchand)
Góly:
15:09 Zibanejad (Lafrenière, Panarin)
16:13 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
20:58 Zibanejad (Lafrenière, Trocheck)
52:25 Panarin (Trocheck, Zibanejad)
58:32 Zibanejad
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Schneider, Soucy, Borgen – Panarin, Zibanejad (A), Cuylle – Perreault, Trocheck (A), Lafrenière – Brodzinski, Dowling, T. Raddysh – Berard, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, Kovachik

Počet diváků: 36153

NHL
3. 1. 2026 4:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly:
33:46 Sennecke (McTavish)
57:27 Terry (Granlund)
Góly:
05:38 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
28:08 Jurov (Trenin, Q. Hughes)
34:45 Trenin (Q. Hughes, Eriksson Ek)
43:22 Jurov (Q. Hughes, Zuccarello)
55:02 Sturm (M. Foligno, Brodin)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, I. Moore, Zellweger, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Granlund, R. Johnston – Terry, Poehling, Harkins.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Hartman, Hinostroza – M. Foligno (A), Sturm, Trenin.

Rozhodčí: South, Skilliter – Flemington, McNamara

Počet diváků: 16214

NHL
2. 1. 2026 21:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly:
10:39 Toropčenko (M. Joseph, Sundqvist)
25:39 Faulk (Bučněvič, Tucker)
26:37 Sundqvist (Toropčenko, M. Joseph)
58:27 B. Schenn (Snuggerud, Bučněvič)
Góly:
10:12 Kolesar (Sissons, Korczak)
29:10 Stone (Howden)
48:29 Dorofejev (Bowman)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Kessel – Berggren, R. Thomas, Bučněvič – Neighbours, B. Schenn (C), Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Kyrou – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.
Sestavy:
Hart (Schmid) – Megna, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašov, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: McCauley, Halkidis – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 18096

NHL
3. 1. 2026 4:30
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:4N (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
33:06 Sherwood (DeBrusk, Willander)
39:22 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
46:15 L. Karlsson (Hronek, DeBrusk)
Góly:
17:34 C. Fleury (Oleksiak, Kakko)
28:53 Stephenson (Eberle, McCann)
38:15 Meyers (Winterton, Melanson)
Beniers
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – E. Kane, Sasson, Boeser (A) – DeBrusk, Elias Pettersson, L. Karlsson – O'Connor, Kämpf, Sherwood – Öhgren, Räty, Höglander.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Pochmara, Kea – Smith, Mahon

Počet diváků: 18724

Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.