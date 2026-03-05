S průběžným ziskem 35 bodů (6+29) z 61 startů se Filip Hronek pohybuje v polovině třetí desítky tabulky produktivity beků v NHL. Suverénně nejlepší český zadák v soutěži ve středu odehrál (26:43, 1+2, +2, 2 střely) jeden ze svých nejlepších startů letošního ročníku, ani jeho tři body však trápícímu se Vancouveru na výhru nestačily.

Poslední tým soutěže na domácím ledě podlehl favorizované Carolině 4:6 poté, co se v hostujícím dresu blýskl hattrickem Dán Nikolaj Ehlers. Sedmé prohře Canucks za sebou nezabránil ani český centr David Kämpf (13:53, +/-: 0). V sestavě kanadského celku již nefiguroval vytáhlý bek Tyler Myers, jenž byl před zápasem vyměněn jako posila pro play off do Dallasu.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky

New Jersey Devils New Jersey Devils : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

07:55 Meier (Hischier, Mercer)

26:06 Gricjuk (Bratt, Hischier)

57:39 C. Brown (Gricjuk, L. Hughes)

Cotter Góly:

05:26 Maccelli (Joshua, Benoit)

23:20 Nylander (Cowan, Matthews)

53:50 Knies (Tavares) Sestavy:

Markström (Allen) – Kovacevic, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter. Sestavy:

Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Stecher – Nylander, Matthews (C), Maccelli – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Järnkrok, Lorentz, Joshua. Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, B. Pochmara – S. Barton, B. Grillo Počet diváků: 16186

Seattle Kraken Seattle Kraken : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly:

00:31 Schwartz (Larsson, Dunn)

53:34 Dunn (Eberle, McCann) Góly:

06:50 Mailloux (B. Schenn, R. Thomas)

27:40 Holloway (C. Fowler, B. Schenn)

41:33 R. Thomas (B. Schenn, Broberg) Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Gaudreau, Meyers. Sestavy:

Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), B. Schenn (C) – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko. Rozhodčí: Jake Brenk, Graedy Hamilton – CJ Murray, Kiel Murchison Počet diváků: 17151

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Islanders New York Islanders 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) Góly:

12:56 C. Gauthier (Sennecke, Kreider)

16:05 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)

18:40 Sennecke (McTavish, I. Moore)

42:11 Poehling (R. Strome)

55:49 Vatrano (Trouba) Góly:

04:58 Anders Lee (DeAngelo, Drouin) Sestavy:

Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, R. Strome – R. Johnston, Washe, Viel. Sestavy:

Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, Soucy, A. Boqvist – Palát, Horvat (A), Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Drouin, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb. Rozhodčí: Lambert, Chmielewski – Knorr, Berg Počet diváků: 14196

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:6 (2:1, 1:4, 1:1) Góly:

16:31 Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk)

17:15 Hronek (O'Connor, L. Karlsson)

39:17 Boeser (Rossi, Hronek)

46:45 Höglander (Elias Pettersson, Hronek) Góly:

01:17 Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere)

22:30 S. Walker (Hall, Blake)

24:19 Ehlers (Staal, Chatfield)

31:53 Sebastian Aho (Jarvis, K. Miller)

32:51 Ehlers (S. Walker)

59:46 Ehlers (Sebastian Aho, Svečnikov) Sestavy:

Lankinen (32. Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – Höglander, Elias Pettersson (A), Garland – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Kämpf, DeBrusk – Sasson, Blueger, L. Karlsson. Sestavy:

Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Kotkaniemi, Robinson. Rozhodčí: Beach, Skilliter – Gibbons, Mahon Počet diváků: 18004