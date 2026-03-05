S průběžným ziskem 35 bodů (6+29) z 61 startů se Filip Hronek pohybuje v polovině třetí desítky tabulky produktivity beků v NHL. Suverénně nejlepší český zadák v soutěži ve středu odehrál (26:43, 1+2, +2, 2 střely) jeden ze svých nejlepších startů letošního ročníku, ani jeho tři body však trápícímu se Vancouveru na výhru nestačily.
Poslední tým soutěže na domácím ledě podlehl favorizované Carolině 4:6 poté, co se v hostujícím dresu blýskl hattrickem Dán Nikolaj Ehlers. Sedmé prohře Canucks za sebou nezabránil ani český centr David Kämpf (13:53, +/-: 0). V sestavě kanadského celku již nefiguroval vytáhlý bek Tyler Myers, jenž byl před zápasem vyměněn jako posila pro play off do Dallasu.
Připravujeme další podrobnosti.
Výsledky
07:55 Meier (Hischier, Mercer)
26:06 Gricjuk (Bratt, Hischier)
57:39 C. Brown (Gricjuk, L. Hughes)
Cotter
05:26 Maccelli (Joshua, Benoit)
23:20 Nylander (Cowan, Matthews)
53:50 Knies (Tavares)
Markström (Allen) – Kovacevic, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Stecher – Nylander, Matthews (C), Maccelli – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Järnkrok, Lorentz, Joshua.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, B. Pochmara – S. Barton, B. Grillo
Počet diváků: 16186
00:31 Schwartz (Larsson, Dunn)
53:34 Dunn (Eberle, McCann)
06:50 Mailloux (B. Schenn, R. Thomas)
27:40 Holloway (C. Fowler, B. Schenn)
41:33 R. Thomas (B. Schenn, Broberg)
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Gaudreau, Meyers.
Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), B. Schenn (C) – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Jake Brenk, Graedy Hamilton – CJ Murray, Kiel Murchison
Počet diváků: 17151
12:56 C. Gauthier (Sennecke, Kreider)
16:05 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
18:40 Sennecke (McTavish, I. Moore)
42:11 Poehling (R. Strome)
55:49 Vatrano (Trouba)
04:58 Anders Lee (DeAngelo, Drouin)
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, R. Strome – R. Johnston, Washe, Viel.
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, Soucy, A. Boqvist – Palát, Horvat (A), Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Drouin, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Lambert, Chmielewski – Knorr, Berg
Počet diváků: 14196
16:31 Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk)
17:15 Hronek (O'Connor, L. Karlsson)
39:17 Boeser (Rossi, Hronek)
46:45 Höglander (Elias Pettersson, Hronek)
01:17 Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere)
22:30 S. Walker (Hall, Blake)
24:19 Ehlers (Staal, Chatfield)
31:53 Sebastian Aho (Jarvis, K. Miller)
32:51 Ehlers (S. Walker)
59:46 Ehlers (Sebastian Aho, Svečnikov)
Lankinen (32. Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – Höglander, Elias Pettersson (A), Garland – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Kämpf, DeBrusk – Sasson, Blueger, L. Karlsson.
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Beach, Skilliter – Gibbons, Mahon
Počet diváků: 18004
05:58 Finnie (Seider, Edvinsson)
15:15 Edvinsson
16:14 DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka)
01:50 R. Smith (Marner, Dorofejev)
51:37 Barbašov (Andersson, Hanifin)
56:37 Marner (Hertl, Theodore)
62:11 Hertl (Marner, Andersson)
Talbot (Cossa) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Larkin (C), Rasmussen – Raymond (A), Copp, DeBrincat – Appleton, Kasper, Finnie – Shine, Compher, J. van Riemsdyk.
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Lauzon, Korczak, Hanifin – Bowman, Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Saad – Smith, Sissons, Reinhardt.
Rozhodčí: Dwyer, Furlatt – O'Quinn, Murray
Počet diváků: 19515