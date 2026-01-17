Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka (11:38, 1+1, +2, 1 střela) se díky dvěma sobotním bodům u výhry 4:2 nad Islanders zlepšil v sezoně na průběžných 11 zápisů (5+6).
Náhradní brankář Calgary Devin Cooley nestihnul uhnout puku, který po teči vlétl na střídačku. pic.twitter.com/gpw3Ujf442— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 17, 2026
25letý rodák z Prahy nejprve v 24. minutě tečí na brankovišti zvyšoval na 2:0 a v 30. minutě se pro změnu asistencí podílel na třetí trefě domácích Flames v podání Justina Kirklanda. Brankář New Yorku David Rittich celkově inkasoval čtyřikrát z 19 střel. Jeho spoluhráči se prosadili až v závěru, kdy alespoň mírnili prohru Jean-Gabriel Pageau a Anders Lee.
Minnesota zabrala a po třech porážkách se znova radovala z výhry. Stalo se tak po výsledku 5:4 z prodloužení proti Buffalu. V sestavě vítězů ve třetím obranném páru při absenci zraněných beků Brodina a Bogosiana tentokrát naskakoval David Jiříček (9:12, +/-: 0), jenž nahradil debutanta Davida Špačka.
Ten se premiéry ve slavné soutěži dočkal v předchozí partii proti Winnipegu (prohra 2:6) a utkání se Sabres sledoval jako nehrající náhradník.
Rozhodující branku Wild vstřelili ve druhé minutě prodloužení těsně po vypršení přesilovky Mats Zuccarello poté, co trestal chybné střídání domácích. Svou třetí asistenci v zápase si u dané akce připsal Kirill Kaprizov.
Výsledky
11:51 Šarangovič (Andersson, Bahl)
23:04 Klapka (Bahl, Frost)
29:50 Kirkland (Lomberg, Klapka)
31:49 Kuzněcov (Kadri, Zary)
32:21 Pageau (M. Schaefer, Holmström)
57:04 Anders Lee (Ritchie, M. Schaefer)
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Gridin, Kirkland, Lomberg.
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Rehman, Beach – Alphonso, Toomey
Počet diváků: 17358
06:22 Konecny (Zegras, Sanheim)
36:48 Sanheim (Konecny)
48:01 Zegras (Barkey, Tippett)
07:05 Panarin (Trocheck, Lafrenière)
07:26 Zibanejad (J. Miller, Schneider)
08:25 Othmann (Cuylle)
25:38 Zibanejad (Panarin, Trocheck)
28:25 Zibanejad (J. Miller, Morrow)
34:31 Panarin (Lafrenière)
Kolosov (9. Ersson) – York, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Grebjonkin – Barkey, Cates, Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström.
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: B. Halkidis, D. O ́Rourke – J. Murray, L. Suchánek
Počet diváků: 19669
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, McTavish, R. Strome – Killorn, Granlund, Sennecke – Harkins, Poehling, Colangelo – R. Johnston, Washe.
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Andre Lee, Helenius, Ward.
Rozhodčí: Brandon Schrader, Corey Syvret – Trent Knorr, Ryan Daisy
Šilovs (S. Skinner) – Letang, Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Rakell – Malkin, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski, Severson, Provorov, Gudbranson, Zamula – Marčenko, Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Monahan, Jenner – Olivier, Coyle, Voronkov – Pyyhtiä, Gaunce, Aston-Reese.
10:03 McLeod (Quinn, Zucker)
30:07 Krebs (Samuelsson)
31:34 Quinn (Dahlin, Zucker)
36:05 Tuch (T. Thompson, McLeod)
09:19 M. Foligno (Tarasenko, B. Jones)
19:49 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)
21:08 Tarasenko (Spurgeon, Jurov)
37:04 Q. Hughes (Kaprizov, Zuccarello)
61:47 Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson)
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Benson – T. Thompson (A), Tuch, Zucker – McLeod, Quinn, Krebs – Östlund, Doan, Greenway – Kozak, Malenstyn, Kesselring.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – Hartman, Tarasenko, M. Foligno (A) – Sturm, Trenin, B. Jones – Pitlick, Hinostroza, Haight.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Oliver, Murray
Počet diváků: 19070
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd, Duhaime – Leason, Lapierre, Mirošničenko.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.
02:47 Stenlund (Crouse, Cole)
20:28 Schmidt (Guenther, Carcone)
24:31 Schmaltz (Crouse, Schmidt)
01:09 Eberle (Kakko, Beniers)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Rozhodčí: Hebert, Markovic – Blujus, Shewchyk
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Donato, O. Moore, Lardis – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – E. Lindholm (A), Pastrňák (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Sullivan, Dwyer – Barton, Gawryletz
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele, Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Hildeby (Woll) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Tavares, Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.
Meriläinen (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Giroux, Pinto, Amadio – Perron, Eller, Cousins.
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson, A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Texier, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher, J. Evans, Blais.