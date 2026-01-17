Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu. | foto: AP

Minnesota zabrala a po třech porážkách se znova radovala z výhry. Stalo se tak po výsledku 5:4 z prodloužení proti Buffalu. V sestavě vítězů ve třetím obranném páru při absenci zraněných beků Brodina a Bogosiana tentokrát naskakoval David Jiříček (9:12, +/-: 0), jenž nahradil debutanta Davida Špačka.

Ten se premiéry ve slavné soutěži dočkal v předchozí partii proti Winnipegu (prohra 2:6) a utkání se Sabres sledoval jako nehrající náhradník.

Rozhodující branku Wild vstřelili ve druhé minutě prodloužení těsně po vypršení přesilovky Mats Zuccarello poté, co trestal chybné střídání domácích. Svou třetí asistenci v zápase si u dané akce připsal Kirill Kaprizov.

Výsledky

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Calgary Flames Calgary Flames : New York Islanders New York Islanders 4:1 (1:0, 3:1, -:-) Góly:

11:51 Šarangovič (Andersson, Bahl)

23:04 Klapka (Bahl, Frost)

29:50 Kirkland (Lomberg, Klapka)

31:49 Kuzněcov (Kadri, Zary) Góly:

32:21 Pageau (M. Schaefer, Holmström) Sestavy:

Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Gridin, Kirkland, Lomberg. Sestavy:

Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean. Rozhodčí: Rehman, Beach – Alphonso, Toomey

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0) Góly:

06:22 Konecny (Zegras, Sanheim)

36:48 Sanheim (Konecny)

48:01 Zegras (Barkey, Tippett) Góly:

07:05 Panarin (Trocheck, Lafrenière)

07:26 Zibanejad (J. Miller, Schneider)

08:25 Othmann (Cuylle)

25:38 Zibanejad (Panarin, Trocheck)

28:25 Zibanejad (J. Miller, Morrow)

34:31 Panarin (Lafrenière) Sestavy:

Kolosov (9. Ersson) – York, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Grebjonkin – Barkey, Cates, Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström. Sestavy:

S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh. Rozhodčí: B. Halkidis, D. O ́Rourke – J. Murray, L. Suchánek Počet diváků: 19669

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, McTavish, R. Strome – Killorn, Granlund, Sennecke – Harkins, Poehling, Colangelo – R. Johnston, Washe. Sestavy:

A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Andre Lee, Helenius, Ward. Rozhodčí: Brandon Schrader, Corey Syvret – Trent Knorr, Ryan Daisy

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Šilovs (S. Skinner) – Letang, Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Rakell – Malkin, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar. Sestavy:

Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski, Severson, Provorov, Gudbranson, Zamula – Marčenko, Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Monahan, Jenner – Olivier, Coyle, Voronkov – Pyyhtiä, Gaunce, Aston-Reese.

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:5P (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1) Góly:

10:03 McLeod (Quinn, Zucker)

30:07 Krebs (Samuelsson)

31:34 Quinn (Dahlin, Zucker)

36:05 Tuch (T. Thompson, McLeod) Góly:

09:19 M. Foligno (Tarasenko, B. Jones)

19:49 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)

21:08 Tarasenko (Spurgeon, Jurov)

37:04 Q. Hughes (Kaprizov, Zuccarello)

61:47 Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson) Sestavy:

Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Benson – T. Thompson (A), Tuch, Zucker – McLeod, Quinn, Krebs – Östlund, Doan, Greenway – Kozak, Malenstyn, Kesselring. Sestavy:

Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – Hartman, Tarasenko, M. Foligno (A) – Sturm, Trenin, B. Jones – Pitlick, Hinostroza, Haight. Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Oliver, Murray Počet diváků: 19070

Washington Capitals Washington Capitals : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd, Duhaime – Leason, Lapierre, Mirošničenko. Sestavy:

Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.

Utah Mammoth Utah Mammoth : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller, Schmaltz, Crouse – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers, Eberle – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Melanson.

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele, Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke. Sestavy:

Hildeby (Woll) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Tavares, Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.