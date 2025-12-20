Po ukončení smlouvy s Torontem, které s českým reprezentantem přestalo počítat pro první tým, a přesunu do Vancouveru dostával David Kämpf v novém dresu okamžitě velký prostor na ledě. Body však za celek ze spodních příček soutěže nepřicházely. Nulu v osobních statistikách vymazal až v pátečním startu na ledě Islanders, který byl pro něj celkově čtrnáctý za Canucks.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 34z. - 46b. (15+31)
2. Pastrňák (BOS), 30z. - 38b. (13+25)
3. Zacha (BOS), 34z. - 24b. (9+15)
4. Hertl (VGK), 32z. - 23b. (13+10)
5. Hronek (VAN), 34z. - 19b. (2+17)
6. Faksa (DAL), 35z. - 14b. (1+13)
Běžela 9. minuta utkání a třetí formace hostů úspěšně napadala v útočném pásmu. Výsledkem byla přihrávka Jakea Debruska zpoza brány a pohotové zakončení Kämpfa (16:37, 1+0, +1, 1 střela), který překvapil Ilju Sorokina.
Na 30letého rodáka z Chomutova ještě v prvním dějství dvakrát navázal spoluhráč Kiefer Sherwood. Rekordman v počtu hitů z loňské sezony NHL navíc neřekl své poslední slovo, když v samém závěru pojistkou na finálních 4:1 pro Vancouver uzavřel hattrick.
Dvakrát mu asistoval obránce Filip Hronek (24:11, 0+2, +1, 1 střela). Zmiňovaný Kämpf, jenž v zápase vyhrál 13 z 19 buly, byl nakonec zvolen třetí hvězdou duelu po střelci Sherwoodovi a brankáři Thatcheru Demkovi (kryl 22 z 23 střel).
Vedoucí tým soutěže Colorado na domácím ledě porazilo 3:2 Winnipeg. Svým patnáctým gólem sezony se o to zasloužil i průběžně šestý muž tabulky ligové produktivity Martin Nečas (16:57, 1+0, +1, 4 střely).
Jeho chvíle slávy přišla v 16. minutě, kdy jej Nathan MacKinnon přihrávkou vyslal do úniku a Nečas prudkým zakončením nedal Connoru Hellebuyckovi šanci. Hvězdný MacKinnon se tak zlepšil na 59 bodů a opět se osamostatnil od Connora McDavida z Edmontonu na čele bodování.
Avalanche před svými fanoušky vyhráli už podvanácté v řadě. S průběžnými 57 body vyrovnali zápisy celků Boston Bruins (sezona 2022/23) a San Jose Sharks (sezona 2008/09) pro druhý nejvyšší bodový zisk z úvodních 34 startů sezony.
Suverénně si v dosavadním průběhu sezony NHL nepočíná jen vedoucí Colorado, ale také průběžně druhý Dallas. Páteční drtivá výhra 8:3 nad domácím Anaheimem to jasně dokumentuje. Brankář Ducks Lukáš Dostál šel ze hry už v 15. minutě po čtvrtém inkasovaném gólu a lépe si nevedl ani navrátilec z marodky Petr Mrázek, jenž ve zbytku duelu z dalších 18 střel Stars rovněž čtyřikrát inkasoval.
Frank Vatrano debakl od Dallasu nemohl rozdýchat, jeho frustraci odnesl Jason Robertson. pic.twitter.com/ksQiASgpG2— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 20, 2025
Ofenzivu Dallasu podpořil také český centr čtvrté formace Radek Faksa (13:52, 0+2, +2, 1 střela). Dvě přihrávky si odnesl i Mikko Rantanen, nejvíce si však vylepšoval osobní bilanci produktivní Jason Robertson (2+1). Do statistik se díky asistenci zapsal i kapitán domácího Anaheimu Radko Gudas (21:01, 0+1, +/-: 0, 2 střely, 5 hitů).
Chudý na góly byl souboj Utahu s New Jersey. Domácí tým Karla Vejmelky vedl od 10. minuty zásluhou Daniila Buta. Devils ovšem v polovině řádné hrací doby srovnali skóre a na startu třetího dějství využitou přesilovkou Stefana Noesena dokonali obrat.
Útočník Ondřej Palát (16:29, +/-: 0, 1 střela) tak odcházel do kabin jako vítěz, brankář Vejmelka pochytal 20 z 22 střel soupeře.
Florida předvedla velký návrat do zápasu. V domácí Amerant Bank Aréně obhájci Stanley Cupu proti silné Carolině prohrávali po první třetině 0:1. Když se navíc v úvodu třetí třetiny dvakrát radoval Sebastian Aho, byl stav již 0:3.
Lídr Caroliny Seth Jarvis se zranil v prodloužení proti Floridě. pic.twitter.com/hBWWFoEXhF— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 20, 2025
Panthers se ale nevzdali a zásahy Brada Marchanda z 51., Sama Bennetta z 58. a Sama Reinharta z 60. minuty si vynutili prodloužení. V něm branka nepadla a na řadu tak přišly nájezdy, ve kterých ve čtvrté sérii rozhodl domácí Evan Rodrigues. Velký obrat skóre z 0:3 na 4:3SN tak byl dokonán.
Výsledky
09:35 But (Durzi, Hayton)
31:21 C. Brown (Hischier, Hamilton)
44:19 Noesen (Hischier, L. Hughes)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – Bratt (A), Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, C. Brown – Cotter, Lammikko, Noesen – Parent, Glendening, Crookshank.
Rozhodčí: Beach, Schlenker – Gawryletz, Gawryletz
Počet diváků: 12478
50:16 Marchand (Bennett, Verhaeghe)
57:34 Bennett (Rodrigues, Reinhart)
59:19 Reinhart (Marchand, Rodrigues)
Rodrigues
11:53 Staal (Robinson, Gostisbehere)
41:27 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
47:34 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Gregor.
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nikišin, Slavin (A) – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Robinson, Staal (C), W. Carrier – Kotkaniemi, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Kea, Furlatt – Flemington, Marquis
Počet diváků: 19217
09:45 Burns (Manson, Kiviranta)
15:05 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
41:58 Kelly (Manson, Ničuškin)
39:22 M. Barron (Iafallo)
43:38 Scheifele (Nyquist)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, H. Fleury, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Perfetti, Naměstnikov, Niederreiter – Nyquist, J. Toews, Pearson.
Rozhodčí: Hiff, Lee – Murray, Mills
Počet diváků: 18098
03:32 Poehling (Gudas, R. Johnston)
41:01 Sennecke (McTavish, Kreider)
54:22 Granlund (LaCombe, Terry)
02:37 Bäck (Faksa)
04:42 Hintz (J. Robertson, Bourque)
12:41 Steel (Benn, Heiskanen)
14:19 Harley (Rantanen)
31:10 J. Robertson (Rantanen, Heiskanen)
35:10 J. Robertson (Hintz)
38:30 Erne (Faksa, Harley)
41:42 Ljubuškin (Hryckowian, Lindell)
Dostál (15. Mrázek) – LaCombe, Trouba, I. Moore, Helleson, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, R. Strome (A).
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Hryckowian, Steel, Bourque – Bäck, Faksa, Erne.
Rozhodčí: Skilliter, Sandlak – Gibbons, Mahon
Počet diváků: 14262
54:55 Lee (Ritchie, Barzal)
08:55 Kämpf (DeBrusk)
10:35 Sherwood (E. Kane, M. Pettersson)
15:47 Sherwood (Hronek, Willander)
58:39 Sherwood (Hronek)
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Drouin, Barzal, Heineman – Duclair, Ritchie, Šabanov – Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – Garland, Rossi, Boeser (A) – E. Kane, Sasson, Sherwood – Höglander, Kämpf, DeBrusk – Öhgren, O'Connor, L. Karlsson.
Rozhodčí: Brenk, MacDougall – Blujus, Barton
Počet diváků: 17255