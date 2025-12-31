Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

  7:36aktualizováno  8:09
Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K vítězství Philadelphie 6:3 přispěl 32 zákroky. Dařilo se rovněž Davidu Rittichovi, který s Islanders zvítězil 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga.
David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti Philadelphia Flyers. | foto: Ethan Cairns/The Canadian PressAP

Filip Hronek z Vancouver Canucks stíhá Jamieho Drysdalea z Philadelphia Flyers.
Gólman Dan Vladař a Noah Cates z Philadelphia Flyers po výhře nad Vancouver...
Brankář David Rittich a Casey Cizikas z NY Islanders slaví výhru nad Chicago...
Brankář David Rittich z NY Islanders likviduje nájezd Ryana Donata z Chicago...
6 fotografií

Po vynechaném duelu proti Seattlu se David Kämpf (14:22, 1+1, +1, 1 střela) vrátil do sestavy Vancouveru a ve svém osmnáctém startu sezony NHL dokázal podruhé bodovat. K dosavadní jediné brance přidal bilanci gólu a asistence proti Philadelphii s krajanem Danem Vladařem v bráně.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)

2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)

3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)

4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 39z. - 22b. (2+20)

6. Faksa (DAL), 38z. - 15b. (1+14)

30letý zkušený centr, jenž v zápase vyhrál 9 ze 17 buly, se poprvé radoval už ve 4. minutě poté, co před brankovištěm pohotově pálil po přihrávce Drewa O’Connora od zadního mantinelu. V dalším průběhu ale hostující Flyers třemi góly otočili vývoj. Canucks odpověděli až na startu třetí třetiny, kdy si Kämpf s O’Connorem prohodili role střelce a asistenta. Drama se ovšem nekonalo, když Philadelphia dokázala zatížit konto Canucks dalšími třemi góly.

Ofenzivu hostů táhli především útočníci Bobby Brink, Noah Cates a Travis Konecny (všichni 1+1). První hvězdou byl ale zvolen gólman Vladař, jenž v zápase pochytal 32 z 35 střel domácích. Kromě zmiňovaného Kämpfa jej prověřil také obránce Filip Hronek (24:43, -2, 2 střely).

Při zdravotních potížích týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil David Rittich už do pátého zápasu Islanders za sebou. Čtyřikrát v dané sérii dokázal newyorský tým bodovat, naposledy zvítězil 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga.

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti Philadelphia Flyers.
Filip Hronek z Vancouver Canucks stíhá Jamieho Drysdalea z Philadelphia Flyers.
Gólman Dan Vladař a Noah Cates z Philadelphia Flyers po výhře nad Vancouver Canucks.
Brankář David Rittich a Casey Cizikas z NY Islanders slaví výhru nad Chicago Blackhawks.
6 fotografií

Rittich během 65 minut hry pochytal 17 z 19 střel a v rozhodujícím rozstřelu zůstal bezchybný. Nepřišli si na něj Nick Lardis, Teuvo Teräväinen a Ryan Donato. Jediným úspěšným exekutorem tak byl hostující Bo Horvat, jenž jednou pálil i v řádné hrací době.

Do ní hosté vstoupili dvěma góly v otevírací třetině. Blackhawks, kterým dále chybí zranění elitní útočníci Frank Nazar a Connor Bedard, ztrátu smazali v prostředním dějství. Naději vykřesal v 36. minutě Teräväinen a vyrovnání zařídil pouhé tři sekundy před druhým odchodem do kabin Nick Lardis.

V zápase Floridy s Montrealem se diváci dočkali gólů až ve třetí třetině. Bezbrankový stav ukončil až v 51. minutě veterán Brad Marchand a krátce na to na něj navazoval Sam Reinhart. Vedení ovšem obhájci Stanley Cupu udržet nedokázali poté, co Canadiens zásahy z 56. a 59. minuty dokázali srovnat.

Postarali se o to Cole Caufield a Nick Suzuki. Posledně jmenovaný kapitán kanadského mužstva navíc neřekl své poslední slovo. Ve čtvrté minutě nastavení si gólovou oslavu zopakoval a po velkém obratu tak výhru mohl slavit hostující Montreal.

Obránci vítězů Noah Dobson a Lane Hutson si zapsali po dvou asistencích. V bráně kanadského celku se po delší době předsavil Sam Montembeault a kryl 28 z 30 střel. Ze střídačky mu kryl záda Čech Jakub Dobeš.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
31. 12. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Islanders New York Islanders 2:3N (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
35:31 Teräväinen (Levšunov, O. Moore)
39:58 Lardis (O. Moore, Greene)
Góly:
02:56 Ritchie (Holmström, Šabanov)
12:08 Horvat (Barzal, M. Schaefer)
Horvat
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Teräväinen, O. Moore, Lardis – J. Dickinson, Donato, Michejev – N. Foligno, C. Dach, Slaggert.
Sestavy:
Rittich (Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Heineman, Horvat, Barzal – Lee, Pageau, Drouin – Šabanov, Ritchie, Holmström – Duclair, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Wes McCauley – Ben O’Quinn, Mark Shewchyk

NHL
31. 12. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Góly:
03:46 Crosby (Rakell, Rust)
16:07 Brazeau (Kulak)
17:12 Mantha (Rust, E. Karlsson)
35:08 Novak (Wotherspoon, E. Karlsson)
38:08 Mantha (Brazeau, Novak)
Góly:
38:25 Jankowski (Nyström, Reilly)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Nyström, Reilly – Stankoven, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Kotkaniemi, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: C. Syvret, B. Blandina – B. Grillo, R. Daisy

Počet diváků: 16011

NHL
31. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Góly:
03:45 Kämpf (O'Connor, M. Pettersson)
41:08 O'Connor (Kämpf)
58:16 Willander
Góly:
12:02 Cates (Mičkov, Brink)
23:40 Grundström (Grebjonkin, Sanheim)
36:20 Konecny (Drysdale, Zegras)
41:34 Brink (Mičkov, Cates)
57:19 Tippett (Abols, Ristolainen)
59:23 Dvorak (Zegras, Konecny)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Kämpf, Sherwood – DeBrusk, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.

Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Knorr, Toomey

Počet diváků: 18853

NHL
31. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly:
14:21 McMann (N. Robertson)
34:24 N. Roy (McMann, N. Robertson)
46:35 Järnkrok (Lorentz)
57:01 Knies (Tavares, N. Roy)
Góly:
Sestavy:
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Benoit, Stecher – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – McMann, Laughton, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Pesce, L. Hughes, Dillon, White – Mercer, Meier, Hischier (C) – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Glass, Gricjuk, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.

Rozhodčí: Hiff, L’Ecuyer – Alphonso, Marquis

Počet diváků: 18923

NHL
31. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3P (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)
Góly:
50:18 Marchand (Bennett, S. Jones)
55:01 Reinhart (Luostarinen, Lundell)
Góly:
55:33 Caufield (L. Hutson, Dobson)
58:38 Suzuki (Děmidov, Caufield)
63:24 Suzuki (L. Hutson, Dobson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Kunin.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), Engström, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.

Rozhodčí: Beach, Nicholson – Kovachik, Baker

Počet diváků: 19646

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.