Klapka byl jediným střelcem Calgary, Vejmelka slavil na ledě Rangers

  7:34aktualizováno  8:18
Hokejový útočník Adam Klapka platil za jediného střelce Calgary v zápase NHL proti Seattlu, který si díky čtyřem trefám ze závěrečné třetiny odvezl výhru 5:1. Gólman Karel Vejmelka uspěl s Utahem 3:2 po prodloužení v domácím prostředí Rangers. Naopak opět se nevedlo Anaheimu. Petra Mrázka po pěti inkasovaných gólech střídal Lukáš Dostál, domácí Washington nakonec nad Ducks zvítězil 7:4.
Adam Klapka sleduje dění na ledě.

Adam Klapka sleduje dění na ledě. | foto: Reuters

Lukáš Dostál chytá puk na hruď.
Brankář Petr Mrázek před začátkem utkání.
Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.
Brankář Seattlu Philipp Grubauer pouští za svá záda střelu Adama Klapky.
9 fotografií

Hokejisté Seattlu potvrdili formu z posledních dní výhrou 5:1 z ledu Calgary a naplno tak bodovali již posedmé z osmi startů. O všem rozhodla čtyřgólová třetí třetina v podání týmu Kraken, kdy se prosadili Shane Wright, Vince Dunn, Frederick Gaudreau a Matty Beniers.

Navázali tak na vyrovnání na průběžných 1:1 ze druhého dějství od Jacoba Melansona. Domácí Flames z vysokého počtu 42 střel dokázali brankáře Philippa Grubauera překonat jen jednou, když se už v 7. minutě prosadil český dlouhán Adam Klapka (9:56, 1+0, -1, 3 střely). Své čtvrté trefy sezony docílil pohotovou dorážkou po předchozí střele Ryana Lomberga. Za svůj výkon byl Klapka zvolen třetí hvězdou večera.

Gólman Karel Vejmelka se dále drží na čele brankářské statistiky NHL v počtu výher. Po pondělním úspěchu Utahu 3:2 po prodloužení z ledu newyorské Madison Square Garden slavil v sezoně už osmnácté vítězství, stejně jako Scott Wedgewood z Colorada.

Výhry českých gólmanů v NHL:

2. Vejmelka (UTA) - 18

9. Vladař (PHI) - 15

19. Dostál (ANA) - 13

20. Dobeš (MTL) - 13

29. Rittich (NYI) - 11

Podepsal se pod něj 22 zákroky proti 24 střelám Rangers. Překonat jej dokázali jen dva střelci, ve druhém dějství za domácí využili přesilovky Alexis Lafreniere a Vincent Trocheck. Utah držel ve hře gól Dylana Guenthera a do prodloužení utkání poslal v 47. minutě Michael Carcone.

Rozhodující akci zápasu pak nabídla 62. minuta, kdy přesně pálil hostující bek Sean Durzi. Obrat skóre dokončil proti střídajícímu Jonathanu Quickovi, jenž ve 13. minutě nahrazoval zraněného kolegu Igora Šesťorkina.

Krize hokejistů Anaheimu se nadále prohlubuje. Washington si v pondělí s Ducks poradil 7:4 a odsoudil je k šesté prohře v řadě. Z delšího časového horizontu šlo pro tým kapitána Radka Gudase (17:29, +1) o desátý nezdar z posledních dvanácti startů.

V bráně hostů se od úvodní minuty představil Petr Mrázek a z 24 střel Capitals pětkrát inkasoval. Na startu třetí třetiny jej tak nahradil krajan Lukáš Dostál, jenž musel jen třikrát zasahovat. Domácí si pojistili výhru dvěma závěrečnými góly do prázdné klece.

Dvakrát se v zápase radoval nejlepší střelec historie NHL Alex Ovečkin, v sezoně nasázel 17 gólů a celkově již 914. Životní výkon podal za Washington nováček Justin Sourdif. 23letý útočník nasázel hattrick a navrch přidal dvě asistence. Čtyřikrát v zápase přihrával jeho parťák z formace Connor McMichael.

Výsledky

NHL
6. 1. 2026 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
Góly:
06:33 Klapka (Lomberg, Weegar)
Góly:
22:17 Melanson (Winterton)
41:57 S. Wright (Meyers)
45:12 Dunn (Kakko, Larsson)
57:25 Gaudreau (Stephenson)
57:39 Beniers (McCann)
Sestavy:
Wolf (Say) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Pachal – Zary, Kadri (A), Farabee – Coronato, Backlund (C), Coleman – Huberdeau, Frost, Šarangovič – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Chmielewski, Sutherland – Gawryletz, Mills

Počet diváků: 16510

NHL
6. 1. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3P (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
28:29 Lafrenière (Zibanejad, Panarin)
36:36 Trocheck (Panarin, Zibanejad)
Góly:
32:38 Guenther (Cole)
46:15 Carcone (Marino)
61:06 Durzi (Schmaltz, Crouse)
Sestavy:
Šesťorkin (13. Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Dowling, Brodzinski – Rempe, Carrick, Blidh.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, But – Kerfoot, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: B. Blandina, Ch. Rooney – S. Oliver, S. Barton

Počet diváků: 17503

NHL
6. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
Góly:
15:56 Sourdif (McMichael, M. Roy)
18:58 Sourdif (McMichael)
25:54 R. Leonard (Sourdif, McMichael)
27:30 Sourdif (R. Leonard, McMichael)
28:52 Ovečkin (Fehérváry, Carlson)
58:46 Carlson (Dowd, Fehérváry)
59:18 Ovečkin (Sourdif)
Góly:
06:33 Kreider (Zellweger)
32:56 Killorn (R. Johnston)
34:12 Trouba (Terry)
49:22 Sennecke (C. Gauthier, LaCombe)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, McIlrath – T. van Riemsdyk, Beauvillier, D. Strome – Ovečkin (C), McMichael, Sourdif – R. Leonard, Duhaime, Dowd (A) – Frank, Milano, Lapierre.
Sestavy:
Mrázek (41. Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, I. Moore, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Granlund, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.

Rozhodčí: O ́Rourke, Markovic – Cormier, MacPHrson

Počet diváků: 17560

NHL
6. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
35:34 Foegele (Dumoulin, Malott)
37:52 Fiala (Kuzmenko, Turcotte)
49:20 Kuzmenko (Dumoulin)
58:21 Kempe (Laferriere, Byfield)
Góly:
45:55 Spurgeon (Brodin, Sturm)
55:21 Hartman (Spurgeon, Faber)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Laferriere – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Perry, Helenius, Malott.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Kiersted, J. Middleton – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Chris Schlenker, Kyle Rehman – Ryan Gibbons, Caleb Apperson

Počet diváků: 16874

NHL
6. 1. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Góly:
27:33 Giroux (Zetterlund, Spence)
34:10 Cozens (Sanderson, Stützle)
46:55 B. Tkachuk (Stützle, Batherson)
Góly:
07:06 Copp
13:51 Larkin (J. van Riemsdyk, DeBrincat)
19:43 J. van Riemsdyk (Bernard-Docker, A. Johansson)
35:42 Raymond (Compher, J. van Riemsdyk)
52:53 Rasmussen (Edvinsson)
Sestavy:
Meriläinen (21. Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Greig – Perron, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – J. Leonard, Larkin (C), Kasper – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, J. van Riemsdyk – Appleton, Rasmussen, Finnie.

Rozhodčí: Garrett Rank, Gord Dwyer – Devin Berg, David Brisebois

Počet diváků: 16981

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.