Hokejisté Seattlu potvrdili formu z posledních dní výhrou 5:1 z ledu Calgary a naplno tak bodovali již posedmé z osmi startů. O všem rozhodla čtyřgólová třetí třetina v podání týmu Kraken, kdy se prosadili Shane Wright, Vince Dunn, Frederick Gaudreau a Matty Beniers.
Navázali tak na vyrovnání na průběžných 1:1 ze druhého dějství od Jacoba Melansona. Domácí Flames z vysokého počtu 42 střel dokázali brankáře Philippa Grubauera překonat jen jednou, když se už v 7. minutě prosadil český dlouhán Adam Klapka (9:56, 1+0, -1, 3 střely). Své čtvrté trefy sezony docílil pohotovou dorážkou po předchozí střele Ryana Lomberga. Za svůj výkon byl Klapka zvolen třetí hvězdou večera.
Gólman Karel Vejmelka se dále drží na čele brankářské statistiky NHL v počtu výher. Po pondělním úspěchu Utahu 3:2 po prodloužení z ledu newyorské Madison Square Garden slavil v sezoně už osmnácté vítězství, stejně jako Scott Wedgewood z Colorada.
Výhry českých gólmanů v NHL:
2. Vejmelka (UTA) - 18
9. Vladař (PHI) - 15
19. Dostál (ANA) - 13
20. Dobeš (MTL) - 13
29. Rittich (NYI) - 11
Podepsal se pod něj 22 zákroky proti 24 střelám Rangers. Překonat jej dokázali jen dva střelci, ve druhém dějství za domácí využili přesilovky Alexis Lafreniere a Vincent Trocheck. Utah držel ve hře gól Dylana Guenthera a do prodloužení utkání poslal v 47. minutě Michael Carcone.
Rozhodující akci zápasu pak nabídla 62. minuta, kdy přesně pálil hostující bek Sean Durzi. Obrat skóre dokončil proti střídajícímu Jonathanu Quickovi, jenž ve 13. minutě nahrazoval zraněného kolegu Igora Šesťorkina.
Krize hokejistů Anaheimu se nadále prohlubuje. Washington si v pondělí s Ducks poradil 7:4 a odsoudil je k šesté prohře v řadě. Z delšího časového horizontu šlo pro tým kapitána Radka Gudase (17:29, +1) o desátý nezdar z posledních dvanácti startů.
V bráně hostů se od úvodní minuty představil Petr Mrázek a z 24 střel Capitals pětkrát inkasoval. Na startu třetí třetiny jej tak nahradil krajan Lukáš Dostál, jenž musel jen třikrát zasahovat. Domácí si pojistili výhru dvěma závěrečnými góly do prázdné klece.
Slalom Andreje Kuzmenka obranou Minnesoty zařídil pro Los Angeles v 50. minutě rozdílovou branku. pic.twitter.com/BqyI9FduVR— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 6, 2026
Dvakrát se v zápase radoval nejlepší střelec historie NHL Alex Ovečkin, v sezoně nasázel 17 gólů a celkově již 914. Životní výkon podal za Washington nováček Justin Sourdif. 23letý útočník nasázel hattrick a navrch přidal dvě asistence. Čtyřikrát v zápase přihrával jeho parťák z formace Connor McMichael.
Výsledky
06:33 Klapka (Lomberg, Weegar)
22:17 Melanson (Winterton)
41:57 S. Wright (Meyers)
45:12 Dunn (Kakko, Larsson)
57:25 Gaudreau (Stephenson)
57:39 Beniers (McCann)
Wolf (Say) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Pachal – Zary, Kadri (A), Farabee – Coronato, Backlund (C), Coleman – Huberdeau, Frost, Šarangovič – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Rozhodčí: Chmielewski, Sutherland – Gawryletz, Mills
Počet diváků: 16510
28:29 Lafrenière (Zibanejad, Panarin)
36:36 Trocheck (Panarin, Zibanejad)
32:38 Guenther (Cole)
46:15 Carcone (Marino)
61:06 Durzi (Schmaltz, Crouse)
Šesťorkin (13. Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Dowling, Brodzinski – Rempe, Carrick, Blidh.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, But – Kerfoot, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: B. Blandina, Ch. Rooney – S. Oliver, S. Barton
Počet diváků: 17503
15:56 Sourdif (McMichael, M. Roy)
18:58 Sourdif (McMichael)
25:54 R. Leonard (Sourdif, McMichael)
27:30 Sourdif (R. Leonard, McMichael)
28:52 Ovečkin (Fehérváry, Carlson)
58:46 Carlson (Dowd, Fehérváry)
59:18 Ovečkin (Sourdif)
06:33 Kreider (Zellweger)
32:56 Killorn (R. Johnston)
34:12 Trouba (Terry)
49:22 Sennecke (C. Gauthier, LaCombe)
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, McIlrath – T. van Riemsdyk, Beauvillier, D. Strome – Ovečkin (C), McMichael, Sourdif – R. Leonard, Duhaime, Dowd (A) – Frank, Milano, Lapierre.
Mrázek (41. Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, I. Moore, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Granlund, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.
Rozhodčí: O ́Rourke, Markovic – Cormier, MacPHrson
Počet diváků: 17560
35:34 Foegele (Dumoulin, Malott)
37:52 Fiala (Kuzmenko, Turcotte)
49:20 Kuzmenko (Dumoulin)
58:21 Kempe (Laferriere, Byfield)
45:55 Spurgeon (Brodin, Sturm)
55:21 Hartman (Spurgeon, Faber)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Laferriere – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Perry, Helenius, Malott.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Kiersted, J. Middleton – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).
Rozhodčí: Chris Schlenker, Kyle Rehman – Ryan Gibbons, Caleb Apperson
Počet diváků: 16874
27:33 Giroux (Zetterlund, Spence)
34:10 Cozens (Sanderson, Stützle)
46:55 B. Tkachuk (Stützle, Batherson)
07:06 Copp
13:51 Larkin (J. van Riemsdyk, DeBrincat)
19:43 J. van Riemsdyk (Bernard-Docker, A. Johansson)
35:42 Raymond (Compher, J. van Riemsdyk)
52:53 Rasmussen (Edvinsson)
Meriläinen (21. Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Greig – Perron, Halliday, Cousins.
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – J. Leonard, Larkin (C), Kasper – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, J. van Riemsdyk – Appleton, Rasmussen, Finnie.
Rozhodčí: Garrett Rank, Gord Dwyer – Devin Berg, David Brisebois
Počet diváků: 16981