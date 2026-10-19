Calgary si vyšláplo na obhájce Stanley Cupu, Minnesota porazila Columbus

Hokejisté Calgary si v osmém zápase sezony připsali svou teprve druhou výhru. Stalo se tak po těsném úspěchu nad silnou Carolinou, která přerušila sérii sedmi výher. Obhájci stříbrné trofeje hráli druhý zápas ve dvou dnech poté, co v sobotu 3:2 zvítězili ve Winnipegu.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 9z. - 12b. (4+8)
2. Nečas (COL), 8z. - 10b. (4+6)
3. Hertl (VGK), 10z. - 7b. (4+3)
4. Hronek (VAN), 10z. - 6b. (0+6)
5. Zacha (BOS), 8z. - 5b. (2+3)
Nejbohatší na góly byla druhá třetina, po které se oba tábory rozešly za stavu 2:2. Hosty poslal do vedení Jesperi Kotkaniemi. Za Flames pak otáčeli vývoj Gridin s Frostem, gólem do šatny ale v čase 39:56 srovnal obránce Chatfield.
Rozhodující akce se zrodila v 56. minutě, kdy fanoušky v Scotiabank Saddledome rozjásal Bělorus Jegor Šarangovič.
Slavil i český útočník Adam Klapka (12:19, +/-: 0, 4 střely), jenž byl právě po Šarangovičovi (6 střel) druhým nejaktivnějším střelcem Calgary.
Přední tým Západní konference z Minnesoty uhrál na domácím ledě další dva body po výsledku 2:1 nad Columbusem. V 19. minutě Wild poslal poprvé do vedení Danila Jurov.
Po srovnání hostujícího Adama Fantilliho rozhodla využitá přesilovka Kirilla Kaprizova z 24. minuty. Pro ruského forvarda šlo už o 10. zásah sezony, díky čemuž si upevnil vedení v tabulce střelců NHL před druhým Kylem Connorem z Winnipegu (8 branek).
Letecké dny v Calgary. Hned čtyři hráči skončili v krátkém sledu na ledě po kolizi. https://t.co/MQ3mMGdFbR— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 19, 2026
Gólman domácích Jesper Wallstedt na výhru potřeboval jen 13 zákroků. Ke skvělé defenzivě Minnesoty výkonem přispěl i český zadák David Špaček (14:06, +/-: 0, 1 střela).
Výsledky NHL
18:12 Jurov (Trenin)
23:06 Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek)
19:12 Fantilli (Werenski, Monahan)
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Soucy, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan (A), Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Lomberg, Del Bel Belluz, Heinen.
Rozhodčí: Brenk, Kea – Mills, Flemington
Počet diváků: 18012
38:30 Gridin (Coronato, Backlund)
39:39 Frost (Parekh, Farabee)
55:32 Šarangovič (Frost, Middleton)
26:09 Kotkaniemi (Deslauriers, Robinson)
39:56 Chatfield (Slavin, Aho)
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Bahl, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Šarangovič, Frost, Sunijev – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Nadeau – Martinook (A), Deslauriers, Ehlers – Unger Sörum, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Beach, Rank – Toomey, Faucher
Počet diváků: 16464