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Calgary si vyšláplo na obhájce Stanley Cupu, Minnesota porazila Columbus

  7:12aktualizováno  7:29
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Adam Klapka z Calgary Flames a gólman Brandon Bussi z Carolina Hurricanes v...

Adam Klapka z Calgary Flames a gólman Brandon Bussi z Carolina Hurricanes v akci. | foto: Sergei Belski / Imagn ImagesReuters

Šimon Nemec z Calgary Flames rozehrává.
Šimon Nemec z Calgary Flames přihráv v zápase s Carolina Hurricanes.
Martin Pospíšil z Calgary Flames a Jesperi Kotkaniemi z Carolina Hurricanes v...
Hokejisté Minnesota Wild slaví výhru nad Columbus Blue Jackets, mezi nimi je i...
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V neděli měla NHL na programu jen dva duely. Hokejisté Calgary s českým útočníkem Adamem Klapkou v sestavě překvapili výhrou 3:2 nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. David Špaček v obraně Minnesoty pomohl k těsné výhře 2:1 nad Columbusem.

Hokejisté Calgary si v osmém zápase sezony připsali svou teprve druhou výhru. Stalo se tak po těsném úspěchu nad silnou Carolinou, která přerušila sérii sedmi výher. Obhájci stříbrné trofeje hráli druhý zápas ve dvou dnech poté, co v sobotu 3:2 zvítězili ve Winnipegu.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 9z. - 12b. (4+8)

2. Nečas (COL), 8z. - 10b. (4+6)

3. Hertl (VGK), 10z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 10z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 8z. - 5b. (2+3)

Nejbohatší na góly byla druhá třetina, po které se oba tábory rozešly za stavu 2:2. Hosty poslal do vedení Jesperi Kotkaniemi. Za Flames pak otáčeli vývoj Gridin s Frostem, gólem do šatny ale v čase 39:56 srovnal obránce Chatfield.

Rozhodující akce se zrodila v 56. minutě, kdy fanoušky v Scotiabank Saddledome rozjásal Bělorus Jegor Šarangovič.

Slavil i český útočník Adam Klapka (12:19, +/-: 0, 4 střely), jenž byl právě po Šarangovičovi (6 střel) druhým nejaktivnějším střelcem Calgary.

Přední tým Západní konference z Minnesoty uhrál na domácím ledě další dva body po výsledku 2:1 nad Columbusem. V 19. minutě Wild poslal poprvé do vedení Danila Jurov.

Po srovnání hostujícího Adama Fantilliho rozhodla využitá přesilovka Kirilla Kaprizova z 24. minuty. Pro ruského forvarda šlo už o 10. zásah sezony, díky čemuž si upevnil vedení v tabulce střelců NHL před druhým Kylem Connorem z Winnipegu (8 branek).

Gólman domácích Jesper Wallstedt na výhru potřeboval jen 13 zákroků. Ke skvělé defenzivě Minnesoty výkonem přispěl i český zadák David Špaček (14:06, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL

NHL
19. 10. 2026 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
18:12 Jurov (Trenin)
23:06 Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek)
Góly:
19:12 Fantilli (Werenski, Monahan)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Soucy, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan (A), Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Lomberg, Del Bel Belluz, Heinen.

Rozhodčí: Brenk, Kea – Mills, Flemington

Počet diváků: 18012

NHL
19. 10. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly:
38:30 Gridin (Coronato, Backlund)
39:39 Frost (Parekh, Farabee)
55:32 Šarangovič (Frost, Middleton)
Góly:
26:09 Kotkaniemi (Deslauriers, Robinson)
39:56 Chatfield (Slavin, Aho)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Bahl, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Šarangovič, Frost, Sunijev – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Nadeau – Martinook (A), Deslauriers, Ehlers – Unger Sörum, Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Beach, Rank – Toomey, Faucher

Počet diváků: 16464

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