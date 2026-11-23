Stále teprve 22letý centr Jiří Kulich (18:00, 1+1, +3, 2 střely, vyhrál 11 ze 17 buly) se v NHL dokázal gólově prosadit ve druhém zápase za sebou. V sobotu jen mírnil prohru Buffala 3:4 s Floridou, o den později však nastartoval své spoluhráče za překvapivým triumfem 6:2 nad dalším floridským celkem Tampa Bay.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 23z. - 31b. (11+20)
2. Nečas (COL), 23z. - 26b. (10+16)
3. Hertl (VGK), 25z. - 20b. (10+10)
4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (6+11)
5. Hronek (VAN), 26z. - 17b. (1+16)
Běžela teprve 4. minuta utkání, když český mladík z levého křídla střelou švihem zaskočil brankáře Dennise Hildebyho. Domácí sice záhy na to srovnali využitou přesilovkou Nikity Kučerova, prostřední hrací část ovšem patřila hostům. Dvakrát za Sabres udeřil kanonýr Tage Thompson a radoval se i Jack Quinn.
Ve třetí třetině Buffalo navíc náskok ještě navýšilo. U finální trefy Zacha Bensona do prázdné klece se o to asistencí přičinil i Kulich, jenž se tak zlepšil v sezoně na 7 bodů (4+3) z 16 startů.
Trucování Dylana Larkina v Detroitu je u konce. Tým se dohodl na jeho výměně do Montrealu za talenta Michaela Hage, dalšího útočníka Kirbyho Dacha, gólmana Samuela Montembeaulta a volby na draftu.— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 23, 2026
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
13:27 Buium (Bains, Quillan)
26:42 Chytil (Cotter)
36:56 DeBrusk (Boeser, Hronek)
00:35 Nazar
02:48 Bertuzzi (Kancerov, Kane)
11:30 Kancerov (Bertuzzi, Nazar)
12:44 Toninato (Greenway, C. Smith)
32:56 Kancerov (Vlasic, Donato)
51:07 Kancerov (Bertuzzi, Kane)
Tolopilo (13. Lankinen) – Hronek (A), Buium, Willander, Pettersson II, L. Schenn, Oleksiak – Boeser, Chytil, DeBrusk – Lekkerimäki, Rossi, Öhgren – L. Karlsson (A), Mueller, D. O'Connor (A) – Cotter, Quillan, Bains.
Commesso (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Del Mastro, Korchinski – Bertuzzi (A), Kancerov, Donato – Kane (A), Nazar, O. Moore – Teräväinen, Toninato, C. Smith – Greenway, Greene, Mangiapane.
Rozhodčí: Syvret, Markovic – Gawryletz, Kelly
Počet diváků: 17775
37:44 Dvorský (McTavish)
50:27 Broberg (Mailloux, Snuggerud)
55:12 Bučněvič (Berggren)
55:38 Snuggerud (J. Barron, Thomas)
McTavish
05:56 K. Kapanen (Murphy, McDavid)
29:15 Draisaitl (Podkolzin, Joseph)
38:29 Hållander (K. Kapanen, Bouchard)
44:40 C. Dach (J. Dickinson)
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg (A), Parayko, J. Barron, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Neighbours (A) – Dvorský, McTavish, Holloway – Berggren, Bučněvič, Kaskimäki – N. Walker, Suter, Toropčenko.
Jarry (Levi) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Walman, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – M. Jones, C. Dach, K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, Hållander – Frederic, Michaels, Formenton.
Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Brandon Blandina – Trent Knorr, Tyson Baker
Počet diváků: 18096
32:44 Kiviranta (W. Johnston, Rantanen)
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Heiskanen (A), Lindell, Harley, Taylor, Burroughs – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hyry, Hintz – Steel, Seguin (A), J. Hryckowian – Faksa, Kiviranta, Perron.
Šilovs (Murašov) – Korczak, E. Karlsson, Girard, van Riemsdyk, Stastney, Letang (A) – Crosby (C), Rakell, Novak – Kindel, Činachov, Lapierre – McGroarty, Koivunen, Dewar – Hayes, Lizotte, Brazeau.
Rozhodčí: Rehman, Schrader – Smith, Grillo
12:21 Kučerov (Guentzel, Carlson)
45:50 Goncalves (Gourde, Černák)
03:35 Kulich
21:22 Quinn (Östlund, Timmins)
31:05 T. Thompson (Benson, Dahlin)
36:17 T. Thompson (Benson)
46:50 Östlund (Krebs, Power)
58:53 Benson (Kulich)
Hildeby (Vasilevskij) – Carlson, D'Astous, Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, S. O'Reilly, Gourde – Holmberg, Cirelli, Michejev – Sabourin, Harkins, Viel.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Power, Crevier, Zellweger, T. Thompson (A) – Kulich, Benson, Quinn – Östlund, Krebs, Doan – Norris, Zucker, Carrick – McLeod, Malenstyn.
Rozhodčí: F. South, P. MacDougall – J. Fournier, Ch. Martenet
Počet diváků: 19092
14:12 Zibanejad (Fox, J. Miller)
55:13 J. Miller (Fox)
13:00 Robinson (Staal)
33:13 Blake (Hall, Stankoven)
37:46 Nikišin (Gostisbehere, Robinson)
38:27 S. Walker (Aho, W. Carrier)
57:38 Martinook (Jarvis)
Garand (Korpisalo) – Fox, Gavrikov, Durzi, Pettersson, Morrow, Schneider – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Kartye, J. Miller, Cuylle – Tolvanen, Laba, Chmelař – Rempe, Gawdin, Sasson.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho, W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Martinook – Robinson, Jankowski, Kotkaniemi.
Rozhodčí: Skilliter, Lambert – Hautamäki, Alphonso
Počet diváků: 18006