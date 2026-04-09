Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

  7:01aktualizováno  7:20
Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal dvě asistence, díky čemuž navýšil své vedení v ligové produktivitě na rozdíl šesti bodů od druhého Nikity Kučerova z Tampy. V dalších duelech Washington porazil 4:0 domácí Toronto a Buffalo vyloupilo 5:3 led Rangers.
Fotogalerie2

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku. | foto: AP

Tři středeční zápasy NHL přinesly tři výhry venkovních celků. Jedním z nich byl Edmonton, který den po neúspěšné přestřelce 5:6PP v Utahu, díky nezastavitelnému kapitánovi Connoru McDavidovi porazil o play off usilující San Jose jasně 5:2.

Lídr bodování soutěže nasázel svůj 15. hattrick kariéry a navrch přidal ještě dvě asistence. Vylepšil si tak svou sezonní bilanci na 133 zápisů (47+86) z 79 startů. Druhý muž tabulky kanadského bodování Nikita Kučerov z Tampy má bodů 127 (43+84).

Z pětibodové sbírky vynikl hlavně jeho druhý gól. V 26. minutě nabral rychlost ve středním pásmu a po přejetí puku od obránce rychlým vpádem do útočné třetiny slalomem nedal šanci bránícím hráčům ani brankáři Alexi Nedeljkovicovi.

S 90 body si Edmonton upevnil prvenství v Pacifické divizi před Vegas (88 bodů) a trápícím se Anaheimem (87 bodů). Sharks (81 bodů) naopak zůstávají na druhé pozici pod čarou postupu tabulky Západní konference za Los Angeles (83 bodů), které tlačí na Nashville (84 bodů) s divokou kartou.

Z českých hokejistů se ve středu představil jen mladý útočník Jaroslav Chmelař (11:15, -1) z Rangers, kteří na ledě Madison Square Garden po třech inkasovaných gólech ze třetí třetiny nestačili 3:5 na Buffalo.

Brankář Ukko-Pekka Luukkonen střeží branku před dorážejícím Jaroslavem Chmelařem.
2 fotografie

Za hosty se dvakrát prosadil Zach Benson a u dvou gólů byli rovněž Ryan McLeod s Jasonem Zuckerem (oba 1+1). Od olympijské přestávky Sabres uhráli už šestnáctou výhru, což je nejvíce z celé NHL.

Nedávný debakl 1:8 od Rangers hokejisté Washingtonu odčinili výhrou 4:0 na ledě Toronta. Do střelecké listiny se zapsali Dylan Strome, Ryan Leonard, Cole Hutson a slovenský reprezentační obránce Martin Fehérváry. Díky 21 zákrokům si vysloužil čisté konto brankář Logan Thompson.

Capitals (89 bodů) se tak přiblížili poslednímu postupovému místu v tabulce Východní konference v držení Ottawy (92 bodů) na rozdíl tří bodů. V konkurenci Islanders, Detroitu (oba celky mají rovněž 89 bodů) a Columbusu (90 bodů) je však v závěru základní části nečeká nic lehkého.

Výsledky

NHL
9. 4. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Washington Capitals Washington Capitals 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
13:22 D. Strome (Beauvillier, Fehérváry)
20:40 R. Leonard (T. Wilson)
22:53 Fehérváry (D. Strome, Sourdif)
56:10 C. Hutson (A. Protas, I. Protas)
Sestavy:
Stolarz (3. Woll) – P. Myers, Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Knies, Domi, Maccelli – N. Robertson, Groulx, Joshua – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
L. Thompson (Gibson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy (A), C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.

Rozhodčí: Garrett Rank, Kendrick Nicholson – Shandor Alphonso, David Brisebois

Počet diváků: 18640

NHL
9. 4. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Góly:
19:21 Lafrenière (Fox, J. Miller)
22:57 Lafrenière (Fortescue)
34:44 Fox (Trocheck, Zibanejad)
Góly:
04:40 McLeod (Zucker, Timmins)
08:58 Benson (Dahlin, Byram)
45:51 Tuch (Krebs, T. Thompson)
47:14 Zucker (McLeod)
58:45 Benson (Doan)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Timmins – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: South, Sullivan – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 18006

NHL
9. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Góly:
04:27 Celebrini (Orlov, W. Smith)
24:37 Sherwood (Wennberg, Eklund)
Góly:
06:18 McDavid (Bouchard, Podkolzin)
18:38 Podkolzin (Nugent-Hopkins, McDavid)
23:33 Roslovic (McDavid)
25:53 McDavid (Bouchard, Ekholm)
34:13 McDavid (Roslovic)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Desharnais, Orlov, Klingberg, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Graf – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Černyšov – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Ingram (41. Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Savoie, McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, J. Dickinson, C. Dach – Samanski, Henrique, M. Jones.

Rozhodčí: Francis Charron, Cody Beach – Caleb Apperson, Ryan Daisy

Počet diváků: 15683

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.