V sobotu Colorado zapsalo výhru 3:2 po prodloužení na ledě Rangers a úspěšný víkend lídr NHL uzavřel pro změnu výsledkem 3:2 již po řádné hrací době v domácím prostředí Philadelphie. Tu sice poslal do vedení už ve 3. minutě centr Sean Couturier, poprvé do kabin ale nakonec odcházeli za vedení hostující favorité.
V 9. minutě nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (21:36, 0+1, +1, 2 střely), pro kterého to byl 39. zápis z dosavadních 29 startů, asistoval u vyrovnání z hole beka Brenta Burnse. 40letý kanadský veterán zaznamenal svou čtvrtou trefu sezony a hlavně 265. kariéry. Na osmé pozici historické tabulky střelců mezi obránci tak přeskočil legendu Detroitu Nicklase Lidströma. Podruhé Avalanche slavili v 20. minutě, když po přihrávkách Nathana MacKinnona a Calea Makara využil přesilovku Brock Nelson.
Střelecký výčet druhého dějství pak otevřel v 22. minutě Valerij Ničuškin. Když se v 26. minutě prosadil domácí Travis Konecny, byl to právě Ničuškin komu byla nakonec připsána rozdílová akce duelu. Brankáři Samuel Ersson, jenž dostal přednost před Danem Vladařem, a na vítězné straně Mackenzie Blackwood již totiž střelcům ve zbytku duelu nic nepovolili.
Výsledky
02:09 Couturier (Juulsen, Tippett)
25:58 Konecny (Andrae, Dvorak)
08:28 Burns (Nečas, Drury)
19:08 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
21:47 Ničuškin (Olofsson, D. Toews)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen, Zamula – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Colton.
Rozhodčí: McIsaac, Lepkowski – Kelly, Cormier
Počet diváků: 18606
12:14 Balinskis (Samoskevich, Greer)
27:05 Verhaeghe (Petry)
53:57 S. Jones (Lundell, Reinhart)
57:06 Reinhart (Forsling)
29:03 Barzal (M. Schaefer, Pulock)
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Gregor.
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, T. Mitchell, Mayfield – Lee (C), Barzal, Cyplakov – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Duclair, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Hebert, Schrader – Murray, Berg
Počet diváků: 19334
13:18 Staal (Gostisbehere, Svečnikov)
00:33 Graf (Celebrini, W. Smith)
27:54 Klingberg (Celebrini, Kurashev)
35:14 Wennberg (Eklund, Klingberg)
58:40 Celebrini (Wennberg)
Kočetkov (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Kurashev, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Gaudette, Goodrow, Ostapchuk.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Riley Brace – Shandor Alphonso, Julien Fournier
Počet diváků: 18299
12:20 L. Hutson (Z. Bolduc, Davidson)
19:03 Caufield (Suzuki, Dobson)
56:15 Dobson (Matheson, Děmidov)
08:57 B. Schenn (Fowler, Holloway)
20:26 Holloway (B. Schenn, Parayko)
21:05 Bučněvič (R. Thomas, Faulk)
50:24 B. Schenn (Holloway, M. Joseph)
Dobeš (Kähkönen) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Texier – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Z. Bolduc, Veleno, Davidson.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Luff, Dvorský, Holloway – Bjugstad, B. Schenn (C), Suter – M. Joseph, Sundqvist, Kaskimäki.
Rozhodčí: G. Skilliter, K. Sutherland – T. Hughes, M. MacPherson
Počet diváků: 20962
21:27 Benn (Hintz, J. Robertson)
58:11 Heiskanen (W. Johnston, Rantanen)
Rantanen
18:18 Dewar (Lizotte, Acciari)
25:54 Novak (Letang, Crosby)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Koljačonok, Lundkvist, Capobianco, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Duchene, Faksa, Blackwell.
Jarry (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Dumba – Novak, Crosby (C), Rust (A) – Mantha, Hayes, Brazeau – McGroarty, Kindel, Koivunen – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: McCauley, Maaskant – Daisy, Brisebois
Počet diváků: 18532
10:15 Trouba
26:40 McTavish (Sennecke, C. Gauthier)
29:25 Sennecke (C. Gauthier, Gudas)
36:09 Killorn (R. Strome, Minťukov)
37:23 Leo Carlsson (Kreider, Terry)
40:15 Leo Carlsson (Kreider, LaCombe)
58:08 Vatrano (Zellweger, R. Strome)
41:40 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Leo Carlsson, Kreider, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – R. Johnston, Poehling, Granlund – Vatrano, R. Strome (A), Killorn.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Crevier, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Greene, Bedard (A), Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – Donato, C. Dach.
Rozhodčí: Halkidis, MacDougall – Murchison, Grillo
Počet diváků: 15511
20:50 Chychrun (Wilson, Beauvillier)
58:34 Protas (Fehérváry)
L. Thompson (Stevenson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, McIlrath – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Milano, Dowd (A), McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan (A), Marčenko – Lundeström, Coyle (A), Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Jordan Samuels-Thomas – Libor Suchánek, Ryan Jackson
Počet diváků: 17312
29:08 Zibanejad (Lafrenière, M. Robertson)
33:01 Lafrenière (Zibanejad, Panarin)
00:36 Howden (Marner, Stone)
59:08 Hertl
64:52 Eichel (Theodore, Howden)
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Cuylle, Laba, Berard – Brodzinski, Carrick, Chmelař.
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, R. Smith, Kolesar.
Rozhodčí: Chris Lee, Furman South – Ryan Gibbons, Jeremy Faucher