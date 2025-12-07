Nečas přidal další asistenci, Colorado uspělo na ledě Philadelphie

  22:05aktualizováno  22:05
Po sobotních třech přihrávkách se hokejový útočník Martin Nečas bodově prosadil i v druhý víkendový den. Tentokrát zapsal jednu přihrávku a jeho Colorado opět potvrdilo pozici suverénního lídra NHL výhrou 3:2 nad Philadelphií.
Coloradští hokejisté se spolu s asistujícím Martinem Nečasem (vpravo) radují z gólu Brenta Burnse. | foto: AP

V sobotu Colorado zapsalo výhru 3:2 po prodloužení na ledě Rangers a úspěšný víkend lídr NHL uzavřel pro změnu výsledkem 3:2 již po řádné hrací době v domácím prostředí Philadelphie. Tu sice poslal do vedení už ve 3. minutě centr Sean Couturier, poprvé do kabin ale nakonec odcházeli za vedení hostující favorité.

V 9. minutě nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (21:36, 0+1, +1, 2 střely), pro kterého to byl 39. zápis z dosavadních 29 startů, asistoval u vyrovnání z hole beka Brenta Burnse. 40letý kanadský veterán zaznamenal svou čtvrtou trefu sezony a hlavně 265. kariéry. Na osmé pozici historické tabulky střelců mezi obránci tak přeskočil legendu Detroitu Nicklase Lidströma. Podruhé Avalanche slavili v 20. minutě, když po přihrávkách Nathana MacKinnona a Calea Makara využil přesilovku Brock Nelson.

Střelecký výčet druhého dějství pak otevřel v 22. minutě Valerij Ničuškin. Když se v 26. minutě prosadil domácí Travis Konecny, byl to právě Ničuškin komu byla nakonec připsána rozdílová akce duelu. Brankáři Samuel Ersson, jenž dostal přednost před Danem Vladařem, a na vítězné straně Mackenzie Blackwood již totiž střelcům ve zbytku duelu nic nepovolili.

Výsledky

NHL
7. 12. 2025 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly:
02:09 Couturier (Juulsen, Tippett)
25:58 Konecny (Andrae, Dvorak)
Góly:
08:28 Burns (Nečas, Drury)
19:08 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
21:47 Ničuškin (Olofsson, D. Toews)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen, Zamula – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Colton.

Rozhodčí: McIsaac, Lepkowski – Kelly, Cormier

Počet diváků: 18606

NHL
7. 12. 2025 23:00
Florida Panthers Florida Panthers : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook, Staal, W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli – Kurashev, Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Gaudette, Goodrow, Ostapchuk.
NHL
8. 12. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 12. 2025 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 12. 2025 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 12. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
L. Thompson (Stevenson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin, D. Strome, Beauvillier – Wilson, Sourdif, Protas – Milano, Dowd, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan, Marčenko – Lundeström, Coyle, Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
NHL
8. 12. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Cuylle, Laba, Berard – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
