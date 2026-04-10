Nejlepší tuzemští útočníci v NHL jsou na dosah novému českému rekordu. Ani za slavných dob Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku pokořili sto bodů. Vše nasvědčuje, že letošní sezona to změní.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 74z. - 99b.(29+70)
2. Nečas (COL), 75z. - 98b.(38+60)
3. Zacha (BOS), 76z. - 64b.(30+34)
4. Hertl (VGK), 79z. - 56b.(24+32)
5. Hronek (VAN), 78z. - 46b.(8+38)
Bostonský David Pastrňák je aktuálně na 99 zápisech a zbývají mu ještě tři starty. Po čtvrtečním programu NHL je mu s 98 zápisy v patách i Martin Nečas z Colorada, který má k dispozici dokonce čtyři zápasy.
Nečas (19:59, 1+2, +2, 4 střely) zazářil v domácí partii lídra NHL proti Calgary, kdy gólem a dvěma asistencemi režíroval triumf 3:1. Avalanche si tak definitivně zajistili zisk Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části. Na danou cenu dosáhli počtvrté v klubové historii.
Kromě českého reprezentanta, jenž byl zvolen první hvězdou večera, se pod to stejně podepsal i Nathan MacKinnon (1+2), jenž si 52. trefou sezony upevnil prvenství v tabulce střelců před dotírajícím Caufieldem z Montrealu (ve stejný den slavil jubilejní 50. gól). Dlouhán Adam Klapka (9:25, -1, 1 střela) se po dvou asistencích z minulého startu tentokrát v dresu Flames neprosadil.
Montrealská aréna Bell Centre zažila ve čtvrtek velkou slávu. Canadiens porazili 2:1 celek Tampa Bay, se kterým se utkají v prvním kole play off, a navíc se tomu stalo po jubilejních trefách svých elitních útočníků.
Poprvé v kariéře se dostal na 50 gólů Cole Caufield, jenž se tak stal sedmým borcem klubové historie s daným zápisem. Naposledy se to podařilo Stéphane Richerovi v sezoně 1989/90. Metu 30 branek pro změnu poprvé v kariéře prolomil slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. Právě jeho trefa z času 58:56 byla nakonec rozdílová poté, co krátce předtím srovnal na 1:1 Darren Raddysh.
Ofenzivní obránce Lightning svou 22. trefou v ročníku připravil jinak skvěle chytajícího Jakuba Dobeše o šanci na čisté konto. 24letý rodák z Ostravy ale smutnit nemusel, když nakonec dosáhl již na sedmou vychytanou výhru v řadě. Statistici mu napočítali 17 zákroků proti 18 střelám soupeře.
Utkání provázela i celá řada šarvátek a pěstních soubojů. V play off se tak fanoušci rozhodně budou mít na co těšit.
Posila Anaheimu pro play off, ofenzivní obránce John Carlson, opanoval triumf 6:1 nad San Jose. Ve své 17leté kariéře se ve startu číslo 1 156. poprvé dočkal nastříleného hattricku.
Ducks, kterým stále chybí zraněný kapitán Radko Gudas, tak ukončili svou šestizápasovou sérii porážek. Týmová jednička Lukáš Dostál se na tom podílel 18 zákroky proti 19 střelám Sharks. O nulu přišel až v 53. minutě, kdy za hosty vstřelil čestnou branku Shakir Muchamadullin.
V souboji přímých konkurentů v boji o postupové pozice v tabulce Západní konference Utah porazil Nashville 4:1 a definitivně si pojistil účast ve vyřazovacích bojích. Predators (84 bodů) naopak vypadli z poslední postupové pozice, když je v držení divoké karty vystřídalo Los Angeles (85 bodů).
Kromě Utahu si ve stejný den pojistili účast v play off také hokejisté Pittsburghu s nestárnoucím Sidneym Crosbym.
V bráně vítězů nemohl chybět nejvytíženější gólman celé NHL Karel Vejmelka, jenž ze svého 61. zápasu sezony (v 60. nastoupil od úvodní minuty) vytěžil 37. výhru, čímž na čele dané statistiky vyrovnal Andreje Vasilevského z Tampy. Další v pořadí je až s 33. výhrami Jake Oettinger z Dallasu. Vejmelka v zápase zastavil 29 z 30 střel Nashvillu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.
Na rozdíl od Dobeše, Dostála a Vejmelky ve čtvrtek odcházel do kabin zklamaný Dan Vladař z Philadelphie. Domácí Detroit přestřílel Flyers 6:3 a český reprezentant po čtvrté inkasované brance z úvodních osmi střel zamířil předčasně na střídačku.
Red Wings v boji o play off táhly za dvěma body hlavně speciální týmy, když třikrát skórovali v přesilovce a jednou dokonce i při hře v oslabení. Životní zápas odehrál německý obránce domácích Moritz Seider, jenž za gól a čtyři přihrávky zapsal pět bodů. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl kapitán Dylan Larkin.
22letý obránce Marek Alscher debutoval v NHL v dresu Floridy. V zápase proti Ottawě (1:4) odehrál téměř 20minut čistého hracího času (19:28, +/-: 0, 2 střely).
Detroit a Islanders jsou s 91 body prvními celky pod čarou postupu ve Východní konferenci. Ottawa s divokou kartou má tři body navrch, všechny celky ještě čekají tři starty.
Výsledky
37:54 McCann (Dunn, Stephenson)
46:11 Catton (Larsson, Dunn)
49:16 McMann (Eberle)
Catton
10:04 Stone (Andersson, Hanifin)
20:55 Stone (Eichel, Hertl)
41:11 Howden (Dorofejev, Marner)
Daccord (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, Mahura, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Gaudreau, Catton, McCann – Kakko, Stephenson, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Winterton.
Hill (Hart) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Stone (C), Marner, Barbašov – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Wes McCauley, Graham Skilliter – Bevan Mills, Joe Mahon
Počet diváků: 17151
02:59 Leo Carlsson (Kreider, Minťukov)
06:18 Carlson (Granlund, Minťukov)
25:15 Killorn (Sennecke)
50:31 Carlson (Terry, Sennecke)
54:03 Carlson (Terry, Granlund)
57:32 Vatrano (McTavish)
52:40 Muchamadullin (Toffoli)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Viel, McTavish, Vatrano – I. Moore, Poehling, Washe.
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Misa, Regenda – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Pochmara, Syvret – Apperson, Deschamps
Počet diváků: 16628
01:29 Kempe (B. Clarke, Panarin)
15:48 Armia (Laughton)
39:31 Kempe (Edmundson, Panarin)
49:17 T. Moore (Laferriere, M. Anderson)
14:17 M. Pettersson (Boeser, Öhgren)
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Tolopilo (Patera) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, P. Joseph – D. O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, Höglander.
Rozhodčí: Sutherland, Schrader – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 18145
10:48 Frondell (Crevier)
46:09 Frondell (Crevier, Vlasic)
00:19 S. Walker (Ehlers)
17:10 Stankoven
24:08 Stankoven (Hall, Blake)
34:50 Jankowski (Nikišin, W. Carrier)
45:47 K. Miller (W. Carrier)
48:13 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
52:51 Jankowski (W. Carrier, Deslauriers)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Teräväinen – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Greene, Mangiapane.
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Slavin.
Rozhodčí: Sandlak, Hiff – Tobias, Barton
Počet diváků: 18039
14:26 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
25:35 Schmaltz (Keller, L. Cooley)
43:03 Crouse (Keller, Sergačov)
46:05 Guenther (Keller, Schmaltz)
50:22 Haula (L'Heureux, Skjei)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Saros (Annunen) – Skjei, Oesterle, Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Jost – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Evangelista.
Rozhodčí: Charron, Beach – Murchison, Murray
Počet diváků: 12478
04:26 W. Johnston (Hryckowian, Rantanen)
28:03 Blackwell (Lindell)
36:16 C. Hughes (Blackwell, Bäck)
44:29 Rantanen (Harley, W. Johnston)
50:35 J. Robertson (Lindell)
13:02 Q. Hughes (Zuccarello)
19:44 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
26:39 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
39:50 Hartman (Spurgeon, Q. Hughes)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, T. Myers, Bichsel, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Erne, Hyry, Benn (C) – C. Hughes, Bäck, Blackwell.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno (A).
Rozhodčí: Luxmore, Furlatt – Blujus, Toomey
Počet diváků: 18532
02:26 DeBrincat (Raymond, Seider)
20:31 Seider (P. Kane, Larkin)
21:50 Larkin (P. Kane, Seider)
24:56 Larkin (A. Johansson)
47:01 P. Kane (Edvinsson, Seider)
51:39 Larkin (Seider, Raymond)
13:24 Dvorak (Martone, Konecny)
29:25 Martone (Zegras, Drysdale)
58:09 Glendening (Barkey, Couturier)
J. Gibson (31. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Vladař (25. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Couturier (C), Glendening, Barkey.
Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Baker
Počet diváků: 18197
29:51 Cotter (Hamilton, Halonen)
35:07 J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown)
04:53 Rust (Činachov, Letang)
31:43 Novak (Malkin, E. Karlsson)
31:52 Činachov (Shea, Crosby)
46:50 Malkin (Crosby, Činachov)
57:00 E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.
Rozhodčí: J. McIsaac, M. Sullivan – M. MacPherson, D. Berg
Počet diváků: 16514
04:55 Holloway (R. Thomas, Broberg)
53:00 Parayko (Kyrou, Holloway)
09:24 Iafallo (Scheifele, H. Fleury)
34:11 Morrissey (Bryson, Scheifele)
35:51 J. Toews (Perfetti)
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Berggren, Bučněvič, Neighbours (A) – Kyrou, Dvorský, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter – I. Rosén, J. Toews, Koepke.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Chmielewski – Flemington, Gawryletz
Počet diváků: 18096
18:44 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
35:01 Nečas (MacKinnon, Burns)
59:05 MacKinnon (Nečas)
57:08 Gross (Gridin, Coronato)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, Malinski, Kulak, Manson, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, N. Roy, Kiviranta – L. O'Connor, Kelly, Drury.
Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Pachal, Parekh – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, Frost, Gridin – Zary, Beecher, Sunijev – Olofsson, Gross, Klapka.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Ben Betker – Jesse Marquis, Ben O’Quinn
06:49 Batherson (Sanderson, B. Tkachuk)
17:00 Zetterlund (Eller, Spence)
43:03 Zub (Sanderson, Cozens)
56:43 Giroux
57:02 Zetterlund
54:17 J. Boqvist (Greer, Luostarinen)
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Bobrovskij (Tarasov) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe (A) – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Foote.
Rozhodčí: Garrett Rank, Michael Markovic – Shandor Alphonso, Shawn Oliver
Počet diváků: 17483
26:30 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
58:56 Slafkovský (Suzuki)
58:09 D. Raddysh (Kučerov, Goncalves)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Texier – K. Dach, Danault, Newhook – Josh Anderson (A), J. Evans, Veleno.
Vasilevskij (J. Johansson) – Carlile, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Point, Goncalves, Bjorkstrand – Gourde, Girgensons, Perry – Paul, Pelletier.
Rozhodčí: Kea, Hanson – Shewchyk, Smith
Počet diváků: 20962
02:08 B. Schenn (Ritchie, Horvat)
04:55 Pageau (Šabanov, Pelech)
29:39 M. Schaefer (DeAngelo, Palát)
36:44 Heineman (Barzal, DeAngelo)
50:20 Ritchie
05:11 Lorentz
21:57 Cowan (Tavares, Ekman-Larsson)
54:04 Rielly (Maccelli, Haymes)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Šabanov – Gatcomb, MacLean, Palát – Cizikas.
Achťamov (Woll) – Benoit, McCabe, P. Myers, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Domi, Knies – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
13:41 Krebs (Norris)
47:19 Doan
53:21 Quinn (Stanley, Zucker)
53:46 Doan (Benson, Norris)
56:55 Dahlin (Stanley, Kozak)
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Stanley, Metsa – Krebs, T. Thompson, Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Zamula, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Marčenko, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Lundeström, Monahan, Miles Wood.
Rozhodčí: Lambert, Brenk – Cherrey, Grillo
Počet diváků: 19070