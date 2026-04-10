Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

  7:06aktualizováno  8:17
Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně. Už sedmé vítězství v řadě vychytal Jakub Dobeš, jehož Montreal uspěl 2:1 nad soupeřem pro první kolo play off Tampou. Výhry zapsali i Lukáš Dostál z Anaheimu a Karel Vejmelka z Utahu, naopak Dan Vladař po čtyřech gólech střídal. Útočníci Hertl s Palátem zapsali po asistenci.
Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary. | foto: Reuters

Útočník Colorada Martin Nečas slaví se spoluhráči svou trefu proti Calgary.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš sleduje situaci před svou brankou během utkání...
Marek Alscher (vlevo) z Floridy a Claude Giroux z Ottawy se přetlačují před...
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál zasahuje v zápase proti San Jose.
13 fotografií

Nejlepší tuzemští útočníci v NHL jsou na dosah novému českému rekordu. Ani za slavných dob Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku pokořili sto bodů. Vše nasvědčuje, že letošní sezona to změní.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 74z. - 99b.(29+70)

2. Nečas (COL), 75z. - 98b.(38+60)

3. Zacha (BOS), 76z. - 64b.(30+34)

4. Hertl (VGK), 79z. - 56b.(24+32)

5. Hronek (VAN), 78z. - 46b.(8+38)

Bostonský David Pastrňák je aktuálně na 99 zápisech a zbývají mu ještě tři starty. Po čtvrtečním programu NHL je mu s 98 zápisy v patách i Martin Nečas z Colorada, který má k dispozici dokonce čtyři zápasy.

Nečas (19:59, 1+2, +2, 4 střely) zazářil v domácí partii lídra NHL proti Calgary, kdy gólem a dvěma asistencemi režíroval triumf 3:1. Avalanche si tak definitivně zajistili zisk Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části. Na danou cenu dosáhli počtvrté v klubové historii.

Kromě českého reprezentanta, jenž byl zvolen první hvězdou večera, se pod to stejně podepsal i Nathan MacKinnon (1+2), jenž si 52. trefou sezony upevnil prvenství v tabulce střelců před dotírajícím Caufieldem z Montrealu (ve stejný den slavil jubilejní 50. gól). Dlouhán Adam Klapka (9:25, -1, 1 střela) se po dvou asistencích z minulého startu tentokrát v dresu Flames neprosadil.

Montrealská aréna Bell Centre zažila ve čtvrtek velkou slávu. Canadiens porazili 2:1 celek Tampa Bay, se kterým se utkají v prvním kole play off, a navíc se tomu stalo po jubilejních trefách svých elitních útočníků.

Poprvé v kariéře se dostal na 50 gólů Cole Caufield, jenž se tak stal sedmým borcem klubové historie s daným zápisem. Naposledy se to podařilo Stéphane Richerovi v sezoně 1989/90. Metu 30 branek pro změnu poprvé v kariéře prolomil slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. Právě jeho trefa z času 58:56 byla nakonec rozdílová poté, co krátce předtím srovnal na 1:1 Darren Raddysh.

Útočník Colorada Martin Nečas slaví se spoluhráči svou trefu proti Calgary.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš sleduje situaci před svou brankou během utkání proti Tampě Bay.
Marek Alscher (vlevo) z Floridy a Claude Giroux z Ottawy se přetlačují před brankou.
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál zasahuje v zápase proti San Jose.
13 fotografií

Ofenzivní obránce Lightning svou 22. trefou v ročníku připravil jinak skvěle chytajícího Jakuba Dobeše o šanci na čisté konto. 24letý rodák z Ostravy ale smutnit nemusel, když nakonec dosáhl již na sedmou vychytanou výhru v řadě. Statistici mu napočítali 17 zákroků proti 18 střelám soupeře.

Utkání provázela i celá řada šarvátek a pěstních soubojů. V play off se tak fanoušci rozhodně budou mít na co těšit.

Posila Anaheimu pro play off, ofenzivní obránce John Carlson, opanoval triumf 6:1 nad San Jose. Ve své 17leté kariéře se ve startu číslo 1 156. poprvé dočkal nastříleného hattricku.

Ducks, kterým stále chybí zraněný kapitán Radko Gudas, tak ukončili svou šestizápasovou sérii porážek. Týmová jednička Lukáš Dostál se na tom podílel 18 zákroky proti 19 střelám Sharks. O nulu přišel až v 53. minutě, kdy za hosty vstřelil čestnou branku Shakir Muchamadullin.

V souboji přímých konkurentů v boji o postupové pozice v tabulce Západní konference Utah porazil Nashville 4:1 a definitivně si pojistil účast ve vyřazovacích bojích. Predators (84 bodů) naopak vypadli z poslední postupové pozice, když je v držení divoké karty vystřídalo Los Angeles (85 bodů).

V bráně vítězů nemohl chybět nejvytíženější gólman celé NHL Karel Vejmelka, jenž ze svého 61. zápasu sezony (v 60. nastoupil od úvodní minuty) vytěžil 37. výhru, čímž na čele dané statistiky vyrovnal Andreje Vasilevského z Tampy. Další v pořadí je až s 33. výhrami Jake Oettinger z Dallasu. Vejmelka v zápase zastavil 29 z 30 střel Nashvillu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Na rozdíl od Dobeše, Dostála a Vejmelky ve čtvrtek odcházel do kabin zklamaný Dan Vladař z Philadelphie. Domácí Detroit přestřílel Flyers 6:3 a český reprezentant po čtvrté inkasované brance z úvodních osmi střel zamířil předčasně na střídačku.

Red Wings v boji o play off táhly za dvěma body hlavně speciální týmy, když třikrát skórovali v přesilovce a jednou dokonce i při hře v oslabení. Životní zápas odehrál německý obránce domácích Moritz Seider, jenž za gól a čtyři přihrávky zapsal pět bodů. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl kapitán Dylan Larkin.

Detroit a Islanders jsou s 91 body prvními celky pod čarou postupu ve Východní konferenci. Ottawa s divokou kartou má tři body navrch, všechny celky ještě čekají tři starty.

Výsledky

NHL
10. 4. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3N (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
37:54 McCann (Dunn, Stephenson)
46:11 Catton (Larsson, Dunn)
49:16 McMann (Eberle)
Catton
Góly:
10:04 Stone (Andersson, Hanifin)
20:55 Stone (Eichel, Hertl)
41:11 Howden (Dorofejev, Marner)
Sestavy:
Daccord (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, Mahura, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Gaudreau, Catton, McCann – Kakko, Stephenson, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Winterton.
Sestavy:
Hill (Hart) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Stone (C), Marner, Barbašov – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Wes McCauley, Graham Skilliter – Bevan Mills, Joe Mahon

Počet diváků: 17151

NHL
10. 4. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Góly:
02:59 Leo Carlsson (Kreider, Minťukov)
06:18 Carlson (Granlund, Minťukov)
25:15 Killorn (Sennecke)
50:31 Carlson (Terry, Sennecke)
54:03 Carlson (Terry, Granlund)
57:32 Vatrano (McTavish)
Góly:
52:40 Muchamadullin (Toffoli)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Viel, McTavish, Vatrano – I. Moore, Poehling, Washe.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Misa, Regenda – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Pochmara, Syvret – Apperson, Deschamps

Počet diváků: 16628

NHL
10. 4. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly:
01:29 Kempe (B. Clarke, Panarin)
15:48 Armia (Laughton)
39:31 Kempe (Edmundson, Panarin)
49:17 T. Moore (Laferriere, M. Anderson)
Góly:
14:17 M. Pettersson (Boeser, Öhgren)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, P. Joseph – D. O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, Höglander.

Rozhodčí: Sutherland, Schrader – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 18145

NHL
10. 4. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Góly:
10:48 Frondell (Crevier)
46:09 Frondell (Crevier, Vlasic)
Góly:
00:19 S. Walker (Ehlers)
17:10 Stankoven
24:08 Stankoven (Hall, Blake)
34:50 Jankowski (Nikišin, W. Carrier)
45:47 K. Miller (W. Carrier)
48:13 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
52:51 Jankowski (W. Carrier, Deslauriers)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Teräväinen – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Greene, Mangiapane.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Slavin.

Rozhodčí: Sandlak, Hiff – Tobias, Barton

Počet diváků: 18039

NHL
10. 4. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
14:26 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
25:35 Schmaltz (Keller, L. Cooley)
43:03 Crouse (Keller, Sergačov)
46:05 Guenther (Keller, Schmaltz)
Góly:
50:22 Haula (L'Heureux, Skjei)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Oesterle, Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Jost – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Evangelista.

Rozhodčí: Charron, Beach – Murchison, Murray

Počet diváků: 12478

NHL
10. 4. 2026 3:00
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Góly:
04:26 W. Johnston (Hryckowian, Rantanen)
28:03 Blackwell (Lindell)
36:16 C. Hughes (Blackwell, Bäck)
44:29 Rantanen (Harley, W. Johnston)
50:35 J. Robertson (Lindell)
Góly:
13:02 Q. Hughes (Zuccarello)
19:44 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
26:39 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
39:50 Hartman (Spurgeon, Q. Hughes)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, T. Myers, Bichsel, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Erne, Hyry, Benn (C) – C. Hughes, Bäck, Blackwell.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno (A).

Rozhodčí: Luxmore, Furlatt – Blujus, Toomey

Počet diváků: 18532

NHL
10. 4. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Góly:
02:26 DeBrincat (Raymond, Seider)
20:31 Seider (P. Kane, Larkin)
21:50 Larkin (P. Kane, Seider)
24:56 Larkin (A. Johansson)
47:01 P. Kane (Edvinsson, Seider)
51:39 Larkin (Seider, Raymond)
Góly:
13:24 Dvorak (Martone, Konecny)
29:25 Martone (Zegras, Drysdale)
58:09 Glendening (Barkey, Couturier)
Sestavy:
J. Gibson (31. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Vladař (25. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Couturier (C), Glendening, Barkey.

Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Baker

Počet diváků: 18197

NHL
10. 4. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly:
29:51 Cotter (Hamilton, Halonen)
35:07 J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown)
Góly:
04:53 Rust (Činachov, Letang)
31:43 Novak (Malkin, E. Karlsson)
31:52 Činachov (Shea, Crosby)
46:50 Malkin (Crosby, Činachov)
57:00 E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.

Rozhodčí: J. McIsaac, M. Sullivan – M. MacPherson, D. Berg

Počet diváků: 16514

NHL
10. 4. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly:
04:55 Holloway (R. Thomas, Broberg)
53:00 Parayko (Kyrou, Holloway)
Góly:
09:24 Iafallo (Scheifele, H. Fleury)
34:11 Morrissey (Bryson, Scheifele)
35:51 J. Toews (Perfetti)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Berggren, Bučněvič, Neighbours (A) – Kyrou, Dvorský, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter – I. Rosén, J. Toews, Koepke.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Chmielewski – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18096

NHL
10. 4. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Calgary Flames Calgary Flames 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
18:44 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
35:01 Nečas (MacKinnon, Burns)
59:05 MacKinnon (Nečas)
Góly:
57:08 Gross (Gridin, Coronato)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, Malinski, Kulak, Manson, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, N. Roy, Kiviranta – L. O'Connor, Kelly, Drury.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Pachal, Parekh – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, Frost, Gridin – Zary, Beecher, Sunijev – Olofsson, Gross, Klapka.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Ben Betker – Jesse Marquis, Ben O’Quinn

NHL
10. 4. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Góly:
06:49 Batherson (Sanderson, B. Tkachuk)
17:00 Zetterlund (Eller, Spence)
43:03 Zub (Sanderson, Cozens)
56:43 Giroux
57:02 Zetterlund
Góly:
54:17 J. Boqvist (Greer, Luostarinen)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe (A) – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Foote.

Rozhodčí: Garrett Rank, Michael Markovic – Shandor Alphonso, Shawn Oliver

Počet diváků: 17483

NHL
10. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
26:30 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
58:56 Slafkovský (Suzuki)
Góly:
58:09 D. Raddysh (Kučerov, Goncalves)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Texier – K. Dach, Danault, Newhook – Josh Anderson (A), J. Evans, Veleno.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Carlile, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Point, Goncalves, Bjorkstrand – Gourde, Girgensons, Perry – Paul, Pelletier.

Rozhodčí: Kea, Hanson – Shewchyk, Smith

Počet diváků: 20962

NHL
10. 4. 2026 0:45
New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly:
02:08 B. Schenn (Ritchie, Horvat)
04:55 Pageau (Šabanov, Pelech)
29:39 M. Schaefer (DeAngelo, Palát)
36:44 Heineman (Barzal, DeAngelo)
50:20 Ritchie
Góly:
05:11 Lorentz
21:57 Cowan (Tavares, Ekman-Larsson)
54:04 Rielly (Maccelli, Haymes)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Šabanov – Gatcomb, MacLean, Palát – Cizikas.
Sestavy:
Achťamov (Woll) – Benoit, McCabe, P. Myers, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Domi, Knies – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
NHL
10. 4. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly:
13:41 Krebs (Norris)
47:19 Doan
53:21 Quinn (Stanley, Zucker)
53:46 Doan (Benson, Norris)
56:55 Dahlin (Stanley, Kozak)
Góly:
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Stanley, Metsa – Krebs, T. Thompson, Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Zamula, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Marčenko, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Lundeström, Monahan, Miles Wood.

Rozhodčí: Lambert, Brenk – Cherrey, Grillo

Počet diváků: 19070

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.