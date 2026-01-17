V úvodní polovině sezony NHL suverénní Colorado potkává první krizi, když padlo počtvrté z posledních šesti startů. Po nedávné domácí porážce 3:4 po prodloužení s Torontem schytali v pátek Avalanche před svými fanoušky dokonce sedmigólový příděl.
Radoval se Nashville, jehož triumf 7:3 režíroval hlavně centr Ryan O’Reilly. Ke svému sedmému hattricku kariéry přidal navrch i asistenci. Třikrát za Predators přihrával obránce Roman Josi a u tří branek byl rovněž forvard Filip Forsberg (1+2).
Hosté šli do vedení už po třiceti vteřinách od zahajovacího buly a podruhé slavili v 8. minutě. V úvodním dějství však Colorado díky dvěma trefám Brocka Nelsona se soupeřem ještě udrželo krok, prostřední třetinu si již ale přivlastnili hráči Nashvillu. Do trháku je svou třetí trefou poslal O’Reilly a pojistku přidal Michael Bunting.
Třetí dvacetiminutovku otevřel za domácí Martin Nečas (20:07, 1+0, -2, 2 střely), pak si ale hosté pomohli využitou přesilovkou Forsberga a v samém závěru do prázdné klece skóre navýšili Steven Stamkos a Michael McCarron.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
01:24 Nelson (Burns, Ničuškin)
11:16 Nelson (Manson, Malinski)
41:09 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
00:30 O'Reilly (F. Forsberg)
07:32 O'Reilly (Evangelista, F. Forsberg)
33:01 O'Reilly (Evangelista, Josi)
38:04 Bunting (Stamkos)
55:13 F. Forsberg (O'Reilly, Josi)
57:04 Stamkos (Bunting, Josi)
57:41 McCarron
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Perbix, Skjei, Blankenburg, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Stamkos (A), Haula, Bunting – Matthew Wood, Svečkov, Jost – C. Smith, McCarron, R. Schaefer.
Rozhodčí: Maaskant, Hanson – Knorr, Daisy
Počet diváků: 18143
06:18 DeBrincat (Raymond, J. van Riemsdyk)
26:55 Compher (Kasper)
44:41 Larkin (Raymond, J. van Riemsdyk)
58:28 Kasper (Raymond)
09:54 W. Smith (Celebrini, Klingberg)
21:58 Graf (Leddy, S. Dickinson)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – J. van Riemsdyk, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Kasper, Compher, Finnie – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Regenda – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Černyšov, Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Schlenker, L'Ecuyer – Flemington, Baker
Počet diváků: 19515
17:03 Neighbours (Kyrou, C. Fowler)
17:33 Bjugstad (Bučněvič)
Kyrou
29:59 Kučerov (Hagel, D. Raddysh)
31:01 Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh)
Hofer (Binnington) – Parayko (A), C. Fowler, Faulk (A), Tucker, Broberg, Mailloux – Snuggerud, B. Schenn (C), Stenberg – Kyrou, Dvorský, Neighbours – Berggren, Bjugstad, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Vasilevskij (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Paul, Guentzel (A) – Goncalves, Cirelli (A), Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – James, Finley, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Mike Sullivan – Andrew Smith, Steve Barton
Počet diváků: 18096
01:38 Byfield (Armia)
31:33 Armia (Andre Lee)
32:12 R. Strome (LaCombe, Sennecke)
34:56 Washe (Trouba, Sennecke)
65:00 McTavish
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Malott – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Ward, Helenius, Andre Lee.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Helleson, Minťukov, I. Moore – R. Strome, McTavish (A), C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Colangelo, Poehling, Harkins – Washe, R. Johnston.
Rozhodčí: Hiff, Rank – Tobias, Mahon
Počet diváků: 18145
18:35 Ehlers (Staal, Martinook)
33:10 Jankowski (Nikišin, Reilly)
36:28 Nikišin (Sebastian Aho, Ehlers)
44:08 Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho)
51:17 Ehlers (Jarvis, Svečnikov)
51:38 Hall (Stankoven, Jankowski)
53:03 Ehlers (Stankoven, Blake)
58:23 Hall (Blake)
58:35 Robinson (Kotkaniemi, Jankowski)
21:19 Balinskis (Samoskevich, Vilmanis)
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook – Robinson, Jankowski, Kotkaniemi.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett (A), Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.
Rozhodčí: E. Furlatt, C. Sandlak – B. O ́Quinn, D. Kelly
Počet diváků: 18319