Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh otáčel výsledek na ledě Columbusu a vítězný gól vstřelil v prodloužení kapitán Sidney Crosby.
Anton Lundell (15) z Florida Panthers střílí v zápase s Colorado Avalanche,...

Anton Lundell (15) z Florida Panthers střílí v zápase s Colorado Avalanche, brání Cale Makar (8). | foto: Lynne SladkyAP

Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorado Avalanche
Čárový rozhodčí Ben O’Quinn vyskočil na mantinel, Radek Faksa (12) z Dallas...
Tomáš Hertl (v bílém) z Vegas Golden Knights v brankovišti Chicago Blackhawks,...
Juraj Slafkovský (20) z Montreal Canadiens kličkuje v zápase s Dallas Stars,...
Po propadáku pod širým nebem, když podlehli Rangers hladce 1:5, hokejisté Floridy zabrali a jako teprve třetí tým letošní sezony po Bostonu a NY Islanders v řádné hrací době slavili výhru nad suverénním lídrem soutěže z Colorada.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 41z. - 53b. (19+34)

2. Pastrňák (BOS), 37z. - 46b. (17+29)

3. Hertl (VGK), 40z. - 30b. (15+15)

4. Zacha (BOS), 41z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 41z. - 25b. (3+22)

Avalanche tak přerušili svou desetizápasovou vítěznou šňůru a zůstávají na 69 bodech z úvodních 41 startů. Z historického pohledu jde o druhý nejvyšší bodový součet v dané fázi sezony, lepší byli jen hráči Bostonu v sezoně 1929/30 se 73 body. Tehdy navíc neplatily bodové zisky po prodloužení (liga je zavedla až od ročníku 1999/2000).

Kromě prohry mrzela hosty rovněž ztráta kapitána Gabriela Landeskoga, jenž ve druhé třetině narazil do brankové konstrukce a zamířil předčasně do kabin. Skóre se poprvé měnilo v 7. minutě poté, co v útočném pásmu vybojoval puk Sam Bennett a akci rychle zakončil. Ve 12. minutě srovnal přesnou tečí Artturi Lehkonen. Rozdílový moment pak přinesla 39. minuta. Od modré čáry si sjel na pravý kruh do střelecké pozice bek Aaron Ekblad a propálil Scotta Wedgewooda.

Jediný český účastník duelu, s 53 zápisy sedmý hráč ligové produktivity Martin Nečas (22:26, -1), se tentokrát neprosadil stejně jako lídr Nathan MacKinnon (74 bodů, 35+39). Před Connorem McDavidem z Edmontonu však stále vede o dva body (72 bodů, 25+47).

Po trefě ofenzivního obránce Zacha Werenskiho z 21. minuty vedl Columbus na domácím ledě nad Pittsburghem už 4:1, přesto nakonec získal jen bod.

Stíhací jízdu Penguins odstartoval Noel Acciari a ve třetí třetině ztrátu smazali Tommy Novak a Rickard Rakell. U klíčového srovnání na 4:4 v čase 59:46 asistencí nechyběl hvězdný Kanaďan Sidney Crosby, jenž navíc v prodloužení svůj výkon korunoval vítěznou brankou.

Prodloužení určilo vítěze také v souboji Dallasu s Montrealem. Produktivní bek hostujících Canadiens Lane Hutson gólem z 64. minuty odsoudil Stars již k páté prohře za sebou.

V řádné hrací době se u remízy 3:3 dvěma body (1+1) za kanadský celek prezentoval slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, český centr domácích Radek Faksa (11:47, -1, 1 střela) vyšel naprázdno. Bránu vítězů úspěšně hájil Sam Montembeault, jenž kryl 24 z 27 střel. Roli dvojky plnil Jacob Fowler a na Jakuba Dobeše tak tentokrát zbyla jen pozice nehrajícího náhradníka.

Stejně jako hráči Dallasu v nedělním programu museli skousnout už pátý nezdar za sebou i hokejisté Vegas. Po výsledku 3:2 po prodloužení se radovalo domácí Chicago.

Při pokračujících absencích útočníků Franka Nazara a Connora Bedarda zazářil Tyler Bertuzzi, jenž zápas rozhodl hattrickem. V dresu Golden Knights nechyběl centr Tomáš Hertl (16:14, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky

NHL
4. 1. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:5P (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
08:21 Voronkov (Mateychuk)
08:48 Marchment (Fantilli, Marčenko)
18:38 Marčenko (Werenski, Mateychuk)
20:47 Werenski (Jenner, Olivier)
Góly:
01:48 Koivunen (Kindel, St. Ivany)
36:51 Acciari (Dewar)
43:28 Novak (Kindel)
59:47 Rakell (Mantha, Crosby)
62:23 Crosby (E. Karlsson, Činachov)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, C. Sillinger, Voronkov – Olivier, Coyle (A), Jenner (C) – K. Johnson, Gaunce, Aston-Reese.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, Koivunen – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Beach, Lee – Blujus, Gawryletz

Počet diváků: 18212

NHL
4. 1. 2026 20:00
Dallas Stars Dallas Stars : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
13:53 Bourque (J. Robertson, Hintz)
30:14 W. Johnston (Rantanen, Harley)
51:07 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
Góly:
08:42 Gallagher (Danault, A. Carrier)
31:58 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
38:38 Slafkovský (Suzuki, L. Hutson)
63:40 L. Hutson (Danault)
Sestavy:
Oettinger (Poirier) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Steel, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Montembeault (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Gallagher (A) – Blais, Veleno, Beck.

Rozhodčí: McCauley, Samuels-Thomas – Murray, O ́Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
4. 1. 2026 23:00
Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
06:27 Bennett
38:12 Ekblad
Góly:
11:51 Lehkonen (Manson, Nelson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Studnicka, Kunin, J. Boqvist.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – C. Makar (A), Solovjov, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Bardakov, Kelly, Brindley.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Lambert – Murray, Shewchyk

Počet diváků: 19654

NHL
5. 1. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
12:38 Bertuzzi (Vlasic, Burakovsky)
51:36 Bertuzzi (Greene, Burakovsky)
61:18 Bertuzzi (Michejev, Levšunov)
Góly:
10:40 Saad (Howden, Holtz)
20:43 Stone (Eichel, Hanifin)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Sestavy:
Schmid (Hart) – Hutton, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud, Megna – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Hertl, Marner (A) – Holtz, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: C. Sandlak, F. StLaurent – D. Kelly, K. McNamara

Počet diváků: 18266

NHL
5. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly:
07:34 Mercer (Gricjuk, Siegenthaler)
Góly:
00:51 Ehlers
27:47 Hall
52:16 Stankoven (Hall)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Lammikko.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Jankowski, Hall – Stankoven, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Philp, W. Carrier.

Rozhodčí: Jean Hebert, Peter MacDougall – Shawn Oliver, Michel Cormier

Počet diváků: 16092

