V souboji těžkých vah mezi Dallasem a Coloradem byl zvolen první hvězdou hostující útočník Martin Nečas (23:24, 2+0, +2, 2 střely) poté, co dvěma góly zařídil Avalanche těsné vítězství 3:2.
Svou třetí a čtvrtou trefu začínající sezony 27letý český reprezentant vměstnal do druhé třetiny duelu. V 24. minutě se mezi kruhy z první opřel do přihrávky od Nathana MacKinnona a podruhé se radoval v 37. minutě za početní výhody 5 na 3, když z předbrankového prostoru pohotově dorážel odražený puk.
Colorado, které zápas odehrálo kvůli absenci na poslední chvíli zraněného Zachary L’Heureuxe jen se 17 hráči v poli, tak vedlo 3:1. V dalším průběhu už Stars dokázali jen zkorigovat skóre zásahem Roopeho Hintze, jenž se předtím zviditelnil rovněž bitkou s hvězdným MacKinnonem. Do pěstního souboje se v daný večer pustil i defenzivní centr Radek Faksa (9:55, +/-: 0, 1 střela), jenž se v první třetině poměřil s Fjodorem Svečkovem.
Po venkovní výhře 4:1 nad New Jersey, která byla již pátou z úvodních šesti startů sezony, rozjetí hokejisté Ottawy pro změnu tvrdě narazili. Po návratu na domácí led ve druhém duelu ve dvou dnech schytali debakl 2:7 od St. Louis.
V dresu Blues si vylepšovali statistiky hlavně útočníci Mason McTavish, Pius Suter (oba 2+1), Jake Neighbours (2+0) a Pavel Bučněvič (0+3). Mezi střelce se zapsal i 20letý talentovaný obránce Adam Jiříček (15:04, 1+0, +2, 4 střely). Mladší bratr obránce Philadelphie Davida Jiříčka si v 57. minutě sjel od modré čáry na přihrávku Sutera a z první přesně zakončil. Na první zápis tak čekal jen do svého šestého startu v NHL.
Podruhé ve dvou dnech nastoupili i hokejisté Vegas a na rozdíl od Ottawy je to nepoznamenalo. Golden Knights si naopak spravili chuť po předchozí prohře 2:4 s Minnesotou tentokrát zvítězili 5:2 na ledě Nashvillu. Prvním střelcem hostů byl v 7. minutě centr Tomáš Hertl (14:27, 1+0, +1, 2 střely), jenž z levého kruhu zakončil přečíslení krátce po návratu Ivana Barbaševa z trestné lavice.
Dále se za Vegas prosadili Jack Eichel, William Karlsson, Trevor Connelly a Brett Howden. Gólman vítězů Adin Hill pochytal 25 z 27 střel Predators včetně trestného střílení z první třetiny od Jacka Druryho.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL:
01:02 Lafrenière (Kartye, Fox)
12:47 Lafrenière (Kartye, J. Miller)
38:26 Cuylle (Durzi, M. Pettersson)
57:16 Zibanejad
17:26 Girgensons (Holmberg, Hedman)
Garand (Martin) – Gavrikov, Fox (A), M. Pettersson, Durzi, Šmits, Schneider – Perreault, Zibanejad (A), Dorofejev – Kartye, J. Miller (C), Lafrenière – Cuylle, Laba, Tolvanen – Bjorkstrand, Beaudoin, Rempe.
Vasilevskij (Sögaard) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Crozier, D'Astous – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, C. Geekie.
Rozhodčí: Schlenker, St. Laurent – Murray, Grillo
Počet diváků: 17076
23:58 Svečnikov (W. Carrier, Aho)
38:49 Robinson (Blake, S. Walker)
53:56 Svečnikov (Ehlers)
58:33 Jankowski (Svečnikov, Aho)
09:26 Jenner (Leonard)
26:39 Holl (D. Strome, Leonard)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Jankowski, Ehlers – Deslauriers, Kotkaniemi, Robinson.
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, Holl, C. Hutson – T. Wilson (A), D. Strome (A), Tuch – Ovečkin (C), A. Protas, I. Protas – Kyrou, Jenner, Leonard – Beauvillier, Sourdif, Frank.
Rozhodčí: Luxmore, Blandina – Fournier, Murray
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01:50 Perfetti (Pionk, Scheifele)
17:54 Scheifele (Pionk, Connor)
36:36 Perfetti (Vilardi, Scheifele)
44:06 Connor
54:42 Koepke (Naměstnikov)
08:47 Kaprizov
18:38 Kaprizov (Q. Hughes, Brodin)
Skinner (Stevenson) – DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer, H. Fleury – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Björck, Niederreiter – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Koepke, M. Barron, Naměstnikov.
Pickard (Wallstedt) – Špaček, Q. Hughes, Brodin (A), Määttä, Bogosian, Hunt – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Šabanov, Hartman, Coleman – Brink, Jurov, Lorenz – Trenin, McCarron, Pitlick.
Rozhodčí: C. Beach, K. Nicholson – C. Apperson, T. Toomey
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14:56 But (McBain, Peeke)
21:00 Trocheck (L. Cooley, Guenther)
24:01 Sergačov (Hayton, Stenlund)
34:17 Guenther (Sergačov, Yamamoto)
39:21 Weegar (Keller, Schmaltz)
25:16 Matthews (Tavares)
36:30 Roslovic (Marčenko, Matthews)
47:13 Tavares (Stolarz)
51:01 McKenna (Nylander, Raddysh)
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Simašev, Peeke – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Stolarz (Bobrovskij) – McCabe, Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, Blankenburg – Marčenko, Matthews (C), Roslovic – Cowan, Tavares (A), Nylander – McKenna, Paul, Sissons – Duhaime, Blugers, Rifai.
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15:29 Trouba (Sherwood, Orlov)
25:48 Stenberg (Celebrini, Orlov)
45:04 Celebrini (Stenberg, W. Smith)
12:55 Minten (Mittelstadt, Zadorov)
18:43 McAvoy (Peterka)
28:42 Poitras (Kastelic, M. Geekie)
39:57 Zacha (M. Geekie, Pastrňák)
51:47 Minten (Chusnutdinov, Lohrei)
58:18 Borgen
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Sherwood, Misa, Stenberg – Toffoli, Wennberg (A), Marchment – Graf, Ostapchuk, Goodrow (A).
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, M. Geekie – Peterka, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Corey Syvret – Bevan Mills, Trent Knorr
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37:52 Giroux (Stützle, Batherson)
58:33 Zetterlund (Halliday, Pinto)
14:28 Suter (Parayko, Bučněvič)
33:19 Neighbours (Thomas, Holloway)
38:25 McTavish (Berggren, McMichael)
47:54 Suter (R. Johnston, Carlo)
54:46 Neighbours (Bučněvič, C. Fowler)
55:33 McTavish (McMichael, Bučněvič)
56:32 A. Jiříček (Suter, McTavish)
Ersson (Ullmark) – Chabot (C), Spence, Kleven, Yakemchuk, H. Stanley, Donovan – Foegele, Stützle (A), Batherson – Burakovsky, Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Zetterlund.
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Bučněvič – R. Johnston, Suter, Peterson.
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14:05 Carlsson (Granlund, Caulfield)
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28:01 Sunijev (R. Strome, Nemec)
55:37 Pospíšil (Sunijev, Kuzněcov)
58:38 Šarangovič (Backlund, Farabee)
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Minťukov, Helleson, Hinds, Luneau – Killorn, Carlsson, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Colangelo – Greer, Vatrano, Malott – Washe, Caulfield.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud, Middleton, Parekh – Šarangovič, Backlund, Farabee – Sunijev, Frost, Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Klapka, Castagna.
37:30 Clarke (Laughton, T. Moore)
07:16 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
08:16 Podkolzin (McDavid, Bouchard)
15:48 McDavid (Emberson, J. Dickinson)
57:42 Podkolzin (McDavid, Draisaitl)
Kuemper (21. A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty (C), Gustafsson, Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson (A) – Panarin, Byfield, Kempe (A) – Laferriere, Haula, Perry – T. Moore, Laughton, Armia – Andre Lee, S. Helenius.
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hållander, J. Dickinson, K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – Frederic, Samanski, Howard.
Rozhodčí: Rooney, Dwyer – Gawryletz, Murchison
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McMann
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, D. Jiříček, Benoit – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Couturier (C), Zegras – Foerster, Dvorak (A), Barkey – Acciari, Studnicka, Bunting.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour (A), Ottavainen, Mahura – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, S. Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.
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44:24 Norris (Gilbert, Malenstyn)
45:25 Zellweger (Benson, Samuelsson)
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – J. Anderson (A), Newhook, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – K. Dach, J. Evans (A), Beck.
Luukkonen (Ellis) – Gilbert, Samuelsson (A), Metsa, Power, Crevier, Zellweger – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Kulich – Malenstyn, Norris, Danforth.
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Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock, Pelech, Kessel, DeAngelo – Palmieri (A), Horvat (C), Heineman – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn – Duclair, Pageau, Palát – Holmström, Cizikas, Maccelli.
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Buium (A), Willander, Elias Pettersson, L. Schenn, Oleksiak – Lekkerimäki, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Rossi, Cotter – L. Karlsson, D. O'Connor, Öhgren – Gallagher, Bains, Sasson.
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Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers, Capobianco – Steel, Hryckowian, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Bäck, Hyry, Seguin (A) – Faksa, Blackwell.
Blackwood (Wedgewood) – Toews (A), Malinski, Kulak, Juulsen, Manson, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Kelly, N. Roy, L'Heureux.
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