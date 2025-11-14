Ve formě hrající Nečas(21:37, 2+2, +4, 2 střely) byl zvolen první hvězdou u výhry Colorada 6:3 nad Buffalem. Další úspěch průběžných lídrů soutěže, kteří slavili podvanácté z dosavadních osmnácti startů, podpořil dvěma góly a stejným počtem asistencí. Přeskočil tak bostonského Davida Pastrňáka na čele produktivity Čechů a v rámci celé soutěže mu patří skvělá osmá příčka.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 18z. - 24b. (12+12)
2. Pastrňák (BOS), 19z. - 24b. (11+13)
3. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)
4. Hertl (VGK), 16z. - 13b. (7+6)
5. Hronek (VAN), 18z. - 9b. (0+9)
Na první zápis proti trápícím se hokejistům Sabres čekal jen do 52. vteřiny, kdy suverénně proměnil samostantý únik. V 7. minutě pak asistencí pomohl ke gólu Artturi Lehkonena. Další zářezy pro Nečase přinesla až třetí třetina, do níž Avalanche vstupovali za vedení 4:3.
Nečas v 57. minutě přidal pojistku po pasu lídra bodování NHL Nathana MacKinnona (33 bodů, 14+19) od zadního mantinelu a krátce na to ještě asistoval u finální trefy kapitána Gabriela Landeskoga do prázdné klece. Kromě výhry trenéry Colorada potěší i pohled do statistik, když si asistenci dokázalo připsat všech šest beků domácích.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
15:15 Kakko (Schwartz, Dunn)
27:27 Dunn (Winterton, Larsson)
44:11 Tolvanen (Dunn)
47:21 Eberle (Beniers, Marchment)
58:25 Eberle (Beniers)
10:17 Iafallo (Lowry, DeMelo)
23:18 Scheifele (Pionk)
38:50 Connor (Morrissey, Scheifele)
Grubauer (Matt Murray) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Stephenson, Schwartz – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – S. Wright, Catton, Tolvanen – Winterton, Meyers, Kartye.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, Ford, Pearson.
Rozhodčí: Dunning, Charron – Hughes, Apperson
Počet diváků: 17151
38:59 Theodore (Kolesar)
48:23 Hertl (Lauzon, Eichel)
50:45 R. Smith (Saad, Howden)
14:03 Heineman (Horvat, DeAngelo)
17:59 Schaefer (Drouin, Horvat)
57:23 Barzal (Schaefer, Drouin)
63:02 Pageau
Schmid (Lindbom) – Theodore, McNabb (A), Korczak, Hanifin, Whitecloud, Lauzon – Marner, Eichel (A), Barbašev – Burke, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, A. Boqvist, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Travis Gawryletz, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17733
25:46 Coleman
59:55 Honzek (Backlund)
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Bean – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Farabee, Kadri, Kerins – Coleman, Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Askarov (Škarek) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Kurashev, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow.
Rozhodčí: South, Chmielewski – Toomey, Murchison
Počet diváků: 17551
08:52 Rodrigues (Mikkola, Reinhart)
23:05 Schwindt (Forsling, Luostarinen)
34:41 Reinhart (Marchand, Verhaeghe)
44:54 Reinhart (Lundell, Luostarinen)
49:50 S. Jones (Marchand, Lundell)
58:27 Luostarinen (Marchand, Lundell)
08:25 Duhaime (Sandin)
40:52 Sourdif (Chychrun, Wilson)
52:40 Sandin (Carlson)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, J. Boqvist – Kunin, Schwindt, Greer.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Frank – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Rozhodčí: Dwyer, Skilliter – Fournier, Murray
Počet diváků: 19650
00:52 Nečas (C. Makar, D. Toews)
06:10 Lehkonen (Malinski, Nečas)
09:46 Nelson (Colton, Brindley)
36:22 Brindley (Manson, Burns)
56:53 Nečas (MacKinnon, Girard)
58:11 Landeskog (Nečas)
07:46 Byram (T. Thompson, Tuch)
13:28 Greenway (Power, Doan)
34:55 T. Thompson (I. Rosén, Krebs)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Brindley – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, T. Makar.
Lyon (7. Luukkonen) – Power, Samuelsson, Byram, Timmins, Bryson, Kesselring – McLeod, T. Thompson (A), Tuch (A) – I. Rosén, Östlund, Quinn – Greenway, Kozak, Doan – Dunne, Krebs, Malenstyn.
Rozhodčí: Hebert, Brace – Suchánek, McNamara
Počet diváků: 18101
01:28 Giroux (Stützle, Cozens)
19:03 Cozens (Zetterlund, Spence)
41:06 Pinto (Amadio, Sanderson)
54:17 Stützle (Batherson, Zub)
59:43 Stützle (Giroux)
31:49 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
43:49 Pastrňák (M. Geekie, Arvidsson)
45:15 Kastelic (Jeannot)
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Kleven, Spence, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Cousins.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Jokiharju – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.
Rozhodčí: St-Laurent, Markovic – Mills, Cormier
Počet diváků: 16049
25:57 Seider (Raymond, P. Kane)
32:42 Rasmussen (Copp, Berggren)
35:33 Sandin-Pellikka (Berggren, Chiarot)
40:50 DeBrincat (Seider, P. Kane)
45:06 Larkin (Raymond, DeBrincat)
57:59 DeBrincat (Larkin)
27:35 C. Gauthier (Sennecke, Trouba)
34:54 Kreider (LaCombe, Helleson)
44:33 Granlund (I. Moore, R. Strome)
Gibson (41. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), DeBrincat – P. Kane, Compher, Finnie – Appleton, Danielson, Kasper – Berggren, Copp, Rasmussen.
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Killorn (A) – R. Johnston, R. Strome, Vatrano.
Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Smith, Shewchyk
Počet diváků: 19515
08:06 McMann
16:39 Tavares (Ekman-Larsson, Knies)
37:16 Tavares (Nylander, Knies)
26:51 Foegele (Doughty, M. Anderson)
35:41 Fiala (Byfield)
53:10 Laferriere (B. Clarke, Dumoulin)
60:35 Byfield (Doughty, Kempe)
Hildeby (Achťamov) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, Ekman-Larsson, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), Knies – McMann, Domi, N. Robertson – Maccelli, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Lorentz, Blais.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Brandon Blandina – Shandor Alphonso, Devin Berg
Počet diváků: 18305
15:36 Olivier (Coyle, Werenski)
20:44 Coyle (Olivier)
30:19 Mateychuk (Monahan, Del Bel Belluz)
38:20 Fantilli (Marčenko, Severson)
47:30 Olivier (Coyle, C. Sillinger)
28:09 Savoie (Bouchard, McDavid)
29:49 Draisaitl (Bouchard)
47:57 Podkolzin (Roslovic)
51:27 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – K. Johnson, Monahan, Del Bel Belluz – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Regula, Kulak – Mangiapane, McDavid, Savoie – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Lazar, Henrique, Janmark – Frederic, Philp, Tomášek.
Rozhodčí: TJ Luxmore, L. Maaskant – B. Kovachik, S. Oliver
Počet diváků: 18749
14:21 W. Johnston (Hintz, Rantanen)
23:50 Lindell (Heiskanen, Faksa)
27:10 Seguin (J. Robertson, Bichsel)
35:10 J. Robertson (Harley, Rantanen)
36:49 J. Robertson (Hryckowian, Bourque)
42:01 Petrovic (Faksa, Blackwell)
54:40 Blackwell (Faksa, Ljubuškin)
Dobeš (41. Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Seguin – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Rozhodčí: Furlatt, Rehman – MacPherson, Flemington
Počet diváků: 20962