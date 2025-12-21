V souboji Minnesoty s Coloradem se poměřily průběžně třetí s prvním celkem Západní konference i celé NHL. Výsledek potvrdil jejich tabulkové postavení, když se po skóre 1:5 radovali hostující Avalanche. Svou 16. trefou sezony je za dalšími dvěma body nasměroval Martin Nečas (19:40, 1+0, +1, 3 střely), jenž v 19. minutě pohotově pálil po perfektním pasu od Calea Makara.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 35z. - 47b. (16+31)
2. Pastrňák (BOS), 32z. - 39b. (14+25)
3. Hertl (VGK), 34z. - 27b. (14+13)
4. Zacha (BOS), 36z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 35z. - 20b. (2+18)
6. Faksa (DAL), 36z. - 15b. (1+14)
Hvězdný Kanaďan v zápase posbíral celkově tři zápisy (1+2) a s 43 body je na 12. pozici ligové produktivity nejvýše postaveným obráncem. Před ním jsou ze spoluhráčů navíc ještě šestý Nečas a z trůnu sesazený Nathan MacKinnon. Nejlepší střelec NHL se proti Wild blýskl dvěma góly, v bodech (61, 30+31) jej ale předčil edmontonský Connor McDavid (62, 23+39).
Kromě Nečase v zápase nastoupil i obránce Minnesoty David Jiříček (6:59, +/-: 0). Trenéři jej však poslali jen na deset střídání, naopak obří porci minut opět odehrála čerstvá posila domácích z Vancouveru Quinn Hughes (26:41).
Boston nezvládl domácí partii s Ottawou, které podlehl vysoko 2:6. Frustrace Bruins v závěru duelu vyústila i v šarvátku, do níž se zapojila také česká hvězda David Pastrňák (19:04, 1+0, -2, 3 střely). Střelec jednoho ze dvou gólů domácích se pustil do souboje s Ridlym Greigem. Asistenci u trefy české „88“ si připsal i centr Pavel Zacha (18:57, 0+1, -2, 1 střela).
Ottawský Ridly Greig a David Pastrňák kamarády rozhodně nebudou. pic.twitter.com/5IJV3jatvM— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 22, 2025
Senators nakoply za triumfem tři góly ze zahajovacího dějství. Ve 2., 14. a 17. minutě se radovali Drake Batherson, Claude Giroux a Fabian Zetterlund. Posledně jmenovaný se v dalším průběhu trefil ještě jednou a se třemi body (2+1) byl první hvězdou zápasu. Tři zápisy posbírali i Dylan Cozens a Batherson (oba 1+2).
Parádní stíhací jízda v režiji Tomáše Hertla nakonec Vegas body nepřinesla. Edmonton si na domácím ledě proti Golden Knights vypracoval čtyřgólový náskok. Výrazný podíl na tom měl Ryan Nugent-Hopkins (2+1) a lídr ligové produktivity Connor McDavid (1+2). Stejnou bilanci si nakonec odnesl i český centr hostů Hertl (19:33, 1+2, +1, 5 střel).
Leon Draisaitl nesportovně zasáhl Tomáše Hertla.... pic.twitter.com/HuyNBcWNob— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 22, 2025
V 33. minutě využitou přesilovkou vykřesal naději a ve třetí třetině pak asistoval u zásahů Pavla Dorofejeva a Mitche Marnera. Kromě bodů byl český reprezentant skvělý i na buly, když vyhrál 13 vhazování. Vyrovnat již ale jeho Vegas nedokázalo. Po výsledku 4:3 oba body zůstaly domácím Oilers v bráně z farmy povolaným Connorem Ingramem. Při debutu za kanadské mužstvo bývalý gólman Utahu pochytal 26 z 29 střel.
Hokejisté Detroitu mají za sebou produktivní víkend. Proti Washingtonu urvali čtyři body, když nejprve na ledě soupeře triumfovali 5:2 a o den později uspěli 3:2 po prodloužení před vlastním publikem. To ve druhé hrací části potěšili Lucas Raymond a John Leonard.
Když ovšem v dresu Capitals dvakrát přesně pálil člen čtvrté formace Ethen Frank, šlo se nakonec do prodloužení. V něm měli Red Wings možnost přesilové hry 4 na 3, vítězný gól však přinesly až finální vteřiny nastavení. Hrdinou se stal elitní obránce Detroitu Moritz Seider, jenž tak navázal na svou sobotní bilanci 1+1.
28:37 Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie)
33:44 J. Leonard (DeBrincat, Copp)
64:25 Seider (Copp, Finnie)
14:17 Frank (D. Strome)
50:22 Frank (Carlson, D. Strome)
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Appleton.
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – Duhaime, Dowd, Beauvillier – Frank, Lapierre, Mirošničenko.
Rozhodčí: Rehman, Lee – Barton, Faucher
Počet diváků: 19515
07:58 Crosby (E. Karlsson, Rakell)
12:40 Rakell (Rust, Crosby)
31:51 Acciari (Letang, Šilovs)
Rakell
07:31 O. Kapanen (Slafkovský, Děmidov)
23:54 Děmidov (Slafkovský, O. Kapanen)
44:04 Dobson (Blais, Matheson)
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang (A), Shea, St. Ivany – Novak, Crosby (C), Rust (A) – Mantha, Rakell, Brazeau – Koivunen, Kindel, McGroarty – Dewar, Hayes, Acciari.
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki (C), Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, Beck, Texier – Veleno, Blais, Gallagher (A).
Rozhodčí: Pochmara, Sullivan – Jackson, McNamara
Počet diváků: 17695
05:20 Crouse (Guenther, Hayton)
09:31 Peterka (Keller, Schmaltz)
23:01 Kerfoot (Durzi, Sergačjov)
60:13 Keller (Guenther, Sergačjov)
31:18 Connor (Scheifele, Vilardi)
55:23 Connor (Morrissey, Scheifele)
55:48 M. Barron (Pearson)
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Kerfoot, Stenlund, O'Brien.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Nyquist, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Naměstnikov, Perfetti – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Pearson, J. Toews, Niederreiter.
Rozhodčí: Sandlak, StLaurent – Mills, Knorr
Počet diváků: 12478
45:15 Hartman (Brodin, Kaprizov)
18:28 Nečas (C. Makar, Landeskog)
33:37 MacKinnon (Nelson, C. Makar)
38:33 C. Makar (Nelson, Landeskog)
55:52 Nelson (Girard, Ničuškin)
57:35 MacKinnon (D. Toews, Ničuškin)
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Jiříček, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Sturm, M. Foligno (A).
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Kelly Sutherland – CJ Murray, Brandon Grillo
Počet diváků: 19146
08:51 J. Hughes (Mercer, White)
22:27 Norris (Dahlin, Power)
36:05 Benson (McLeod, Quinn)
57:59 Krebs (T. Thompson, Byram)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Gricjuk – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Kesselring, Byram, Metsa, Power – Doan, T. Thompson, Krebs – Tuch (A), Norris, Östlund – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Dunne, I. Rosén.
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Alphonso, Deschamps
09:11 McDavid (Draisaitl, Regula)
14:37 Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid)
22:22 Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman)
27:45 Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins)
32:59 Hertl (Marner, Hanifin)
43:52 Dorofejev (Hertl, Hanifin)
45:49 Marner (Hertl, Hanifin)
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Emberson, Nurse, Regula – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Savoie, Henrique, Mangiapane – Lazar, Janmark, M. Jones.
Hart (Schmid) – Whitecloud, Hanifin, Korczak, McNabb (A), Lauzon, Hutton – Dorofejev, Hertl, Marner (A) – Bowman, Barbašev, Saad – Stone (C), Howden, R. Smith – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Kendrick Nicholson – Ryan Daisy, Travis Toomey
Počet diváků: 18347
30:44 F. Forsberg (O'Reilly, Wilsby)
59:12 Stamkos (C. Smith, O'Reilly)
59:24 Brodzinski (T. Raddysh)
Annunen (Saros) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Trocheck (A), Sheary – Othmann, Laba, T. Raddysh – Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: McIsaac, Kea – Marquis, Baker
Počet diváků: 17159
19:07 Pastrňák (Zacha, McAvoy)
34:36 Eyssimont (McAvoy, Chusnutdinov)
01:30 Batherson (Jensen, Cozens)
13:44 Giroux (Batherson, Cozens)
16:48 Zetterlund (Chabot, Perron)
26:44 Stützle (B. Tkachuk, Zetterlund)
27:03 Cozens (Batherson, Perron)
37:26 Zetterlund (Halliday, Giroux)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei, Söderström – Pastrňák (A), E. Lindholm, Mittelstadt – M. Geekie, Chusnutdinov, Zacha – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel – Steeves.
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Spence, Matinpalo – Zetterlund, B. Tkachuk (C), Stützle – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Giroux (A), Greig – Cousins, Halliday, Lycksell – MacDermid.
Rozhodčí: Luxmore, Halkidis – Gawryletz, Gibbons
Počet diváků: 17850
18:30 J. Robertson (Bäck, Faksa)
45:03 Steel (Ljubuškin, Rantanen)
52:10 Benn (Heiskanen, Lindell)
57:55 Bourque (Lindell, Oettinger)
59:44 Hryckowian (Harley, Petrovic)
48:39 Laughton (Rielly)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Steel, Benn (C) – Bäck, Faksa, Blackwell.
Hildeby (Woll) – McCabe, Stecher, Rielly (A), P. Myers, Benoit, Ekman-Larsson – Knies, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – N. Robertson, N. Roy, McMann – Joshua, Laughton, Lorentz.
Rozhodčí: Chmielewski, Lambert – Fournier, O ́Quinn
Počet diváků: 18532