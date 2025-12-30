Už na osm zápasů v řadě natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Colorada. Suverénní lídr NHL naposledy přejel 5:2 Los Angeles a 19. gólem sezony se na tom podílel i český útočník Martin Nečas (18:09, 1+0, +1, 4 střely). Šestý nejproduktivnější hráč soutěže tak zapsal svůj jubilejní 50. bod sezony (19+31) z 38 startů.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)
2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)
3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)
4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 38z. - 22b. (2+20)
Za svůj výkon proti Kings byl zámořskými novináři Nečas oceněn postem třetí hvězdy. Jeho gólový moment přišel v 34. minutě, kdy po přihrávce kapitána Gabriela Landeskoga pálil do tyče a následně si odražený puk dojel a snadno dorazil do sítě.
Druhou přihrávku u dané akce bral Nathan MacKinnon, jenž v závěru přidal i trefu do prázdné klece a s 66 body (32+34) mírně snížil ztrátu na vedoucího muže bodování Connora McDavida z Edmontonu (69 bodů, 24+45).
V opačném rozpoložení od Colorada jsou naopak hokejisté Bostonu. Parta kolem Davida Pastrňáka (19:22, +/-: 0, 4 střely) nezabránila už šestému nezdaru za sebou. V pondělí podlehla 1:2 po prodloužení domácímu Calgary, za které rozhodl v 62. minutě využitou přesilovou hrou Connor Zary.
V řádné hrací době jako první skórovali Bruins zásluhou beka Andrewa Peekea. V polovině řádné hrací doby ovšem Flames vrátil do hry Blake Coleman. Útočník vítězů Adam Klapka (8:53, +/-: 0) se bodově neprosadil, stejně jako hostující Pavel Zacha (18:30, +/-: 0, 1 střela).
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
15:02 Terry (Nesterenko)
36:26 C. Gauthier (Terry, Poehling)
43:07 Minťukov (C. Gauthier, I. Moore)
55:58 Terry (McTavish, LaCombe)
10:43 Ferraro (Wennberg, Gaudette)
19:12 Celebrini (Wennberg, Toffoli)
26:30 Černišev (Celebrini, S. Dickinson)
32:17 Eklund (Celebrini)
53:47 Ostapchuk (Iorio, Goodrow)
Dostál (33. Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish (A), C. Gauthier – Terry, Poehling, Nesterenko – R. Strome (A), Harkins, Killorn.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Černišev, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Schlenker, Lee – McNamara, Fournier
Počet diváků: 15500
08:50 McCann (Dunn, Eberle)
19:40 Winterton (Melanson, Daccord)
15:20 L. Karlsson (Öhgren)
25:23 Elias Pettersson (E. Kane, Willander)
Öhgren
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Lankinen (Demko) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: McIsaac, Dwyer – Toomey, Murray
Počet diváků: 17151
36:49 McNabb (Barbašev, Dorofejev)
42:14 Stone (Barbašev, Marner)
00:26 M. Johansson (Brodin, Spurgeon)
14:06 Boldy (Eriksson Ek, M. Johansson)
20:26 Spurgeon (M. Johansson, Brodin)
24:32 Faber (Trenin, Kaprizov)
26:56 Eriksson Ek (Boldy, M. Johansson)
Hart (27. Schmid) – McNabb (A), Hanifin, Korczak, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl (A), Holtz – Howden, R. Smith, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Trenin.
Rozhodčí: Chmielewski, Skilliter – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 18102
33:30 Coleman (Backlund, Hanley)
61:53 Zary
18:06 Peeke (Lohrei, Kuraly)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Huberdeau, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Aspirot, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Eyssimont, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Hanson, Markovic – Knorr, Mahon
05:08 B. Schenn (Stenberg, Kyrou)
08:09 Snuggerud (Fabbri, Parayko)
02:19 Östlund (Norris)
35:17 Tuch (Samuelsson)
41:46 Benson (Quinn, McLeod)
58:44 Krebs (Malenstyn)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Stenberg, B. Schenn (C), Kyrou – Fabbri, Dvorský, Snuggerud – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Kesselring, Byram, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Östlund, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – O'Quinn, Shewchyk
Počet diváků: 18096
45:46 Lowry (M. Barron)
28:00 M. Jones
32:49 Roslovic (Henrique, Savoie)
58:37 Hyman (McDavid)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Naměstnikov, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Niederreiter.
Pickard (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Nurse (A), Emberson, Stillman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Roslovic, Frederic – Lazar, Henrique, M. Jones.
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Mills, Berg
Počet diváků: 15225
04:35 Lundell (Petry)
12:45 Reinhart (S. Jones, Marchand)
46:17 Marchand (Bennett, S. Jones)
53:12 Ekblad (Reinhart, Lundell)
59:26 Reinhart (Luostarinen, Ekblad)
03:53 Wilson (Fehérváry, D. Strome)
19:17 Wilson (D. Strome, Chychrun)
43:11 D. Strome (Wilson, Protas)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – R. Leonard, Dowd, Beauvillier – Duhaime, Lapierre, Frank.
Rozhodčí: Nicholson, Beach – Brisebois, Tobias
Počet diváků: 19421
05:48 Peterka (Guenther, Keller)
23:30 Sergačjov (Schmaltz, Durzi)
44:02 Guenther (Crouse, Hayton)
09:51 Josi (F. Forsberg, Stamkos)
27:51 Evangelista (Jost, Blankenburg)
51:39 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
53:17 Stamkos (O'Reilly, Perbix)
Vaněček (Villalta) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Flemington, Barton
Počet diváků: 12478
15:57 Sebastian Aho (Nikišin, Ehlers)
49:11 Martinook (Chatfield, K. Miller)
64:47 Blake (Sebastian Aho, Ehlers)
01:39 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
33:00 Brodzinski (Carrick, M. Robertson)
Bussi (Andersen) – Nikišin, S. Walker, K. Miller, Chatfield, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Stankoven – Ehlers, Kotkaniemi, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, T. Raddysh – Brodzinski, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Suchánek, Kovachik
Počet diváků: 18309
09:24 Drury (Colton)
33:21 Nečas (Landeskog, MacKinnon)
37:30 Nelson (Kiviranta, Girard)
58:23 MacKinnon (Lehkonen)
59:15 C. Makar (Ničuškin, Nelson)
25:13 Perry (Fiala, Edmundson)
44:58 Armia (Kempe)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, T. Moore – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Rozhodčí: Charron, Kea – Oliver, Murchinson
28:16 Sanderson (Stützle, B. Tkachuk)
15:58 Jenner (C. Sillinger, Coyle)
21:21 Severson (Voronkov, C. Sillinger)
41:57 Mateychuk (Severson, Coyle)
55:54 Marčenko (Marchment, Fantilli)
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, MacDermid.
Greaves (Merzļikins) – Fabbro, Provorov, Severson, Mateychuk, B. Smith, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Coyle (A), Voronkov – Olivier (A), Jenner (C), Miles Wood – C. Sillinger, Gaunce, Aston-Reese.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, S. Hiff – M. Cormier, J. Deschamps
Počet diváků: 17902