Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

  7:38aktualizováno  8:03
Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v bráně. Tomáš Hertl jednou asistoval u vítězství Vegas 6:4 nad Los Angeles a obránce Radko Gudas přihrával u těsného úspěchu Anaheimu 6:5 nad Edmontonem. V bráně Ducks nechyběl Lukáš Dostál.
Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu. | foto: Reuters

V souboji Utahu s Coloradem o všem podstatném rozhodla prostřední dvacetiminutovka, ve které padlo všech šest branek duelu. Navrch měli hostující lídři soutěže, za něž pálili ostrými i navrátilci z ZOH v Miláně Američan Brock Nelson a Martin Nečas (18:33, 1+1, +1, 3 střely).

Český reprezentant nejprve zapsal asistenci, když v 33. minutě společně s kapitánem Gabrielem Landeskogem připravili střeleckou pozici pro Nelsona - 1:3 pro Avalanche. Přesně o minutu později za tým Mammoth snížil Dylan Guenther. Dvougólový náskok ale hostům v 38. minutě vrátil aktivní Nečas, jenž střelou z první proměnil přesilovou hru – 2:4.

V bráně Utahu překonal krajana Karla Vejmelku, jenž celkově zastavil 21 z 25 střel soupeře. Nečas si za svůj výkon vysloužil post první hvězdy duelu. Colorado tak zvítězilo i bez své největší ofenzivní hvězdy Nathana MacKinnona, jenž do utkání nenastoupil.

Anaheim uspěl 6:5 v přestřelce s Edmontonem a dopřál tak svému trenérovi Joelu Quennevillovi jubilejní 1 000. triumf na lavičce týmu NHL. Daného milníku dosáhl jako teprve druhý kouč historie po legendárním Scotty Bowmanovi, jenž nasbíral celkově 1 244 výher.

Ovšem zpátky k zápasu, ve kterém hostující Oilers i díky dvěma přihrávkám Connora McDavida po dvou třetinách drželi nadějný stav 2:4. Domácí Ducks však ve třetím dějství dokázali čtyřikrát skórovat a otočili vývoj na svou stranu.

Asistencí k tomu přispěl i obránce Radko Gudas (14:23, 0+1, +/-: 0), dokonce tři body bral uzdravený švédský centr Leo Carlsson (1+2). Klíčovou rozdílovou trefu zařídil v 59. minutě mladík Cutter Gauthier. Brankář vítězů Lukáš Dostál pochytal 22 z 27 střel Edmontonu.

Útočník Artěmij Panarin debutoval v novém dresu. Po výměně z Rangers si při premiéře za Los Angeles zapsal dvě asistence, stačilo to ovšem jen na zmírnění prohry 4:6 s Vegas. O řadu klíčových hráčů oslabený tým z města hazardu vyprodukoval v zápase jen 19 střel, přesto dokázal šestkrát skórovat.

Při absenci odpočívajících olympioniků Jacka Eichela, Noaha Hanifina, Marka Stonea, Shea Theodorea a Mitche Marnera zazářil třemi asistencemi Tanner Laczynski a gólovou produkci si dvěma zásahy vylepšil Pavel Dorofejev. Na postu prvního centra Golden Knights nastoupil Tomáš Hertl (18:58, 0+1, +1, 2 střely) a asistencí pomohl k finální pojistce z hole Ivana Barbaševa.

Mezi hvězdy duelu se první hrací den po olympijské přestávce v NHL dostal i brankář Dan Vladař. Na ledě Washingtonu držel Philadelphii dlouho ve hře o body. Český reprezentant celkově zastavil 26 z 28 střel a byl jmenován třetí hvězdou.

Po trefě útočníka Flyers Noaha Catese z 41. minuty byl stav smírný 1:1. Capitals se dostali zpátky do vedení až v 55. minutě, kdy se z bezprostřední blízkosti brány pohotově prosadil bek Trevor van Riemsdyk. Poslední slovo si vzal v 60. minutě zásahem do prázdné klece ještě Alexej Protas.

Výsledky

NHL
26. 2. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Góly:
14:30 Byfield (Panarin, B. Clarke)
34:44 Kempe (Kopitar, Panarin)
53:26 Byfield (Kuzmenko)
58:54 B. Clarke (Kempe, Kuzmenko)
Góly:
10:59 Dorofejev (Laczynski, R. Smith)
48:07 Sissons (Bowman, Hill)
51:14 Saad (Sissons, Holtz)
52:21 R. Smith (Laczynski, McNabb)
55:59 Dorofejev (Laczynski, Bowman)
59:31 Barbašov (Hertl, McNabb)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Laferriere, Kempe – Byfield, Kopitar, T. Moore – Foegele, Turcotte, Kuzmenko – Armia, S. Helenius, Perry.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Andersson, Lauzon, McNabb, Coghlan, Hutton, Korczak – Barbašov, Hertl, Kolesar – R. Smith, Laczynski, Dorofejev – Saad, Sissons, Holtz – Reinhardt, Uchacz, Bowman.

Rozhodčí: StLaurent, MacDougall – Alphonso, Marquis

Počet diváků: 18145

NHL
26. 2. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Góly:
30:49 Guenther (Sergačov, Keller)
33:20 Guenther (L. Cooley, McBain)
Góly:
23:26 Kelly (Burns, Wedgewood)
29:13 Olofsson (Malinski, Kelly)
32:15 Nelson (Landeskog, Nečas)
37:17 Nečas (C. Makar, Landeskog)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse – McBain, L. Cooley, Guenther – Peterka, Hayton, Yamamoto – Kerfoot, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Lehkonen, Bardakov, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Kiviranta, Brindley.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Sullivan – Trent Knorr, Ryan Gibbons

NHL
26. 2. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Góly:
18:41 W. Johnston (Lindell, Harley)
21:43 Duchene (Harley)
25:35 Steel (Bourque, Hryckowian)
26:14 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
Góly:
46:46 R. Evans
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Erne – Bastian, Hyry, Bäck.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Winterton, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Meyers, Catton.

Rozhodčí: Skilliter, Rank – Marquis, Toomey

Počet diváků: 18532

NHL
26. 2. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly:
57:30 Meier (J. Hughes, Bratt)
Góly:
28:10 T. Thompson (Krebs, Byram)
50:36 Krebs (T. Thompson)
Sestavy:
Allen (Markström) – Kovacevic, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jordan Samuels-Thomas – Andrew Smith, Shawn Oliver

Počet diváků: 16514

NHL
26. 2. 2026 4:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Góly:
10:29 I. Moore (Harkins, R. Johnston)
23:01 Killorn (Leo Carlsson, McTavish)
41:30 Leo Carlsson (Trouba, Kreider)
42:45 Zellweger (Gudas, Terry)
46:39 Sennecke (LaCombe)
58:45 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
Góly:
00:13 Roslovic (Savoie, Nurse)
09:04 Nugent-Hopkins (McDavid, Savoie)
38:44 Hyman (Ekholm, Bouchard)
39:20 Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid)
45:53 Savoie (Podkolzin, Ekholm)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Killorn (A), Leo Carlsson (A), Sennecke – Kreider, Poehling, Terry – Viel, McTavish, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, Harkins.
Sestavy:
Jarry (47. Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Walman, Stastney, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Savoie, Draisaitl (A), Roslovic – Podkolzin, Henrique, Frederic – Mangiapane, Lazar, Janmark.

Rozhodčí: Syvret, Lee – Gawryletz, Mahon

Počet diváků: 16214

NHL
26. 2. 2026 1:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
27:07 Point (D'Astous, Holmberg)
27:58 Goncalves (Kučerov, D'Astous)
42:59 Kučerov (Goncalves, Point)
56:30 Point (Kučerov, Goncalves)
Góly:
56:19 Tavares (Nylander, Knies)
57:13 Knies (Nylander, Matthews)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, James, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Sabourin, Lilleberg.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), McMann – Nylander, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Knies – Järnkrok, Laughton, Lorentz.

Rozhodčí: F. South, G. Skilliter – J. Fournier, T. Baker

Počet diváků: 19092

NHL
26. 2. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly:
33:52 Sandin (Lapierre, Chychrun)
54:08 T. van Riemsdyk (Chisholm, Protas)
59:34 Protas
Góly:
40:29 Cates (Sanheim, Brink)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chisholm, Sandin – Protas, D. Strome (A), Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, R. Leonard – Beauvillier, Sourdif, Frank – Duhaime, Dowd, Lapierre.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Mičkov – Tippett, Couturier (C), Barkey – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.

Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Shewchyk, Kelly

NHL
26. 2. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
01:58 O'Connor (Boeser)
20:38 E. Kane (Elias Pettersson)
Góly:
11:42 Connor (Scheifele)
38:45 Vilardi (Scheifele, L. Schenn)
61:37 Perfetti (Lowry, Samberg)
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Hronek (A), Elias Pettersson, P. Joseph, Buium, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Boeser (A), Rossi, O'Connor – Garland, Blueger, Öhgren – L. Karlsson, Kämpf, Höglander.
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – DeMelo, Stanley, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Heinola – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Mitch Dunning – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 18139

