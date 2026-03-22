Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

  20:36aktualizováno  23. března 7:28
Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů, díky čemuž vyrovnal bostonského Davida Pastrňáka a opět si vylepšil své nové sezonní maximum kariéry. Gólman Karel Vejmelka slavil s Utahem výhru 4:3 po prodloužení nad Los Angeles.
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s Martinem Nečasem, který mu na něj přihrál. | foto: AP

Ve velké formě hrající Martin Nečas nastupoval do nedělního zápasu proti domácímu Washingtonu již s novým kariérním maximem v gólech (32 zásahů, dosud měl nejvíce 28 v sezoně 2022/23) a bodech (84 bodů, dosud měl nejvíce v minulé sezoně 2024/25 83 zápisů). Pokud se nezraní, tak co nevidět navíc pokoří i osobák v asistencích.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 65z. - 86b.(28+58)

2. Nečas (COL), 66z. - 86b.(32+54)

3. Hertl (VGK), 70z. - 54b.(24+30)

4. Zacha (BOS), 67z. - 51b.(23+28)

5. Hronek (VAN), 69z. - 39b.(8+31)

Na ledě Capitals dlouhodobý lídr NHL z Colorada uspěl 3:2 po prodloužení a český šikula se na tom podepsal dvěma přihrávkami (23:38, 0+2, +1, 2 střely), díky čemuž mu s aktuálním součtem 54 přihrávek chybí na překonání svého rekordu z loňska jen další tři gólové pasy.

Proti týmu z hlavního města USA se ovšem Avalanche dlouho nemohli prosadit. Domácí vedli nejtěsnějším rozdílem po gólu Justina Sourdifa ze 12. minuty až do úvodu třetí třetiny. Dobývání brány Logana Thompsona ukončil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Zakončoval do zcela odkryté brány poté, co jej po chybné rozehrávce Thompsona zpoza brány chytře našel Nečas.

V 47. minutě navíc přišel obrat, když se radovala posila pro play off v sestavě Avs Nicolas Roy. V 55. minutě ale Capitals zachránil Alex Ovečkin, jenž se v součtu základních částí a všech účastí v play off radoval z jubilejní 1 000. trefy (923 ze základních části + 77 z play off). Wayne Gretzky při shodném součtu během kariéry dosáhl na 1 016 branek (894 + 122).

Kapitán Washingtonu tak využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a poslal duel do prodloužení. Z něj neuběhly ani dvě minuty, než hostující lavičku rozjásal Brock Nelson. S nastavenou holí poslal puk do sítě po skvělé akci sebevědomého Nečase, jenž v produktivitě Čechů s 86 zápisy dorovnal svého krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.

V souboji konkurentů o postupové pozice tabulky Západní konference Utah v prodloužení porazil 4:3 Los Angeles. Hrdinou duelu se stal útočník domácích Nick Schmaltz, jenž v 62. minutě svou druhou trefou večera duel rozhodl. Dva góly za Utah nastřílel i další forvard Lawson Crouse (2+1).

Útočník Taylor Raddysh z New Yorku Rangers (vlevo) a Brad Lambert z Winnipegu
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s Martinem Nečasem, který mu na něj přihrál.
Washingtonský útočník Dylan Strome s pukem před bránícím Brentem Burnsem z Colorada
Coloradský brankář MacKenzie Blackwood zasahuje v utkání proti Washingtonu.
7 fotografií

Tým Mammoth, za který v bráně pochytal 33 z 36 střel nejvytíženější gólman ligy Karel Vejmelka, byl blíže úspěchu i v řádné hrací době. Kings, kterým v tabulce aktuálně patří první příčka za postupovou osmičkou, však v 57. minutě trefil vyrovnáním na 3:3 bod Artěmij Panarin.

Výsledky

NHL
22. 3. 2026 17:30
Washington Capitals Washington Capitals : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
Góly:
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.

Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
22. 3. 2026 20:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 2:3P (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
24:34 Lardis (Bertuzzi, Vlasic)
33:57 Bedard (Greene)
Góly:
26:31 F. Forsberg (Marchessault)
49:43 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
61:05 F. Forsberg
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus

Počet diváků: 20553

NHL
22. 3. 2026 20:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Góly:
54:56 Činachov (Rust, Crosby)
Góly:
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
26:24 Ehlers (Jarvis, Nikišin)
29:15 Chatfield (Robinson)
37:20 Jarvis (Ehlers, Svečnikov)
58:56 Jankowski (Blake, Stankoven)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias

Počet diváků: 18048

NHL
22. 3. 2026 17:00
New York Rangers New York Rangers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
Góly:
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.

Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17349

NHL
23. 3. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:3P (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
16:25 Olofsson (Šarangovič, Whitecloud)
16:52 Frost (Coronato)
28:28 Backlund (Coleman, Brzustewicz)
60:26 R. Strome (Gridin, Bahl)
Góly:
07:25 McDonagh (Goncalves)
31:47 D. Raddysh (Kučerov, Moser)
55:40 Holmberg (Gourde)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Gross, Pospíšil.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Paul, Perry.

Rozhodčí: M. Dunning, C. Syvret – C. Apperson, D. Kelly

Počet diváků: 17287

NHL
23. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly:
01:25 Horvat (Anders Lee, A. Boqvist)
Góly:
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – A. Boqvist, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Anders Lee (C) – Heineman, B. Schenn, MacLean – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Fabbro, Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – Suchánek, Murray

Počet diváků: 17255

NHL
23. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3P (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
07:04 Crouse (Marino)
09:19 Crouse (Kerfoot, Stenlund)
36:11 Schmaltz (Keller, Crouse)
61:46 Schmaltz (Sergačov, Stenlund)
Góly:
07:20 Laferriere (Byfield)
09:47 Byfield
56:30 Panarin (Doughty)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Turcotte, S. Helenius, M. Joseph.

Rozhodčí: Dwyer, Schlenker – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 12478

NHL
23. 3. 2026 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly:
10:55 W. Johnston (Duchene, Heiskanen)
16:48 Hryckowian (Blackwell, Steel)
Góly:
04:01 McNabb (Kolesar, Theodore)
29:10 Barbašov (Howden, Sissons)
56:22 R. Smith (Marner, Dorofejev)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Bichsel, Ljubuškin – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Hyry, Bäck.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Howden – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Lee – Brandon Grillo, Kilian McNamara

Počet diváků: 18532

NHL
23. 3. 2026 1:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:5P (2:2, 2:0, 1:3 - 1:0)
Góly:
09:26 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
12:23 LaCombe (McTavish, Sennecke)
22:35 Sennecke (LaCombe)
35:40 Terry (Washe, Zellweger)
58:16 Granlund (Kreider, Leo Carlsson)
61:29 Terry
Góly:
03:36 Tuch (Power, Krebs)
17:14 Doan (Östlund, Byram)
44:40 Quinn (Dahlin, Benson)
50:05 Power (McLeod)
51:36 Benson (Dahlin, Malenstyn)
Sestavy:
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – Harkins, Washe, McTavish.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.

Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Ryan Gibbons, Brandon Gawryletz

Počet diváků: 16817

