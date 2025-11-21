Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

  7:22aktualizováno  7:52
Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník zvolen třetí hvězdou. Nejvyššího ocenění se ve stejný den dostalo brankáři Danu Vladařovi, jenž podržel Philadelphii u výhry 3:2 po prodloužení nad St. Louis. Další tuzemští gólmani už tolik štěstí neměli, když v roli poraženého odcházeli Jakub Dobeš, Karel Vejmelka i Petr Mrázek.
Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu. | foto: AP

Cale Makar slaví branku s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem (vzadu).
Hokejisté Colorada se radují z branky.
Útočník Martin Nečas bojuje o puk s Vincentem Trocheckem (vlevo) a Artěmijem...
Petr Mrázek zasahuje proti Ottawě.
10 fotografií

Ve dvanácti čtvrtečních zápasech NHL z Čechů nejvíce vynikl výkon útočníka Colorada Martina Nečase (26:22, 0+3, +3, 3 střely), jehož tři asistence posunuly na průběžnou pátou příčku ligového bodování s bilancí 28 zápisů za 13 branek a 15 přihrávek.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)

2. Pastrňák (BOS), 22z. - 27b. (11+16)

3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)

4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (5+12)

5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)

Lepší jsou jen Connor Bedard z Chicaga (29 bodů), Macklin Celebrini ze San Jose (31 bodů), Connor McDavid z Edmontonu (32 bodů) a Nečasův spoluhráč Nathan MacKinnon (36 bodů).

Avalanche z pozice suverénního lídra Západní konference i celé soutěže ve čtvrtek urvali už svou sedmou výhru v řadě, když doma přestříleli 6:3 Rangers.

Nezastavitelný MacKinnon (2+1) se na tom stejně jako Nečas podílel třemi body, díky čemuž se osamostatnil v historickém klubovém bodování od Petera Šťastného na druhé pozici s průběžnými 1 051 zápisy. Lídr dané statistiky Joe Sakic v kariéře za Quebec a Colorado nasbíral 1 641 bodů.

Po dvou trefách obránce Justina Faulka, jenž v týdnu dosáhl na hranici tisícovky odehraných zápasů v NHL, ze zahajovací třetiny drželi hokejisté St. Louis na ledě Philadelphie nadějný trhák. Nic víc již ale domácí gólman Dan Vladař, jenž celkově zastavil 27 z 29 střel soupeře, Blues ve zbytku duelu nepovolil.

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.
Cale Makar slaví branku s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem (vzadu).
Hokejisté Colorada se radují z branky.
Útočník Martin Nečas bojuje o puk s Vincentem Trocheckem (vlevo) a Artěmijem Panarinem.
10 fotografií

Ve druhé třetině domácí dostal do kontaktu Rodrigo Abols a klíčové vyrovnání na 2:2 zařídil v 52. minutě Tyson Foerster. Utkání tak šlo do nastavení, v jehož čtvrté minutě završil obrat Philadelphie obránce Travis Sanheim. Vladař tak mohl oslavit svou sedmou výhru sezony ze 12 startů a zámořskými novináři byl zvolen za první hvězdu zápasu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
21. 11. 2025 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Góly:
20:43 Bertuzzi (Teräväinen, Nazar)
30:07 Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov)
Góly:
44:54 Kartye (Mølgaard, Montour)
47:12 R. Evans (Catton, S. Wright)
57:42 Schwartz (Montour, Marchment)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (C), Rinzel – Greene, Bedard, Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, Donato, Michejev – C. Dach, Lafferty.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers, Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Catton – Tolvanen, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.

Rozhodčí: Hebert, Kea – C. Murray, J. Murray

Počet diváků: 18170

NHL
21. 11. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3N (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
02:33 Gaudette (Dellandrea, Graf)
19:50 Dellandrea (Graf, Orlov)
37:04 Kurashev (W. Smith, Celebrini)
Kurashev
Góly:
16:04 Armia
21:47 Kopitar (T. Moore, Ceci)
59:01 Kempe (Fiala, Kopitar)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Laferriere, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Armia.

Rozhodčí: Lepkowski, Charron – Gibbons, O'Quinn

Počet diváků: 16387

NHL
21. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Rangers New York Rangers 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Góly:
19:33 MacKinnon (Nečas, Girard)
37:15 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
42:36 Nelson (Malinski, Wedgewood)
50:48 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
58:35 C. Makar (Drury)
59:47 Colton (Nelson)
Góly:
02:26 J. Miller (Zibanejad, Fox)
23:58 Edström (Carrick, Schneider)
50:18 J. Miller (Fox, Zibanejad)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Nielsen, Bardakov, Kelly.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Morrow, M. Robertson – J. Miller (C), Trocheck, Panarin (A) – Lafrenière, Zibanejad (A), Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Brandon Grillo

Počet diváků: 18080

NHL
21. 11. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2P (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
37:57 Abols (Tippett, Zegras)
51:49 Foerster (Andrae)
63:51 Sanheim (Konecny, Couturier)
Góly:
05:31 Faulk (Sundqvist, N. Walker)
12:08 Faulk (Neighbours, Kyrou)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, B. Schenn (C) – Snuggerud, Suter, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Blujus, Daisy

Počet diváků: 17677

NHL
21. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly:
33:09 Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson)
34:34 McTavish (Kreider, Terry)
Góly:
16:37 Cousins (Jensen, Cozens)
39:02 Pinto (Halliday, Perron)
58:02 Batherson (Sanderson, Spence)
Sestavy:
Mrázek (Dostál) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Knorr

Počet diváků: 14564

NHL
21. 11. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Dallas Stars Dallas Stars 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Góly:
03:06 L. Karlsson
14:25 Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood)
Góly:
00:55 Bourque (Hryckowian)
07:44 J. Robertson
50:47 Blackwell (Faksa, Bäck)
58:29 Rantanen (Benn)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, DeBrusk – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.

Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Mills, Toomey

Počet diváků: 18703

NHL
21. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3P (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
34:12 Mermis (Tavares)
43:33 Tavares (Cowan, Ekman-Larsson)
Góly:
23:17 Voronkov (Fantilli, Werenski)
32:01 Fantilli (Voronkov, Werenski)
64:21 Fantilli (Werenski)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Quillan, Joshua.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Del Bel Belluz, Činachov.

Rozhodčí: South, MacDougall – Baker, Brisebois

Počet diváků: 18438

NHL
21. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Islanders New York Islanders 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
06:46 Ritchie (Šabanov, A. Boqvist)
14:54 Šabanov (Cizikas, Ritchie)
23:19 Barzal
25:04 Horvat (Pulock, Heineman)
46:52 Šabanov (Cizikas)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Kasper, Compher, P. Kane – Finnie, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Rank, Dunning – Suchánek, Marquis

Počet diváků: 18918

NHL
21. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly:
12:58 Reinhart (Forsling)
Góly:
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – C. Brown, Mercer, Meier – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: T. Chmielewski, TJ Luxmore – S. Barton, T. Hughes

Počet diváků: 19473

NHL
21. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Góly:
15:47 Gallagher (Dobson, Děmidov)
27:53 Veleno (Matheson, Gallagher)
35:04 Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc)
45:37 Matheson (Caufield, L. Hutson)
Góly:
01:00 Ovečkin
22:00 Frank (Ovečkin, D. Strome)
23:38 Frank (Protas, Lapierre)
34:26 Chychrun (Carlson)
37:25 Milano (Frank, Sandin)
56:03 Ovečkin (D. Strome)
57:56 Ovečkin (Carlson)
58:34 Milano (Frank, Lapierre)
Sestavy:
Montembeault (24. Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, J. Roy – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.

Rozhodčí: Syvret C., Brenk J. – Cormier M., Deschamps J

Počet diváků: 20962

NHL
21. 11. 2025 1:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
57:28 Paul (Moser, Lilleberg)
61:43 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
Góly:
01:32 Frederic (Draisaitl)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Guentzel (A), Point, Paul – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, James, Goncalves.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Ekholm, Kulak, Walman, Emberson, Regula – Hyman, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Savoie, Henrique, Frederic – Janmark, Tomášek.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Smith, Fournier

Počet diváků: 19092

NHL
21. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly:
26:38 Schmidt (Cole, Keller)
Góly:
23:09 Eichel (Dorofejev, Theodore)
23:28 Hutton (Reinhardt)
36:51 Eichel (Bowman, Theodore)
40:45 Bowman (Eichel, Theodore)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Furlatt, Maaskant – Murchison, Jackson

Počet diváků: 12478

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.