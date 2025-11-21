Ve dvanácti čtvrtečních zápasech NHL z Čechů nejvíce vynikl výkon útočníka Colorada Martina Nečase (26:22, 0+3, +3, 3 střely), jehož tři asistence posunuly na průběžnou pátou příčku ligového bodování s bilancí 28 zápisů za 13 branek a 15 přihrávek.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)
2. Pastrňák (BOS), 22z. - 27b. (11+16)
3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)
4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)
Lepší jsou jen Connor Bedard z Chicaga (29 bodů), Macklin Celebrini ze San Jose (31 bodů), Connor McDavid z Edmontonu (32 bodů) a Nečasův spoluhráč Nathan MacKinnon (36 bodů).
Avalanche z pozice suverénního lídra Západní konference i celé soutěže ve čtvrtek urvali už svou sedmou výhru v řadě, když doma přestříleli 6:3 Rangers.
Nezastavitelný MacKinnon (2+1) se na tom stejně jako Nečas podílel třemi body, díky čemuž se osamostatnil v historickém klubovém bodování od Petera Šťastného na druhé pozici s průběžnými 1 051 zápisy. Lídr dané statistiky Joe Sakic v kariéře za Quebec a Colorado nasbíral 1 641 bodů.
Po dvou trefách obránce Justina Faulka, jenž v týdnu dosáhl na hranici tisícovky odehraných zápasů v NHL, ze zahajovací třetiny drželi hokejisté St. Louis na ledě Philadelphie nadějný trhák. Nic víc již ale domácí gólman Dan Vladař, jenž celkově zastavil 27 z 29 střel soupeře, Blues ve zbytku duelu nepovolil.
Ve druhé třetině domácí dostal do kontaktu Rodrigo Abols a klíčové vyrovnání na 2:2 zařídil v 52. minutě Tyson Foerster. Utkání tak šlo do nastavení, v jehož čtvrté minutě završil obrat Philadelphie obránce Travis Sanheim. Vladař tak mohl oslavit svou sedmou výhru sezony ze 12 startů a zámořskými novináři byl zvolen za první hvězdu zápasu.
Výsledky
20:43 Bertuzzi (Teräväinen, Nazar)
30:07 Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov)
44:54 Kartye (Mølgaard, Montour)
47:12 R. Evans (Catton, S. Wright)
57:42 Schwartz (Montour, Marchment)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (C), Rinzel – Greene, Bedard, Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, Donato, Michejev – C. Dach, Lafferty.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers, Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Catton – Tolvanen, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.
Rozhodčí: Hebert, Kea – C. Murray, J. Murray
Počet diváků: 18170
02:33 Gaudette (Dellandrea, Graf)
19:50 Dellandrea (Graf, Orlov)
37:04 Kurashev (W. Smith, Celebrini)
Kurashev
16:04 Armia
21:47 Kopitar (T. Moore, Ceci)
59:01 Kempe (Fiala, Kopitar)
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Laferriere, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Armia.
Rozhodčí: Lepkowski, Charron – Gibbons, O'Quinn
Počet diváků: 16387
19:33 MacKinnon (Nečas, Girard)
37:15 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
42:36 Nelson (Malinski, Wedgewood)
50:48 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
58:35 C. Makar (Drury)
59:47 Colton (Nelson)
02:26 J. Miller (Zibanejad, Fox)
23:58 Edström (Carrick, Schneider)
50:18 J. Miller (Fox, Zibanejad)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Nielsen, Bardakov, Kelly.
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Morrow, M. Robertson – J. Miller (C), Trocheck, Panarin (A) – Lafrenière, Zibanejad (A), Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Brandon Grillo
Počet diváků: 18080
37:57 Abols (Tippett, Zegras)
51:49 Foerster (Andrae)
63:51 Sanheim (Konecny, Couturier)
05:31 Faulk (Sundqvist, N. Walker)
12:08 Faulk (Neighbours, Kyrou)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, B. Schenn (C) – Snuggerud, Suter, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Blujus, Daisy
Počet diváků: 17677
33:09 Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson)
34:34 McTavish (Kreider, Terry)
16:37 Cousins (Jensen, Cozens)
39:02 Pinto (Halliday, Perron)
58:02 Batherson (Sanderson, Spence)
Mrázek (Dostál) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.
Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Knorr
Počet diváků: 14564
03:06 L. Karlsson
14:25 Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood)
00:55 Bourque (Hryckowian)
07:44 J. Robertson
50:47 Blackwell (Faksa, Bäck)
58:29 Rantanen (Benn)
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, DeBrusk – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Mills, Toomey
Počet diváků: 18703
34:12 Mermis (Tavares)
43:33 Tavares (Cowan, Ekman-Larsson)
23:17 Voronkov (Fantilli, Werenski)
32:01 Fantilli (Voronkov, Werenski)
64:21 Fantilli (Werenski)
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Quillan, Joshua.
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Del Bel Belluz, Činachov.
Rozhodčí: South, MacDougall – Baker, Brisebois
Počet diváků: 18438
06:46 Ritchie (Šabanov, A. Boqvist)
14:54 Šabanov (Cizikas, Ritchie)
23:19 Barzal
25:04 Horvat (Pulock, Heineman)
46:52 Šabanov (Cizikas)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Kasper, Compher, P. Kane – Finnie, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Rank, Dunning – Suchánek, Marquis
Počet diváků: 18918
12:58 Reinhart (Forsling)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – C. Brown, Mercer, Meier – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: T. Chmielewski, TJ Luxmore – S. Barton, T. Hughes
Počet diváků: 19473
15:47 Gallagher (Dobson, Děmidov)
27:53 Veleno (Matheson, Gallagher)
35:04 Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc)
45:37 Matheson (Caufield, L. Hutson)
01:00 Ovečkin
22:00 Frank (Ovečkin, D. Strome)
23:38 Frank (Protas, Lapierre)
34:26 Chychrun (Carlson)
37:25 Milano (Frank, Sandin)
56:03 Ovečkin (D. Strome)
57:56 Ovečkin (Carlson)
58:34 Milano (Frank, Lapierre)
Montembeault (24. Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, J. Roy – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Rozhodčí: Syvret C., Brenk J. – Cormier M., Deschamps J
Počet diváků: 20962
57:28 Paul (Moser, Lilleberg)
61:43 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
01:32 Frederic (Draisaitl)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Guentzel (A), Point, Paul – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, James, Goncalves.
Pickard (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Ekholm, Kulak, Walman, Emberson, Regula – Hyman, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Savoie, Henrique, Frederic – Janmark, Tomášek.
Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Smith, Fournier
Počet diváků: 19092
26:38 Schmidt (Cole, Keller)
23:09 Eichel (Dorofejev, Theodore)
23:28 Hutton (Reinhardt)
36:51 Eichel (Bowman, Theodore)
40:45 Bowman (Eichel, Theodore)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Furlatt, Maaskant – Murchison, Jackson
Počet diváků: 12478