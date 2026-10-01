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Nečas asistoval u výhry Colorada, Vladař nezabránil debaklu v derby

  7:24aktualizováno  7:24
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Hokejisté Colorado Avalanche slaví gól. Zleva: Gabriel Landeskog, Nazem Kadri,...

Hokejisté Colorado Avalanche slaví gól. Zleva: Gabriel Landeskog, Nazem Kadri, Nathan MacKinnon a Martin Nečas. | foto: Isaiah J. Downing / Imagn ImagesReuters

Jevgenij Malkin z Pittsburgh Penguins (71) se raduje, že překonal brankáře Dana...
Gólman Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Pittsburgh Penguins.
Gólman Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Pittsburgh Penguins.
Dan Vladař z Philadelphia Flyers inkasuje během utkání s Pittsburgh Penguins.
5 fotografií
Druhý hrací den nové základní části hokejové NHL byly na programu jen tři duely. Philadelphia s Danem Vladařem v bráně propadla 0:7 v derby proti Pittsburghu. Toronto, hrající druhý zápas ve dvou dnech, uspělo těsně 2:1 nad NY Islanders a silné Colorado si poradilo 8:4 s Los Angeles i díky asistenci Martina Nečase.

V úvodním pensylvánském derby sezony zcela kralovali hokejisté Pittsburghu. Na ledě rivalů z Philadelphie triumfovali hlavně díky třem bodům útočníka Filipa Hallandera (1+2). Dvakrát se trefil Nick Robertson a dva zápisy brali ještě Hendrix Lapierre (1+1) a obránci Samuel Girard s Kaedanem Korczakem (oba 0+2).

Kapitán Penguins Sidney Crosby zaznamenal jednu asistenci, gólman Arturs Šilovs na čisté konto potřeboval 19 zásahů. Za domácí Flyers nevydařený zápas odchytal Dan Vladař, jenž se po zranění z přípravy stihl uzdravit. Z vysokého počtu 38 střel pochytal 31. Obránce David Jiříček se do sestavy nedostal a figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky.

Po porážce 2:3 s Montrealem si hokejisté Toronta spravili chuť a následující den pro změnu zvítězili proti NY Islanders a slaví tak první úspěch pod novým koučem Jimem Hillerem.

Jevgenij Malkin z Pittsburgh Penguins (71) se raduje, že překonal brankáře Dana Vladaře z Philadelphia Flyers.
Gólman Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Pittsburgh Penguins.
Gólman Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Pittsburgh Penguins.
Dan Vladař z Philadelphia Flyers inkasuje během utkání s Pittsburgh Penguins.
5 fotografií

První hvězdou byl zvolen gólman domácích Anthony Stolarz, jenž pochytal 26 z 27 pokusů New Yorku. Dvakrát jej prověřil i ve čtvrté formaci operující Ondřej Palát (10:06, +/-: 0, 2 střely).

Obě branky kanadského mužstva se zrodily už v první třetině. Skóre otevíral v 8. minutě Colton Sissons a ve 12. minutě zvyšoval Easton Cowan. Islanders vymazali nulu na kontě Stolarze až v 55. minutě, kdy se při hře v oslabení prosadil Emil Heineman. Vyrovnat již ale nedokázali

Colorado prožilo úspěšný vstup do nové sezony poté, co na domácím ledě rozneslo Los Angeles. Lídr mužstva Nathan MacKinnon zaznamenal dvě trefy a navrch přidal i netradičně pěstní souboj s obráncem Kings Brandtem Clarkem.

Dva góly měl na kontě i Artturi Lehkonen, česká hvězda domácích Martin Nečas (19:11, 0+1, -1, 4 střely) bral jednu asistenci.

Výsledky NHL

NHL
1. 10. 2026 4:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)
Góly:
06:33 Nelson (Schwartz, Kadri)
17:58 Kelly (Manson)
20:23 MacKinnon (Kadri, Makar)
28:32 MacKinnon (Nečas, Burns)
36:21 N. Roy (Schwartz, Kelly)
38:34 Lehkonen (Nelson, Toews)
54:03 Landeskog (Makar)
55:06 Lehkonen (Nelson, Toews)
Góly:
15:12 Dumoulin (Laferriere, Turcotte)
21:28 Armia (Haula, Ceci)
37:50 T. Moore (M. Anderson)
51:51 Panarin (Doughty, Laferriere)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar, Kulak, Malinski, Manson, Burns, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, Kelly – N. Roy.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Byfield, Kempe – Zuccarello, Turcotte, Laferriere – T. Moore, Laughton, Haula – S. Helenius, Armia, Lee.

Rozhodčí: Sandlak, St. Laurent – MacPherson, Murray

Počet diváků: 18092

NHL
1. 10. 2026 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Góly:
Góly:
07:26 N. Robertson (Letang, Crosby)
15:44 Koivunen (Girard, Korczak)
25:03 Malkin (Lapierre, Novak)
27:26 Lapierre (Hållander, Carlile)
30:23 Hållander (Korczak, Girard)
51:52 N. Robertson (Hållander)
56:37 Činachov (E. Karlsson, Rakell)
Sestavy:
Vladař (Woll) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Benoit – Tippett, Zegras, Martone – Foerster, Dvorak, Konecny (A) – Bump, Cates, Mičkov – Grundström, Couturier (C), Acciari.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Carlile, E. Karlsson, Girard, Korczak, van Riemsdyk, Letang (A) – N. Robertson, Crosby (C), Rakell – Činachov, Novak, Malkin (A) – Hållander, Lapierre, Koivunen – Dewar, Lizotte, E. Söderblom.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Kea – Cherrey, Fournier

Počet diváků: 19902

NHL
1. 10. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Islanders New York Islanders 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly:
07:14 Sissons (Paul, Cowan)
11:55 Cowan (Roslovic, Rielly)
Góly:
54:09 Heineman (Horvat)
Sestavy:
Stolarz (Bobrovskij) – Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – Duhaime, Blugers, Groulx.
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – Schaefer, Pelech, Pulock (A), Romanov, DeAngelo, Stanley – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – B. Schenn, Ritchie, Maccelli – Heineman, Pageau, Eklund – Duclair, Cizikas, Palát.

Rozhodčí: Blandina, Hanson – Gawryletz, Murchison

Počet diváků: 18801

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