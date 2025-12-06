Po prohře 3:6 na ledě Islanders, kteří se tak stali teprve druhým celkem sezony s úspěchem v řádné hrací době nad průběžným lídrem NHL, se suverénní hokejisté Colorada hned v dalším startu vrátili na vítěznou vlnu. Nad dalším newyorským celkem Rangers totiž v otevíracím zápase sobotního programu uspěli 3:2 po prodloužení.
U všech tří gólů Avalanche asistoval nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (22:12, 0+3, +2, 3 střely), jenž se zlepšil na skvělých 38 bodů (14+24) z 28 startů. V řádné hrací době po jeho souhře skórovali Parker Kelly a nezastavitelný Nathan MacKinnon.
Druhý jmenovaný hvězdný Kanaďan, jenž je lídrem produktivity (48 bodů z 28 startů) a zároveň i tabulky střelců (24 gólů) NHL, pak po vyrovnání Rangers z času 59:18 dostal další prostor na ledě a ve třetí minutě prodloužení po parádní individuální akci svou druhou trefou večera duel rozhodl.
Výsledky
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Balinskis, Sebrango – Reinhart, Lundell, Verhaeghe – Marchand, Bennett, Greer – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Kunin, Studnicka, Gregor.
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan, Marčenko – Lundeström, Coyle, Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Schrader – Brandon Gawryletz, Ben O'Quinn
44:23 Sheary (Trocheck, J. Miller)
59:18 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
27:06 Kelly (Malinski, Nečas)
55:26 MacKinnon (Nečas, Manson)
62:46 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Berard, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Colton, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Ničuškin – Kiviranta, Bardakov, Kelly.
Rozhodčí: F. South, T. Hanson – L. Suchánek, M. Cormier
Počet diváků: 17647