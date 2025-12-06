Nečas asistoval u tří gólů, Colorado uspělo po prodloužení nad Rangers

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra lídrů soutěže z Colorada 3:2 po prodloužení na ledě Rangers. Rozhodující akce se zrodila v 63. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil nejlepší střelec ligy a zároveň i nejproduktivnější hráč Nathan MacKinnon. Skvělý výkon podal i jeho spoluhráč Martin Nečas, jenž asistoval u všech tří branek Avalanche.
Fotogalerie3

Útočník Nathan MacKinnon z Colorada s pukem v utkání proti New Yorku Rangers | foto: Reuters

Po prohře 3:6 na ledě Islanders, kteří se tak stali teprve druhým celkem sezony s úspěchem v řádné hrací době nad průběžným lídrem NHL, se suverénní hokejisté Colorada hned v dalším startu vrátili na vítěznou vlnu. Nad dalším newyorským celkem Rangers totiž v otevíracím zápase sobotního programu uspěli 3:2 po prodloužení.

U všech tří gólů Avalanche asistoval nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (22:12, 0+3, +2, 3 střely), jenž se zlepšil na skvělých 38 bodů (14+24) z 28 startů. V řádné hrací době po jeho souhře skórovali Parker Kelly a nezastavitelný Nathan MacKinnon.

Druhý jmenovaný hvězdný Kanaďan, jenž je lídrem produktivity (48 bodů z 28 startů) a zároveň i tabulky střelců (24 gólů) NHL, pak po vyrovnání Rangers z času 59:18 dostal další prostor na ledě a ve třetí minutě prodloužení po parádní individuální akci svou druhou trefou večera duel rozhodl.

Výsledky

NHL
6. 12. 2025 21:30
zápas probíhá
Florida Panthers Florida Panthers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Balinskis, Sebrango – Reinhart, Lundell, Verhaeghe – Marchand, Bennett, Greer – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Kunin, Studnicka, Gregor.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan, Marčenko – Lundeström, Coyle, Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.

Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Schrader – Brandon Gawryletz, Ben O'Quinn

NHL
6. 12. 2025 18:30
New York Rangers New York Rangers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
44:23 Sheary (Trocheck, J. Miller)
59:18 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
Góly:
27:06 Kelly (Malinski, Nečas)
55:26 MacKinnon (Nečas, Manson)
62:46 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Berard, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.
Sestavy:
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Colton, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Ničuškin – Kiviranta, Bardakov, Kelly.

Rozhodčí: F. South, T. Hanson – L. Suchánek, M. Cormier

Počet diváků: 17647

NHL
7. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
