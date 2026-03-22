Skvělý Nečas přihrál na dva góly včetně vítězné akce z prodloužení

Ve velké formě hrající Martin Nečas nastupoval do nedělního zápasu proti domácímu Washingtonu již s novým kariérním maximem v gólech (32 zásahů, dosud měl nejvíce 28 v sezoně 2022/23) a bodech (84 bodů, dosud měl nejvíce v minulé sezoně 2024/25 83 zápisů). Pokud se nezraní, tak co nevidět navíc pokoří i osobák v asistencích.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 65z. - 86b.(28+58)
2. Nečas (COL), 66z. - 86b.(32+54)
3. Hertl (VGK), 70z. - 54b.(24+30)
4. Zacha (BOS), 67z. - 51b.(23+28)
5. Hronek (VAN), 69z. - 39b.(8+31)
Na ledě Capitals dlouhodobý lídr NHL z Colorada uspěl 3:2 po prodloužení a český šikula se na tom podepsal dvěma přihrávkami (23:38, 0+2, +1, 2 střely), díky čemuž mu s aktuálním součtem 54 přihrávek chybí na překonání svého rekordu z loňska jen další tři gólové pasy.
Proti týmu z hlavního města USA se ovšem Avalanche dlouho nemohli prosadit. Domácí vedli nejtěsnějším rozdílem po gólu Justina Sourdifa ze 12. minuty až do úvodu třetí třetiny. Dobývání brány Logana Thompsona ukončil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Zakončoval do zcela odkryté brány poté, co jej po chybné rozehrávce Thompsona zpoza brány chytře našel Nečas.
V 47. minutě navíc přišel obrat, když se radovala posila pro play off v sestavě Avs Nicolas Roy. V 55. minutě ale Capitals zachránil kapitán Alex Ovečkin, jenž využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a poslal tak duel do prodloužení. Z něj neuběhly ani dvě minuty, než hostující lavičku rozjásal Brock Nelson. S nastavenou holí poslal puk do sítě po skvělé akci sebevědomého Nečase, jenž v produktivitě Čechů s 86 zápisy dorovnal svého krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.
Výsledky
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.
Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes
Počet diváků: 18347
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.
Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.
Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray
Počet diváků: 17349