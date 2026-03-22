Skvělý Nečas přihrál na dva góly včetně vítězné akce z prodloužení

  20:36
Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů, díky čemuž vyrovnal bostonského Davida Pastrňáka a opět si vylepšil své nové sezonní maximum kariéry.
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s Martinem Nečasem, který mu na něj přihrál. | foto: Reuters

Ve velké formě hrající Martin Nečas nastupoval do nedělního zápasu proti domácímu Washingtonu již s novým kariérním maximem v gólech (32 zásahů, dosud měl nejvíce 28 v sezoně 2022/23) a bodech (84 bodů, dosud měl nejvíce v minulé sezoně 2024/25 83 zápisů). Pokud se nezraní, tak co nevidět navíc pokoří i osobák v asistencích.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 65z. - 86b.(28+58)

2. Nečas (COL), 66z. - 86b.(32+54)

3. Hertl (VGK), 70z. - 54b.(24+30)

4. Zacha (BOS), 67z. - 51b.(23+28)

5. Hronek (VAN), 69z. - 39b.(8+31)

Na ledě Capitals dlouhodobý lídr NHL z Colorada uspěl 3:2 po prodloužení a český šikula se na tom podepsal dvěma přihrávkami (23:38, 0+2, +1, 2 střely), díky čemuž mu s aktuálním součtem 54 přihrávek chybí na překonání svého rekordu z loňska jen další tři gólové pasy.

Proti týmu z hlavního města USA se ovšem Avalanche dlouho nemohli prosadit. Domácí vedli nejtěsnějším rozdílem po gólu Justina Sourdifa ze 12. minuty až do úvodu třetí třetiny. Dobývání brány Logana Thompsona ukončil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Zakončoval do zcela odkryté brány poté, co jej po chybné rozehrávce Thompsona zpoza brány chytře našel Nečas.

V 47. minutě navíc přišel obrat, když se radovala posila pro play off v sestavě Avs Nicolas Roy. V 55. minutě ale Capitals zachránil kapitán Alex Ovečkin, jenž využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a poslal tak duel do prodloužení. Z něj neuběhly ani dvě minuty, než hostující lavičku rozjásal Brock Nelson. S nastavenou holí poslal puk do sítě po skvělé akci sebevědomého Nečase, jenž v produktivitě Čechů s 86 zápisy dorovnal svého krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.

Výsledky

NHL
22. 3. 2026 17:30
Washington Capitals Washington Capitals : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
Góly:
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.

Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
22. 3. 2026 20:00
zápas probíhá
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (0:0, -:-, -:-)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus

NHL
22. 3. 2026 20:00
zápas probíhá
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias

NHL
22. 3. 2026 17:00
New York Rangers New York Rangers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
Góly:
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.

Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17349

NHL
23. 3. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 1:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
