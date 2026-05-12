Minnesota nastupovala do čtvrtého souboje proti Coloradu povzbuzena předchozí výhrou 5:1 a po první třetině vedla nejtěsnějším rozdílem, když v 10. minutě využil přesilovku Danila Jurov. Ve druhém dějství ovšem faul potrestali i hosté. Běžela 27. minuta, kdy po přihrávce Martina Nečase (21:32, 0+2, +1, 1 střela) nadvakrát dostal puk za Jespera Wallstedta centr Nazem Kadri.
Ve třetí třetině šlo Colorado poprvé do vedení gólem Rosse Coltona. Wild se vrátili do hry srovnáním na 2:2 od Nico Sturma, na další zásah hostů již ale odpověď nenašli. Autorem rozdílové akce duelu tak byl v čase 51:32 člen čtvrté formace Avalanche Parker Kelly. V samém závěru pak přišly na řadu ještě dvě pojistky do prázdné klece. Druhou přihrávku duelu bral Nečas u gólu Nathana MacKinnona a poslední slovo patřilo Brocku Nelsonovi.
„Po třiceti dnech nikdy nebude perfektní, snažil jsem se podat maximální výkon a být stále pozorný,“ řekl po zápase brankář Colorada Mackenzie Blackwood, jenž v play off nastoupil od začátku poprvé na místo Scotta Wedgewooda.
Výsledek
09:46 Jurov (Faber, Tarasenko)
49:15 Sturm (Q. Hughes)
26:08 Kadri (Nečas)
46:56 Colton (N. Roy)
51:32 Kelly (Drury)
59:27 MacKinnon (Nečas)
59:52 Nelson
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, M. Johansson – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Kulak, Manson, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – N. Roy, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Kelly.
Rozhodčí: Hebert, Hanson – Alphonso, Gibbons
Počet diváků: 19136
Stav série: 1:3