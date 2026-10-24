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MacKinnon s Nečasem řádili za Colorado, český útočník bral tři body

  7:32aktualizováno  7:39
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Nathan MacKinnon a Martin Nečas slaví trefu Colorada do sítě Toronta. | foto: AP

Po dvou těsných porážkách se hokejisté Colorada v NHL opět radovali. Triumf 6:3 nad celkem Tampa Bay režírovali elitní forvardi mužstva Nathan MacKinnon (1+3) a Martin Nečas (1+2). Ve druhém pátečním duelu Chicago na domácím ledě nestačilo 1:4 na Montreal.

Po výsledcích 2:3 s Philadelphií a 3:4 s New Jersey hokejisté Colorada museli zabrat a výsledek se dostavil. V partii proti Tampa Bay po skóre 6:3 mohli favorizovaní Avalanche opět slavit. Nad síly Lightning byl především elitní útok domácích Nečas (16:32, 1+2, +4, 1 střela) - MacKinnon (1+3) - Lehkonen (1+1).

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 11z. - 16b. (6+10)

2. Nečas (COL), 11z. - 14b. (6+8)

3. Zacha (BOS), 10z. - 7b. (2+5)

4. Hertl (VGK), 12z. - 7b. (4+3)

5. Hronek (VAN), 12z. - 7b. (0+7)

Poprvé udeřili už po 68. vteřinách hry, kdy MacKinnon s Nečasem v útočném pásmu skvělými přihrávkami připravili pro beka Devona Toewse zakončení do odkryté brány soupeře. Nástup Colorada navíc umocnila využitá přesilovka z 6. minuty od Nazema Kadriho.

Ve druhé hrací části těžil z přívětivého odrazu puku před bránou dorážející Fjodor Svečkov a mezi střelce se zapsal i Artturi Lehkonen. Za hosty skóre zmírňoval dvougólový kanonýr Jake Guentzel, Colorado si však náskok dokázalo uhlídat.

V 45. minutě k tomu v pořadí pátým gólem domácích přispěl nezastavitelný MacKinnon, jenž ke třem přihrávkám přidal svůj čtvrtý bod večera. Po korekci Charle-Edouarda D’Astouse si pak poslední slovo vzal střelou do prázdné klece Nečas, jenž v 58. minutě těžil z účinného napadání kapitána Gabriela Landeskoga.

Chicago šlo proti Montrealu do vedení už v 5. minutě, když se prosadil hvězdný Connor Bedard. Nic dalšího ovšem ofenziva Blackhawks v zápase nevyprodukovala. Gólman Jacob Fowler, jenž za Canadiens dostal přednost před Jakubem Dobešem, pochytal zbylých 20 ran domácích.

Naopak Spencera Knighta postupně překonali dvougólový centr Jake Evans a obránci Kaiden Guhle s Mikem Mathesonem. Montreal tak v prvním startu po ztrátě zraněného kapitána Nicka Suzukiho dokázal zvítězit.

Výsledky NHL

NHL
24. 10. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly:
04:23 Bedard (Kane)
Góly:
17:29 J. Evans (K. Dach, Beck)
27:45 J. Evans (Guhle)
38:26 Guhle (J. Evans, A. Carrier)
57:22 Matheson (Danault)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Del Mastro – Kane (A), Bedard (C), Kancerov – Teräväinen, Frondell, Bertuzzi (A) – Donato, Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Matheson (A), A. Carrier, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, O. Kapanen, Caufield – J. Anderson (A), Newhook, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans (A), K. Dach.

Rozhodčí: P. MacDougall, M. MacPhee – J. Tobias, B. O ́Quinn

Počet diváků: 19592

NHL
24. 10. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Góly:
01:08 Toews (Nečas, MacKinnon)
05:52 Kadri (T. Hughes, MacKinnon)
20:24 Svečkov (Schwartz)
33:57 Lehkonen (MacKinnon, Toews)
44:18 MacKinnon (Lehkonen, Nečas)
57:19 Nečas (Landeskog)
Góly:
28:13 Guentzel (D'Astous, Point)
39:17 Guentzel (Point, Hagel)
55:13 D'Astous (Goncalves, Crozier)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L. O'Connor, Kelly, Makar.
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Hedman (C), D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Girgensons, Michejev – James, C. Geekie.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Cody Beach – Tyson Baker, Dan Kelly

Počet diváků: 18104

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