Po výsledcích 2:3 s Philadelphií a 3:4 s New Jersey hokejisté Colorada museli zabrat a výsledek se dostavil. V partii proti Tampa Bay po skóre 6:3 mohli favorizovaní Avalanche opět slavit. Nad síly Lightning byl především elitní útok domácích Nečas (16:32, 1+2, +4, 1 střela) - MacKinnon (1+3) - Lehkonen (1+1).
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 11z. - 16b. (6+10)
2. Nečas (COL), 11z. - 14b. (6+8)
3. Zacha (BOS), 10z. - 7b. (2+5)
4. Hertl (VGK), 12z. - 7b. (4+3)
5. Hronek (VAN), 12z. - 7b. (0+7)
Poprvé udeřili už po 68. vteřinách hry, kdy MacKinnon s Nečasem v útočném pásmu skvělými přihrávkami připravili pro beka Devona Toewse zakončení do odkryté brány soupeře. Nástup Colorada navíc umocnila využitá přesilovka z 6. minuty od Nazema Kadriho.
Ve druhé hrací části těžil z přívětivého odrazu puku před bránou dorážející Fjodor Svečkov a mezi střelce se zapsal i Artturi Lehkonen. Za hosty skóre zmírňoval dvougólový kanonýr Jake Guentzel, Colorado si však náskok dokázalo uhlídat.
MacKinnon na Nečase a český šikula naslepo našel ve střelecké pozici beka Toewse 🔝🏒 https://t.co/kC48fuG888— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 24, 2026
V 45. minutě k tomu v pořadí pátým gólem domácích přispěl nezastavitelný MacKinnon, jenž ke třem přihrávkám přidal svůj čtvrtý bod večera. Po korekci Charle-Edouarda D’Astouse si pak poslední slovo vzal střelou do prázdné klece Nečas, jenž v 58. minutě těžil z účinného napadání kapitána Gabriela Landeskoga.
Chicago šlo proti Montrealu do vedení už v 5. minutě, když se prosadil hvězdný Connor Bedard. Nic dalšího ovšem ofenziva Blackhawks v zápase nevyprodukovala. Gólman Jacob Fowler, jenž za Canadiens dostal přednost před Jakubem Dobešem, pochytal zbylých 20 ran domácích.
Naopak Spencera Knighta postupně překonali dvougólový centr Jake Evans a obránci Kaiden Guhle s Mikem Mathesonem. Montreal tak v prvním startu po ztrátě zraněného kapitána Nicka Suzukiho dokázal zvítězit.
Výsledky NHL
04:23 Bedard (Kane)
17:29 J. Evans (K. Dach, Beck)
27:45 J. Evans (Guhle)
38:26 Guhle (J. Evans, A. Carrier)
57:22 Matheson (Danault)
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Del Mastro – Kane (A), Bedard (C), Kancerov – Teräväinen, Frondell, Bertuzzi (A) – Donato, Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Matheson (A), A. Carrier, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, O. Kapanen, Caufield – J. Anderson (A), Newhook, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans (A), K. Dach.
Rozhodčí: P. MacDougall, M. MacPhee – J. Tobias, B. O ́Quinn
Počet diváků: 19592
01:08 Toews (Nečas, MacKinnon)
05:52 Kadri (T. Hughes, MacKinnon)
20:24 Svečkov (Schwartz)
33:57 Lehkonen (MacKinnon, Toews)
44:18 MacKinnon (Lehkonen, Nečas)
57:19 Nečas (Landeskog)
28:13 Guentzel (D'Astous, Point)
39:17 Guentzel (Point, Hagel)
55:13 D'Astous (Goncalves, Crozier)
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L. O'Connor, Kelly, Makar.
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Hedman (C), D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Girgensons, Michejev – James, C. Geekie.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Cody Beach – Tyson Baker, Dan Kelly
Počet diváků: 18104