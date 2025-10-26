New Jersey bere už osmou výhru v řadě, Colorado udolalo v prodloužení

Hokejisté New Jersey zažívají parádní vstup do nové sezony NHL. Díky nedělnímu úspěchu 4:3 po prodloužení proti Coloradz získali už osmou výhru v řadě. Dvakrát, včetně vítězné trefy z nastavení, se gólově prosadil útočník Jack Hughes. Tři asistence bral slovenský zadák Šimon Nemec.
Hráči New Jersey Devils se radují po gólu Connora Browna na 3:2 ve druhé...

Hráči New Jersey Devils se radují po gólu Connora Browna na 3:2 ve druhé třetině proti Coloradu. | foto: Pamela SmithAP

Cale Makar (Colorado Avalanche) a Timo Meier z New Jersey Devils se srazili při...
Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) v akci proti Jonasovi Siegenthalerovi z...
Timo Meier a Arseny Gritsyuk (New Jersey Devils) bojují o puk s Artturim...
Jack Hughes (vlevo) a Ondřej Palát (New Jersey Devils) slaví gól v první...
Nevydařený víkend mají za sebou hokejisté Colorada. V sobotu zaznamenali první prohru sezony už po 60 minutách hry, když těsně podlehli Bostonu, a v neděli nezastavili rozjeté New Jersey.

Devils brali už osmé vítězství za sebou poté, co v prodloužení rozsekl smírný stav 3:3 svým druhým gólem večera produktivní útočník Jack Hughes.

Martin Nečas (Colorado) s pukem, brání ho Jonas Siegenthaler (New Jersey) ve třetí třetině.

Mnoho nechybělo a mužstvo českého útočníka Ondřeje Paláta (14:22, +/-: 0) slavilo už po řádné hrací době. Avalanche totiž zachránil až v 54. minutě srovnáním Brock Nelson. Velký zápas odehrál i slovenský obránce Šimon Nemec, jenž zaznamenal hned tři asistence.

Naopak česká hvězda Colorada Martin Nečas (23:55, -1) po osmi bodově úspěšných startech z úvodu sezony vyšel naprázdno už podruhé za sebou.

Výsledky

NHL
26. 10. 2025 22:00
zápas probíhá
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman, Moser, McDonagh, Černák, D'Astous, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Bjorkstrand – James, Goncalves, Girgensons – Gourde, Holmberg.
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel, Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson, Holtz – Howden, Sissons, Kolesar.
NHL
26. 10. 2025 23:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon, Buium, Jiříček, J. Middleton – M. Johansson, Eriksson Ek, Kaprizov – Boldy, Rossi, Jurov – Tarasenko, Hartman, M. Foligno – Hinostroza, B. Jones, Trenin.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Iorio, Ferraro, Liljegren, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli – Eklund, Wennberg, J. Skinner – Gaudette, Kurashev, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
NHL
26. 10. 2025 23:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 18:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:3P (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
09:08 Gricjuk (Meier)
09:46 J. Hughes (Nemec, Dillon)
32:51 C. Brown (Nemec)
61:53 J. Hughes (Nemec)
Góly:
12:55 Ničuškin (Makar, Olofsson)
17:03 MacKinnon (Lehkonen, D. Toews)
53:55 Nelson (Colton)
Sestavy:
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Gricjuk, Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Cotter – Halonen, Glendening, Noesen.
Sestavy:
Miner (Wedgewood) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.

Rozhodčí: Blandina, Nicholson – Oliver, Cormier

Počet diváků: 16514

NHL
27. 10. 2025 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
27. 10. 2025 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
27. 10. 2025 0:00
Nashville Predators Nashville Predators : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
27. 10. 2025 0:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
