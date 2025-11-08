Souboj New Jersey s Pittsburghem nabídl konfrontaci prvního se druhým týmem tabulky Metropolitní divize. Utkání kralovali oba gólmani Jake Allen a Arturs Šilovs. V řádné hrací době oba inkasovali jen v jednom případě.
Domácí Devils po hrubce veterána v obraně Pittsburghu Krise Letanga poslal do vedení ve 20. minutě Arseny Gricjuk a Penguins dorovnali v 33. minutě po střele obránce Ryana Gravese.
I díky celé řadě skvělých brankářských zákroků o vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž uspěli jen domácí borci. Šilovse pokořili Paul Cotter a Jesper Bratt. Český útočník New Jersey Ondřej Palát (13:40, -1, 1 střela) tak mohl slavit výhru 2:1SN, která jeho celek posunula do průběžného vedení v celé NHL.
Výsledky
19:13 Gricjuk
Cotter
32:33 Graves (Rust, Crosby)
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, Dillon, L. Hughes, Cholowski, White – Bratt, J. Hughes (A), Noesen – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Lammikko, Glendening.
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Kindel, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Heinen, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Rank, Schrader – Smith, Jackson
17:46 Evangelista (Stastney, O'Reilly)
06:26 Bourque (Heiskanen, Ljubuškin)
20:13 Hintz
Annunen (Saros) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Erne.
Rozhodčí: G. Skilliter, M. Sullivan – B. Gawryletz, M. MacPherson
31:23 Mičkov (Dvorak, Konecny)
49:55 Drysdale (Dvorak, Zegras)
05:14 Stützle (Perron, Greig)
06:19 Amadio (Giroux, Pinto)
63:18 Stützle (Batherson, Chabot)
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Brink – Zegras, Dvorak, Tippett – Grundström, Cates, Konecny (A) – Grebjonkin, Abols, Hathaway.
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Greig, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Cousins.
Rozhodčí: Kea, MacDougall – Tobias, Kelly
Počet diváků: 18188
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, M. Robertson – T. Raddysh, Zibanejad, Panarin – Lafrenière, J. Miller, Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – Chmelař, Carrick, Pärssinen.
Sorokin (Rittich) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov – Barzal, Horvat, Heineman – Palmieri, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Lee – Duclair, Cizikas, MacLean.
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook (A), O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Peterka, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: Charron, Luxmore – Cormier, Deschamps