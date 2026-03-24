Trápící se Rangers vystřelili jen devětkrát na branku, doma padli s Ottawou

  6:58aktualizováno  7:21
Pondělní program hokejové NHL nabídl jediný duel. Ottawa se v tabulce Východní konference přiblížila postupovým pozicím do play off výhrou 2:1 z ledu NY Rangers.
Hokejisté Ottawa Senators - brankář James Reimer, Nick Cousins a Tyler Kleven - slaví výhru nad New York Rangers. | foto: Wendell Cruz/Imagn ImagesReuters

Hokejisté Ottawy měli na ledě Rangers jednoznačnou střeleckou převahu 33:9 a výsledkem byla pouze těsná výhra 2:1, o kterou se postarali využitou přesilovkou ze 7. minuty Shane Pinto a nakonec rozdílovou trefou Warren Foegele z 27. minuty. Odevzdaný New York obral o nulu hostujícího brankáře Jamese Reimera v 48. minutě, kdy se čestnou trefou prosadil Connor Sheary.

Pouhých devět střel Rangers s českým mladíkem Jaroslavem Chmelařem (8:28, -1) v sestavě je nejméně v klubové historii od roku 1955, kdy obdobně selhali v duelu proti Detroitu. V rámci celé NHL měl tým takto nízký počet střel naposledy v roce 2003.

Na ledě domácí Madison Square Garden padli Rangers v aktuální sezoně už po 25. z 34 startů. Naopak Senators jsou stále ve hře o postup do play off. Díky pondělní výhře se zlepšili na 83 bodů a ze druhé příčky pod čarou postupu se přiblížili konkurentům s divokou kartou – Islanders (85 bodů) a Bostonu (86 bodů).

Výsledek

NHL
24. 3. 2026 0:30
New York Rangers New York Rangers : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
47:03 Sheary (Kartye, M. Robertson)
06:30 Pinto (Giroux, Spence)
26:46 Foegele (Eller)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – T. Raddysh, Trocheck, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Pärssinen.
Reimer (Ullmark) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Carter Sandlak – CJ Murray, Tyson Baker

Počet diváků: 17204

