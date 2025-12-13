Zkušený křídelní útočník Ondřej Palát (14:28, 0+2, +1, 3 střely) v úvodních 31 startech sezony posbíral jen pět kanadských bodů za dvě trefy a tři asistence. V sobotní domácí partii New Jersey proti Anaheimu si však v defenzivě spolehlivý člen druhé formace Devils statistiky vylepšil, když u výhry 4:1 zapsal dvě přihrávky. Mnoho nechybělo a mohl vstřelit i gól, při pokusu přes celé kluziště však v závěru prázdnou bránu soupeře těsně minul.
Za Anaheim po devítizápasové absenci vinou zranění nastoupila uzdravená jednička Lukáš Dostál. Z 21 střel soupeře zastavil 18. Ze střídačky mu kryl záda Ville Husso poté, co Petr Mrázek je stále na listině zraněných hráčů. Hostující kapitán Radko Gudas (11:51, -2) zůstal bez bodu, stejně jako nováček Beckett Sennecke. Ten byl na ledě dokonce u všech čtyř inkasovaných branek Ducks.
Výsledky
16:09 Noesen (Lammikko, Bratt)
25:52 Cotter (Lammikko, Noesen)
37:04 Glass (Palát, White)
58:00 C. Brown (Palát)
13:18 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Cholowski, White – Mercer, Hischier, Bratt – C. Brown, Glass, Palát – Noesen, Lammikko, Cotter – Parent, Glendening, Crookshank.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas, Helleson, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish, Granlund – Vatrano, R. Strome, C. Gauthier – Killorn, Poehling, R. Johnston.
Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Barton, O'Quinn
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Heineman, Barzal, Drouin – Šabanov, Pageau, Lee – Holmström, Ritchie, Duclair – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov, Cirelli, Hagel – Bjorkstrand, Point, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Sabourin, Paul, Douglas.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, J. Brenk – L. Suchánek, B. Grillo
23:54 Pitlick (Spurgeon, Sturm)
36:02 Hartman (M. Johansson, Jurov)
39:37 Stützle (Cozens, Batherson)
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček, Bogosian – Jurov, Kaprizov (A), Tarasenko – Eriksson Ek (A), Boldy, M. Johansson – Trenin, Hartman, Pitlick – B. Jones, Sturm.
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Greig, Giroux (A) – MacDermid, Halliday, Cousins.
Rozhodčí: McIsaac, Hamilton – MacPherson, Tobias
12:41 Crosby (Mantha)
10:27 Toffoli (S. Dickinson, Wennberg)
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Hayes, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Dewar, Novak.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Liljegren, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli, Wennberg, Eklund – Kurashev, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow – Iorio.
Rozhodčí: Francis Charron, Carter Sandlak – Kyle Flemington, Shawn Oliver
Rozhodčí: TJ Luxmore, Michael Sullivan – Andrew Smith, Tommy Hughes
Rozhodčí: Hanson, MacPhee – Mills, Toomey
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, M. Robertson, Vaakanainen – J. Miller, Trocheck, Sheary – Lafrenière, Zibanejad, Panarin – Cuylle, Laba, Berard – Chmelař, Carrick, T. Raddysh.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier, Engström – Z. Bolduc, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Texier, J. Evans, Josh Anderson – Gallagher, Veleno, Beck.