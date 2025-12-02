Hokejistům New Jersey vyšel dokonale vstup do zápasu proti Columbusu. Už ve 2. minutě z přesilovky otevřel skóre kapitán Nico Hischier a ve 4. minutě po skvělém napadání druhého útoku se před bránou soupeře prosadil i Ondřej Palát (12:01, 1+0, +1, 1 střela).
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 25z. - 33b. (13+20)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 25z. - 20b. (11+9)
4. Zacha (BOS), 26z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 26z. - 16b. (2+14)
V danou chvíli nikdo nečekal, že Blue Jackets následně sérií čtyř zásahů vývoj otočí. Denton Mateychuk, Charlie Coyle a dvougólový Sean Monahan to však proměnili v realitu.
Za stavu 2:4 Devils v 52. minutě dokázal ještě dostat do kontaktu další využitou početní výhodou Timo Meier. Drama se ale nekonalo poté, co v 54. minutě hosty uklidnil finální trefou na 2:5 Miles Wood. Asistenci a svůj třetí bod večera si přispal Charlie Coyle (1+2).
Účinkování Karla Vejmelky v pondělním duelu na ledě San Jose skončilo už ve 13. minutě, kdy lovil ze sítě třetí gól z úvodních devíti střel Sharks. Do brány Utahu se tak postavil střídající Vítek Vaněček, jenž ve zbytku zápasu rovněž třikrát inkasoval. Z 21 střel domácích pochytal 18 a nezabránil tak nárůstu skóre na konečných 6:3.
Za San Jose v ofenzivě řádili hlavně produktivní forvardi Tyler Toffoli (2+2), Will Smith (2+1) a Macklin Celebrini (0+3). Posledně jmenovaná 19letá jednička draftu 2024 se zlepšila na průběžných 40 bodů (14+26) a platí za druhého hráče ligové produktivity za odskočeným Nathanem MacKinnonem z Colorada (44 bodů, 20+24). V dresu Utahu výsledek dvěma zásahy alespoň korigoval Lawson Crouse.
Po čtyřech vychytaných výhrách v řadě odcházel do kabin v roli poraženého Dan Vladař z Philadelphie poté, co v pensylvánském derby pětkrát inkasoval od Pittsburghu.
Svým 17. a 18. gólem sezony Penguins za triumfem nasměroval nestárnoucí kapitán Sidney Crosby. Hosté si výrazně pomohli přesilovkami, které po Crosbym využili ještě Bryan Rust a Tommy Novak. Vladař utkání zakončil s bilancí 22 zákroků proti 27 střelám soupeře, hostujícího Tristana Jarryho pak z 29 pokusů obral o nulu jediný střelec Tyson Foerster.
Při absenci zraněných českých brankářů Lukáše Dostála a Petra Mrázka se do brány Anaheimu opět postavil z farmy povolaný Ville Husso. Na ledě St. Louis pochytal 21 z 22 střel a výrazně tak přispěl k výhře Ducks 4:1, kterou gólově podpořili Mason McTavish, Pavel Minťukov, Leo Carlsson a Chris Kreider.
U v pořadí třetí gólové akce Anaheimu si asistenci přispal i kapitán týmu Radko Gudas (17:19, 0+1, +2). Za trápící se Blues, kteří v zápase prostřídali své brankáře Jordana Binningtona a Joela Hofera, se prosadil jen Jordan Kyrou.
Výsledky
01:26 Hischier (Bratt, Mercer)
03:02 Palát (Gricjuk)
51:50 Meier (Bratt, Hischier)
09:52 Mateychuk (Coyle, Provorov)
21:28 Monahan (C. Sillinger, Werenski)
46:40 Coyle (Werenski, Miles Wood)
47:14 Monahan (Lundeström)
53:30 Miles Wood (Coyle)
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Nemec, Dillon, Cholowski – Meier, Hischier (C), Bratt (A) – Palát (A), Mercer, Gricjuk – Cotter, Glass, C. Brown – Lammikko, Glendening, Noesen.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, K. Johnson – C. Sillinger, Monahan, L. Pinelli – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Aston-Reese, Gaunce, Činachov.
Rozhodčí: Schlenker, St-Laurent – Fournier, Brisebois
Počet diváků: 13881
06:53 Kyrou (R. Thomas, Neighbours)
06:33 McTavish (Sennecke)
10:24 Minťukov (I. Moore)
45:58 Leo Carlsson (Gudas, Minťukov)
57:23 Kreider (Leo Carlsson)
Binnington (11. Hofer) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Kessel, Mailloux, Fowler – Kyrou, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – M. Joseph, Bjugstad, Holloway – N. Walker, Sundqvist, Tucker.
Husso (Butejec) – Helleson, LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Vatrano – I. Moore, Harkins, R. Johnston.
Rozhodčí: Garrett Rank, Cody Beach – Shandor Alphonso, Kiel Murchison
Počet diváků: 16229
04:41 Toffoli (Celebrini, W. Smith)
07:56 Regenda (Kurashev, Orlov)
12:59 Toffoli (Celebrini)
26:14 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
27:25 Gaudette (Eklund)
29:08 W. Smith (Toffoli)
09:06 Crouse (Carcone)
15:59 Peterka (Schmidt, Keller)
46:30 Crouse (Sergačjov)
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg, Gaudette – Kurashev, Dellandrea, Graf – Regenda, Goodrow, Reaves.
Vejmelka (13. Vaněček) – Sergačjov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, Simašev – Keller, Hayton, Peterka – Schmaltz, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Rozhodčí: McIsaac, Kea – Tobias, Murray
Počet diváků: 11241
25:36 Foerster (Konecny, Zegras)
09:18 Crosby (Rust, Mantha)
28:08 Crosby (Rust, E. Karlsson)
35:52 Rust (Malkin, E. Karlsson)
53:52 Novak (Letang, Malkin)
55:31 Hayes (Wotherspoon)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Hayes – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Kindel, McGroarty – Imama, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Hughes, Daisy
Počet diváků: 17338
02:46 Zucker (Doan, Norris)
03:01 Byram (Quinn, Timmins)
14:54 Norris (T. Thompson, Benson)
32:49 Tuch (Doan)
40:41 Norris (Benson, Dahlin)
31:26 Connor (Morrissey, Scheifele)
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Byram, Bryson, Power – T. Thompson (A), Norris, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Tuch (A), Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Comrie (20. Milic) – DeMelo, Morrissey (A), L. Schenn, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Pearson.
Rozhodčí: T. Hanson, B. Blandina – S. Barton, D. Berg
Počet diváků: 15758