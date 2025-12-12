Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, prosadil se i Nečas a Faksa

  6:18aktualizováno  6:33
Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bostonu 6:3 na ledě Winnipegu. V nabitém čtvrtečním programu NHL se prosadil i nejproduktivnější Čech sezony Martin Nečas (0+1) z Colorada a centr Dallasu Radek Faksa (0+1). Mezi hvězdy duelu se dostal gólman Islanders David Rittich.

David Pastrňák (88) slaví gól se spoluhráči z Boston Bruins. | foto: Nick WassAP

Po triumfu 6:3 na ledě Winnipegu urvali hokejisté Bostonu už čtvrtou výhru v řadě a drží tak krok s Tampou, která ve stejný den osmi góly potupila New Jersey, na čele Atlantické divize. Výraznou roli na posledních dvou úspěších Bruins sehrál český útočník David Pastrňák, jenž se po pětizápasové absenci vrátil do sestavy třemi přihrávkami proti St. Louis a naposledy ve čtvrtek zazářil dvěma góly a stejným počtem asistencí proti Jets.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 31z. - 42b. (14+28)

2. Pastrňák (BOS), 27z. - 36b. (13+23)

3. Hertl (VGK), 30z. - 22b. (13+9)

4. Zacha (BOS), 31z. - 22b. (8+14)

5. Hronek (VAN), 31z. - 16b. (2+14)

O první hvězdě zápasu tak nebylo pochyb. Na svůj první bodový zápis duelu rodák z Havířova (21:21, 2+2, +3, 7 střel) čekal jen do deváté minuty, kdy v přesilové hře prudkou ranou z vrcholu pravého kruhu srovnával skóre na 1:1. Skóre následně divoce narůstalo a poprvé do kabin šli Bruins za vedení 3:2.

Ve druhé dvacetiminutovce Pastrňák asistoval u pojistky z hole beka Hampuse Lindholma a v závěrečném dějství svou produktivitu zdvojnásobil. Nejprve v 55. minutě nabil na gólovou střelu druhému Lindholmovi v sestavě hostů, centru Eliasovi, a v 59. minutě do prázdné klece sám uzavíral brankový výčet. Výhru s Pastrňákem slavil i Pavel Zacha (15:38, +/-: 0, 1 střela).

Po třech výhrách v řadě obhájci Stanley Cupu z Floridy tvrdě narazili. Suverénní lídr soutěže z Colorada v domácím prostředí roznesl Panthers 6:2. Vedoucí muž produktivity a tabulky střelců Nathan MacKinnon se na tom podílel gólem a přihrávkou. Stejně jako Brock Nelson, Gavin Brindley a bek Sam Malinski (všichni 1+1).

Prosadil se i nejproduktivnější Čech dosavadního průběhu sezony NHL Martin Nečas (17:14, 0+1, +2). Avalanche soupeře přestříleli 42:25 a všech šest branek za hosty inkasoval gólman Danil Tarasov.

Připravujeme další podrobnosti.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky

NHL
12. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly:
19:49 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
26:15 Sasson (DeBrusk, Elias Pettersson)
Góly:
07:36 Dahlin (McLeod, Quinn)
29:12 T. Thompson (Dahlin)
34:46 Benson (Doan, T. Thompson)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – L. Karlsson, Sasson, DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, O'Connor, E. Kane – Bains, Räty, Höglander.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Leschyshyn, T. Thompson (A), Krebs – Doan, Kozak, Benson – Quinn, McLeod, I. Rosén – Greenway, Dunne, Malenstyn.

Rozhodčí: Wes McCauley, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara

Počet diváků: 18606

NHL
12. 12. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 7:2 (2:0, 4:2, 1:0)
Góly:
08:22 Stamkos (Matthew Wood, Svečkov)
11:19 Stamkos (Josi, Perbix)
28:38 O'Reilly (Evangelista)
31:43 F. Forsberg (Evangelista, Skjei)
32:06 Stamkos (Blankenburg, Svečkov)
35:33 Stamkos (Matthew Wood, Josi)
47:36 Bunting (Evangelista, Blankenburg)
Góly:
24:17 McGing (Fabbri, Broberg)
33:56 R. Thomas (Broberg, Neighbours)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, F. Forsberg – Marchessault, Haula, Bunting – McCarron, R. Schaefer.
Sestavy:
Binnington (41. Hofer) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Mailloux, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Fabbri, Dvorský, Suter – Kaskimäki, Sundqvist, McGing.

Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Mills, Murray

Počet diváků: 17159

NHL
12. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
14:25 Hyman (McDavid, Draisaitl)
22:46 Ekholm (McDavid, Nugent-Hopkins)
37:48 Hyman (McDavid, Nurse)
58:43 Hyman (McDavid, Draisaitl)
Góly:
25:41 Edvinsson (Danielson, E. Söderblom)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Savoie – Mangiapane, Henrique, Janmark – Frederic, Lazar, Tomášek.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, Berggren – E. Söderblom, Kasper, Danielson.

Rozhodčí: Rank, Skilliter – Marquis, Faucher

Počet diváků: 18347

NHL
12. 12. 2025 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Florida Panthers Florida Panthers 6:1 (2:1, 3:0, 1:1)
Góly:
01:14 Malinski (Nečas, MacKinnon)
18:30 Nelson (C. Makar, Ničuškin)
25:05 Brindley (Burns, Manson)
27:18 MacKinnon (Girard, Malinski)
32:31 Lehkonen (Brindley, D. Toews)
46:18 Landeskog (Manson, Nelson)
Góly:
07:21 Gregor (S. Jones)
53:08 Samoskevich (Greer, Rodrigues)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Petry, Balinskis – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Gregor.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Murchison, Jackson

Počet diváků: 18112

NHL
12. 12. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly:
16:10 Eriksson Ek (Boldy)
37:29 Bogosian (Buium, Tarasenko)
48:40 M. Johansson (Boldy, Eriksson Ek)
58:29 Boldy (Kaprizov)
59:10 M. Johansson (Tarasenko)
Góly:
09:32 J. Robertson (Heiskanen, W. Johnston)
30:17 Heiskanen (Lindell, Faksa)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, Buium – Tarasenko, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Öhgren, Hartman, Trenin – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Petrovic, Harley, Capobianco, Koljačonok – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Duchene.

Rozhodčí: Kea, Lee – Gawryletz, Fournier

Počet diváků: 17109

NHL
12. 12. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Góly:
18:04 Jenner (Fantilli, Werenski)
23:02 Fabbro (Jenner, K. Johnson)
28:10 Voronkov (Marčenko, Werenski)
Góly:
06:58 Perron (Cozens, Batherson)
08:11 Batherson (Perron, Cozens)
14:55 Stützle (Batherson, Cozens)
19:26 Amadio (Giroux, Greig)
37:59 Stützle (Amadio, Zub)
58:37 Giroux (Amadio)
Sestavy:
Merzļikins (15. Greaves) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Miles Wood, Coyle, C. Sillinger – Gaunce, Lundeström, Činachov.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Cousins.

Rozhodčí: Dwyer, Lepkowski – Daisy, Baker

Počet diváků: 15059

NHL
12. 12. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Boston Bruins Boston Bruins 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Góly:
05:59 M. Barron (Morrissey, Koepke)
13:37 Iafallo (DeMelo, Samberg)
37:46 Vilardi (Perfetti, Connor)
Góly:
08:24 Pastrňák
10:28 Mittelstadt (Lohrei, H. Lindholm)
11:07 Kuraly (Jeannot, Kastelic)
34:36 H. Lindholm (Pastrňák, M. Geekie)
54:43 E. Lindholm (Pastrňák, Zadorov)
58:04 Pastrňák
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Naměstnikov, Vilardi – Niederreiter, Lowry, Nyquist – J. Toews, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – H. Lindholm, Peeke, Zadorov, McAvoy, Lohrei, Aspirot – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – James Tobias, Tommy Hughes

NHL
12. 12. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
16:10 Zegras (Sanheim, Dvorak)
36:07 Juulsen (Dvorak, Grundström)
Góly:
06:07 Whitecloud (Barbašev, Bowman)
32:53 Stone (Dorofejev, Eichel)
62:44 Stone (Eichel)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Seeler, Andrae, Drysdale, Murchinson, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Tippett – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Schmid (Hart) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Bowman, Eichel (A) – Marner, Howden, Stone (C) – Hertl, R. Smith, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Suchánek, Grillo

Počet diváků: 17585

NHL
12. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Góly:
07:00 L. Hughes (Dillon, Cotter)
33:12 Bratt (Nemec, Noesen)
43:13 Crookshank (White, Nemec)
55:28 Cotter (Glass, L. Hughes)
Góly:
02:57 Paul (Sabourin)
03:48 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
07:56 Girgensons (Moser, Gourde)
15:00 Guentzel (Bjorkstrand, D. Raddysh)
26:19 Bjorkstrand (Guentzel, Point)
36:35 Hagel (Kučerov, Carlile)
47:55 Point (Kučerov, Moser)
55:57 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Sestavy:
Markström (8. Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Nemec – Noesen, Hischier (C), Bratt (A) – Cotter, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Crookshank, Glendening, Parent.
Sestavy:
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Bjorkstrand, Point, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Paul, Douglas.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Frederick L'Ecuyer – Michel Cormier, Mark Shewchyk

Počet diváků: 16042

NHL
12. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Góly:
08:18 T. Mitchell (Holmström, Mayfield)
10:14 Lee (DeAngelo, Holmström)
19:06 Lee (DeAngelo, Barzal)
46:06 Holmström (Lee, Pelech)
54:46 Pulock (Pageau, Lee)
Góly:
25:34 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
42:37 Terry (Poehling, LaCombe)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, A. Boqvist, T. Mitchell, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Lee (C), Barzal, Pageau – Holmström, Ritchie, Duclair – MacLean, Cizikas, Gatcomb – DeAngelo.
Sestavy:
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, R. Strome, Killorn (A) – R. Johnston, Poehling, Granlund.

Rozhodčí: McIsaac, StLaurent – Barton, O'Quinn

Počet diváků: 14527

NHL
12. 12. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3N (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
25:00 McMichael (Ovečkin, Sandin)
51:32 Dowd (Sandin, McMichael)
Góly:
33:43 Ehlers (Stankoven, Nikišin)
57:45 Stankoven (Ehlers, Chatfield)
Jarvis
Sestavy:
L. Thompson (Bjorklund) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, McMichael – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Dowd, Beauvillier – Milano, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: South, Nicholson – Blujus, Knorr

Počet diváků: 18185

NHL
12. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3P (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
14:33 Joshua (McCabe, Nylander)
34:32 Matthews (Nylander, Rielly)
Góly:
35:31 Orlov (Klingberg, Wennberg)
58:33 Klingberg (Celebrini, Gaudette)
62:49 Wennberg (Eklund)
Sestavy:
Hildeby (Achťamov) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Thrun, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – N. Robertson, Tavares (A), Cowan – Nylander, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Kurashev, Dellandrea, Gaudette – Goodrow, J. Skinner, Reaves.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Kovachik, Oliver

Počet diváků: 18674

NHL
12. 12. 2025 1:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Góly:
40:44 Rust (Crosby, Novak)
55:07 E. Karlsson (Letang, Rust)
Góly:
02:54 Texier
24:37 Gallagher (L. Hutson, Slafkovský)
30:18 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
40:59 O. Kapanen (Slafkovský, Děmidov)
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Novak – Brazeau, Hayes, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Dewar, Heinen.
Sestavy:
Fowler (Montembeault) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Engström, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Texier, Beck, Josh Anderson – Gallagher (A), Veleno, Davidson.

Rozhodčí: M. Dunning, P. MacDougall – D. Kelly, D. Brisebois

Počet diváků: 14845

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.