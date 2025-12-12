Po triumfu 6:3 na ledě Winnipegu urvali hokejisté Bostonu už čtvrtou výhru v řadě a drží tak krok s Tampou, která ve stejný den osmi góly potupila New Jersey, na čele Atlantické divize. Výraznou roli na posledních dvou úspěších Bruins sehrál český útočník David Pastrňák, jenž se po pětizápasové absenci vrátil do sestavy třemi přihrávkami proti St. Louis a naposledy ve čtvrtek zazářil dvěma góly a stejným počtem asistencí proti Jets.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 31z. - 42b. (14+28)
2. Pastrňák (BOS), 27z. - 36b. (13+23)
3. Hertl (VGK), 30z. - 22b. (13+9)
4. Zacha (BOS), 31z. - 22b. (8+14)
5. Hronek (VAN), 31z. - 16b. (2+14)
O první hvězdě zápasu tak nebylo pochyb. Na svůj první bodový zápis duelu rodák z Havířova (21:21, 2+2, +3, 7 střel) čekal jen do deváté minuty, kdy v přesilové hře prudkou ranou z vrcholu pravého kruhu srovnával skóre na 1:1. Skóre následně divoce narůstalo a poprvé do kabin šli Bruins za vedení 3:2.
Ve druhé dvacetiminutovce Pastrňák asistoval u pojistky z hole beka Hampuse Lindholma a v závěrečném dějství svou produktivitu zdvojnásobil. Nejprve v 55. minutě nabil na gólovou střelu druhému Lindholmovi v sestavě hostů, centru Eliasovi, a v 59. minutě do prázdné klece sám uzavíral brankový výčet. Výhru s Pastrňákem slavil i Pavel Zacha (15:38, +/-: 0, 1 střela).
Po třech výhrách v řadě obhájci Stanley Cupu z Floridy tvrdě narazili. Suverénní lídr soutěže z Colorada v domácím prostředí roznesl Panthers 6:2. Vedoucí muž produktivity a tabulky střelců Nathan MacKinnon se na tom podílel gólem a přihrávkou. Stejně jako Brock Nelson, Gavin Brindley a bek Sam Malinski (všichni 1+1).
Prosadil se i nejproduktivnější Čech dosavadního průběhu sezony NHL Martin Nečas (17:14, 0+1, +2). Avalanche soupeře přestříleli 42:25 a všech šest branek za hosty inkasoval gólman Danil Tarasov.
Připravujeme další podrobnosti.
Připravujeme další podrobnosti.
Výsledky
19:49 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
26:15 Sasson (DeBrusk, Elias Pettersson)
07:36 Dahlin (McLeod, Quinn)
29:12 T. Thompson (Dahlin)
34:46 Benson (Doan, T. Thompson)
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – L. Karlsson, Sasson, DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, O'Connor, E. Kane – Bains, Räty, Höglander.
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Leschyshyn, T. Thompson (A), Krebs – Doan, Kozak, Benson – Quinn, McLeod, I. Rosén – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Rozhodčí: Wes McCauley, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara
Počet diváků: 18606
08:22 Stamkos (Matthew Wood, Svečkov)
11:19 Stamkos (Josi, Perbix)
28:38 O'Reilly (Evangelista)
31:43 F. Forsberg (Evangelista, Skjei)
32:06 Stamkos (Blankenburg, Svečkov)
35:33 Stamkos (Matthew Wood, Josi)
47:36 Bunting (Evangelista, Blankenburg)
24:17 McGing (Fabbri, Broberg)
33:56 R. Thomas (Broberg, Neighbours)
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, F. Forsberg – Marchessault, Haula, Bunting – McCarron, R. Schaefer.
Binnington (41. Hofer) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Mailloux, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Fabbri, Dvorský, Suter – Kaskimäki, Sundqvist, McGing.
Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Mills, Murray
Počet diváků: 17159
14:25 Hyman (McDavid, Draisaitl)
22:46 Ekholm (McDavid, Nugent-Hopkins)
37:48 Hyman (McDavid, Nurse)
58:43 Hyman (McDavid, Draisaitl)
25:41 Edvinsson (Danielson, E. Söderblom)
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Savoie – Mangiapane, Henrique, Janmark – Frederic, Lazar, Tomášek.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, Berggren – E. Söderblom, Kasper, Danielson.
Rozhodčí: Rank, Skilliter – Marquis, Faucher
Počet diváků: 18347
01:14 Malinski (Nečas, MacKinnon)
18:30 Nelson (C. Makar, Ničuškin)
25:05 Brindley (Burns, Manson)
27:18 MacKinnon (Girard, Malinski)
32:31 Lehkonen (Brindley, D. Toews)
46:18 Landeskog (Manson, Nelson)
07:21 Gregor (S. Jones)
53:08 Samoskevich (Greer, Rodrigues)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Petry, Balinskis – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Gregor.
Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Murchison, Jackson
Počet diváků: 18112
16:10 Eriksson Ek (Boldy)
37:29 Bogosian (Buium, Tarasenko)
48:40 M. Johansson (Boldy, Eriksson Ek)
58:29 Boldy (Kaprizov)
59:10 M. Johansson (Tarasenko)
09:32 J. Robertson (Heiskanen, W. Johnston)
30:17 Heiskanen (Lindell, Faksa)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, Buium – Tarasenko, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Öhgren, Hartman, Trenin – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Petrovic, Harley, Capobianco, Koljačonok – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Duchene.
Rozhodčí: Kea, Lee – Gawryletz, Fournier
Počet diváků: 17109
18:04 Jenner (Fantilli, Werenski)
23:02 Fabbro (Jenner, K. Johnson)
28:10 Voronkov (Marčenko, Werenski)
06:58 Perron (Cozens, Batherson)
08:11 Batherson (Perron, Cozens)
14:55 Stützle (Batherson, Cozens)
19:26 Amadio (Giroux, Greig)
37:59 Stützle (Amadio, Zub)
58:37 Giroux (Amadio)
Merzļikins (15. Greaves) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Miles Wood, Coyle, C. Sillinger – Gaunce, Lundeström, Činachov.
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Cousins.
Rozhodčí: Dwyer, Lepkowski – Daisy, Baker
Počet diváků: 15059
05:59 M. Barron (Morrissey, Koepke)
13:37 Iafallo (DeMelo, Samberg)
37:46 Vilardi (Perfetti, Connor)
08:24 Pastrňák
10:28 Mittelstadt (Lohrei, H. Lindholm)
11:07 Kuraly (Jeannot, Kastelic)
34:36 H. Lindholm (Pastrňák, M. Geekie)
54:43 E. Lindholm (Pastrňák, Zadorov)
58:04 Pastrňák
Comrie (DiVincentiis) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Naměstnikov, Vilardi – Niederreiter, Lowry, Nyquist – J. Toews, M. Barron, Koepke.
Korpisalo (Swayman) – H. Lindholm, Peeke, Zadorov, McAvoy, Lohrei, Aspirot – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – James Tobias, Tommy Hughes
16:10 Zegras (Sanheim, Dvorak)
36:07 Juulsen (Dvorak, Grundström)
06:07 Whitecloud (Barbašev, Bowman)
32:53 Stone (Dorofejev, Eichel)
62:44 Stone (Eichel)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Seeler, Andrae, Drysdale, Murchinson, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Tippett – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
Schmid (Hart) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Bowman, Eichel (A) – Marner, Howden, Stone (C) – Hertl, R. Smith, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Syvret, Blandina – Suchánek, Grillo
Počet diváků: 17585
07:00 L. Hughes (Dillon, Cotter)
33:12 Bratt (Nemec, Noesen)
43:13 Crookshank (White, Nemec)
55:28 Cotter (Glass, L. Hughes)
02:57 Paul (Sabourin)
03:48 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
07:56 Girgensons (Moser, Gourde)
15:00 Guentzel (Bjorkstrand, D. Raddysh)
26:19 Bjorkstrand (Guentzel, Point)
36:35 Hagel (Kučerov, Carlile)
47:55 Point (Kučerov, Moser)
55:57 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Markström (8. Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Nemec – Noesen, Hischier (C), Bratt (A) – Cotter, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Crookshank, Glendening, Parent.
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Bjorkstrand, Point, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Paul, Douglas.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Frederick L'Ecuyer – Michel Cormier, Mark Shewchyk
Počet diváků: 16042
08:18 T. Mitchell (Holmström, Mayfield)
10:14 Lee (DeAngelo, Holmström)
19:06 Lee (DeAngelo, Barzal)
46:06 Holmström (Lee, Pelech)
54:46 Pulock (Pageau, Lee)
25:34 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
42:37 Terry (Poehling, LaCombe)
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, A. Boqvist, T. Mitchell, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Lee (C), Barzal, Pageau – Holmström, Ritchie, Duclair – MacLean, Cizikas, Gatcomb – DeAngelo.
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, R. Strome, Killorn (A) – R. Johnston, Poehling, Granlund.
Rozhodčí: McIsaac, StLaurent – Barton, O'Quinn
Počet diváků: 14527
25:00 McMichael (Ovečkin, Sandin)
51:32 Dowd (Sandin, McMichael)
33:43 Ehlers (Stankoven, Nikišin)
57:45 Stankoven (Ehlers, Chatfield)
Jarvis
L. Thompson (Bjorklund) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, McMichael – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Dowd, Beauvillier – Milano, Lapierre, Duhaime.
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: South, Nicholson – Blujus, Knorr
Počet diváků: 18185
14:33 Joshua (McCabe, Nylander)
34:32 Matthews (Nylander, Rielly)
35:31 Orlov (Klingberg, Wennberg)
58:33 Klingberg (Celebrini, Gaudette)
62:49 Wennberg (Eklund)
Hildeby (Achťamov) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Thrun, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – N. Robertson, Tavares (A), Cowan – Nylander, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Kurashev, Dellandrea, Gaudette – Goodrow, J. Skinner, Reaves.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Kovachik, Oliver
Počet diváků: 18674
40:44 Rust (Crosby, Novak)
55:07 E. Karlsson (Letang, Rust)
02:54 Texier
24:37 Gallagher (L. Hutson, Slafkovský)
30:18 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
40:59 O. Kapanen (Slafkovský, Děmidov)
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Novak – Brazeau, Hayes, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Dewar, Heinen.
Fowler (Montembeault) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Engström, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Texier, Beck, Josh Anderson – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
Rozhodčí: M. Dunning, P. MacDougall – D. Kelly, D. Brisebois
Počet diváků: 14845