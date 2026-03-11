Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti se blýskli výhrami jen s jedním inkasovaným gólem Jakub Dobeš z Montrealu a Lukáš Dostál z Anaheimu.
V zápase Bostonu s Los Angeles se čekalo na první gól až do 49. minuty. Rozčarování fanoušků ukončil střelou z vrcholu pravého kruhu obránce Bruins Mason Lohrei. Sotva se však publikum v TD Garden doradovalo, Kings srovnali na 1:1.

Běžela 54. minuta, když se šťastně prosadil další bek Drew Doughty. Ke čtvrté brance sezony kanadskému reprezentantovi pomohl odraz puku od bránícího Eliase Lindholma. Posedmé v řadě se tak v souboji daných celků na ledě Bruins šlo do prodloužení a v něm se již prosadila i domácí hvězda David Pastrňák.

Česká „88" dostala přihrávku na útočnou modrou čáru a okamžitě uvolňovala rozjetého Charlieho McAvoye, který si rychlou kličkou obhodil Darcy Kuempera. Daný gól, jímž Boston natáhl svou vítěznou sérii z domácích duelů na třináct startů v řadě, padl už po pouhých 39 vteřinách hry v nastavení.

Další z řady vydařených výkonů podal mladý gólman Jakub Dobeš. V kanadském derby pomohl Montrealu porazit Toronto 3:1 celkově 17 zákroky. 24letý rodák z Ostravy tak zapsal už svou 21. výhru z 31. zápasu sezony, z posledních 14 startů se radoval hned 11krát.

Fanoušci v zaplněné aréně Bell Centre po jednom z jeho skvělých zákroků lapačkou ve třetí třetině dlouho hlasitě skandovali „Doby, Doby“. Výkon českého muže v masce ocenili i novináři, když byl zvolen třetí hvězdou. V ofenzivě se o výhru Canadiens postarali už v zahajovací třetině střelci branek Oliver Kapanen s Phillipem Danaultem. Trápící se Maple Leafs padli už poosmé v řadě.

Ještě menšímu počtu střel jak Dobeš čelil další český gólman Lukáš Dostál. Na ledě Winnipegu zastavil 12 z pouhých 13 ran nevýrazných domácích hokejistů.

To Anaheim se i díky jedné asistenci obránce Radka Gudase radoval čtyřikrát a po výhře 4:1 si tak upevnil nedávno nabyté vedení v Pacifické divizi.

V souboji týmů z postupových pozic do play off tabulky Západní konference rozjetá Minnesota přehrála 5:0 Utah s Karlem Vejmelkou v bráně. Český gólman zastavil 25 z 30 střel Wild, za které naopak uhájil nulu Švéd Filip Gustavsson. V dresu vítězů si nejvíce vylepšili statistiky Kirill Kaprizov (1+1) a Vladimir Tarasenko (0+2).

Konfrontaci prvního se druhým mužem bodování NHL zcela ovládl vedoucí Connor McDavid. Cenný úspěch Edmontonu 4:3 navíc na ledě Colorada podpořil asistencí a rozdílovým gólem. Jeho soupeř Nathan MacKinnon navíc utkání ani nedohrál poté, co jej rozhodčí v závěru druhé třetiny poslali předčasně do kabin za faul na brankáře Connora Ingrama.

Jedním ze tří střelců Avalanche byl i ve velké formě hrající Martin Nečas, jenž v 16. minutě využil přesilovku pohotovou ranou z levého kruhu. Dosáhl tak na svou 29. trefu sezony, čímž si vylepšil své maximum dosavadní kariéry. Dosud měl nejvíce branek v ročníku 2022/23, kdy za Carolinu nasbíral 28 branek.

Výsledky

NHL
11. 3. 2026 0:30
St. Louis Blues St. Louis Blues : New York Islanders New York Islanders 3:4P (1:0, 2:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
04:06 Broberg (Snuggerud, R. Thomas)
29:10 Holloway (C. Fowler, Snuggerud)
30:37 Snuggerud (R. Thomas, Lindstein)
Góly:
37:50 Pageau (M. Schaefer, Barzal)
45:52 Ritchie
46:52 Horvat (Ritchie, Barzal)
62:11 Barzal (B. Schenn, DeAngelo)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Neighbours (A) – Stenberg, Bučněvič, Drouin – Suter, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Šabanov, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy, Pulock (A) – Barzal, Horvat (A), Heineman – Ritchie, B. Schenn, Palát – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas.

Rozhodčí: Kea, Lee – O'Quinn, Marquis

Počet diváků: 18096

NHL
11. 3. 2026 1:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly:
14:10 Kaprizov (Tarasenko)
28:43 Boldy (M. Johansson)
42:09 Brink
46:09 Jurov (Tarasenko, Q. Hughes)
58:40 Hartman (M. Foligno, Kaprizov)
Góly:
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Tarasenko, Jurov, Brink – Trenin, McCarron, M. Foligno.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Weegar, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Keller (C), Schmaltz (A), Guenther – Peterka, L. Cooley, Crouse (A) – McBain, Hayton, Yamamoto – Kerfoot, Stenlund, Carcone.

Rozhodčí: T.J.Luxmore, B.Blandina – C.Apperson, M.MacPherson

NHL
11. 3. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly:
30:41 Bäck (Blackwell, Harley)
34:16 Benn (W. Johnston, Duchene)
Góly:
21:29 Eichel (Theodore, Barbašov)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Bunting, Hryckowian, Erne – Bäck, Hyry, Blackwell.
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Bowman – Howden, Marner (A), Dorofejev – R. Smith, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.

Rozhodčí: Pochmara, Brenk – Murchison, Smith

Počet diváků: 18532

NHL
11. 3. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Góly:
00:32 Colton (Nelson)
15:41 Nečas
47:04 Ničuškin (Malinski)
Góly:
08:13 Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard)
19:35 Roslovic (Draisaitl)
24:15 Nugent-Hopkins (Nurse, Hyman)
49:03 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Kadri – Ničuškin, Nelson, Colton – Brindley, N. Roy, Kelly – Kiviranta, Drury, Bardakov.
Sestavy:
Ingram (40. Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Walman, Emberson, Nurse – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – K. Kapanen, J. Dickinson, Savoie – Frederic, Samanski, C. Dach.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Brandon Schrader – Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz

Počet diváků: 18122

NHL
11. 3. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Góly:
09:48 Hinostroza (J. Boqvist, Forsling)
45:10 Mikkola (Hinostroza)
58:30 Verhaeghe (M. Tkachuk)
59:46 Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett)
Góly:
23:54 P. Kane (Seider, DeBrincat)
32:59 Faulk (Copp)
46:32 Kasper (Finnie, Faulk)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Kulikov, Sebrango – Rodrigues, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Nosek, Greer – Hinostroza, Kunin (A), J. Boqvist.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Kasper, Finnie – Brandsegg-Nygård, Compher, Appleton – Shine, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
NHL
11. 3. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : Calgary Flames Calgary Flames 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly:
17:27 Lafrenière (Zibanejad, Fox)
30:28 Sheary (Kartye, Borgen)
36:31 Lafrenière (Perreault, Zibanejad)
57:42 Lafrenière (Perreault, Vaakanainen)
Góly:
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Schneider, Vaakanainen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Edström.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Bahl (A), Pachal, Määttä, Parekh, Hanley – Coleman (A), Frost, Farabee – Coronato, Backlund (C), Olofsson – Gridin, R. Strome, Zary – Klapka, Šarangovič, Pospíšil.

Rozhodčí: South, Maaskant – Daisy, Kelly

Počet diváků: 16669

NHL
11. 3. 2026 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Nashville Predators Nashville Predators 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Góly:
02:14 Kakko (S. Wright)
09:46 Beniers (McCann, Dunn)
Góly:
24:14 Jost (Svečkov, Marchessault)
30:19 R. Schaefer (Matthew Wood, Skjei)
34:25 Ufko (Marchessault, O'Reilly)
59:55 Stamkos (Hague)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Oleksiak, R. Evans – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, Kakko – Winterton, Meyers, Melanson.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Marchessault – F. Forsberg, Matthew Wood, Evangelista – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Jost.

Rozhodčí: Hanson, Samuels-Thomas – Toomey, Shewchyk

Počet diváků: 17151

NHL
11. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly:
04:46 O. Kapanen (Newhook, Děmidov)
14:41 Danault (Guhle, L. Hutson)
59:32 J. Evans (Matheson)
Góly:
34:33 Nylander (Cowan)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, Quillan, Cowan – Lorentz, Groulx, Joshua.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Mitch Dunning – Bevan Mills, Jonny Murray

Počet diváků: 20962

NHL
11. 3. 2026 0:00
Boston Bruins Boston Bruins : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
48:22 Lohrei (H. Lindholm, Arvidsson)
60:39 McAvoy (Pastrňák, Kastelic)
Góly:
54:00 Doughty (T. Moore, Kempe)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – Oliver, Deschamps

NHL
11. 3. 2026 0:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:4N (1:1, 0:1, 3:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
07:46 Stankoven (Reilly, Blake)
42:49 Jankowski (W. Carrier, Nikišin)
43:48 Jarvis (Svečnikov)
51:21 Nikišin (Sebastian Aho, Ehlers)
Blake
Góly:
19:04 Mantha (Koivunen)
31:44 Rust (Činachov, E. Karlsson)
57:52 Acciari (Rust, Činachov)
59:25 Rust (Rakell, E. Karlsson)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Solovjov – Rust (A), Rakell, Činachov – Koivunen, Novak, Mantha – A. Hayes, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Mclsaac, Markovic – Fournier, Faucher

Počet diváků: 18569

NHL
11. 3. 2026 0:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly:
13:38 Goncalves (Hedman, Kučerov)
36:23 Moser (Cirelli)
Góly:
25:57 Provorov (Mateychuk, Coyle)
26:27 Garland (K. Johnson, Monahan)
31:42 Marčenko (Fantilli, Werenski)
44:02 Garland (Monahan, Werenski)
55:28 Fabbro (Merzļikins)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Carlile, McDonagh (A), D'Astous, Hedman (C), Santini – Guentzel, Point, Goncalves – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, C. Geekie, Perry.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Lundeström, Jenner (C), Heinen.

Rozhodčí: Beach, Nicholson – Cherrey, Murray

Počet diváků: 19092

NHL
11. 3. 2026 1:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly:
25:04 M. Barron (Salomonsson, Perfetti)
Góly:
26:24 Washe (Gudas, Harkins)
26:38 Poehling (Killorn, LaCombe)
28:08 Killorn (Poehling)
59:34 LaCombe (Trouba)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Salomonsson, Samberg, H. Fleury, Bryson – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Lowry, Iafallo – Nyquist, J. Toews, I. Rosén – Koepke, M. Barron, Lambert.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas, Zellweger, I. Moore, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – Harkins, Poehling, McTavish – R. Johnston, Washe, Viel.

Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Barton, Alphonso

NHL
11. 3. 2026 0:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly:
04:12 Quinn (Zucker, McLeod)
05:39 Tuch (Dahlin, Samuelsson)
24:59 Malenstyn (Krebs, Dahlin)
28:51 Zucker (Quinn, Power)
40:42 Quinn (McLeod, Dahlin)
57:14 Quinn (McLeod)
Góly:
12:54 Celebrini (W. Smith)
39:29 Sherwood (Ferraro, Wennberg)
46:56 Wennberg (Toffoli)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Stanley – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Misa, Eklund – Sherwood, Wennberg, Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).

Rozhodčí: G. Rank, P. MacDougall – J. Tobias, D. Brisebois

Počet diváků: 19070

