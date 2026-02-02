Na Raymond James Stadium na Floridě, na kterém k domácím zápasům startuje tým NFL Tampa Bay Buccaneers, v neděli hokejisté Tampa Bay přivítali Boston. Před zraky 64 tisíc diváků se domácí ujali vedení v první minutě po trefě Brandona Hagela už po 11. vteřinách, pak ale následovala pětigólová série Bruins.
Hosté hrající bez zraněného Pavla Zachy uspěli díky Alexi Steevesovi, dvougólovému Morganu Geekiemu, Viktoru Arvidssonovi a Matthewovi Poitrasi. Na průběžném skóre 1:5 se asistencí podílel i David Pastrňák (23:10, 0+1, +2, 5 střel).
Lighting si však pomohli přesilovými hrami. Ještě ve druhé třetině dokázali potrestat tři fauly soupeře. Na nejtěsnější rozdíl postupně snižovali Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh a Nick Paul. Důležité vyrovnání na 5:5 pak zařídil jako jediný střelec třetí třetiny v 52. minutě Nikita Kučerov. Asistenci bral i slovenský obránce Erik Černák.
Po bezgólovém nastavení přišly na řadu samostatné nájezdy, ve kterých se zrodil jen jediný střelec. Velký obrat celku Tampa Bay završil ve třetí sérii Jake Guentzel. Za Boston jel Pastrňák, nastřelil však jen pravou tyč Andreje Vasilevského.
Výsledky
13:21 Kreider (Poehling, Minťukov)
21:10 Kreider (Trouba, Terry)
24:32 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
58:53 Poehling (Terry, Trouba)
29:47 Marner (Stone, Dorofejev)
50:40 Barbašov (Eichel, Holtz)
59:54 Hertl (Stone)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, I. Moore, Minťukov – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Terry, Poehling, Kreider – C. Gauthier, McTavish, Viel – Harkins, Washe, R. Johnston.
Hill (Schmid) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Bowman, Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, Röndbjerg – Holtz, R. Smith, Laczynski.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Corey Syvret – Kiel Murchison, Kilian McNamara
Počet diváků: 16214
00:11 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
30:28 Bjorkstrand (Hagel, Guentzel)
35:50 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
36:13 Paul (Guentzel, Kučerov)
51:50 Kučerov (McDonagh, Černák)
Guentzel
11:24 Steeves (Eyssimont)
15:36 M. Geekie (McAvoy, Aspirot)
18:03 Arvidsson (McAvoy, M. Geekie)
22:22 Poitras (Kastelic)
28:18 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Hedman (C), Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, Bjorkstrand.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.
Rozhodčí: Lambert, McIsaac – Fournier, Flemington
Počet diváků: 64617