Už sedmou výhru z posledních osmi startů urvali skvěle naladění hokejisté Bostonu. Naposledy těsně 4:3 přemohli Vegas poté, co se třemi body blýskla hlavní hvězda Bruins David Pastrňák (17:32, 1+2, +/-: 0, 6 střel).
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 46z. - 63b. (21+42)
2. Nečas (COL), 48z. - 60b. (22+38)
3. Hertl (VGK), 49z. - 44b. (21+23)
4. Zacha (BOS), 50z. - 35b. (14+21)
5. Hronek (VAN), 50z. - 29b. (4+25)
Domácí nakopla blesková třígólová série z přelomu 10. a 11. minuty. Nejprve po hře vysokou holí od Hertla využili početní výhody Charlie McAvoy a Elias Lindholm. V obou případech asistence zapsali Pastrňák a Morgan Geekie. V čase 10:06 pak zvyšoval na 3:0 Tanner Jeannot.
Jediným střelcem druhého dějství byl aktivní Pastrňák. Obránce Nikita Zadorov se na pravém kruhu kličkou zbavil Hertla a našel českého kanonýra volného před odkrytou bránou - 4:0.
Hosté zabrali až ve třetí třetině, kdy Joonase Korpisala postupně překonali Jack Eichel, z přesilovky nejaktivnější střelec duelu Tomáš Hertl (19:58, 1+0, +/-: 0, 9 střel) a Pavel Dorofejev. Na vyrovnání již ale Golden Knights nedosáhli. Společně s Pastrňákem tak slavil výhru i Pavel Zacha (17:09, +/-: 0, 4 střely).
Den po výhře 4:1 v Calgary uspěli hokejisté Pittsburghu i na ledě Edmontonu. Triumf Penguins 6:2 dvěma góly podpořil útočník Anthony Mantha a dva zápisy brali rovněž Jevgenij Malkin (1+1), Justin Brazeau a Jack St. Ivany (oba 0+2).
Klíčovou z pohledu vývoje celého zápasu byla již 3. minutě, během níž v rozmezí pouhých 37 vteřin hosté třikrát skórovali a vytvořili si tak nový klubový rekord. Pomohl k tomu i kapitán vítězů Sidney Crosby.
Všech šest branek za Oilers inkasoval brankář Tristan Jarry, jenž v sezoně přestoupil do kanadského celku právě od Tučňáků. Opačným směrem šel Stuart Skinner, tentokrát ovšem v bráně Pittsburghu operoval Arturs Šilovs (30 zákroků z 32 střel). Oilers k lepšímu výsledku nepomohl ani navrátilec do sestavy Leon Draisaitl. Bez bodů byl i kapitán Connor McDavid.
Výsledky
45:24 Perfetti (J. Toews)
38:49 Bennett (M. Tkachuk)
Lundell
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Salomonsson, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Perfetti, J. Toews, Vilardi – Niederreiter, Lowry (C), Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Pearson.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis, Björnfot, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Vilmanis, Schwindt, Kunin.
Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Gawryletz, Faucher.
Počet diváků: 14106
23:56 Caufield (Suzuki, Matheson)
31:20 Suzuki (Z. Bolduc)
00:44 Zucker (Quinn, McLeod)
14:57 Malenstyn (Samuelsson)
22:25 Benson (K. Helenius, Östlund)
59:17 Krebs (T. Thompson)
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Struble, Guhle, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), K. Dach – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Josh Anderson – Veleno, J. Evans, Gallagher (A).
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Kesselring – Doan, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, K. Helenius – Greenway, Krebs, Malenstyn.
Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Cherrey, Daisy
Počet diváků: 20962
12:50 Nyström (Kotkaniemi)
29:16 Staal (Martinook, Slavin)
54:20 Blake (Stankoven, Hall)
11:12 Michejev
24:35 Lardis (Donato, O. Moore)
53:38 Murphy (Bertuzzi, Michejev)
O. Moore
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, Michejev – Lardis, O. Moore, Donato – C. Dach, N. Foligno (C), Slaggert.
Rozhodčí: McCauley, Beach – Marquis, Fournier
Počet diváků: 18323
25:19 Walman (Janmark)
53:57 Savoie (Bouchard, Ekholm)
02:20 Mantha (Brazeau, Clifton)
02:42 Mantha (Brazeau, Kulak)
02:57 Crosby (Shea, St. Ivany)
32:29 Rakell (Malkin, Rust)
34:27 Malkin
42:53 Činachov (Novak, St. Ivany)
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Nurse (A), Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Draisaitl, Savoie, Roslovic – Howard, Janmark, Lazar – Mangiapane, Podkolzin, Frederic.
Šilovs (S. Skinner) – Kulak, Wotherspoon, St. Ivany, Shea, Clifton, E. Karlsson – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Schlenker, L'Ecuyer – McNamara, MacPherson
Počet diváků: 18347
17:19 Kaprizov (Zuccarello, Q. Hughes)
40:37 Zuccarello (Q. Hughes, Faber)
46:11 Zuccarello (Hartman, Kaprizov)
60:45 Kaprizov (Q. Hughes)
04:39 Raymond (Seider, Larkin)
36:22 Raymond (Kasper)
45:36 J. van Riemsdyk (Finnie, Hamonic)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – Trenin, Jurov, M. Foligno (A) – Hinostroza, Sturm, Pitlick.
Talbot (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Sandin-Pellikka, Hamonic, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Kasper – P. Kane, Copp, DeBrincat – J. van Riemsdyk, Compher, Finnie – Appleton, Rasmussen, E. Söderblom.
Rozhodčí: St. Laurent, Lee – Gibbons, Barton
Počet diváků: 18067
38:34 Stamkos (Evangelista, F. Forsberg)
48:19 Marchessault (Bunting, Evangelista)
50:07 Stamkos (O'Reilly, Josi)
58:47 Stamkos (O'Reilly, Blankenburg)
59:33 C. Smith (Haula, O'Reilly)
06:03 Halliday (Eller, Cousins)
14:19 Greig (Amadio, Sanderson)
30:46 Cozens (Zub, Sanderson)
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Blankenburg – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Stamkos, Haula, Bunting – Marchessault, Svečkov, Matthew Wood – Wiesblatt, McCarron, C. Smith.
Reimer (Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Cousins.
Rozhodčí: C. Syvret, J. Hebert – K. Flemington, J. Tobias
Počet diváků: 17159
08:48 Werenski (Severson, Lundeström)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen, Zamula – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, K. Johnson – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Voronkov, Lundeström, Heinen.
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Steel, Duchene, W. Johnston – J. Robertson, Hintz, Bourque – Bäck, Hryckowian, Benn (C) – Blackwell, Faksa, Bastian.
Rozhodčí: O'Rourke, Lambert – Oliver, Baker
Počet diváků: 14372
09:12 McAvoy (Pastrňák, M. Geekie)
09:42 E. Lindholm (Pastrňák, M. Geekie)
10:06 Jeannot (Kuraly)
27:25 Pastrňák (Zadorov, E. Lindholm)
40:31 Eichel (Hanifin, Korczak)
43:01 Hertl (Stone, Eichel)
57:25 Dorofejev (Theodore, Marner)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Schmid (Hill) – Theodore, Lauzon, Korczak, Hanifin (A), Coghlan, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Bowman – Holtz, Laczynski, Reinhardt.
Rozhodčí: Jake Brenk, Eric Furlatt – Brad Kovachik, Brandon Grillo
Počet diváků: 17850