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Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš

  7:08aktualizováno  7:56
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Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.

Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens. | foto: Dan HamiltonReuters

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens skáče po puku v duelu s Toronto Maple...
John Tavares (91) z Toronta strčil do montrealského gólmana Jakuba Dobeše (75).
Jakub Dobeš (75) z Montrealu inkasuje v zápase s Torontem, raduje se William...
Patrick Kane (88) z Chicago Blackhawks se raduje z gólu.
15 fotografií
Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. Jakub Dobeš vychytal Montrealu výhru 3:2 na ledě rivala z Toronta, David Pastrňák při premiéře v roli kapitána slavil triumf Bostonu 3:0 nad Rangers. Bek Filip Hronek zapsal dvě přihrávky u senzační výhry Vancouveru 6:5 po prodloužení v Edmontonu a Vegas si poradilo 5:2 s Chicagem.

Přes letní pauzu výrazně posílený tým Floridy překazil posledním vítězům Stanley Cupu oslavy triumfu. Carolina před úvodním duelem nové sezony NHL slavnostně vyvěsila banner pod strop arény Lenovo Center a kapitán Jordan Staal před fanoušky naposledy zajuchal se stříbrnou trofejí nad hlavou.

Natěšené publikum se však v souboji elitních týmů soutěže během řádné hrací doby překvapivě gólu nedočkalo. Kralovali gólmani na obou stranách Brandon Bussi (19 zákroků) a Jacob Markström (15 zákroků).

Rozhodující akce přišla až pouhých pět vteřin před vypršením nastavení, kdy se trefil obránce Panthers Gustav Forsling. Slavit tak mohl i jediný český zástupce v duelu, obránce hostů Radko Gudas (10:45, +/-: 0).

Také v duelu Bostonu s Rangers dlouho svítil na ukazateli skóre stav 0:0. Premiéru v roli kapitána však nakonec David Pastrňák (17:32, +1, 4 střely) dotáhl do vítězného konce.

Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens skáče po puku v duelu s Toronto Maple Leafs, střílí William Nylander (88).
John Tavares (91) z Toronta strčil do montrealského gólmana Jakuba Dobeše (75).
Jakub Dobeš (75) z Montrealu inkasuje v zápase s Torontem, raduje se William Nylander (88).
15 fotografií

Zasloužil se o to až v 57. minutě domácí útočník Fraser Minten, na kterého záhy na to navázali ještě letní posila J. J. Peterka a do prázdné klece New Yorku mířící Mark Kastelic. V sestavě Bruins nechyběl rovněž centr Pavel Zacha (15:24, +/-: 0, 3 střely), čisté konto za domácí uhájil autor 24 zákroků Jeremy Swayman. Český mladík Jaroslav Chmelař figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky Rangers.

Gólman Jakub Dobeš si vstup do nového ročníku představoval určitě jinak, když na ledě Toronta poprvé inkasoval už po 48 vteřinách hry. Slavil švédský kanonýr William Nylander, jenž tak vyrovnal čtvrtý nejrychlejší gól Maple Leafs při otevíracím duelu sezony. Autorem stejně rychlé branky byl v říjnu 1995 český útočník Zdeněk Nedvěd.

V dalším průběhu ale Montreal dokázal vývoj otočit. Ještě v prvním dějství vyrovnal Josh Anderson, v 25. minutě otočil skóre Zack Bolduc a pojistku přidal v 54. minutě bek Alexandre Carrier. Dobeš, jenž kryl 26 z 28 střel domácích, v závěru ještě inkasoval podruhé po další ráně Nylandera. Výhru pro Canadiens však dokázal udržet.

Velké překvapení se zrodilo v Edmontonu. Tým hvězdného útočníka Connora McDavida (0+2) nečekaně klopýtl s outsiderem z Vancouveru. Remízu 5:5 pro domácí zachraňoval až v poslední minutě řádné hrací doby svou druhou trefou Vasilij Podkolzin. Završil tak stíhací jízdu Oilers, kteří ve třetím dějství dokázali umořit celkově třígólové manko.

Nadšení fanoušků v aréně Rogers Place však uťal v 62. minutě hostující Paul Cotter, jenž proměnil samostatný únik na Tristana Jarryho. Hattrick a dvě asistence navrch v podání domácího beka Evana Boucharda tak zůstaly ve stínu porážky. Radovat se naopak mohl český bek Canucks Filip Hronek (25:08, 0+2, +2, 2 střely), jenž na vstupu sezony dvakrát asistoval. Centr Filip Chytil kvůli zranění ramene z přípravy do zápasu nenastoupil.

Vegas s centrem Tomášem Hertlem (15:45, +1, 4 střely) v sestavě naplnili roli favorita proti Chicagu. Výhru 5:2 nejvíce podpořil elitní útočník Golden Knights Jack Eichel (1+2), po dvou asistencích brali obránci Shea Theodore a Brayden McNabb.

Za Blackhawks, kterým v úvodu ročníku bude chybět zraněný Connor Bedard, jednou skóroval i veterán Patrick Kane.

Výsledky NHL:

NHL
30. 9. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
00:48 Nylander (Rielly, Marčenko)
55:46 Nylander (Cowan, Tavares)
Góly:
10:53 Anderson (Carrier, Dach)
24:52 Bolduc (Matheson, Anderson)
53:12 Carrier
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, Rielly (A), Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Carrier, Hutson, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Kreider – Děmidov, Newhook, Slafkovský – Dach, Danault, Texier – Anderson (A), Evans, Bolduc.

Rozhodčí: J. McIsaac, F. Charron – B. Gawryletz, K. Murchison

Počet diváků: 19088

NHL
30. 9. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:6P (1:1, 1:1, 3:3 - 0:1)
Góly:
16:26 Bouchard
34:34 Bouchard (McDavid, Formenton)
48:56 Podkolzin (Bouchard, Shea)
49:20 Bouchard (McDavid)
59:17 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
Góly:
09:51 Cotter
22:07 Rossi (Öhgren, Hronek)
41:10 Lekkerimäki (DeBrusk, Oleksiak)
42:55 Sasson (O'Connor, Karlsson)
45:15 Pettersson (Hronek, Boeser)
61:59 Cotter (Sasson)
Sestavy:
Jarry (Levi) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Shea, Muchamadullin – Formenton, McDavid (C), Hyman (A) – Podkolzin, Draisaitl (A), Kapanen – Jones, Dach, Joseph – Howard, Michaels, Frederic.
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Buium (A), Hronek, Oleksiak, Willander, Schenn, Pettersson – DeBrusk, Pettersson (A), Lekkerimäki – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Sasson, Karlsson – Bains, Cotter, Gallagher.

Rozhodčí: Furlatt, MacDougall – Mahon, Shewchyk.

Počet diváků: 18347

NHL
30. 9. 2026 4:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly:
10:30 Olofsson (Eichel, Theodore)
15:22 Connelly (McNabb, Theodore)
35:12 Eichel (Barbašov, McNabb)
44:43 Hanifin (Dowd, Gatcomb)
57:27 Stone (Eichel, Barbašov)
Góly:
32:23 Greenway (Greene, Kaiser)
44:04 Kane
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Sestavy:
Knight (Söderblom) – Byram, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Cole – Kane (A), Kantserov, Moore – Lardis, Nazar, Donato – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Greenway, Greene, Smith.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Graham Skilliter – Matt MacPherson, Jonny Murray

Počet diváků: 17838

NHL
29. 9. 2026 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
Góly:
64:55 Forsling (Verhaeghe)
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Legault – Svečnikov, Aho (A), Robinson – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – Carrier, Jankowski, Deslauriers.
Sestavy:
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Jones, Kulikov, Gudas – Tkachuk, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Hathaway, Eller, Imama.

Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, Daisy

Počet diváků: 19250

NHL
30. 9. 2026 2:00
Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Góly:
56:14 Minten (Lohrei)
57:06 Peterka (Lindholm, Lindholm)
57:29 Kastelic (Minten, Chusnutdinov)
Góly:
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – Borgen, Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), Lindholm, Peterka – Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Sestavy:
Šesťorkin (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Rempe, Veleno, Kartye.

Rozhodčí: McCauley, South – Cherrey, Fournier

Počet diváků: 17850

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